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Кремонезе
0:0
Конец матча

Стадион:
Специя
0'
68' Желтая карточка
Терранова Эмануэле
77' Желтая карточка
Гаэтано Джанлука
80' Желтая карточка
Крешенци Алессандро
90'+5
1
Равалья
Никола
15
Бьянкетти
Маттео
20
Раванелли
Лука
26
Терранова
Эмануэле
23
Крешенци
Алессандро
14
Могос
Василе
21
Цортеа
Надир
19
Кастаньетти
Микеле
6
Густафссон
Самуэль
27
Целар
Жан
9
Чофани
Даниэль
1
Скуффет
Симоне
21
Феррер
Сальвадор
28
Эрлич
Мартин
13
Капрадосси
Элио
3
Рамос
Хуан
16
Бартоломей
Паоло
4
Акампора
Дженнаро
6
Мора
Лука
32
Рагуза
Антонио
14
Нзола
М'Бала
11
Гьяси
Эммануэль
Кремонезе
4-5-1
Специя
4-3-3

Ход матча

9'
 
Терци Клаудио
Капрадосси Элио
43'
Арини Мариано
Кастаньетти Микеле
 
64'
 
Ди Гаудио Антонио
Рагуза Антонио
64'
 
Виньяли Лука
Феррер Сальвадор
67'
Париджини Витторио
Целар Жан
 
67'
Гаэтано Джанлука
Цортеа Надир
 
68'
Терранова Эмануэле
 
71'
 
Риччи Матео
Акампора Дженнаро
71'
 
Бастони Симоне
Рамос Хуан
77'
Гаэтано Джанлука
 
80'
Крешенци Алессандро
 
90'
Паломби Симоне
Могос Василе
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 8
  • 4 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 28 Владение мячом, % 72

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Паломби Симоне 6 0.16
2. Чофани Даниэль 3 0.08
3. Могос Василе 3 0.08
4. Пикколо Антонио 3 (1) 0.08
5. Париджини Витторио 3 0.08
6. Кастаньетти Микеле 2 0.05
7. Мильоре Франческо 2 0.05
8. Вальцания Лука 2 0.05
9. Соддимо Данило 2 0.05
10. Чераволо Фабио 2 0.05
11. Клейтон Машадо 2 0.05
12. Целар Жан 2 0.05
13. Бьянкетти Маттео 1 0.03
14. Дели Франческо 1 0.03
15. Раванелли Лука 1 0.03
16. Гаэтано Джанлука 1 0.03
17. Цортеа Надир 1 0.03
18. Ренцетти Франческо 0 0
19. Арини Мариано 0 0
Специя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гьяси Эммануэль 8 0.22
2. Рагуза Антонио 8 0.22
3. Галабинов Андрей 6 (2) 0.16
4. Мастину Джузеппе 5 0.14
5. Риччи Матео 4 (3) 0.11
6. Риччи Федерико 3 (1) 0.08
7. Бидуи Софьян 3 0.08
8. Бартоломей Паоло 2 0.05
9. Гудьонсен Свейнн 2 0.05
10. Капрадосси Элио 2 0.05
11. Маджоре Джулио 1 0.03
12. Мора Лука 1 0.03
13. Ди Гаудио Антонио 1 0.03
14. Маркицца Риккардо 0 0
15. Акампора Дженнаро 0 0
16. Рамос Хуан 0 0

Карточки

Кремонезе
# Игрок      
1. Вальцания Лука 11 1
2. Арини Мариано 8 2
3. Караччоло Антонио 8 0
4. Терранова Эмануэле 6 1
5. Кастаньетти Микеле 7 0
6. Клейтон Машадо 4 1
7. Мильоре Франческо 5 0
8. Бьянкетти Маттео 4 0
9. Дели Франческо 4 0
10. Густафссон Самуэль 4 0
11. Раванелли Лука 4 0
12. Кингсли Майкл 4 0
13. Пикколо Антонио 3 0
14. Париджини Витторио 3 0
15. Могос Василе 1 1
16. Чераволо Фабио 2 0
17. Бултам Реда 2 0
18. Гаэтано Джанлука 2 0
19. Соддимо Данило 1 0
20. Крешенци Алессандро 1 0
21. Чофани Даниэль 1 0
22. Равалья Никола 1 0
23. Цортеа Надир 1 0
Специя
# Игрок      
1. Мора Лука 9 1
2. Маджоре Джулио 6 2
3. Гьяси Эммануэль 8 0
4. Рамос Хуан 4 2
5. Риччи Матео 7 0
6. Мастину Джузеппе 6 0
7. Капрадосси Элио 4 0
8. Бартоломей Паоло 4 0
9. Виньяли Лука 4 0
10. Гудьонсен Свейнн 4 0
11. Феррер Сальвадор 4 0
12. Эрлич Мартин 2 1
13. Терци Клаудио 3 0
14. Нзола М'Бала 3 0
15. Рагуза Антонио 2 0
16. Риччи Федерико 2 0
17. Бидуи Софьян 2 0
18. Галабинов Андрей 2 0
19. Маркицца Риккардо 2 0
20. Итальяно Виченцо 1 0
21. Скуффет Симоне 1 0
22. Бастони Симоне 1 0
23. Акампора Дженнаро 1 0
24. Макинтош-Баффондж Даррен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кремонезе 26.47% (9) 17.65% (6) 8.82% (3) 14.71% (5) 11.76% (4) 20.59% (7)
 Специя 8% (4) 12% (6) 12% (6) 24% (12) 30% (15) 14% (7)

Предыдущие игры

Кремонезе Последние 20 матчей: + = -
Перуджа 0:0 Кремонезе Кремонезе 1:0 Кьево Ливорно 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:0 Пескара
Салернитана 3:3 Кремонезе Кремонезе 0:2 Козенца Кремонезе 0:1 Беневенто Асколи 1:3 Кремонезе Фрозиноне 0:2 Кремонезе Кремонезе 2:3 Эмполи Читтаделла 0:0 Кремонезе Кремонезе 5:0 Трапани Специя 3:2 Кремонезе Кротоне 1:0 Кремонезе Кремонезе 3:4 Пиза Виртус Энтелла 1:1 Кремонезе Кремонезе 0:0 Венеция Лацио 4:0 Кремонезе Порденоне 1:0 Кремонезе Кремонезе 1:1 Юве Стабия
Специя Последние 20 матчей: + = -
Специя 0:1 Венеция Ливорно 0:1 Специя Специя 5:1 Козенца Фрозиноне 2:1 Специя
Специя 1:2 Пиза Кьево 1:3 Специя Специя 1:0 Эмполи Юве Стабия 3:1 Специя Специя 2:0 Пескара Беневенто 3:1 Специя Трапани 1:1 Специя Специя 3:1 Асколи Специя 3:2 Кремонезе Перуджа 0:3 Специя Специя 1:0 Порденоне Кротоне 1:2 Специя Специя 1:1 Читтаделла Специя 2:1 Салернитана Виртус Энтелла 0:0 Специя Венеция 0:0 Специя

Последние игры между собой

Кремонезе: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Специя: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Специя 3:2 Кремонезе Серия B Специя 2:0 Кремонезе Серия B Кремонезе 2:0 Специя Серия B Специя 1:0 Кремонезе Серия B
Кремонезе 1:0 Специя Серия B Кремонезе 3:2 Специя Серия C1 B Кремонезе 2:2 Специя Серия C1 A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто Заявка 36 25 8 3 63 - 24 83
2. Кротоне Заявка 36 19 8 9 62 - 38 65
3. Специя Заявка 36 16 9 11 52 - 39 57
4. Порденоне Заявка 36 16 8 12 45 - 43 56
5. Фрозиноне Заявка 36 14 11 11 40 - 36 53
6. Читтаделла Заявка 36 15 7 14 45 - 47 52
7. Салернитана Заявка 36 14 9 13 51 - 47 51
8. Эмполи Заявка 36 13 12 11 44 - 43 51
9. Пиза Заявка 36 13 11 12 47 - 44 50
10. Кьево Заявка 36 12 14 10 46 - 38 50
11. Виртус Энтелла Заявка 36 12 11 13 44 - 47 47
12. Венеция Заявка 36 11 14 11 34 - 38 47
13. Асколи Заявка 36 13 7 16 48 - 53 46
14. Перуджа Заявка 36 12 9 15 36 - 44 45
15. Кремонезе Заявка 36 11 12 13 38 - 40 45
16. Пескара Заявка 36 11 9 16 47 - 54 42
17. Юве Стабия Заявка 36 11 8 17 45 - 58 41
18. Козенца Заявка 36 10 10 16 42 - 47 40
19. Трапани Заявка 36 9 13 14 44 - 59 40
20. Ливорно Заявка 36 5 6 25 30 - 64 21
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