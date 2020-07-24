Венеция
1:0
Второй тайм: 89'
Стадион: Пьерлуиджи Пенцо
Юве Стабия
1:0
45' ГолМале Юссеф
47' Желтая карточкаВакка Антонио
52' Желтая карточкаМодоло Марко
73' Желтая карточкаРосси Алессандро
84' Желтая карточкаКало Джакомо
84' Желтая карточкаЛеццерини Лука
13
Модоло
Марко
23
Мале
Юссеф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Мале ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Араму МаттиаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Alessio Dionisi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Трост МагнусЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Руссо ДанилоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Аддэ БрайтПолузащитник
-
13 Ицко МарианоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Fabio Caserta
Ход матча
45'
1:0
47'
52'
73'
84'
84'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 5
-
7 Угловые 3
-
3 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
51 Владение мячом, % 49
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Араму Маттиа
|9 (3)
|0.24
|2.
|Капелло Алессандро
|6
|0.16
|3.
|Лонго Самуэле
|4 (1)
|0.11
|4.
|Бокалон Риккардо
|3
|0.08
|5.
|Монтальто Адриано
|3 (1)
|0.08
|6.
|Фиренце Марко
|2
|0.05
|7.
|Мале Юссеф
|1
|0.03
|8.
|Зигони Джанмарко
|1
|0.03
|9.
|Модоло Марко
|1
|0.03
|10.
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.03
|11.
|Калигара Фабрицио
|1
|0.03
|12.
|Сукулини Франко
|0
|0
|13.
|Лакичевич Иван
|0
|0
|14.
|Лолло Лоренцо
|0
|0
|15.
|Фьордализо Алессандро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Форте Франческо
|17 (7)
|0.46
|2.
|Канотто Луиджи
|5
|0.14
|3.
|Кало Джакомо
|4
|0.11
|4.
|Сиссе Карамоко
|4
|0.11
|5.
|Бифулько Альфредо
|2
|0.05
|6.
|Аддэ Брайт
|2
|0.05
|7.
|Малламо Алессандро
|2
|0.05
|8.
|Ди Дженнаро Давид
|1
|0.03
|9.
|Элия Сальваторе
|1
|0.03
|10.
|Трост Магнус
|1
|0.03
|11.
|Тонуччи Денис
|1
|0.03
|12.
|Кальвано Симоне
|1
|0.03
|13.
|Медзавилла Адриано
|1
|0.03
|14.
|Проведель Иван
|1
|0.03
|15.
|Ди Мариано Франческо
|1 (1)
|0.03
|16.
|Ицко Мариано
|0
|0
|17.
|Витиелло Роберто
|0
|0
|18.
|Мелара Фабрицио
|0
|0
|19.
|Росси Алессандро
|0
|0
|20.
|Риччи Джакомо
|0
|0
|21.
|Карлини Массимилиано
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фьордилино Антонио
|13
|0
|2.
|Мале Юссеф
|9
|1
|3.
|Араму Маттиа
|5
|2
|4.
|Лолло Лоренцо
|6
|1
|5.
|Калигара Фабрицио
|6
|1
|6.
|Сукулини Франко
|7
|0
|7.
|Модоло Марко
|6
|0
|8.
|Монтальто Адриано
|5
|0
|9.
|Кремонези Микеле
|4
|0
|10.
|Капелло Алессандро
|4
|0
|11.
|Чеккарони Пьетро
|4
|0
|12.
|Риккарди Давид
|2
|1
|13.
|Фиренце Марко
|3
|0
|14.
|Фьордализо Алессандро
|3
|0
|15.
|Молинаро Кристиан
|2
|0
|16.
|Лонго Самуэле
|2
|0
|17.
|Казале Николо
|2
|0
|18.
|Моначелло Гаетано
|1
|0
|19.
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0
|20.
|Лакичевич Иван
|1
|0
|21.
|Вакка Антонио
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Малламо Алессандро
|9
|2
|2.
|Кало Джакомо
|11
|0
|3.
|Джермони Лука
|6
|2
|4.
|Риччи Джакомо
|7
|1
|5.
|Канотто Луиджи
|6
|1
|6.
|Тонуччи Денис
|7
|0
|7.
|Фацио Паскуале
|7
|0
|8.
|Форте Франческо
|7
|0
|9.
|Сиссе Карамоко
|5
|1
|10.
|Кальвано Симоне
|4
|1
|11.
|Витиелло Роберто
|5
|0
|12.
|Аддэ Брайт
|5
|0
|13.
|Трост Магнус
|3
|1
|14.
|Ди Мариано Франческо
|2
|1
|15.
|Руссо Данило
|3
|0
|16.
|Росси Алессандро
|3
|0
|17.
|Элия Сальваторе
|3
|0
|18.
|Бюхель Марсель
|2
|0
|19.
|Аллеви Николас
|2
|0
|20.
|Бифулько Альфредо
|2
|0
|21.
|Дель Соле Фердинандо
|2
|0
|22.
|Брандуани Паоло
|2
|0
|23.
|Медзавилла Адриано
|1
|0
|24.
|Масталли Алессандро
|1
|0
|25.
|Карлини Массимилиано
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Венеция
|12.9% (4)
|19.35% (6)
|16.13% (5)
|16.13% (5)
|12.9% (4)
|22.58% (7)
|Юве Стабия
|17.95% (7)
|20.51% (8)
|2.56% (1)
|10.26% (4)
|23.08% (9)
|25.64% (10)
Предыдущие игры
Венеция Последние 20 матчей: + = -Специя 0:1 Венеция Венеция 1:1 Пескара Беневенто 1:1 Венеция Венеция 0:2 Эмполи
Ливорно 0:2 Венеция Венеция 2:1 Асколи Порденоне 0:0 Венеция Венеция 1:3 Кротоне Салернитана 2:0 Венеция Венеция 1:1 Козенца Пиза 1:2 Венеция Венеция 2:2 Виртус Энтелла Венеция 0:1 Фрозиноне Кьево 0:1 Венеция Венеция 1:1 Трапани Кремонезе 0:0 Венеция Перуджа 0:1 Венеция Венеция 1:2 Читтаделла Юве Стабия 2:0 Венеция Венеция 0:0 Специя
Юве Стабия Последние 20 матчей: + = -Юве Стабия 3:2 Кьево Фрозиноне 2:2 Юве Стабия Юве Стабия 1:1 Виртус Энтелла Салернитана 2:1 Юве Стабия
Беневенто 1:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:3 Ливорно Пескара 3:1 Юве Стабия Юве Стабия 3:1 Специя Порденоне 2:1 Юве Стабия Юве Стабия 2:2 Трапани Читтаделла 3:0 Юве Стабия Юве Стабия 3:2 Кротоне Асколи 2:2 Юве Стабия Юве Стабия 1:2 Перуджа Пиза 1:1 Юве Стабия Юве Стабия 1:0 Эмполи Юве Стабия 1:0 Козенца Кремонезе 1:1 Юве Стабия Юве Стабия 2:0 Венеция Кьево 2:3 Юве Стабия
Последние игры между собой
Венеция: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Юве Стабия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|3:2 Заявка
|36
|25
|8
|3
|63 - 24
|83
|2.
|Кротоне
|Заявка
|36
|19
|8
|9
|62 - 38
|65
|3.
|Специя
|0:0 Заявка
|36
|16
|9
|11
|52 - 39
|57
|4.
|Порденоне
|2:2 Заявка
|36
|16
|8
|12
|45 - 43
|56
|5.
|Фрозиноне
|2:3 Заявка
|36
|14
|11
|11
|40 - 36
|53
|6.
|Читтаделла
|1:4 Заявка
|36
|15
|7
|14
|45 - 47
|52
|7.
|Салернитана
|2:4 Заявка
|36
|14
|9
|13
|51 - 47
|51
|8.
|Пиза
|1:1 Заявка
|36
|13
|12
|11
|47 - 43
|51
|9.
|Эмполи
|4:2 Заявка
|36
|13
|12
|11
|44 - 43
|51
|10.
|Кьево
|4:1 Заявка
|36
|12
|14
|10
|46 - 38
|50
|11.
|Виртус Энтелла
|0:2 Заявка
|36
|12
|11
|13
|44 - 47
|47
|12.
|Венеция
|1:0 Заявка
|36
|11
|14
|11
|34 - 38
|47
|13.
|Асколи
|2:2 Заявка
|36
|13
|7
|16
|48 - 53
|46
|14.
|Перуджа
|2:0 Заявка
|36
|12
|9
|15
|36 - 44
|45
|15.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|36
|11
|12
|13
|38 - 40
|45
|16.
|Пескара
|0:1 Заявка
|36
|11
|9
|16
|47 - 54
|42
|17.
|Юве Стабия
|0:1 Заявка
|36
|11
|8
|17
|45 - 58
|41
|18.
|Трапани
|1:0 Заявка
|36
|9
|13
|14
|44 - 59
|40
|19.
|Козенца
|1:1 Заявка
|36
|9
|11
|16
|41 - 47
|38
|20.
|Ливорно
|Заявка
|36
|5
|6
|25
|30 - 64
|21