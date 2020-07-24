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  3. Италия
Салернитана
2:4
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Эмполи
0'
1:0
24' Гол
Гондо Седрик
1:1
28' Гол
Байрами Недим
30' Желтая карточка
Пинна Симоне
1:2
40' Гол
Байрами Недим
1:3
43' Гол
Чичиретти Амато
2:3
58' Пенальти
Джурич Милан
64' Желтая карточка
Майетта Доменико
73' Желтая карточка
Кийине Софиан
2:4
85' Гол
Манкузо Леонардо
90' Красная карточка
Лопес Вальтер
90'+4
12
Микай
Алессандро
16
Каро
Андреас
4
Мильорини
Марко
18
Айя
Рамзи
17
Чичерелли
Эмануэле
21
Акпа-Акпро
Жан-Даниэль
14
Ди
Таккио
Франческо
3
Лопес
Вальтер
23
Майстро
Фабио
11
Джурич
Милан
15
Гондо
Седрик
1
Бриньоли
Альберто
23
Гаццола
Марчелло
3
Майетта
Доменико
6
Романьоли
Симоне
14
Пинна
Симоне
16
Фраттези
Давиде
8
Штулац
Лео
28
Риччи
Самуэле
17
Чичиретти
Амато
7
Манкузо
Леонардо
11
Байрами
Недим
Салернитана
3-4-1-2
Эмполи
4-3-3

Ход матча

24'
Гондо Седрик
(Акпа-Акпро Жан-Даниэль)
1:0
28'
1:1
Байрами Недим
30'
 
Пинна Симоне
40'
1:2
Байрами Недим
(Чичиретти Амато)
43'
1:3
Чичиретти Амато
58'
Джурич Милан
2:3
63'
 
Балковец Юре
Пинна Симоне
63'
 
Бандинелли Филиппо
Штулац Лео
64'
 
Майетта Доменико
68'
Кийине Софиан
Майстро Фабио
 
72'
 
Сьерральта Франсиско
Гаццола Марчелло
73'
Кийине Софиан
 
79'
Джаллоу Ламин
Гондо Седрик
 
79'
Джаннетти Никколо
Чичерелли Эмануэле
 
85'
2:4
Манкузо Леонардо
(Байрами Недим)
87'
 
Тутино Дженнаро
Манкузо Леонардо
87'
 
Ла Мантия Андреа
Чичиретти Амато
90'
Лопес Вальтер
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 12
  • 9 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 57 Владение мячом, % 43

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джурич Милан 12 (1) 0.32
2. Кийине Софиан 10 (7) 0.27
3. Джаллоу Ламин 6 0.16
4. Гондо Седрик 5 0.14
5. Ломбарди Кристиано 5 0.14
6. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 0.05
7. Ди Таккио Франческо 2 (1) 0.05
8. Джаннетти Никколо 2 0.05
9. Майстро Фабио 2 0.05
10. Дзичек Патрик 1 (1) 0.03
11. Каро Андреас 1 0.03
12. Мильорини Марко 1 0.03
13. Фиренце Марко 1 0.03
14. Лопес Вальтер 0 0
15. Чичерелли Эмануэле 0 0
16. Черчи Алессио 0 0
17. Ярошински Павел 0 0
Эмполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манкузо Леонардо 12 (2) 0.32
2. Фраттези Давиде 5 0.14
3. Байрами Недим 5 0.14
4. Дези Якопо 4 0.11
5. Чичиретти Амато 4 (1) 0.11
6. Ла Гумина Антонино 4 (1) 0.11
7. Тутино Дженнаро 3 0.08
8. Штулац Лео 2 0.05
9. Балковец Юре 1 0.03
10. Хендерсон Лиам 1 0.03
11. Бандинелли Филиппо 1 0.03
12. Сьерральта Франсиско 1 0.03
13. Журковски Шимон 1 0.03
14. Фьямоцци Риккардо 0 0
15. Морео Стефано 0 0
16. Весели Фредерик 0 0

Карточки

Салернитана
# Игрок      
1. Кийине Софиан 10 1
2. Майстро Фабио 10 0
3. Ярошински Павел 9 0
4. Гондо Седрик 9 0
5. Лопес Вальтер 8 0
6. Ди Таккио Франческо 8 0
7. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 7 0
8. Ломбарди Кристиано 5 1
9. Джаллоу Ламин 5 1
10. Каро Андреас 6 0
11. Дзичек Патрик 5 0
12. Айя Рамзи 2 1
13. Мильорини Марко 2 1
14. Джаннетти Никколо 3 0
15. Фиренце Марко 3 0
16. Курсиу Фелипи 1 1
17. Джурич Милан 2 0
18. Чичерелли Эмануэле 2 0
19. Микай Алессандро 2 0
20. Эрто Томас 1 0
21. Оджер Мозес 1 0
22. Биллонг Жан-Клод 1 0
23. Каломбо Седрик 1 0
Эмполи
# Игрок      
1. Балковец Юре 6 1
2. Хендерсон Лиам 5 1
3. Бандинелли Филиппо 5 1
4. Майетта Доменико 5 0
5. Риччи Самуэле 5 0
6. Фьямоцци Риккардо 3 1
7. Весели Фредерик 4 0
8. Дези Якопо 4 0
9. Фраттези Давиде 4 0
10. Лариби Карим 2 1
11. Романьоли Симоне 3 0
12. Сьерральта Франсиско 3 0
13. Ла Гумина Антонино 3 0
14. Антонелли Лука 2 0
15. Тутино Дженнаро 2 0
16. Пиррелло Роберто 2 0
17. Пинна Симоне 2 0
18. Фантаччи Томмазо 2 0
19. Журковски Шимон 2 0
20. Ла Мантия Андреа 1 0
21. Штулац Лео 1 0
22. Бриньоли Альберто 1 0
23. Николау Димитриос 1 0
24. Байрами Недим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Салернитана 8.89% (4) 8.89% (4) 20% (9) 15.56% (7) 17.78% (8) 28.89% (13)
 Эмполи 22.86% (8) 17.14% (6) 20% (7) 11.43% (4) 17.14% (6) 11.43% (4)

Предыдущие игры

Салернитана Последние 20 матчей: + = -
Кротоне 1:1 Салернитана Салернитана 4:1 Читтаделла Асколи 3:2 Салернитана Салернитана 2:1 Юве Стабия
Салернитана 3:3 Кремонезе Виртус Энтелла 1:0 Салернитана Салернитана 1:1 Пиза Перуджа 1:0 Салернитана Салернитана 2:0 Венеция Фрозиноне 1:0 Салернитана Салернитана 1:0 Ливорно Кьево 2:0 Салернитана Салернитана 1:0 Трапани Беневенто 1:1 Салернитана Салернитана 2:1 Козенца Пескара 1:2 Салернитана Специя 2:1 Салернитана Салернитана 4:0 Порденоне Эмполи 1:1 Салернитана Салернитана 3:2 Кротоне
Эмполи Последние 20 матчей: + = -
Эмполи 2:4 Виртус Энтелла Асколи 1:0 Эмполи Эмполи 2:0 Фрозиноне Венеция 0:2 Эмполи
Пескара 1:1 Эмполи Эмполи 0:0 Беневенто Специя 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Трапани Кремонезе 2:3 Эмполи Эмполи 0:1 Порденоне Перуджа 0:1 Эмполи Эмполи 2:1 Пиза Читтаделла 1:2 Эмполи Эмполи 3:1 Кротоне Эмполи 1:1 Кьево Юве Стабия 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Ливорно Козенца 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Салернитана Виртус Энтелла 2:0 Эмполи

Последние игры между собой

Салернитана: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Эмполи: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Эмполи 1:1 Салернитана Серия B Эмполи 2:0 Салернитана Серия B Салернитана 2:1 Эмполи Серия B Эмполи 5:2 Салернитана Серия B
Салернитана 1:0 Эмполи Серия B Эмполи 2:0 Салернитана Серия B Салернитана 0:1 Эмполи Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 3:2 Заявка 36 25 8 3 63 - 24 83
2. Кротоне Заявка 36 19 8 9 62 - 38 65
3. Специя 0:0 Заявка 36 16 9 11 52 - 39 57
4. Порденоне 2:2 Заявка 36 16 8 12 45 - 43 56
5. Фрозиноне 2:3 Заявка 36 14 11 11 40 - 36 53
6. Читтаделла 1:4 Заявка 36 15 7 14 45 - 47 52
7. Салернитана 2:4 Заявка 36 14 9 13 51 - 47 51
8. Пиза 1:1 Заявка 36 13 12 11 47 - 43 51
9. Эмполи 4:2 Заявка 36 13 12 11 44 - 43 51
10. Кьево 4:1 Заявка 36 12 14 10 46 - 38 50
11. Виртус Энтелла 0:2 Заявка 36 12 11 13 44 - 47 47
12. Венеция 1:0 Заявка 36 11 14 11 34 - 38 47
13. Асколи 2:2 Заявка 36 13 7 16 48 - 53 46
14. Перуджа 2:0 Заявка 36 12 9 15 36 - 44 45
15. Кремонезе 0:0 Заявка 36 11 12 13 38 - 40 45
16. Пескара 0:1 Заявка 36 11 9 16 47 - 54 42
17. Юве Стабия 0:1 Заявка 36 11 8 17 45 - 58 41
18. Трапани 1:0 Заявка 36 9 13 14 44 - 59 40
19. Козенца 1:1 Заявка 36 9 11 16 41 - 47 38
20. Ливорно Заявка 36 5 6 25 30 - 64 21
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