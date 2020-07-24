Салернитана
2:4
Второй тайм: 90+'
Стадион: Аречи
Эмполи
1:0
24' ГолГондо Седрик
1:1
28' ГолБайрами Недим
30' Желтая карточкаПинна Симоне
1:2
40' ГолБайрами Недим
1:3
43' ГолЧичиретти Амато
2:3
58' ПенальтиДжурич Милан
64' Желтая карточкаМайетта Доменико
73' Желтая карточкаКийине Софиан
2:4
85' ГолМанкузо Леонардо
90' Красная карточкаЛопес Вальтер
16
Каро
Андреас
18
Айя
Рамзи
11
Джурич
Милан
15
Гондо
Седрик
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Каро АндреасЗащитник
- Защитник
-
18 Айя РамзиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Джурич МиланНападающий
-
15 Гондо СедрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Эрто ТомасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вентура Джампьеро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Пинна СимонеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
29 Балковец ЮреЗащитник
- Защитник
-
34 Вити МаттиаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Salif Sidibe
-
Главный тренер: Марино Паскуале
Ход матча
24'
28'
1:1
30'
40'
1:2
43'
1:3
58'
2:3
64'
73'
85'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 12
-
9 Удары в створ 4
-
5 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
57 Владение мячом, % 43
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джурич Милан
|12 (1)
|0.32
|2.
|Кийине Софиан
|10 (7)
|0.27
|3.
|Джаллоу Ламин
|6
|0.16
|4.
|Гондо Седрик
|5
|0.14
|5.
|Ломбарди Кристиано
|5
|0.14
|6.
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2
|0.05
|7.
|Ди Таккио Франческо
|2 (1)
|0.05
|8.
|Джаннетти Никколо
|2
|0.05
|9.
|Майстро Фабио
|2
|0.05
|10.
|Дзичек Патрик
|1 (1)
|0.03
|11.
|Каро Андреас
|1
|0.03
|12.
|Мильорини Марко
|1
|0.03
|13.
|Фиренце Марко
|1
|0.03
|14.
|Лопес Вальтер
|0
|0
|15.
|Чичерелли Эмануэле
|0
|0
|16.
|Черчи Алессио
|0
|0
|17.
|Ярошински Павел
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манкузо Леонардо
|12 (2)
|0.32
|2.
|Фраттези Давиде
|5
|0.14
|3.
|Байрами Недим
|5
|0.14
|4.
|Дези Якопо
|4
|0.11
|5.
|Чичиретти Амато
|4 (1)
|0.11
|6.
|Ла Гумина Антонино
|4 (1)
|0.11
|7.
|Тутино Дженнаро
|3
|0.08
|8.
|Штулац Лео
|2
|0.05
|9.
|Балковец Юре
|1
|0.03
|10.
|Хендерсон Лиам
|1
|0.03
|11.
|Бандинелли Филиппо
|1
|0.03
|12.
|Сьерральта Франсиско
|1
|0.03
|13.
|Журковски Шимон
|1
|0.03
|14.
|Фьямоцци Риккардо
|0
|0
|15.
|Морео Стефано
|0
|0
|16.
|Весели Фредерик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кийине Софиан
|10
|1
|2.
|Майстро Фабио
|10
|0
|3.
|Ярошински Павел
|9
|0
|4.
|Гондо Седрик
|9
|0
|5.
|Лопес Вальтер
|8
|0
|6.
|Ди Таккио Франческо
|8
|0
|7.
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|7
|0
|8.
|Ломбарди Кристиано
|5
|1
|9.
|Джаллоу Ламин
|5
|1
|10.
|Каро Андреас
|6
|0
|11.
|Дзичек Патрик
|5
|0
|12.
|Айя Рамзи
|2
|1
|13.
|Мильорини Марко
|2
|1
|14.
|Джаннетти Никколо
|3
|0
|15.
|Фиренце Марко
|3
|0
|16.
|Курсиу Фелипи
|1
|1
|17.
|Джурич Милан
|2
|0
|18.
|Чичерелли Эмануэле
|2
|0
|19.
|Микай Алессандро
|2
|0
|20.
|Эрто Томас
|1
|0
|21.
|Оджер Мозес
|1
|0
|22.
|Биллонг Жан-Клод
|1
|0
|23.
|Каломбо Седрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Балковец Юре
|6
|1
|2.
|Хендерсон Лиам
|5
|1
|3.
|Бандинелли Филиппо
|5
|1
|4.
|Майетта Доменико
|5
|0
|5.
|Риччи Самуэле
|5
|0
|6.
|Фьямоцци Риккардо
|3
|1
|7.
|Весели Фредерик
|4
|0
|8.
|Дези Якопо
|4
|0
|9.
|Фраттези Давиде
|4
|0
|10.
|Лариби Карим
|2
|1
|11.
|Романьоли Симоне
|3
|0
|12.
|Сьерральта Франсиско
|3
|0
|13.
|Ла Гумина Антонино
|3
|0
|14.
|Антонелли Лука
|2
|0
|15.
|Тутино Дженнаро
|2
|0
|16.
|Пиррелло Роберто
|2
|0
|17.
|Пинна Симоне
|2
|0
|18.
|Фантаччи Томмазо
|2
|0
|19.
|Журковски Шимон
|2
|0
|20.
|Ла Мантия Андреа
|1
|0
|21.
|Штулац Лео
|1
|0
|22.
|Бриньоли Альберто
|1
|0
|23.
|Николау Димитриос
|1
|0
|24.
|Байрами Недим
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Салернитана
|8.89% (4)
|8.89% (4)
|20% (9)
|15.56% (7)
|17.78% (8)
|28.89% (13)
|Эмполи
|22.86% (8)
|17.14% (6)
|20% (7)
|11.43% (4)
|17.14% (6)
|11.43% (4)
Предыдущие игры
Салернитана Последние 20 матчей: + = -Кротоне 1:1 Салернитана Салернитана 4:1 Читтаделла Асколи 3:2 Салернитана Салернитана 2:1 Юве Стабия
Салернитана 3:3 Кремонезе Виртус Энтелла 1:0 Салернитана Салернитана 1:1 Пиза Перуджа 1:0 Салернитана Салернитана 2:0 Венеция Фрозиноне 1:0 Салернитана Салернитана 1:0 Ливорно Кьево 2:0 Салернитана Салернитана 1:0 Трапани Беневенто 1:1 Салернитана Салернитана 2:1 Козенца Пескара 1:2 Салернитана Специя 2:1 Салернитана Салернитана 4:0 Порденоне Эмполи 1:1 Салернитана Салернитана 3:2 Кротоне
Эмполи Последние 20 матчей: + = -Эмполи 2:4 Виртус Энтелла Асколи 1:0 Эмполи Эмполи 2:0 Фрозиноне Венеция 0:2 Эмполи
Пескара 1:1 Эмполи Эмполи 0:0 Беневенто Специя 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Трапани Кремонезе 2:3 Эмполи Эмполи 0:1 Порденоне Перуджа 0:1 Эмполи Эмполи 2:1 Пиза Читтаделла 1:2 Эмполи Эмполи 3:1 Кротоне Эмполи 1:1 Кьево Юве Стабия 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Ливорно Козенца 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Салернитана Виртус Энтелла 2:0 Эмполи
Последние игры между собой
Салернитана: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Эмполи: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|3:2 Заявка
|36
|25
|8
|3
|63 - 24
|83
|2.
|Кротоне
|Заявка
|36
|19
|8
|9
|62 - 38
|65
|3.
|Специя
|0:0 Заявка
|36
|16
|9
|11
|52 - 39
|57
|4.
|Порденоне
|2:2 Заявка
|36
|16
|8
|12
|45 - 43
|56
|5.
|Фрозиноне
|2:3 Заявка
|36
|14
|11
|11
|40 - 36
|53
|6.
|Читтаделла
|1:4 Заявка
|36
|15
|7
|14
|45 - 47
|52
|7.
|Салернитана
|2:4 Заявка
|36
|14
|9
|13
|51 - 47
|51
|8.
|Пиза
|1:1 Заявка
|36
|13
|12
|11
|47 - 43
|51
|9.
|Эмполи
|4:2 Заявка
|36
|13
|12
|11
|44 - 43
|51
|10.
|Кьево
|4:1 Заявка
|36
|12
|14
|10
|46 - 38
|50
|11.
|Виртус Энтелла
|0:2 Заявка
|36
|12
|11
|13
|44 - 47
|47
|12.
|Венеция
|1:0 Заявка
|36
|11
|14
|11
|34 - 38
|47
|13.
|Асколи
|2:2 Заявка
|36
|13
|7
|16
|48 - 53
|46
|14.
|Перуджа
|2:0 Заявка
|36
|12
|9
|15
|36 - 44
|45
|15.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|36
|11
|12
|13
|38 - 40
|45
|16.
|Пескара
|0:1 Заявка
|36
|11
|9
|16
|47 - 54
|42
|17.
|Юве Стабия
|0:1 Заявка
|36
|11
|8
|17
|45 - 58
|41
|18.
|Трапани
|1:0 Заявка
|36
|9
|13
|14
|44 - 59
|40
|19.
|Козенца
|1:1 Заявка
|36
|9
|11
|16
|41 - 47
|38
|20.
|Ливорно
|Заявка
|36
|5
|6
|25
|30 - 64
|21