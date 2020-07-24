  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Венеция
1:0
Второй тайм: 89'

Стадион:
Юве Стабия
0'
1:0
45' Гол
Мале Юссеф
47' Желтая карточка
Вакка Антонио
52' Желтая карточка
Модоло Марко
73' Желтая карточка
Росси Алессандро
84' Желтая карточка
Кало Джакомо
84' Желтая карточка
Леццерини Лука
89'
12
Леццерини
Лука
33
Лакичевич
Иван
13
Модоло
Марко
32
Чеккарони
Пьетро
11
Молинаро
Кристиан
25
Лолло
Лоренцо
5
Вакка
Антонио
23
Мале
Юссеф
28
Капелло
Алессандро
9
Монтальто
Адриано
19
Лонго
Самуэле
22
Проведель
Иван
28
Витиелло
Роберто
31
Фацио
Паскуале
20
Трост
Магнус
6
Аллеви
Николас
24
Масталли
Алессандро
37
Кальвано
Симоне
5
Кало
Джакомо
30
Малламо
Алессандро
11
Бифулько
Альфредо
32
Форте
Франческо
Венеция
4-3-1-2
Юве Стабия
4-3-2-1

Ход матча

45'
Мале Юссеф
(Лакичевич Иван)
1:0
46'
 
Канотто Луиджи
Масталли Алессандро
46'
 
Риччи Джакомо
Витиелло Роберто
47'
Вакка Антонио
 
52'
Модоло Марко
 
59'
Фьордилино Антонио
Вакка Антонио
 
66'
 
Росси Алессандро
Бифулько Альфредо
66'
 
Аддэ Брайт
Кальвано Симоне
73'
 
Росси Алессандро
73'
Араму Маттиа
Монтальто Адриано
 
80'
 
Мелара Фабрицио
Малламо Алессандро
84'
 
Кало Джакомо
84'
Леццерини Лука
 
87'
Сучиу Сергиу
Капелло Алессандро
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 3
  • 3 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 51 Владение мячом, % 49

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Араму Маттиа 9 (3) 0.24
2. Капелло Алессандро 6 0.16
3. Лонго Самуэле 4 (1) 0.11
4. Бокалон Риккардо 3 0.08
5. Монтальто Адриано 3 (1) 0.08
6. Фиренце Марко 2 0.05
7. Мале Юссеф 1 0.03
8. Зигони Джанмарко 1 0.03
9. Модоло Марко 1 0.03
10. Чеккарони Пьетро 1 0.03
11. Калигара Фабрицио 1 0.03
12. Сукулини Франко 0 0
13. Лакичевич Иван 0 0
14. Лолло Лоренцо 0 0
15. Фьордализо Алессандро 0 0
Юве Стабия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форте Франческо 17 (7) 0.46
2. Канотто Луиджи 5 0.14
3. Кало Джакомо 4 0.11
4. Сиссе Карамоко 4 0.11
5. Бифулько Альфредо 2 0.05
6. Аддэ Брайт 2 0.05
7. Малламо Алессандро 2 0.05
8. Ди Дженнаро Давид 1 0.03
9. Элия Сальваторе 1 0.03
10. Трост Магнус 1 0.03
11. Тонуччи Денис 1 0.03
12. Кальвано Симоне 1 0.03
13. Медзавилла Адриано 1 0.03
14. Проведель Иван 1 0.03
15. Ди Мариано Франческо 1 (1) 0.03
16. Ицко Мариано 0 0
17. Витиелло Роберто 0 0
18. Мелара Фабрицио 0 0
19. Росси Алессандро 0 0
20. Риччи Джакомо 0 0
21. Карлини Массимилиано 0 0

Карточки

Венеция
# Игрок      
1. Фьордилино Антонио 13 0
2. Мале Юссеф 9 1
3. Араму Маттиа 5 2
4. Лолло Лоренцо 6 1
5. Калигара Фабрицио 6 1
6. Сукулини Франко 7 0
7. Модоло Марко 6 0
8. Монтальто Адриано 5 0
9. Кремонези Микеле 4 0
10. Капелло Алессандро 4 0
11. Чеккарони Пьетро 4 0
12. Риккарди Давид 2 1
13. Фиренце Марко 3 0
14. Фьордализо Алессандро 3 0
15. Молинаро Кристиан 2 0
16. Лонго Самуэле 2 0
17. Казале Николо 2 0
18. Моначелло Гаетано 1 0
19. Феличоли Джанфилиппо 1 0
20. Лакичевич Иван 1 0
21. Вакка Антонио 1 0
Юве Стабия
# Игрок      
1. Малламо Алессандро 9 2
2. Кало Джакомо 11 0
3. Джермони Лука 6 2
4. Риччи Джакомо 7 1
5. Канотто Луиджи 6 1
6. Тонуччи Денис 7 0
7. Фацио Паскуале 7 0
8. Форте Франческо 7 0
9. Сиссе Карамоко 5 1
10. Кальвано Симоне 4 1
11. Витиелло Роберто 5 0
12. Аддэ Брайт 5 0
13. Трост Магнус 3 1
14. Ди Мариано Франческо 2 1
15. Руссо Данило 3 0
16. Росси Алессандро 3 0
17. Элия Сальваторе 3 0
18. Бюхель Марсель 2 0
19. Аллеви Николас 2 0
20. Бифулько Альфредо 2 0
21. Дель Соле Фердинандо 2 0
22. Брандуани Паоло 2 0
23. Медзавилла Адриано 1 0
24. Масталли Алессандро 1 0
25. Карлини Массимилиано 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Венеция 12.9% (4) 19.35% (6) 16.13% (5) 16.13% (5) 12.9% (4) 22.58% (7)
 Юве Стабия 17.95% (7) 20.51% (8) 2.56% (1) 10.26% (4) 23.08% (9) 25.64% (10)

Предыдущие игры

Венеция Последние 20 матчей: + = -
Специя 0:1 Венеция Венеция 1:1 Пескара Беневенто 1:1 Венеция Венеция 0:2 Эмполи
Ливорно 0:2 Венеция Венеция 2:1 Асколи Порденоне 0:0 Венеция Венеция 1:3 Кротоне Салернитана 2:0 Венеция Венеция 1:1 Козенца Пиза 1:2 Венеция Венеция 2:2 Виртус Энтелла Венеция 0:1 Фрозиноне Кьево 0:1 Венеция Венеция 1:1 Трапани Кремонезе 0:0 Венеция Перуджа 0:1 Венеция Венеция 1:2 Читтаделла Юве Стабия 2:0 Венеция Венеция 0:0 Специя
Юве Стабия Последние 20 матчей: + = -
Юве Стабия 3:2 Кьево Фрозиноне 2:2 Юве Стабия Юве Стабия 1:1 Виртус Энтелла Салернитана 2:1 Юве Стабия
Беневенто 1:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:3 Ливорно Пескара 3:1 Юве Стабия Юве Стабия 3:1 Специя Порденоне 2:1 Юве Стабия Юве Стабия 2:2 Трапани Читтаделла 3:0 Юве Стабия Юве Стабия 3:2 Кротоне Асколи 2:2 Юве Стабия Юве Стабия 1:2 Перуджа Пиза 1:1 Юве Стабия Юве Стабия 1:0 Эмполи Юве Стабия 1:0 Козенца Кремонезе 1:1 Юве Стабия Юве Стабия 2:0 Венеция Кьево 2:3 Юве Стабия

Последние игры между собой

Венеция: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Юве Стабия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Юве Стабия 2:0 Венеция Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 3:2 Заявка 36 25 8 3 63 - 24 83
2. Кротоне Заявка 36 19 8 9 62 - 38 65
3. Специя 0:0 Заявка 36 16 9 11 52 - 39 57
4. Порденоне 2:2 Заявка 36 16 8 12 45 - 43 56
5. Фрозиноне 2:3 Заявка 36 14 11 11 40 - 36 53
6. Читтаделла 1:4 Заявка 36 15 7 14 45 - 47 52
7. Салернитана 2:4 Заявка 36 14 9 13 51 - 47 51
8. Пиза 1:1 Заявка 36 13 12 11 47 - 43 51
9. Эмполи 4:2 Заявка 36 13 12 11 44 - 43 51
10. Кьево 4:1 Заявка 36 12 14 10 46 - 38 50
11. Виртус Энтелла 0:2 Заявка 36 12 11 13 44 - 47 47
12. Венеция 1:0 Заявка 36 11 14 11 34 - 38 47
13. Асколи 2:2 Заявка 36 13 7 16 48 - 53 46
14. Перуджа 2:0 Заявка 36 12 9 15 36 - 44 45
15. Кремонезе 0:0 Заявка 36 11 12 13 38 - 40 45
16. Пескара 0:1 Заявка 36 11 9 16 47 - 54 42
17. Юве Стабия 0:1 Заявка 36 11 8 17 45 - 58 41
18. Трапани 1:0 Заявка 36 9 13 14 44 - 59 40
19. Козенца 1:1 Заявка 36 9 11 16 41 - 47 38
20. Ливорно Заявка 36 5 6 25 30 - 64 21
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Мале Юссеф бьет в цель!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pierluigi Penzo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Венеция 1:0 Юве Стабия онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный