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  2. Матчи
  3. Италия
Асколи
2:2
Конец матча

Стадион:
Порденоне
0'
0:1
1' Гол
Бокалон Риккардо
10' Желтая карточка
Раньери Лука
0:2
22' Гол
Побега Томмазо
24' Желтая карточка
Маццокко Давиде
36' Желтая карточка
Гравильон Эндрю
1:2
44' Гол
Нинкович Никола
2:2
48' Гол
Нинкович Никола
51' Желтая карточка
Андреони Кристиан
79' Желтая карточка
Фольякко Алессандро
90'+4
33
Леали
Никола
15
Гравильон
Эндрю
23
Броско
Риккардо
3
Раньери
Лука
28
Андреони
Кристиан
7
Кавион
Микеле
30
Брлек
Петар
19
Падоин
Симоне
38
Морозини
Леонардо
9
Скамачча
Джанлука
11
Нинкович
Никола
22
Ди
Грегорио
Микеле
11
Семенцато
Даниэль
5
Фольякко
Алессандро
31
Кампорезе
Микеле
20
Газбарро
Андреа
18
Маццокко
Давиде
14
Паза
Симоне
24
Побега
Томмазо
7
Гавацци
Давиде
13
Чиурриа
Патрик
28
Бокалон
Риккардо
Асколи
3-4-1-2
Порденоне
4-3-1-2

Ход матча

1'
0:1
Бокалон Риккардо
10'
Раньери Лука
 
22'
0:2
Побега Томмазо
24'
 
Маццокко Давиде
36'
Гравильон Эндрю
 
44'
Нинкович Никола
(Кавион Микеле)
1:2
48'
Нинкович Никола
(Падоин Симоне)
2:2
51'
Андреони Кристиан
 
57'
Эрамо Мирко
Морозини Леонардо
 
61'
Петруччи Давиде
Брлек Петар
 
61'
Пучино Раффаэле
Андреони Кристиан
 
65'
 
Стриццоло Лука
Чиурриа Патрик
66'
 
Мисурака Джанвито
Гавацци Давиде
75'
Феригра Эрик
Гравильон Эндрю
 
75'
Тротта Марселло
Нинкович Никола
 
79'
 
Фольякко Алессандро
82'
 
Альмичи Альберто
Газбарро Андреа
86'
 
Канделлоне Леонардо
Бокалон Риккардо
86'
 
Цаммарини Роберто
Побега Томмазо

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 12
  • 5 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 6
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 37 Владение мячом, % 63

Бомбардиры внутри турнира

Асколи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нинкович Никола 9 (1) 0.24
2. Скамачча Джанлука 9 0.24
3. Да Крус Алессио 5 (1) 0.14
4. Тротта Марселло 5 0.14
5. Морозини Леонардо 5 0.14
6. Ардеманьи Маттео 3 (1) 0.08
7. Кавион Микеле 2 0.05
8. Джербо Альберто 1 0.03
9. Трояно Микеле 1 0.03
10. Броско Риккардо 1 0.03
11. Эрамо Мирко 1 0.03
12. Пучино Раффаэле 1 0.03
13. Чаджиа Мутир 1 0.03
14. Пинту Диогу 1 0.03
15. Падоин Симоне 0 0
16. Петруччи Давиде 0 0
17. Брлек Петар 0 0
18. Андреони Кристиан 0 0
19. Пиччинокки Марио 0 0
20. Серникола Леонардо 0 0
Порденоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Стриццоло Лука 8 0.22
2. Чиурриа Патрик 5 (1) 0.14
3. Побега Томмазо 5 0.14
4. Гавацци Давиде 4 0.11
5. Барисон Альберто 4 0.11
6. Буррай Сальваторе 3 (2) 0.08
7. Маццокко Давиде 3 0.08
8. Бокалон Риккардо 3 0.08
9. Кьяретти Лукас 2 (1) 0.05
10. Канделлоне Леонардо 2 0.05
11. Кампорезе Микеле 2 0.05
12. Де Агостини Микеле 1 0.03
13. Мисурака Джанвито 1 0.03
14. Тремолада Лука 0 0
15. Газбарро Андреа 0 0
16. Цаммарини Роберто 0 0

Карточки

Асколи
# Игрок      
1. Гравильон Эндрю 12 0
2. Трояно Микеле 10 1
3. Нинкович Никола 7 1
4. Да Крус Алессио 2 3
5. Брлек Петар 7 0
6. Петруччи Давиде 5 1
7. Кавион Микеле 6 0
8. Падоин Симоне 5 0
9. Броско Риккардо 5 0
10. Джербо Альберто 5 0
11. Серникола Леонардо 5 0
12. Андреони Кристиан 3 1
13. Эрамо Мирко 4 0
14. Пучино Раффаэле 4 0
15. Раньери Лука 4 0
16. Ардеманьи Маттео 3 0
17. Валентини Науэль 3 0
18. Тротта Марселло 3 0
19. Морозини Леонардо 3 0
20. Скамачча Джанлука 3 0
21. Леали Никола 2 0
22. Пиччинокки Марио 2 0
23. Чаджиа Мутир 2 0
24. Стеллоне Роберто 1 0
25. Пинту Диогу 1 0
26. Феригра Эрик 1 0
Порденоне
# Игрок      
1. Буррай Сальваторе 8 1
2. Де Агостини Микеле 9 0
3. Побега Томмазо 8 0
4. Кампорезе Микеле 6 1
5. Стриццоло Лука 6 1
6. Барисон Альберто 6 0
7. Маццокко Давиде 6 0
8. Кьяретти Лукас 4 1
9. Альмичи Альберто 5 0
10. Фольякко Алессандро 5 0
11. Канделлоне Леонардо 4 0
12. Бассоли Алессандро 3 0
13. Мисурака Джанвито 3 0
14. Гавацци Давиде 3 0
15. Паза Симоне 1 1
16. Семенцато Даниэль 2 0
17. Бокалон Риккардо 2 0
18. Цаммарини Роберто 2 0
19. Ди Грегорио Микеле 2 0
20. Тремолада Лука 1 0
21. Бинди Джакомо 1 0
22. Моначелло Гаетано 1 0
23. Чиурриа Патрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Асколи 12.2% (5) 17.07% (7) 21.95% (9) 17.07% (7) 17.07% (7) 14.63% (6)
 Порденоне 20% (8) 10% (4) 30% (12) 17.5% (7) 10% (4) 12.5% (5)

Предыдущие игры

Асколи Последние 20 матчей: + = -
Читтаделла 1:2 Асколи Асколи 1:0 Эмполи Асколи 3:2 Салернитана Козенца 0:1 Асколи
Асколи 1:1 Кротоне Венеция 2:1 Асколи Асколи 0:1 Перуджа Асколи 1:3 Кремонезе Виртус Энтелла 3:0 Асколи Асколи 1:1 Кьево Пескара 2:1 Асколи Специя 3:1 Асколи Асколи 2:2 Юве Стабия Ливорно 0:3 Асколи Асколи 0:1 Фрозиноне Трапани 3:1 Асколи Беневенто 4:0 Асколи Асколи 1:0 Пиза Порденоне 2:1 Асколи Асколи 1:0 Читтаделла
Порденоне Последние 20 матчей: + = -
Порденоне 1:2 Козенца Кротоне 1:0 Порденоне Порденоне 1:0 Пиза Перуджа 1:2 Порденоне
Порденоне 2:0 Виртус Энтелла Трапани 3:0 Порденоне Порденоне 0:0 Венеция Читтаделла 0:2 Порденоне Порденоне 2:1 Юве Стабия Эмполи 0:1 Порденоне Порденоне 0:1 Кьево Беневенто 2:1 Порденоне Порденоне 2:2 Ливорно Специя 1:0 Порденоне Порденоне 0:2 Пескара Фрозиноне 2:2 Порденоне Порденоне 1:0 Кремонезе Салернитана 4:0 Порденоне Порденоне 2:1 Асколи Козенца 1:2 Порденоне

Последние игры между собой

Асколи: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Порденоне: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Порденоне 2:1 Асколи Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто Заявка 36 25 8 3 63 - 24 83
2. Кротоне Заявка 36 19 8 9 62 - 38 65
3. Специя Заявка 36 16 9 11 52 - 39 57
4. Порденоне Заявка 36 16 8 12 45 - 43 56
5. Фрозиноне Заявка 36 14 11 11 40 - 36 53
6. Читтаделла Заявка 36 15 7 14 45 - 47 52
7. Салернитана Заявка 36 14 9 13 51 - 47 51
8. Эмполи Заявка 36 13 12 11 44 - 43 51
9. Пиза Заявка 36 13 11 12 47 - 44 50
10. Кьево Заявка 36 12 14 10 46 - 38 50
11. Виртус Энтелла Заявка 36 12 11 13 44 - 47 47
12. Венеция Заявка 36 11 14 11 34 - 38 47
13. Асколи Заявка 36 13 7 16 48 - 53 46
14. Перуджа Заявка 36 12 9 15 36 - 44 45
15. Кремонезе Заявка 36 11 12 13 38 - 40 45
16. Пескара Заявка 36 11 9 16 47 - 54 42
17. Юве Стабия Заявка 36 11 8 17 45 - 58 41
18. Козенца Заявка 36 10 10 16 42 - 47 40
19. Трапани Заявка 36 9 13 14 44 - 59 40
20. Ливорно Заявка 36 5 6 25 30 - 64 21
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