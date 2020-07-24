Венеция
1:0
Конец матча
Стадион: Пьерлуиджи Пенцо
Юве Стабия
1:0
45' ГолМале Юссеф
47' Желтая карточкаВакка Антонио
52' Желтая карточкаМодоло Марко
73' Желтая карточкаРосси Алессандро
84' Желтая карточкаКало Джакомо
84' Желтая карточкаЛеццерини Лука
90' Желтая карточкаМоначелло Гаетано
90' Желтая карточкаАллеви Николас
13
Модоло
Марко
23
Мале
Юссеф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Мале ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Араму МаттиаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Alessio Dionisi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Трост МагнусЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Руссо ДанилоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Аддэ БрайтПолузащитник
-
13 Ицко МарианоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Fabio Caserta
Ход матча
45'
1:0
47'
52'
73'
84'
84'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 5
-
7 Угловые 4
-
3 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 19
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
51 Владение мячом, % 49
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Араму Маттиа
|9 (3)
|0.24
|2.
|Капелло Алессандро
|6
|0.16
|3.
|Лонго Самуэле
|4 (1)
|0.11
|4.
|Бокалон Риккардо
|3
|0.08
|5.
|Монтальто Адриано
|3 (1)
|0.08
|6.
|Фиренце Марко
|2
|0.05
|7.
|Мале Юссеф
|1
|0.03
|8.
|Зигони Джанмарко
|1
|0.03
|9.
|Модоло Марко
|1
|0.03
|10.
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.03
|11.
|Калигара Фабрицио
|1
|0.03
|12.
|Сукулини Франко
|0
|0
|13.
|Лакичевич Иван
|0
|0
|14.
|Лолло Лоренцо
|0
|0
|15.
|Фьордализо Алессандро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Форте Франческо
|17 (7)
|0.46
|2.
|Канотто Луиджи
|5
|0.14
|3.
|Кало Джакомо
|4
|0.11
|4.
|Сиссе Карамоко
|4
|0.11
|5.
|Бифулько Альфредо
|2
|0.05
|6.
|Аддэ Брайт
|2
|0.05
|7.
|Малламо Алессандро
|2
|0.05
|8.
|Ди Дженнаро Давид
|1
|0.03
|9.
|Элия Сальваторе
|1
|0.03
|10.
|Трост Магнус
|1
|0.03
|11.
|Тонуччи Денис
|1
|0.03
|12.
|Кальвано Симоне
|1
|0.03
|13.
|Медзавилла Адриано
|1
|0.03
|14.
|Проведель Иван
|1
|0.03
|15.
|Ди Мариано Франческо
|1 (1)
|0.03
|16.
|Ицко Мариано
|0
|0
|17.
|Витиелло Роберто
|0
|0
|18.
|Мелара Фабрицио
|0
|0
|19.
|Росси Алессандро
|0
|0
|20.
|Риччи Джакомо
|0
|0
|21.
|Карлини Массимилиано
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фьордилино Антонио
|13
|0
|2.
|Мале Юссеф
|9
|1
|3.
|Араму Маттиа
|5
|2
|4.
|Лолло Лоренцо
|6
|1
|5.
|Калигара Фабрицио
|6
|1
|6.
|Сукулини Франко
|7
|0
|7.
|Модоло Марко
|6
|0
|8.
|Монтальто Адриано
|5
|0
|9.
|Кремонези Микеле
|4
|0
|10.
|Капелло Алессандро
|4
|0
|11.
|Чеккарони Пьетро
|4
|0
|12.
|Риккарди Давид
|2
|1
|13.
|Фиренце Марко
|3
|0
|14.
|Фьордализо Алессандро
|3
|0
|15.
|Молинаро Кристиан
|2
|0
|16.
|Лонго Самуэле
|2
|0
|17.
|Моначелло Гаетано
|2
|0
|18.
|Казале Николо
|2
|0
|19.
|Леццерини Лука
|1
|0
|20.
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0
|21.
|Лакичевич Иван
|1
|0
|22.
|Вакка Антонио
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Малламо Алессандро
|9
|2
|2.
|Кало Джакомо
|12
|0
|3.
|Джермони Лука
|6
|2
|4.
|Риччи Джакомо
|7
|1
|5.
|Канотто Луиджи
|6
|1
|6.
|Тонуччи Денис
|7
|0
|7.
|Фацио Паскуале
|7
|0
|8.
|Форте Франческо
|7
|0
|9.
|Сиссе Карамоко
|5
|1
|10.
|Кальвано Симоне
|4
|1
|11.
|Витиелло Роберто
|5
|0
|12.
|Аддэ Брайт
|5
|0
|13.
|Трост Магнус
|3
|1
|14.
|Ди Мариано Франческо
|2
|1
|15.
|Руссо Данило
|3
|0
|16.
|Росси Алессандро
|3
|0
|17.
|Аллеви Николас
|3
|0
|18.
|Элия Сальваторе
|3
|0
|19.
|Бюхель Марсель
|2
|0
|20.
|Бифулько Альфредо
|2
|0
|21.
|Дель Соле Фердинандо
|2
|0
|22.
|Брандуани Паоло
|2
|0
|23.
|Медзавилла Адриано
|1
|0
|24.
|Масталли Алессандро
|1
|0
|25.
|Карлини Массимилиано
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Венеция
|12.5% (4)
|18.75% (6)
|18.75% (6)
|15.63% (5)
|12.5% (4)
|21.88% (7)
|Юве Стабия
|17.95% (7)
|20.51% (8)
|2.56% (1)
|10.26% (4)
|23.08% (9)
|25.64% (10)
Предыдущие игры
Венеция Последние 20 матчей: + = -Специя 0:1 Венеция Венеция 1:1 Пескара Беневенто 1:1 Венеция Венеция 0:2 Эмполи
Ливорно 0:2 Венеция Венеция 2:1 Асколи Порденоне 0:0 Венеция Венеция 1:3 Кротоне Салернитана 2:0 Венеция Венеция 1:1 Козенца Пиза 1:2 Венеция Венеция 2:2 Виртус Энтелла Венеция 0:1 Фрозиноне Кьево 0:1 Венеция Венеция 1:1 Трапани Кремонезе 0:0 Венеция Перуджа 0:1 Венеция Венеция 1:2 Читтаделла Юве Стабия 2:0 Венеция Венеция 0:0 Специя
Юве Стабия Последние 20 матчей: + = -Юве Стабия 3:2 Кьево Фрозиноне 2:2 Юве Стабия Юве Стабия 1:1 Виртус Энтелла Салернитана 2:1 Юве Стабия
Беневенто 1:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:3 Ливорно Пескара 3:1 Юве Стабия Юве Стабия 3:1 Специя Порденоне 2:1 Юве Стабия Юве Стабия 2:2 Трапани Читтаделла 3:0 Юве Стабия Юве Стабия 3:2 Кротоне Асколи 2:2 Юве Стабия Юве Стабия 1:2 Перуджа Пиза 1:1 Юве Стабия Юве Стабия 1:0 Эмполи Юве Стабия 1:0 Козенца Кремонезе 1:1 Юве Стабия Юве Стабия 2:0 Венеция Кьево 2:3 Юве Стабия
Последние игры между собой
Венеция: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Юве Стабия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|Заявка
|36
|25
|8
|3
|63 - 24
|83
|2.
|Кротоне
|Заявка
|36
|19
|8
|9
|62 - 38
|65
|3.
|Специя
|Заявка
|36
|16
|9
|11
|52 - 39
|57
|4.
|Порденоне
|Заявка
|36
|16
|8
|12
|45 - 43
|56
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|36
|14
|11
|11
|40 - 36
|53
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|36
|15
|7
|14
|45 - 47
|52
|7.
|Салернитана
|Заявка
|36
|14
|9
|13
|51 - 47
|51
|8.
|Эмполи
|Заявка
|36
|13
|12
|11
|44 - 43
|51
|9.
|Пиза
|Заявка
|36
|13
|11
|12
|47 - 44
|50
|10.
|Кьево
|Заявка
|36
|12
|14
|10
|46 - 38
|50
|11.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|36
|12
|11
|13
|44 - 47
|47
|12.
|Венеция
|Заявка
|36
|11
|14
|11
|34 - 38
|47
|13.
|Асколи
|Заявка
|36
|13
|7
|16
|48 - 53
|46
|14.
|Перуджа
|Заявка
|36
|12
|9
|15
|36 - 44
|45
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|36
|11
|12
|13
|38 - 40
|45
|16.
|Пескара
|Заявка
|36
|11
|9
|16
|47 - 54
|42
|17.
|Юве Стабия
|Заявка
|36
|11
|8
|17
|45 - 58
|41
|18.
|Козенца
|Заявка
|36
|10
|10
|16
|42 - 47
|40
|19.
|Трапани
|Заявка
|36
|9
|13
|14
|44 - 59
|40
|20.
|Ливорно
|Заявка
|36
|5
|6
|25
|30 - 64
|21