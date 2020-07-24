Асколи
2:2
Конец матча
Стадион: Чино э Лилло Дель Дука
Порденоне
0:1
1' ГолБокалон Риккардо
10' Желтая карточкаРаньери Лука
0:2
22' ГолПобега Томмазо
24' Желтая карточкаМаццокко Давиде
36' Желтая карточкаГравильон Эндрю
1:2
44' ГолНинкович Никола
2:2
48' ГолНинкович Никола
51' Желтая карточкаАндреони Кристиан
79' Желтая карточкаФольякко Алессандро
33
Леали
Никола
30
Брлек
Петар
- Основной состав
-
33 Леали НиколаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Брлек ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Пинту ДиогуПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Davide Dionigi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Паза СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тессер Аттилио
Ход матча
1'
0:1
10'
22'
0:2
24'
36'
44'
1:2
48'
2:2
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 12
-
5 Удары в створ 7
-
3 Угловые 6
-
2 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
37 Владение мячом, % 63
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нинкович Никола
|9 (1)
|0.24
|2.
|Скамачча Джанлука
|9
|0.24
|3.
|Да Крус Алессио
|5 (1)
|0.14
|4.
|Тротта Марселло
|5
|0.14
|5.
|Морозини Леонардо
|5
|0.14
|6.
|Ардеманьи Маттео
|3 (1)
|0.08
|7.
|Кавион Микеле
|2
|0.05
|8.
|Джербо Альберто
|1
|0.03
|9.
|Трояно Микеле
|1
|0.03
|10.
|Броско Риккардо
|1
|0.03
|11.
|Эрамо Мирко
|1
|0.03
|12.
|Пучино Раффаэле
|1
|0.03
|13.
|Чаджиа Мутир
|1
|0.03
|14.
|Пинту Диогу
|1
|0.03
|15.
|Падоин Симоне
|0
|0
|16.
|Петруччи Давиде
|0
|0
|17.
|Брлек Петар
|0
|0
|18.
|Андреони Кристиан
|0
|0
|19.
|Пиччинокки Марио
|0
|0
|20.
|Серникола Леонардо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Стриццоло Лука
|8
|0.22
|2.
|Чиурриа Патрик
|5 (1)
|0.14
|3.
|Побега Томмазо
|5
|0.14
|4.
|Гавацци Давиде
|4
|0.11
|5.
|Барисон Альберто
|4
|0.11
|6.
|Буррай Сальваторе
|3 (2)
|0.08
|7.
|Маццокко Давиде
|3
|0.08
|8.
|Бокалон Риккардо
|3
|0.08
|9.
|Кьяретти Лукас
|2 (1)
|0.05
|10.
|Канделлоне Леонардо
|2
|0.05
|11.
|Кампорезе Микеле
|2
|0.05
|12.
|Де Агостини Микеле
|1
|0.03
|13.
|Мисурака Джанвито
|1
|0.03
|14.
|Тремолада Лука
|0
|0
|15.
|Газбарро Андреа
|0
|0
|16.
|Цаммарини Роберто
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гравильон Эндрю
|12
|0
|2.
|Трояно Микеле
|10
|1
|3.
|Нинкович Никола
|7
|1
|4.
|Да Крус Алессио
|2
|3
|5.
|Брлек Петар
|7
|0
|6.
|Петруччи Давиде
|5
|1
|7.
|Кавион Микеле
|6
|0
|8.
|Падоин Симоне
|5
|0
|9.
|Броско Риккардо
|5
|0
|10.
|Джербо Альберто
|5
|0
|11.
|Серникола Леонардо
|5
|0
|12.
|Андреони Кристиан
|3
|1
|13.
|Эрамо Мирко
|4
|0
|14.
|Пучино Раффаэле
|4
|0
|15.
|Раньери Лука
|4
|0
|16.
|Ардеманьи Маттео
|3
|0
|17.
|Валентини Науэль
|3
|0
|18.
|Тротта Марселло
|3
|0
|19.
|Морозини Леонардо
|3
|0
|20.
|Скамачча Джанлука
|3
|0
|21.
|Леали Никола
|2
|0
|22.
|Пиччинокки Марио
|2
|0
|23.
|Чаджиа Мутир
|2
|0
|24.
|Стеллоне Роберто
|1
|0
|25.
|Пинту Диогу
|1
|0
|26.
|Феригра Эрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Буррай Сальваторе
|8
|1
|2.
|Де Агостини Микеле
|9
|0
|3.
|Побега Томмазо
|8
|0
|4.
|Кампорезе Микеле
|6
|1
|5.
|Стриццоло Лука
|6
|1
|6.
|Барисон Альберто
|6
|0
|7.
|Маццокко Давиде
|6
|0
|8.
|Кьяретти Лукас
|4
|1
|9.
|Альмичи Альберто
|5
|0
|10.
|Фольякко Алессандро
|5
|0
|11.
|Канделлоне Леонардо
|4
|0
|12.
|Бассоли Алессандро
|3
|0
|13.
|Мисурака Джанвито
|3
|0
|14.
|Гавацци Давиде
|3
|0
|15.
|Паза Симоне
|1
|1
|16.
|Семенцато Даниэль
|2
|0
|17.
|Бокалон Риккардо
|2
|0
|18.
|Цаммарини Роберто
|2
|0
|19.
|Ди Грегорио Микеле
|2
|0
|20.
|Тремолада Лука
|1
|0
|21.
|Бинди Джакомо
|1
|0
|22.
|Моначелло Гаетано
|1
|0
|23.
|Чиурриа Патрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Асколи
|12.2% (5)
|17.07% (7)
|21.95% (9)
|17.07% (7)
|17.07% (7)
|14.63% (6)
|Порденоне
|20% (8)
|10% (4)
|30% (12)
|17.5% (7)
|10% (4)
|12.5% (5)
Предыдущие игры
Асколи Последние 20 матчей: + = -Читтаделла 1:2 Асколи Асколи 1:0 Эмполи Асколи 3:2 Салернитана Козенца 0:1 Асколи
Асколи 1:1 Кротоне Венеция 2:1 Асколи Асколи 0:1 Перуджа Асколи 1:3 Кремонезе Виртус Энтелла 3:0 Асколи Асколи 1:1 Кьево Пескара 2:1 Асколи Специя 3:1 Асколи Асколи 2:2 Юве Стабия Ливорно 0:3 Асколи Асколи 0:1 Фрозиноне Трапани 3:1 Асколи Беневенто 4:0 Асколи Асколи 1:0 Пиза Порденоне 2:1 Асколи Асколи 1:0 Читтаделла
Порденоне Последние 20 матчей: + = -Порденоне 1:2 Козенца Кротоне 1:0 Порденоне Порденоне 1:0 Пиза Перуджа 1:2 Порденоне
Порденоне 2:0 Виртус Энтелла Трапани 3:0 Порденоне Порденоне 0:0 Венеция Читтаделла 0:2 Порденоне Порденоне 2:1 Юве Стабия Эмполи 0:1 Порденоне Порденоне 0:1 Кьево Беневенто 2:1 Порденоне Порденоне 2:2 Ливорно Специя 1:0 Порденоне Порденоне 0:2 Пескара Фрозиноне 2:2 Порденоне Порденоне 1:0 Кремонезе Салернитана 4:0 Порденоне Порденоне 2:1 Асколи Козенца 1:2 Порденоне
Последние игры между собой
Асколи: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Порденоне: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|Заявка
|36
|25
|8
|3
|63 - 24
|83
|2.
|Кротоне
|Заявка
|36
|19
|8
|9
|62 - 38
|65
|3.
|Специя
|Заявка
|36
|16
|9
|11
|52 - 39
|57
|4.
|Порденоне
|Заявка
|36
|16
|8
|12
|45 - 43
|56
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|36
|14
|11
|11
|40 - 36
|53
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|36
|15
|7
|14
|45 - 47
|52
|7.
|Салернитана
|Заявка
|36
|14
|9
|13
|51 - 47
|51
|8.
|Эмполи
|Заявка
|36
|13
|12
|11
|44 - 43
|51
|9.
|Пиза
|Заявка
|36
|13
|11
|12
|47 - 44
|50
|10.
|Кьево
|Заявка
|36
|12
|14
|10
|46 - 38
|50
|11.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|36
|12
|11
|13
|44 - 47
|47
|12.
|Венеция
|Заявка
|36
|11
|14
|11
|34 - 38
|47
|13.
|Асколи
|Заявка
|36
|13
|7
|16
|48 - 53
|46
|14.
|Перуджа
|Заявка
|36
|12
|9
|15
|36 - 44
|45
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|36
|11
|12
|13
|38 - 40
|45
|16.
|Пескара
|Заявка
|36
|11
|9
|16
|47 - 54
|42
|17.
|Юве Стабия
|Заявка
|36
|11
|8
|17
|45 - 58
|41
|18.
|Козенца
|Заявка
|36
|10
|10
|16
|42 - 47
|40
|19.
|Трапани
|Заявка
|36
|9
|13
|14
|44 - 59
|40
|20.
|Ливорно
|Заявка
|36
|5
|6
|25
|30 - 64
|21