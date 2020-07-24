Трапани
1:0
Конец матча
Стадион: Stadio Provinciale
Пескара
1:0
13' ГолЛуперини Грегорио
33' Желтая карточкаПальяруло Лука
42' Желтая карточкаЛуперини Грегорио
44' Желтая карточкаКлеменца Лука
45' Желтая карточкаДальмонте Никола
65' Желтая карточкаБузеллато Массимилиано
90' Красная карточкаМашанджело Эдоардо
23
Купиш
Томаш
19
Оджер
Мозес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Купиш ТомашПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Оджер МозесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Пищек ФилипНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Крекко ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
41 Бошич МилошПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Друди МиркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Andrea Sottil
Ход матча
13'
33'
44'
45'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 7
-
8 Удары в створ 7
-
4 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 20
-
2 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
63 Владение мячом, % 37
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Петтинари Стефано
|17 (1)
|0.46
|2.
|Тогордо Антони
|7 (4)
|0.19
|3.
|Луперини Грегорио
|4
|0.11
|4.
|Дальмонте Никола
|2
|0.05
|5.
|Пищек Филип
|2
|0.05
|6.
|Фелице Эвакуо
|2
|0.05
|7.
|Москати Марко
|2
|0.05
|8.
|Кулибали Мамаду
|2
|0.05
|9.
|Скалья Луиджи Альберто
|1
|0.03
|10.
|Нзола М'Бала
|1
|0.03
|11.
|Купиш Томаш
|1
|0.03
|12.
|Пальяруло Лука
|1
|0.03
|13.
|Ферретти Даниэле
|1
|0.03
|14.
|Колпани Андреа
|0
|0
|15.
|Дель Прете Лоренцо
|0
|0
|16.
|Страндберг Стефан
|0
|0
|17.
|Якимовски Никола
|0
|0
|18.
|Корапи Франческо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Галано Кристиан
|13 (1)
|0.35
|2.
|Мачин Хосе
|7 (1)
|0.19
|3.
|Маньеро Риккардо
|5 (3)
|0.14
|4.
|Дзаппа Габриэле
|5
|0.14
|5.
|Мемушай Ледиан
|4
|0.11
|6.
|Бузеллато Массимилиано
|2 (1)
|0.05
|7.
|Тумминелло Марко
|2 (1)
|0.05
|8.
|Пуччарелли Мануэль
|1
|0.03
|9.
|Крекко Лука
|1
|0.03
|10.
|Клеменца Лука
|1
|0.03
|11.
|Бетелла Давиде
|1
|0.03
|12.
|Бошич Милош
|1
|0.03
|13.
|Кампаньяро Уго
|1
|0.03
|14.
|Чофани Маттео
|1
|0.03
|15.
|Пальмьеро Лука
|1
|0.03
|16.
|Боррелли Дженнаро
|1
|0.03
|17.
|Кастанос Григорис
|0
|0
|18.
|Машанджело Эдоардо
|0
|0
|19.
|Мелегони Филиппо
|0
|0
|20.
|Бальцано Антонио
|0
|0
|21.
|Друди Мирко
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сконьямилло Стефано
|15
|1
|2.
|Пальяруло Лука
|6
|2
|3.
|Форнасьер Микеле
|7
|0
|4.
|Грильо Фаусто
|5
|1
|5.
|Луперини Грегорио
|6
|0
|6.
|Тогордо Антони
|6
|0
|7.
|Петтинари Стефано
|5
|0
|8.
|Алой Сальваторе
|5
|0
|9.
|Кулибали Мамаду
|3
|1
|10.
|Страндберг Стефан
|1
|2
|11.
|Бьябьяни Джонатан
|4
|0
|12.
|Дель Прете Лоренцо
|4
|0
|13.
|Скалья Луиджи Альберто
|4
|0
|14.
|Нзола М'Бала
|2
|1
|15.
|Купиш Томаш
|3
|0
|16.
|Оджер Мозес
|3
|0
|17.
|Пиррелло Роберто
|1
|1
|18.
|Якимовски Никола
|2
|0
|19.
|Москати Марко
|2
|0
|20.
|Дальмонте Никола
|2
|0
|21.
|Пищек Филип
|2
|0
|22.
|Буонджорно Алессандро
|2
|0
|23.
|Колпани Андреа
|2
|0
|24.
|Фелице Эвакуо
|1
|0
|25.
|Тулли Джакомо
|1
|0
|26.
|Ферретти Даниэле
|1
|0
|27.
|Дини Андреа
|1
|0
|28.
|Кандела Антонио
|1
|0
|29.
|Карнесекки Марко
|1
|0
|30.
|Кристиан Каус
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Друди Мирко
|8
|0
|2.
|Пальмьеро Лука
|6
|1
|3.
|Машанджело Эдоардо
|5
|1
|4.
|Кастанос Григорис
|6
|0
|5.
|Чофани Маттео
|4
|1
|6.
|Галано Кристиан
|4
|1
|7.
|Бетелла Давиде
|4
|1
|8.
|Мемушай Ледиан
|5
|0
|9.
|Сконьямильо Дженнаро
|5
|0
|10.
|Бузеллато Массимилиано
|5
|0
|11.
|Мачин Хосе
|4
|0
|12.
|Брунори Маттео
|4
|0
|13.
|Маньеро Риккардо
|3
|0
|14.
|Бальцано Антонио
|3
|0
|15.
|Бошич Милош
|3
|0
|16.
|Дель Гроссо Кристиано
|2
|0
|17.
|Крекко Лука
|2
|0
|18.
|Клеменца Лука
|2
|0
|19.
|Боррелли Дженнаро
|2
|0
|20.
|Божинов Валери
|0
|1
|21.
|Чиско Андреа
|0
|1
|22.
|Бруно Алессандро
|1
|0
|23.
|Пуччарелли Мануэль
|1
|0
|24.
|Тумминелло Марко
|1
|0
|25.
|Мелегони Филиппо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Трапани
|4.88% (2)
|19.51% (8)
|29.27% (12)
|9.76% (4)
|24.39% (10)
|12.2% (5)
|Пескара
|13.95% (6)
|13.95% (6)
|11.63% (5)
|20.93% (9)
|18.6% (8)
|20.93% (9)
Предыдущие игры
Трапани Последние 20 матчей: + = -Пиза 3:2 Трапани Трапани 2:0 Беневенто Кьево 1:1 Трапани Трапани 2:1 Ливорно
Козенца 2:2 Трапани Трапани 3:0 Порденоне Трапани 0:0 Фрозиноне Эмполи 1:1 Трапани Трапани 4:1 Виртус Энтелла Юве Стабия 2:2 Трапани Трапани 1:1 Специя Кремонезе 5:0 Трапани Салернитана 1:0 Трапани Трапани 0:3 Читтаделла Венеция 1:1 Трапани Трапани 3:1 Асколи Кротоне 3:0 Трапани Трапани 2:2 Перуджа Пескара 1:1 Трапани Трапани 1:3 Пиза
Пескара Последние 20 матчей: + = -Пескара 1:1 Фрозиноне Венеция 1:1 Пескара Пескара 2:2 Перуджа Кремонезе 1:0 Пескара
Пескара 1:1 Эмполи Пиза 2:1 Пескара Пескара 3:1 Юве Стабия Беневенто 4:0 Пескара Специя 2:0 Пескара Пескара 2:1 Асколи Кротоне 4:1 Пескара Пескара 1:2 Читтаделла Виртус Энтелла 2:0 Пескара Пескара 2:1 Козенца Порденоне 0:2 Пескара Пескара 1:2 Салернитана Пескара 0:0 Кьево Ливорно 0:2 Пескара Пескара 1:1 Трапани Фрозиноне 2:0 Пескара
Последние игры между собой
Трапани: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
Пескара: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|Заявка
|36
|25
|8
|3
|63 - 24
|83
|2.
|Кротоне
|Заявка
|36
|19
|8
|9
|62 - 38
|65
|3.
|Специя
|Заявка
|36
|16
|9
|11
|52 - 39
|57
|4.
|Порденоне
|Заявка
|36
|16
|8
|12
|45 - 43
|56
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|36
|14
|11
|11
|40 - 36
|53
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|36
|15
|7
|14
|45 - 47
|52
|7.
|Салернитана
|Заявка
|36
|14
|9
|13
|51 - 47
|51
|8.
|Эмполи
|Заявка
|36
|13
|12
|11
|44 - 43
|51
|9.
|Пиза
|Заявка
|36
|13
|11
|12
|47 - 44
|50
|10.
|Кьево
|Заявка
|36
|12
|14
|10
|46 - 38
|50
|11.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|36
|12
|11
|13
|44 - 47
|47
|12.
|Венеция
|Заявка
|36
|11
|14
|11
|34 - 38
|47
|13.
|Асколи
|Заявка
|36
|13
|7
|16
|48 - 53
|46
|14.
|Перуджа
|Заявка
|36
|12
|9
|15
|36 - 44
|45
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|36
|11
|12
|13
|38 - 40
|45
|16.
|Пескара
|Заявка
|36
|11
|9
|16
|47 - 54
|42
|17.
|Юве Стабия
|Заявка
|36
|11
|8
|17
|45 - 58
|41
|18.
|Козенца
|Заявка
|36
|10
|10
|16
|42 - 47
|40
|19.
|Трапани
|Заявка
|36
|9
|13
|14
|44 - 59
|40
|20.
|Ливорно
|Заявка
|36
|5
|6
|25
|30 - 64
|21