Фрозиноне
2:3
Второй тайм: 90+'
Стадион: Бенито Стирпе
Беневенто
0:1
7' ГолДи Серио Джузеппе
20' Желтая карточкаБарба Федерико
1:1
30' ГолБригенти Николо
1:2
38' ГолКальдирола Лука
1:3
40' ГолТельо Андрес
51' Желтая карточкаГори Мирко
56' Желтая карточкаДи Серио Джузеппе
2:3
59' ГолДионизи Федерико
77' Желтая карточкаСкьяттарелла Паскуале
86' Желтая карточкаХаас Николас
32
Крайнц
Лука
11
Хаас
Николас
28
Чано
Камилло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хаас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Чано КамиллоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сау МаркоНападающий
- Запасные игроки
-
22 Гори ПьерВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Гьямфи БрайтЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
Ход матча
7'
20'
30'
38'
1:2
40'
1:3
51'
59'
86'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 13
-
4 Удары в створ 5
-
4 Угловые 4
-
4 Офсайды 4
-
17 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дионизи Федерико
|11 (4)
|0.3
|2.
|Чано Камилло
|7 (3)
|0.19
|3.
|Паганини Лука
|5
|0.14
|4.
|Новакович Андрия
|4
|0.11
|5.
|Бегетто Андреа
|2
|0.05
|6.
|Роден Маркус
|2
|0.05
|7.
|Бригенти Николо
|2
|0.05
|8.
|Капуано Марко
|2
|0.05
|9.
|Читро Никола
|2
|0.05
|10.
|Сальви Алессандро
|1
|0.03
|11.
|Майелло Раффаэле
|1
|0.03
|12.
|Дзампано Франческо
|1
|0.03
|13.
|Хаас Николас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сау Марко
|12
|0.32
|2.
|Виола Николас
|9 (4)
|0.24
|3.
|Инсинье Роберто
|7
|0.19
|4.
|Кода Массимо
|7
|0.19
|5.
|Крагль Оливер
|5
|0.14
|6.
|Импрота Риккардо
|4
|0.11
|7.
|Маджио Кристиан
|3
|0.08
|8.
|Мончини Габриэле
|3
|0.08
|9.
|Туиа Алессандро
|3
|0.08
|10.
|Кальдирола Лука
|3
|0.08
|11.
|Тельо Андрес
|2
|0.05
|12.
|Арментерос Самуэль
|2
|0.05
|13.
|Летиция Гаэтано
|1
|0.03
|14.
|Ди Серио Джузеппе
|1
|0.03
|15.
|Хетемай Перпарим
|0
|0
|16.
|Скьяттарелла Паскуале
|0
|0
|17.
|Дель Пинто Лоренцо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бригенти Николо
|12
|1
|2.
|Дионизи Федерико
|8
|1
|3.
|Паганини Лука
|8
|1
|4.
|Чано Камилло
|8
|0
|5.
|Гори Мирко
|5
|1
|6.
|Хаас Николас
|5
|1
|7.
|Капуано Марко
|5
|0
|8.
|Бегетто Андреа
|5
|0
|9.
|Ариаудо Лоренцо
|4
|0
|10.
|Майелло Раффаэле
|4
|0
|11.
|Дзампано Франческо
|4
|0
|12.
|Сальви Алессандро
|3
|0
|13.
|Роден Маркус
|3
|0
|14.
|Крайнц Лука
|3
|0
|15.
|Ардеманьи Маттео
|1
|1
|16.
|Барди Франческо
|2
|0
|17.
|Новакович Андрия
|2
|0
|18.
|Читро Никола
|1
|0
|19.
|Матарезе Лука
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Скьяттарелла Паскуале
|10
|0
|2.
|Маджио Кристиан
|8
|1
|3.
|Вольта Массимо
|7
|1
|4.
|Кальдирола Лука
|5
|2
|5.
|Хетемай Перпарим
|7
|0
|6.
|Крагль Оливер
|5
|0
|7.
|Летиция Гаэтано
|5
|0
|8.
|Импрота Риккардо
|3
|1
|9.
|Тельо Андрес
|3
|1
|10.
|Кода Массимо
|4
|0
|11.
|Виола Николас
|3
|0
|12.
|Антей Лука
|3
|0
|13.
|Сау Марко
|2
|0
|14.
|Инсинье Роберто
|2
|0
|15.
|Туиа Алессандро
|1
|0
|16.
|Арментерос Самуэль
|1
|0
|17.
|Барба Федерико
|1
|0
|18.
|Дель Пинто Лоренцо
|1
|0
|19.
|Монтипо Лоренцо
|1
|0
|20.
|Гьямфи Брайт
|1
|0
|21.
|Басит Абдалла
|1
|0
|22.
|Ди Серио Джузеппе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фрозиноне
|23.53% (8)
|8.82% (3)
|8.82% (3)
|17.65% (6)
|29.41% (10)
|11.76% (4)
|Беневенто
|15.09% (8)
|15.09% (8)
|16.98% (9)
|11.32% (6)
|20.75% (11)
|20.75% (11)
Предыдущие игры
Фрозиноне Последние 20 матчей: + = -Пескара 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Юве Стабия Эмполи 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:1 Специя
Кьево 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Читтаделла Трапани 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Кремонезе Ливорно 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Салернитана Козенца 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Перуджа Венеция 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Виртус Энтелла Асколи 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Порденоне Пиза 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 Кротоне Беневенто 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:0 Пескара
Беневенто Последние 20 матчей: + = -Беневенто 3:1 Ливорно Трапани 2:0 Беневенто Беневенто 1:1 Венеция Кротоне 3:0 Беневенто
Беневенто 1:0 Юве Стабия Эмполи 0:0 Беневенто Кремонезе 0:1 Беневенто Беневенто 4:0 Пескара Перуджа 1:2 Беневенто Беневенто 3:1 Специя Виртус Энтелла 0:4 Беневенто Беневенто 2:1 Порденоне Козенца 0:1 Беневенто Беневенто 1:1 Салернитана Читтаделла 1:2 Беневенто Беневенто 1:1 Пиза Беневенто 4:0 Асколи Кьево 1:2 Беневенто Беневенто 1:0 Фрозиноне Ливорно 0:2 Беневенто
Последние игры между собой
Фрозиноне: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 2
Беневенто: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|3:2 Заявка
|36
|25
|8
|3
|63 - 24
|83
|2.
|Кротоне
|Заявка
|36
|19
|8
|9
|62 - 38
|65
|3.
|Специя
|0:0 Заявка
|36
|16
|9
|11
|52 - 39
|57
|4.
|Порденоне
|2:2 Заявка
|36
|16
|8
|12
|45 - 43
|56
|5.
|Фрозиноне
|2:3 Заявка
|36
|14
|11
|11
|40 - 36
|53
|6.
|Читтаделла
|1:4 Заявка
|36
|15
|7
|14
|45 - 47
|52
|7.
|Салернитана
|2:4 Заявка
|36
|14
|9
|13
|51 - 47
|51
|8.
|Пиза
|1:1 Заявка
|36
|13
|12
|11
|47 - 43
|51
|9.
|Эмполи
|4:2 Заявка
|36
|13
|12
|11
|44 - 43
|51
|10.
|Кьево
|4:1 Заявка
|36
|12
|14
|10
|46 - 38
|50
|11.
|Виртус Энтелла
|0:2 Заявка
|36
|12
|11
|13
|44 - 47
|47
|12.
|Венеция
|1:0 Заявка
|36
|11
|14
|11
|34 - 38
|47
|13.
|Асколи
|2:2 Заявка
|36
|13
|7
|16
|48 - 53
|46
|14.
|Перуджа
|2:0 Заявка
|36
|12
|9
|15
|36 - 44
|45
|15.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|36
|11
|12
|13
|38 - 40
|45
|16.
|Пескара
|0:1 Заявка
|36
|11
|9
|16
|47 - 54
|42
|17.
|Юве Стабия
|0:1 Заявка
|36
|11
|8
|17
|45 - 58
|41
|18.
|Трапани
|1:0 Заявка
|36
|9
|13
|14
|44 - 59
|40
|19.
|Козенца
|1:1 Заявка
|36
|9
|11
|16
|41 - 47
|38
|20.
|Ливорно
|Заявка
|36
|5
|6
|25
|30 - 64
|21