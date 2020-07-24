Козенца
1:1
Второй тайм: 90+'
Стадион: Stadio San Vito-Gigi Marulla
Пиза
27' Желтая карточкаМарин Мариус
1:0
28' ГолКарретта Мирко
32' Желтая карточкаБруччини Мирко
76' Желтая карточкаИнгроссо Джанмарко
77' Желтая карточкаШаудоне Даниэле
1:1
77' ГолДе Витис Алессандро
32
Баэс
Хайме
27
Гухер
Роберт
14
Марин
Мариус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Баэс ХаймеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Roberto Occhiuzzi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Гухер РобертПолузащитник
-
14 Марин МариусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Декич ВладанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
Ход матча
27'
28'
1:0
32'
77'
77'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 3
-
2 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
56 Владение мячом, % 44
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ривьер Эммануэль
|9 (1)
|0.24
|2.
|Бруччини Мирко
|8 (2)
|0.22
|3.
|Асенсио Рауль
|6
|0.16
|4.
|Баэс Хайме
|5
|0.14
|5.
|Шаудоне Даниэле
|3
|0.08
|6.
|Карретта Мирко
|3
|0.08
|7.
|Пьерини Николас
|3
|0.08
|8.
|Биттанте Лука
|1
|0.03
|9.
|Машаш Зинедин
|1
|0.03
|10.
|Лазаар Ашраф
|1
|0.03
|11.
|Бро Жереми
|1
|0.03
|12.
|Касасола Тиаго
|0
|0
|13.
|Презиосо Марио
|0
|0
|14.
|Капела Анибал
|0
|0
|15.
|Леджиттимо Маттео
|0
|0
|16.
|Д'Орацио Томмазо
|0
|0
|17.
|Коне Бенджамин
|0
|0
|18.
|Балули Мохамед
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Маркони Микеле
|14 (2)
|0.38
|2.
|Мазуччи Гаэтано
|6
|0.16
|3.
|Лизи Франческо
|4
|0.11
|4.
|Видо Лука
|3
|0.08
|5.
|Пинато Марко
|2
|0.05
|6.
|Биринделли Самуэле
|2
|0.05
|7.
|Москарделли Давиде
|2
|0.05
|8.
|Гухер Роберт
|1
|0.03
|9.
|Марин Мариус
|1
|0.03
|10.
|Бенедетти Симоне
|1
|0.03
|11.
|Белли Франческо
|1
|0.03
|12.
|Пизано Эрос
|1
|0.03
|13.
|Фабро Микаэль
|1
|0.03
|14.
|Соддимо Данило
|1
|0.03
|15.
|Айя Рамзи
|1
|0.03
|16.
|Де Витис Алессандро
|1
|0.03
|17.
|Минессо Маттиа
|1
|0.03
|18.
|Верна Лука
|1
|0.03
|19.
|Ди Квинцио Давиде
|1
|0.03
|20.
|Сьега Николас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шаудоне Даниэле
|7
|2
|2.
|Идда Риккардо
|8
|1
|3.
|Бруччини Мирко
|8
|0
|4.
|Кануте Франк
|6
|1
|5.
|Монако Сальваторе
|6
|0
|6.
|Капела Анибал
|4
|1
|7.
|Перина Пьетро
|5
|0
|8.
|Д'Орацио Томмазо
|5
|0
|9.
|Скьяви Раффаэле
|4
|0
|10.
|Леджиттимо Маттео
|4
|0
|11.
|Корси Анджело
|4
|0
|12.
|Ривьер Эммануэль
|3
|0
|13.
|Баэс Хайме
|3
|0
|14.
|Касасола Тиаго
|3
|0
|15.
|Презиосо Марио
|3
|0
|16.
|Асенсио Рауль
|1
|1
|17.
|Греко Леандро
|2
|0
|18.
|Биттанте Лука
|2
|0
|19.
|Коне Бенджамин
|2
|0
|20.
|Балули Мохамед
|2
|0
|21.
|Литтери Джанлука
|1
|0
|22.
|Карретта Мирко
|1
|0
|23.
|Лазаар Ашраф
|1
|0
|24.
|Машаш Зинедин
|1
|0
|25.
|Бро Жереми
|1
|0
|26.
|Пьерини Николас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бенедетти Симоне
|11
|2
|2.
|Сьега Николас
|7
|1
|3.
|Биринделли Самуэле
|7
|1
|4.
|Марин Мариус
|7
|1
|5.
|Мазуччи Гаэтано
|7
|0
|6.
|Гухер Роберт
|7
|0
|7.
|Де Витис Алессандро
|7
|0
|8.
|Пинато Марко
|5
|1
|9.
|Маркони Микеле
|3
|2
|10.
|Айя Рамзи
|6
|0
|11.
|Лизи Франческо
|6
|0
|12.
|Соддимо Данило
|3
|1
|13.
|Фабро Микаэль
|3
|1
|14.
|Белли Франческо
|2
|1
|15.
|Ингроссо Джанмарко
|3
|0
|16.
|Пизано Эрос
|3
|0
|17.
|Москарделли Давиде
|2
|0
|18.
|Гори Стефано
|2
|0
|19.
|Верна Лука
|2
|0
|20.
|Льотти Даниэле
|1
|0
|21.
|Варньер Марко
|1
|0
|22.
|Мерони Андреа
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Козенца
|16.22% (6)
|21.62% (8)
|27.03% (10)
|13.51% (5)
|21.62% (8)
|0
|Пиза
|15% (6)
|12.5% (5)
|27.5% (11)
|22.5% (9)
|10% (4)
|12.5% (5)
Предыдущие игры
Козенца Последние 20 матчей: + = -Порденоне 1:2 Козенца Козенца 2:1 Перуджа Специя 5:1 Козенца Козенца 0:1 Асколи
Козенца 2:2 Трапани Кремонезе 0:2 Козенца Козенца 2:1 Виртус Энтелла Кьево 2:0 Козенца Козенца 1:2 Читтаделла Венеция 1:1 Козенца Козенца 0:2 Фрозиноне Ливорно 0:3 Козенца Козенца 0:1 Беневенто Пескара 2:1 Козенца Салернитана 2:1 Козенца Козенца 0:1 Кротоне Юве Стабия 1:0 Козенца Козенца 1:0 Эмполи Пиза 1:3 Козенца Козенца 1:2 Порденоне
Пиза Последние 20 матчей: + = -Пиза 3:2 Трапани Виртус Энтелла 1:1 Пиза Порденоне 1:0 Пиза Пиза 2:0 Читтаделла
Последние игры между собой
Козенца: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Пиза: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|3:2 Заявка
|36
|25
|8
|3
|63 - 24
|83
|2.
|Кротоне
|Заявка
|36
|19
|8
|9
|62 - 38
|65
|3.
|Специя
|0:0 Заявка
|36
|16
|9
|11
|52 - 39
|57
|4.
|Порденоне
|2:2 Заявка
|36
|16
|8
|12
|45 - 43
|56
|5.
|Фрозиноне
|2:3 Заявка
|36
|14
|11
|11
|40 - 36
|53
|6.
|Читтаделла
|1:4 Заявка
|36
|15
|7
|14
|45 - 47
|52
|7.
|Салернитана
|2:4 Заявка
|36
|14
|9
|13
|51 - 47
|51
|8.
|Пиза
|1:1 Заявка
|36
|13
|12
|11
|47 - 43
|51
|9.
|Эмполи
|4:2 Заявка
|36
|13
|12
|11
|44 - 43
|51
|10.
|Кьево
|4:1 Заявка
|36
|12
|14
|10
|46 - 38
|50
|11.
|Виртус Энтелла
|0:2 Заявка
|36
|12
|11
|13
|44 - 47
|47
|12.
|Венеция
|1:0 Заявка
|36
|11
|14
|11
|34 - 38
|47
|13.
|Асколи
|2:2 Заявка
|36
|13
|7
|16
|48 - 53
|46
|14.
|Перуджа
|2:0 Заявка
|36
|12
|9
|15
|36 - 44
|45
|15.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|36
|11
|12
|13
|38 - 40
|45
|16.
|Пескара
|0:1 Заявка
|36
|11
|9
|16
|47 - 54
|42
|17.
|Юве Стабия
|0:1 Заявка
|36
|11
|8
|17
|45 - 58
|41
|18.
|Трапани
|1:0 Заявка
|36
|9
|13
|14
|44 - 59
|40
|19.
|Козенца
|1:1 Заявка
|36
|9
|11
|16
|41 - 47
|38
|20.
|Ливорно
|Заявка
|36
|5
|6
|25
|30 - 64
|21