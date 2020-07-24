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Фрозиноне
2:3
Конец матча

Стадион:
Беневенто
0'
0:1
7' Гол
Ди Серио Джузеппе
20' Желтая карточка
Барба Федерико
1:1
30' Гол
Бригенти Николо
1:2
38' Гол
Кальдирола Лука
1:3
40' Гол
Тельо Андрес
51' Желтая карточка
Гори Мирко
56' Желтая карточка
Ди Серио Джузеппе
2:3
59' Гол
Дионизи Федерико
77' Желтая карточка
Скьяттарелла Паскуале
86' Желтая карточка
Хаас Николас
90'+6
22
Барди
Франческо
23
Бригенти
Николо
25
Шиминьски
Пшемыслав
32
Крайнц
Лука
14
Сальви
Алессандро
5
Гори
Мирко
11
Хаас
Николас
13
Бегетто
Андреа
28
Чано
Камилло
18
Новакович
Андрия
10
Дионизи
Федерико
1
Монтипо
Лоренцо
11
Маджио
Кристиан
13
Туиа
Алессандро
5
Кальдирола
Лука
35
Барба
Федерико
8
Тельо
Андрес
28
Скьяттарелла
Паскуале
7
Крагль
Оливер
16
Импрота
Риккардо
20
Ди
Серио
Джузеппе
25
Сау
Марко
Фрозиноне
3-4-1-2
Беневенто
4-2-3-1

Ход матча

7'
0:1
Ди Серио Джузеппе
20'
 
Барба Федерико
30'
Бригенти Николо
(Новакович Андрия)
1:1
38'
1:2
Кальдирола Лука
(Крагль Оливер)
40'
1:3
Тельо Андрес
(Сау Марко)
46'
Паганини Лука
Чано Камилло
 
51'
Гори Мирко
 
56'
 
Ди Серио Джузеппе
59'
Дионизи Федерико
(Паганини Лука)
2:3
62'
Майелло Раффаэле
Гори Мирко
 
65'
 
Мончини Габриэле
Ди Серио Джузеппе
67'
Ардеманьи Маттео
Новакович Андрия
 
71'
 
Инсинье Роберто
Крагль Оливер
71'
 
Хетемай Перпарим
Сау Марко
76'
Трибуцци Алессио
Сальви Алессандро
 
77'
 
Скьяттарелла Паскуале
83'
 
Пастина Кристиан
Импрота Риккардо
83'
 
Дель Пинто Лоренцо
Тельо Андрес
86'
Хаас Николас
 

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 13
  • 4 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 4
  • 4 Офсайды 4
  • 19 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 51 Владение мячом, % 49

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дионизи Федерико 11 (4) 0.3
2. Чано Камилло 7 (3) 0.19
3. Паганини Лука 5 0.14
4. Новакович Андрия 4 0.11
5. Бегетто Андреа 2 0.05
6. Роден Маркус 2 0.05
7. Бригенти Николо 2 0.05
8. Капуано Марко 2 0.05
9. Читро Никола 2 0.05
10. Сальви Алессандро 1 0.03
11. Майелло Раффаэле 1 0.03
12. Дзампано Франческо 1 0.03
13. Хаас Николас 0 0
Беневенто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сау Марко 12 0.32
2. Виола Николас 9 (4) 0.24
3. Инсинье Роберто 7 0.19
4. Кода Массимо 7 0.19
5. Крагль Оливер 5 0.14
6. Импрота Риккардо 4 0.11
7. Маджио Кристиан 3 0.08
8. Мончини Габриэле 3 0.08
9. Туиа Алессандро 3 0.08
10. Кальдирола Лука 3 0.08
11. Тельо Андрес 2 0.05
12. Арментерос Самуэль 2 0.05
13. Летиция Гаэтано 1 0.03
14. Ди Серио Джузеппе 1 0.03
15. Хетемай Перпарим 0 0
16. Скьяттарелла Паскуале 0 0
17. Дель Пинто Лоренцо 0 0

Карточки

Фрозиноне
# Игрок      
1. Бригенти Николо 12 1
2. Дионизи Федерико 8 1
3. Паганини Лука 8 1
4. Чано Камилло 8 0
5. Гори Мирко 5 1
6. Хаас Николас 5 1
7. Капуано Марко 5 0
8. Бегетто Андреа 5 0
9. Ариаудо Лоренцо 4 0
10. Майелло Раффаэле 4 0
11. Дзампано Франческо 4 0
12. Сальви Алессандро 3 0
13. Роден Маркус 3 0
14. Крайнц Лука 3 0
15. Ардеманьи Маттео 1 1
16. Барди Франческо 2 0
17. Новакович Андрия 2 0
18. Читро Никола 1 0
19. Матарезе Лука 1 0
Беневенто
# Игрок      
1. Скьяттарелла Паскуале 10 0
2. Маджио Кристиан 8 1
3. Вольта Массимо 7 1
4. Кальдирола Лука 5 2
5. Хетемай Перпарим 7 0
6. Крагль Оливер 5 0
7. Летиция Гаэтано 5 0
8. Импрота Риккардо 3 1
9. Тельо Андрес 3 1
10. Кода Массимо 4 0
11. Виола Николас 3 0
12. Антей Лука 3 0
13. Сау Марко 2 0
14. Инсинье Роберто 2 0
15. Туиа Алессандро 1 0
16. Арментерос Самуэль 1 0
17. Барба Федерико 1 0
18. Дель Пинто Лоренцо 1 0
19. Монтипо Лоренцо 1 0
20. Гьямфи Брайт 1 0
21. Басит Абдалла 1 0
22. Ди Серио Джузеппе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фрозиноне 22.22% (8) 11.11% (4) 8.33% (3) 19.44% (7) 27.78% (10) 11.11% (4)
 Беневенто 16.07% (9) 14.29% (8) 19.64% (11) 10.71% (6) 19.64% (11) 19.64% (11)

Предыдущие игры

Фрозиноне Последние 20 матчей: + = -
Пескара 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Юве Стабия Эмполи 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:1 Специя
Кьево 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Читтаделла Трапани 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Кремонезе Ливорно 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Салернитана Козенца 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Перуджа Венеция 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Виртус Энтелла Асколи 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Порденоне Пиза 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 Кротоне Беневенто 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:0 Пескара
Беневенто Последние 20 матчей: + = -
Беневенто 3:1 Ливорно Трапани 2:0 Беневенто Беневенто 1:1 Венеция Кротоне 3:0 Беневенто
Беневенто 1:0 Юве Стабия Эмполи 0:0 Беневенто Кремонезе 0:1 Беневенто Беневенто 4:0 Пескара Перуджа 1:2 Беневенто Беневенто 3:1 Специя Виртус Энтелла 0:4 Беневенто Беневенто 2:1 Порденоне Козенца 0:1 Беневенто Беневенто 1:1 Салернитана Читтаделла 1:2 Беневенто Беневенто 1:1 Пиза Беневенто 4:0 Асколи Кьево 1:2 Беневенто Беневенто 1:0 Фрозиноне Ливорно 0:2 Беневенто

Последние игры между собой

Фрозиноне: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 2
Беневенто: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 1
Беневенто 1:0 Фрозиноне Серия B Беневенто 2:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 3:2 Беневенто Серия B Беневенто 1:1 Фрозиноне Про Прима Дивизионе
Фрозиноне 0:0 Беневенто Про Прима Дивизионе Фрозиноне 0:0 Беневенто Про Прима Дивизионе Беневенто 0:0 Фрозиноне Про Прима Дивизионе
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто Заявка 36 25 8 3 63 - 24 83
2. Кротоне Заявка 36 19 8 9 62 - 38 65
3. Специя Заявка 36 16 9 11 52 - 39 57
4. Порденоне Заявка 36 16 8 12 45 - 43 56
5. Фрозиноне Заявка 36 14 11 11 40 - 36 53
6. Читтаделла Заявка 36 15 7 14 45 - 47 52
7. Салернитана Заявка 36 14 9 13 51 - 47 51
8. Эмполи Заявка 36 13 12 11 44 - 43 51
9. Пиза Заявка 36 13 11 12 47 - 44 50
10. Кьево Заявка 36 12 14 10 46 - 38 50
11. Виртус Энтелла Заявка 36 12 11 13 44 - 47 47
12. Венеция Заявка 36 11 14 11 34 - 38 47
13. Асколи Заявка 36 13 7 16 48 - 53 46
14. Перуджа Заявка 36 12 9 15 36 - 44 45
15. Кремонезе Заявка 36 11 12 13 38 - 40 45
16. Пескара Заявка 36 11 9 16 47 - 54 42
17. Юве Стабия Заявка 36 11 8 17 45 - 58 41
18. Козенца Заявка 36 10 10 16 42 - 47 40
19. Трапани Заявка 36 9 13 14 44 - 59 40
20. Ливорно Заявка 36 5 6 25 30 - 64 21
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