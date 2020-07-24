Кремонезе
0:0
Второй тайм: 90+'
Стадион: Джованни Цини
Специя
68' Желтая карточкаТерранова Эмануэле
77' Желтая карточкаГаэтано Джанлука
80' Желтая карточкаКрешенци Алессандро
14
Могос
Василе
21
Цортеа
Надир
27
Целар
Жан
28
Эрлич
Мартин
14
Нзола
М'Бала
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Могос ВасилеПолузащитник
-
21 Цортеа НадирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Целар ЖанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Эрлич МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Нзола М'БалаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vincenzo Italiano
Ход матча
77'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 7
-
3 Угловые 8
-
4 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
29 Владение мячом, % 71
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Паломби Симоне
|6
|0.16
|2.
|Чофани Даниэль
|3
|0.08
|3.
|Могос Василе
|3
|0.08
|4.
|Пикколо Антонио
|3 (1)
|0.08
|5.
|Париджини Витторио
|3
|0.08
|6.
|Кастаньетти Микеле
|2
|0.05
|7.
|Мильоре Франческо
|2
|0.05
|8.
|Вальцания Лука
|2
|0.05
|9.
|Соддимо Данило
|2
|0.05
|10.
|Чераволо Фабио
|2
|0.05
|11.
|Клейтон Машадо
|2
|0.05
|12.
|Целар Жан
|2
|0.05
|13.
|Бьянкетти Маттео
|1
|0.03
|14.
|Дели Франческо
|1
|0.03
|15.
|Раванелли Лука
|1
|0.03
|16.
|Гаэтано Джанлука
|1
|0.03
|17.
|Цортеа Надир
|1
|0.03
|18.
|Ренцетти Франческо
|0
|0
|19.
|Арини Мариано
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гьяси Эммануэль
|8
|0.22
|2.
|Рагуза Антонио
|8
|0.22
|3.
|Галабинов Андрей
|6 (2)
|0.16
|4.
|Мастину Джузеппе
|5
|0.14
|5.
|Риччи Матео
|4 (3)
|0.11
|6.
|Риччи Федерико
|3 (1)
|0.08
|7.
|Бидуи Софьян
|3
|0.08
|8.
|Бартоломей Паоло
|2
|0.05
|9.
|Гудьонсен Свейнн
|2
|0.05
|10.
|Капрадосси Элио
|2
|0.05
|11.
|Маджоре Джулио
|1
|0.03
|12.
|Мора Лука
|1
|0.03
|13.
|Ди Гаудио Антонио
|1
|0.03
|14.
|Маркицца Риккардо
|0
|0
|15.
|Акампора Дженнаро
|0
|0
|16.
|Рамос Хуан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вальцания Лука
|11
|1
|2.
|Арини Мариано
|8
|2
|3.
|Караччоло Антонио
|8
|0
|4.
|Терранова Эмануэле
|6
|1
|5.
|Кастаньетти Микеле
|7
|0
|6.
|Клейтон Машадо
|4
|1
|7.
|Мильоре Франческо
|5
|0
|8.
|Бьянкетти Маттео
|4
|0
|9.
|Дели Франческо
|4
|0
|10.
|Густафссон Самуэль
|4
|0
|11.
|Раванелли Лука
|4
|0
|12.
|Кингсли Майкл
|4
|0
|13.
|Пикколо Антонио
|3
|0
|14.
|Париджини Витторио
|3
|0
|15.
|Могос Василе
|1
|1
|16.
|Чераволо Фабио
|2
|0
|17.
|Бултам Реда
|2
|0
|18.
|Соддимо Данило
|1
|0
|19.
|Чофани Даниэль
|1
|0
|20.
|Равалья Никола
|1
|0
|21.
|Гаэтано Джанлука
|1
|0
|22.
|Цортеа Надир
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мора Лука
|9
|1
|2.
|Маджоре Джулио
|6
|2
|3.
|Гьяси Эммануэль
|8
|0
|4.
|Рамос Хуан
|4
|2
|5.
|Риччи Матео
|7
|0
|6.
|Мастину Джузеппе
|6
|0
|7.
|Капрадосси Элио
|4
|0
|8.
|Бартоломей Паоло
|4
|0
|9.
|Виньяли Лука
|4
|0
|10.
|Гудьонсен Свейнн
|4
|0
|11.
|Феррер Сальвадор
|4
|0
|12.
|Эрлич Мартин
|2
|1
|13.
|Терци Клаудио
|3
|0
|14.
|Нзола М'Бала
|3
|0
|15.
|Рагуза Антонио
|2
|0
|16.
|Риччи Федерико
|2
|0
|17.
|Бидуи Софьян
|2
|0
|18.
|Галабинов Андрей
|2
|0
|19.
|Маркицца Риккардо
|2
|0
|20.
|Итальяно Виченцо
|1
|0
|21.
|Скуффет Симоне
|1
|0
|22.
|Бастони Симоне
|1
|0
|23.
|Акампора Дженнаро
|1
|0
|24.
|Макинтош-Баффондж Даррен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кремонезе
|26.47% (9)
|17.65% (6)
|8.82% (3)
|14.71% (5)
|11.76% (4)
|20.59% (7)
|Специя
|8% (4)
|12% (6)
|12% (6)
|24% (12)
|30% (15)
|14% (7)
Предыдущие игры
Кремонезе Последние 20 матчей: + = -Перуджа 0:0 Кремонезе Кремонезе 1:0 Кьево Ливорно 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:0 Пескара
Салернитана 3:3 Кремонезе Кремонезе 0:2 Козенца Кремонезе 0:1 Беневенто Асколи 1:3 Кремонезе Фрозиноне 0:2 Кремонезе Кремонезе 2:3 Эмполи Читтаделла 0:0 Кремонезе Кремонезе 5:0 Трапани Специя 3:2 Кремонезе Кротоне 1:0 Кремонезе Кремонезе 3:4 Пиза Виртус Энтелла 1:1 Кремонезе Кремонезе 0:0 Венеция Лацио 4:0 Кремонезе Порденоне 1:0 Кремонезе Кремонезе 1:1 Юве Стабия
Специя Последние 20 матчей: + = -Специя 0:1 Венеция Ливорно 0:1 Специя Специя 5:1 Козенца Фрозиноне 2:1 Специя
Специя 1:2 Пиза Кьево 1:3 Специя Специя 1:0 Эмполи Юве Стабия 3:1 Специя Специя 2:0 Пескара Беневенто 3:1 Специя Трапани 1:1 Специя Специя 3:1 Асколи Специя 3:2 Кремонезе Перуджа 0:3 Специя Специя 1:0 Порденоне Кротоне 1:2 Специя Специя 1:1 Читтаделла Специя 2:1 Салернитана Виртус Энтелла 0:0 Специя Венеция 0:0 Специя
Последние игры между собой
Кремонезе: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Специя: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|3:2 Заявка
|36
|25
|8
|3
|63 - 24
|83
|2.
|Кротоне
|Заявка
|36
|19
|8
|9
|62 - 38
|65
|3.
|Специя
|0:0 Заявка
|36
|16
|9
|11
|52 - 39
|57
|4.
|Порденоне
|2:2 Заявка
|36
|16
|8
|12
|45 - 43
|56
|5.
|Фрозиноне
|2:3 Заявка
|36
|14
|11
|11
|40 - 36
|53
|6.
|Читтаделла
|1:4 Заявка
|36
|15
|7
|14
|45 - 47
|52
|7.
|Салернитана
|2:4 Заявка
|36
|14
|9
|13
|51 - 47
|51
|8.
|Пиза
|1:1 Заявка
|36
|13
|12
|11
|47 - 43
|51
|9.
|Эмполи
|4:2 Заявка
|36
|13
|12
|11
|44 - 43
|51
|10.
|Кьево
|4:1 Заявка
|36
|12
|14
|10
|46 - 38
|50
|11.
|Виртус Энтелла
|0:2 Заявка
|36
|12
|11
|13
|44 - 47
|47
|12.
|Венеция
|1:0 Заявка
|36
|11
|14
|11
|34 - 38
|47
|13.
|Асколи
|2:2 Заявка
|36
|13
|7
|16
|48 - 53
|46
|14.
|Перуджа
|2:0 Заявка
|36
|12
|9
|15
|36 - 44
|45
|15.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|36
|11
|12
|13
|38 - 40
|45
|16.
|Пескара
|0:1 Заявка
|36
|11
|9
|16
|47 - 54
|42
|17.
|Юве Стабия
|0:1 Заявка
|36
|11
|8
|17
|45 - 58
|41
|18.
|Трапани
|1:0 Заявка
|36
|9
|13
|14
|44 - 59
|40
|19.
|Козенца
|1:1 Заявка
|36
|9
|11
|16
|41 - 47
|38
|20.
|Ливорно
|Заявка
|36
|5
|6
|25
|30 - 64
|21