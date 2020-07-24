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  2. Матчи
  3. Италия
Козенца
1:1
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Пиза
0'
27' Желтая карточка
Марин Мариус
1:0
28' Гол
Карретта Мирко
32' Желтая карточка
Бруччини Мирко
76' Желтая карточка
Ингроссо Джанмарко
77' Желтая карточка
Шаудоне Даниэле
1:1
77' Гол
Де Витис Алессандро
90'+2
22
Саракко
Умберто
4
Капела
Анибал
5
Идда
Риккардо
18
Леджиттимо
Маттео
15
Касасола
Тиаго
21
Бруччини
Мирко
16
Шаудоне
Даниэле
27
Биттанте
Лука
10
Карретта
Мирко
29
Ривьер
Эммануэль
32
Баэс
Хайме
1
Гори
Стефано
8
Караччоло
Антонио
33
Бенедетти
Симоне
28
Ингроссо
Джанмарко
3
Пизано
Эрос
27
Гухер
Роберт
14
Марин
Мариус
7
Сьега
Николас
23
Лизи
Франческо
35
Фабро
Микаэль
31
Маркони
Микеле
Козенца
3-4-3
Пиза
3-5-2

Ход матча

27'
 
Марин Мариус
28'
Карретта Мирко
(Касасола Тиаго)
1:0
32'
Бруччини Мирко
 
46'
 
Де Витис Алессандро
Бенедетти Симоне
63'
 
Соддимо Данило
Пизано Эрос
63'
 
Биринделли Самуэле
Марин Мариус
70'
 
Москарделли Давиде
Фабро Микаэль
73'
Балули Мохамед
Баэс Хайме
 
76'
 
Ингроссо Джанмарко
77'
Шаудоне Даниэле
 
77'
 
Помпетти Марко
Гухер Роберт
77'
1:1
Де Витис Алессандро
(Биринделли Самуэле)
83'
Асенсио Рауль
Биттанте Лука
 
84'
Д'Орацио Томмазо
Карретта Мирко
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 56 Владение мячом, % 44

Бомбардиры внутри турнира

Козенца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ривьер Эммануэль 9 (1) 0.24
2. Бруччини Мирко 8 (2) 0.22
3. Асенсио Рауль 6 0.16
4. Баэс Хайме 5 0.14
5. Шаудоне Даниэле 3 0.08
6. Карретта Мирко 3 0.08
7. Пьерини Николас 3 0.08
8. Биттанте Лука 1 0.03
9. Машаш Зинедин 1 0.03
10. Лазаар Ашраф 1 0.03
11. Бро Жереми 1 0.03
12. Касасола Тиаго 0 0
13. Презиосо Марио 0 0
14. Капела Анибал 0 0
15. Леджиттимо Маттео 0 0
16. Д'Орацио Томмазо 0 0
17. Коне Бенджамин 0 0
18. Балули Мохамед 0 0
Пиза
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маркони Микеле 14 (2) 0.38
2. Мазуччи Гаэтано 6 0.16
3. Лизи Франческо 4 0.11
4. Видо Лука 3 0.08
5. Пинато Марко 2 0.05
6. Биринделли Самуэле 2 0.05
7. Москарделли Давиде 2 0.05
8. Гухер Роберт 1 0.03
9. Марин Мариус 1 0.03
10. Бенедетти Симоне 1 0.03
11. Белли Франческо 1 0.03
12. Пизано Эрос 1 0.03
13. Фабро Микаэль 1 0.03
14. Соддимо Данило 1 0.03
15. Айя Рамзи 1 0.03
16. Де Витис Алессандро 1 0.03
17. Минессо Маттиа 1 0.03
18. Верна Лука 1 0.03
19. Ди Квинцио Давиде 1 0.03
20. Сьега Николас 0 0

Карточки

Козенца
# Игрок      
1. Шаудоне Даниэле 7 2
2. Идда Риккардо 8 1
3. Бруччини Мирко 8 0
4. Кануте Франк 6 1
5. Монако Сальваторе 6 0
6. Капела Анибал 4 1
7. Перина Пьетро 5 0
8. Д'Орацио Томмазо 5 0
9. Скьяви Раффаэле 4 0
10. Леджиттимо Маттео 4 0
11. Корси Анджело 4 0
12. Ривьер Эммануэль 3 0
13. Баэс Хайме 3 0
14. Касасола Тиаго 3 0
15. Презиосо Марио 3 0
16. Асенсио Рауль 1 1
17. Греко Леандро 2 0
18. Биттанте Лука 2 0
19. Коне Бенджамин 2 0
20. Балули Мохамед 2 0
21. Литтери Джанлука 1 0
22. Карретта Мирко 1 0
23. Лазаар Ашраф 1 0
24. Машаш Зинедин 1 0
25. Бро Жереми 1 0
26. Пьерини Николас 1 0
Пиза
# Игрок      
1. Бенедетти Симоне 11 2
2. Сьега Николас 7 1
3. Биринделли Самуэле 7 1
4. Марин Мариус 7 1
5. Мазуччи Гаэтано 7 0
6. Гухер Роберт 7 0
7. Де Витис Алессандро 7 0
8. Пинато Марко 5 1
9. Маркони Микеле 3 2
10. Айя Рамзи 6 0
11. Лизи Франческо 6 0
12. Соддимо Данило 3 1
13. Фабро Микаэль 3 1
14. Белли Франческо 2 1
15. Ингроссо Джанмарко 3 0
16. Пизано Эрос 3 0
17. Москарделли Давиде 2 0
18. Гори Стефано 2 0
19. Верна Лука 2 0
20. Льотти Даниэле 1 0
21. Варньер Марко 1 0
22. Мерони Андреа 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Козенца 16.22% (6) 21.62% (8) 27.03% (10) 13.51% (5) 21.62% (8) 0
 Пиза 15% (6) 12.5% (5) 27.5% (11) 22.5% (9) 10% (4) 12.5% (5)

Предыдущие игры

Козенца Последние 20 матчей: + = -
Порденоне 1:2 Козенца Козенца 2:1 Перуджа Специя 5:1 Козенца Козенца 0:1 Асколи
Козенца 2:2 Трапани Кремонезе 0:2 Козенца Козенца 2:1 Виртус Энтелла Кьево 2:0 Козенца Козенца 1:2 Читтаделла Венеция 1:1 Козенца Козенца 0:2 Фрозиноне Ливорно 0:3 Козенца Козенца 0:1 Беневенто Пескара 2:1 Козенца Салернитана 2:1 Козенца Козенца 0:1 Кротоне Юве Стабия 1:0 Козенца Козенца 1:0 Эмполи Пиза 1:3 Козенца Козенца 1:2 Порденоне
Пиза Последние 20 матчей: + = -
Пиза 3:2 Трапани Виртус Энтелла 1:1 Пиза Порденоне 1:0 Пиза Пиза 2:0 Читтаделла
Специя 1:2 Пиза Пиза 2:1 Пескара Салернитана 1:1 Пиза Пиза 1:0 Ливорно Кротоне 1:0 Пиза Пиза 1:0 Перуджа Пиза 1:2 Венеция Эмполи 2:1 Пиза Пиза 1:1 Кьево Кремонезе 3:4 Пиза Пиза 1:1 Юве Стабия Беневенто 1:1 Пиза Пиза 0:0 Фрозиноне Асколи 1:0 Пиза Пиза 1:3 Козенца Трапани 1:3 Пиза

Последние игры между собой

Козенца: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Пиза: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Пиза 1:3 Козенца Серия B Козенца 0:0 Пиза Серия C1 B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 3:2 Заявка 36 25 8 3 63 - 24 83
2. Кротоне Заявка 36 19 8 9 62 - 38 65
3. Специя 0:0 Заявка 36 16 9 11 52 - 39 57
4. Порденоне 2:2 Заявка 36 16 8 12 45 - 43 56
5. Фрозиноне 2:3 Заявка 36 14 11 11 40 - 36 53
6. Читтаделла 1:4 Заявка 36 15 7 14 45 - 47 52
7. Салернитана 2:4 Заявка 36 14 9 13 51 - 47 51
8. Пиза 1:1 Заявка 36 13 12 11 47 - 43 51
9. Эмполи 4:2 Заявка 36 13 12 11 44 - 43 51
10. Кьево 4:1 Заявка 36 12 14 10 46 - 38 50
11. Виртус Энтелла 0:2 Заявка 36 12 11 13 44 - 47 47
12. Венеция 1:0 Заявка 36 11 14 11 34 - 38 47
13. Асколи 2:2 Заявка 36 13 7 16 48 - 53 46
14. Перуджа 2:0 Заявка 36 12 9 15 36 - 44 45
15. Кремонезе 0:0 Заявка 36 11 12 13 38 - 40 45
16. Пескара 0:1 Заявка 36 11 9 16 47 - 54 42
17. Юве Стабия 0:1 Заявка 36 11 8 17 45 - 58 41
18. Трапани 1:0 Заявка 36 9 13 14 44 - 59 40
19. Козенца 1:1 Заявка 36 9 11 16 41 - 47 38
20. Ливорно Заявка 36 5 6 25 30 - 64 21
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    32'
    Бруччини Мирко получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Карретта Мирко бьет в цель!
  • Желтая карточка
    27'
    Марин Мариус получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio San Vito-Gigi Marulla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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