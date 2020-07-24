Трапани
1:0
Второй тайм: 82'
Стадион: Stadio Provinciale
Пескара
1:0
13' ГолЛуперини Грегорио
33' Желтая карточкаПальяруло Лука
42' Желтая карточкаЛуперини Грегорио
44' Желтая карточкаКлеменца Лука
45' Желтая карточкаДальмонте Никола
65' Желтая карточкаБузеллато Массимилиано
23
Купиш
Томаш
19
Оджер
Мозес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Купиш ТомашПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Оджер МозесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Пищек ФилипНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Крекко ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
41 Бошич МилошПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Друди МиркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Andrea Sottil
Ход матча
13'
33'
44'
45'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 7
-
2 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 19
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 2
-
61 Владение мячом, % 39
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Петтинари Стефано
|17 (1)
|0.46
|2.
|Тогордо Антони
|7 (4)
|0.19
|3.
|Луперини Грегорио
|4
|0.11
|4.
|Дальмонте Никола
|2
|0.05
|5.
|Пищек Филип
|2
|0.05
|6.
|Фелице Эвакуо
|2
|0.05
|7.
|Москати Марко
|2
|0.05
|8.
|Кулибали Мамаду
|2
|0.05
|9.
|Скалья Луиджи Альберто
|1
|0.03
|10.
|Нзола М'Бала
|1
|0.03
|11.
|Купиш Томаш
|1
|0.03
|12.
|Пальяруло Лука
|1
|0.03
|13.
|Ферретти Даниэле
|1
|0.03
|14.
|Колпани Андреа
|0
|0
|15.
|Дель Прете Лоренцо
|0
|0
|16.
|Страндберг Стефан
|0
|0
|17.
|Якимовски Никола
|0
|0
|18.
|Корапи Франческо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Галано Кристиан
|13 (1)
|0.35
|2.
|Мачин Хосе
|7 (1)
|0.19
|3.
|Маньеро Риккардо
|5 (3)
|0.14
|4.
|Дзаппа Габриэле
|5
|0.14
|5.
|Мемушай Ледиан
|4
|0.11
|6.
|Бузеллато Массимилиано
|2 (1)
|0.05
|7.
|Тумминелло Марко
|2 (1)
|0.05
|8.
|Пуччарелли Мануэль
|1
|0.03
|9.
|Крекко Лука
|1
|0.03
|10.
|Клеменца Лука
|1
|0.03
|11.
|Бетелла Давиде
|1
|0.03
|12.
|Бошич Милош
|1
|0.03
|13.
|Кампаньяро Уго
|1
|0.03
|14.
|Чофани Маттео
|1
|0.03
|15.
|Пальмьеро Лука
|1
|0.03
|16.
|Боррелли Дженнаро
|1
|0.03
|17.
|Кастанос Григорис
|0
|0
|18.
|Машанджело Эдоардо
|0
|0
|19.
|Мелегони Филиппо
|0
|0
|20.
|Бальцано Антонио
|0
|0
|21.
|Друди Мирко
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сконьямилло Стефано
|15
|1
|2.
|Пальяруло Лука
|6
|2
|3.
|Форнасьер Микеле
|7
|0
|4.
|Грильо Фаусто
|5
|1
|5.
|Луперини Грегорио
|6
|0
|6.
|Тогордо Антони
|6
|0
|7.
|Петтинари Стефано
|5
|0
|8.
|Алой Сальваторе
|5
|0
|9.
|Кулибали Мамаду
|3
|1
|10.
|Страндберг Стефан
|1
|2
|11.
|Бьябьяни Джонатан
|4
|0
|12.
|Дель Прете Лоренцо
|4
|0
|13.
|Скалья Луиджи Альберто
|4
|0
|14.
|Нзола М'Бала
|2
|1
|15.
|Купиш Томаш
|3
|0
|16.
|Оджер Мозес
|3
|0
|17.
|Пиррелло Роберто
|1
|1
|18.
|Якимовски Никола
|2
|0
|19.
|Москати Марко
|2
|0
|20.
|Дальмонте Никола
|2
|0
|21.
|Пищек Филип
|2
|0
|22.
|Буонджорно Алессандро
|2
|0
|23.
|Колпани Андреа
|2
|0
|24.
|Фелице Эвакуо
|1
|0
|25.
|Тулли Джакомо
|1
|0
|26.
|Ферретти Даниэле
|1
|0
|27.
|Дини Андреа
|1
|0
|28.
|Кандела Антонио
|1
|0
|29.
|Карнесекки Марко
|1
|0
|30.
|Кристиан Каус
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Друди Мирко
|8
|0
|2.
|Пальмьеро Лука
|6
|1
|3.
|Кастанос Григорис
|6
|0
|4.
|Чофани Маттео
|4
|1
|5.
|Галано Кристиан
|4
|1
|6.
|Бетелла Давиде
|4
|1
|7.
|Мемушай Ледиан
|5
|0
|8.
|Сконьямильо Дженнаро
|5
|0
|9.
|Бузеллато Массимилиано
|5
|0
|10.
|Машанджело Эдоардо
|5
|0
|11.
|Мачин Хосе
|4
|0
|12.
|Брунори Маттео
|4
|0
|13.
|Маньеро Риккардо
|3
|0
|14.
|Бальцано Антонио
|3
|0
|15.
|Бошич Милош
|3
|0
|16.
|Дель Гроссо Кристиано
|2
|0
|17.
|Крекко Лука
|2
|0
|18.
|Клеменца Лука
|2
|0
|19.
|Боррелли Дженнаро
|2
|0
|20.
|Божинов Валери
|0
|1
|21.
|Чиско Андреа
|0
|1
|22.
|Бруно Алессандро
|1
|0
|23.
|Пуччарелли Мануэль
|1
|0
|24.
|Тумминелло Марко
|1
|0
|25.
|Мелегони Филиппо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Трапани
|2.5% (1)
|20% (8)
|30% (12)
|10% (4)
|25% (10)
|12.5% (5)
|Пескара
|13.95% (6)
|13.95% (6)
|11.63% (5)
|20.93% (9)
|18.6% (8)
|20.93% (9)
Предыдущие игры
Трапани Последние 20 матчей: + = -Пиза 3:2 Трапани Трапани 2:0 Беневенто Кьево 1:1 Трапани Трапани 2:1 Ливорно
Козенца 2:2 Трапани Трапани 3:0 Порденоне Трапани 0:0 Фрозиноне Эмполи 1:1 Трапани Трапани 4:1 Виртус Энтелла Юве Стабия 2:2 Трапани Трапани 1:1 Специя Кремонезе 5:0 Трапани Салернитана 1:0 Трапани Трапани 0:3 Читтаделла Венеция 1:1 Трапани Трапани 3:1 Асколи Кротоне 3:0 Трапани Трапани 2:2 Перуджа Пескара 1:1 Трапани Трапани 1:3 Пиза
Пескара Последние 20 матчей: + = -Пескара 1:1 Фрозиноне Венеция 1:1 Пескара Пескара 2:2 Перуджа Кремонезе 1:0 Пескара
Пескара 1:1 Эмполи Пиза 2:1 Пескара Пескара 3:1 Юве Стабия Беневенто 4:0 Пескара Специя 2:0 Пескара Пескара 2:1 Асколи Кротоне 4:1 Пескара Пескара 1:2 Читтаделла Виртус Энтелла 2:0 Пескара Пескара 2:1 Козенца Порденоне 0:2 Пескара Пескара 1:2 Салернитана Пескара 0:0 Кьево Ливорно 0:2 Пескара Пескара 1:1 Трапани Фрозиноне 2:0 Пескара
Последние игры между собой
Трапани: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
Пескара: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|3:2 Заявка
|36
|25
|8
|3
|63 - 24
|83
|2.
|Кротоне
|Заявка
|36
|19
|8
|9
|62 - 38
|65
|3.
|Специя
|0:0 Заявка
|36
|16
|9
|11
|52 - 39
|57
|4.
|Порденоне
|2:2 Заявка
|36
|16
|8
|12
|45 - 43
|56
|5.
|Фрозиноне
|2:3 Заявка
|36
|14
|11
|11
|40 - 36
|53
|6.
|Читтаделла
|1:4 Заявка
|36
|15
|7
|14
|45 - 47
|52
|7.
|Салернитана
|2:3 Заявка
|36
|14
|9
|13
|51 - 46
|51
|8.
|Эмполи
|3:2 Заявка
|36
|13
|12
|11
|43 - 43
|51
|9.
|Пиза
|0:1 Заявка
|36
|13
|11
|12
|46 - 43
|50
|10.
|Кьево
|4:1 Заявка
|36
|12
|14
|10
|46 - 38
|50
|11.
|Виртус Энтелла
|0:2 Заявка
|36
|12
|11
|13
|44 - 47
|47
|12.
|Венеция
|1:0 Заявка
|36
|11
|14
|11
|34 - 38
|47
|13.
|Асколи
|2:2 Заявка
|36
|13
|7
|16
|48 - 53
|46
|14.
|Перуджа
|2:0 Заявка
|36
|12
|9
|15
|36 - 44
|45
|15.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|36
|11
|12
|13
|38 - 40
|45
|16.
|Пескара
|0:1 Заявка
|36
|11
|9
|16
|47 - 54
|42
|17.
|Юве Стабия
|0:1 Заявка
|36
|11
|8
|17
|45 - 58
|41
|18.
|Козенца
|1:0 Заявка
|36
|10
|10
|16
|41 - 46
|40
|19.
|Трапани
|1:0 Заявка
|36
|9
|13
|14
|44 - 59
|40
|20.
|Ливорно
|Заявка
|36
|5
|6
|25
|30 - 64
|21