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Виртус Энтелла
0:2
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Перуджа
0'
17' Желтая карточка
Тоскано Марко
18' Желтая карточка
Йемелло Пьетро
0:1
35' Гол
Йемелло Пьетро
38' Желтая карточка
Дьомбер Норберт
0:2
44' Гол
Буонаюто Кристиан
56' Желтая карточка
Родригес Алехандро
90'+2
13
Контини
Никита
17
Де
Коль
Филиппо
5
Кьоза
Марко
33
Поли
Фабрицио
3
Сала
Марко
25
Тоскано
Марко
23
Паолуччи
Андреа
36
Маццители
Лука
26
Дези
Якопо
7
Де
Лука
Джузеппе
9
Родригес
Алехандро
1
Викарио
Гульельмо
7
Маццокки
Паскуале
32
Дьомбер
Норберт
33
Анджелла
Габриэле
25
Фаласко
Никола
23
Фальцерано
Марчелло
4
Карраро
Марко
10
Драгомир
Влад
11
Буонаюто
Кристиан
29
Капоне
Кристиан
9
Йемелло
Пьетро
Виртус Энтелла
4-3-1-2
Перуджа
4-3-2-1

Ход матча

17'
Тоскано Марко
 
18'
 
Йемелло Пьетро
35'
0:1
Йемелло Пьетро
(Маццокки Паскуале)
38'
 
Дьомбер Норберт
44'
0:2
Буонаюто Кристиан
(Драгомир Влад)
50'
 
Николусси Кавилья Ханс
Буонаюто Кристиан
56'
Родригес Алехандро
 
58'
Чаджиа Мутир
Тоскано Марко
 
65'
 
Сгарби Филиппо
Драгомир Влад
77'
Манкосу Маттео
Де Лука Джузеппе
 
78'
 
Фальчинелли Диего
Йемелло Пьетро
78'
 
Рози Алеандро
Капоне Кристиан
84'
Де Лука Мануэль
Родригес Алехандро
 
84'
Крими Марко
Дези Якопо
 
84'
Сеттембрини Андреа
Маццители Лука
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 16
  • 3 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 6
  • 3 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 18
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 40 Владение мячом, % 60

Бомбардиры внутри турнира

Виртус Энтелла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Лука Джузеппе 10 (3) 0.27
2. Скенетти Андреа 5 (1) 0.14
3. Поли Фабрицио 5 0.14
4. Манкосу Маттео 4 (2) 0.11
5. Маццители Лука 3 0.08
6. Пеллиццер Микеле 3 0.08
7. Де Лука Мануэль 2 0.05
8. Тоскано Марко 1 0.03
9. Эрамо Мирко 1 0.03
10. Паолуччи Андреа 1 0.03
11. Кьоза Марко 1 0.03
12. Морра Клаудио 1 0.03
13. Родригес Алехандро 1 (1) 0.03
14. Серникола Леонардо 1 0.03
15. Сала Марко 0 0
16. Криалезе Карло 0 0
17. Копполаро Мауро 0 0
Перуджа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йемелло Пьетро 19 (9) 0.51
2. Буонаюто Кристиан 4 0.11
3. Мелькьорри Федерико 3 0.08
4. Капоне Кристиан 2 0.05
5. Фальчинелли Диего 2 (1) 0.05
6. Николусси Кавилья Ханс 1 0.03
7. Фальцерано Марчелло 1 0.03
8. Ди Кьяра Джанлука 1 0.03
9. Маццокки Паскуале 1 0.03
10. Фаласко Никола 1 0.03
11. Куан Кристиан 1 0.03
12. Рози Алеандро 0 0
13. Драгомир Влад 0 0
14. Балич Андрия 0 0
15. Карраро Марко 0 0

Карточки

Виртус Энтелла
# Игрок      
1. Паолуччи Андреа 9 0
2. Маццители Лука 7 1
3. Копполаро Мауро 7 1
4. Де Лука Джузеппе 5 2
5. Пеллиццер Микеле 8 0
6. Сеттембрини Андреа 6 1
7. Контини Никита 7 0
8. Скенетти Андреа 5 1
9. Кьоза Марко 4 1
10. Эрамо Мирко 4 0
11. Поли Фабрицио 3 0
12. Тоскано Марко 3 0
13. Сала Марко 3 0
14. Родригес Алехандро 2 0
15. Ниццетто Лука 2 0
16. Дези Якопо 2 0
17. Адорьян Кристиан 2 0
18. Криалезе Карло 2 0
19. Куррарино Микеле 2 0
20. Крими Марко 0 1
21. Манкосу Маттео 1 0
22. Де Лука Мануэль 1 0
23. Чаджиа Мутир 1 0
24. Бонини Федерико 1 0
Перуджа
# Игрок      
1. Рози Алеандро 9 1
2. Йемелло Пьетро 6 1
3. Карраро Марко 6 1
4. Фаласко Никола 5 1
5. Ди Кьяра Джанлука 4 1
6. Дьомбер Норберт 4 1
7. Сгарби Филиппо 5 0
8. Драгомир Влад 3 1
9. Мелькьорри Федерико 4 0
10. Викарио Гульельмо 4 0
11. Куан Кристиан 2 1
12. Райкович Слободан 3 0
13. Греко Леандро 3 0
14. Фальчинелли Диего 3 0
15. Буонаюто Кристиан 3 0
16. Нзита Мардоки 3 0
17. Фальцерано Марчелло 1 1
18. Анджелла Габриэле 2 0
19. Маццокки Паскуале 2 0
20. Конате Амара 2 0
21. Капоне Кристиан 1 0
22. Бьянкимано Андреа 1 0
23. Фернандес Пауло 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Виртус Энтелла 6.45% (2) 19.35% (6) 35.48% (11) 12.9% (4) 3.23% (1) 22.58% (7)
 Перуджа 10% (3) 20% (6) 20% (6) 6.67% (2) 33.33% (10) 10% (3)

Предыдущие игры

Виртус Энтелла Последние 20 матчей: + = -
Эмполи 2:4 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Пиза Юве Стабия 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Кьево
Порденоне 2:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Салернитана Козенца 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3:0 Асколи Трапани 4:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:2 Кротоне Виртус Энтелла 0:4 Беневенто Венеция 2:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:0 Пескара Фрозиноне 1:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Кремонезе Ливорно 4:4 Виртус Энтелла Читтаделла 1:3 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:0 Специя Перуджа 2:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:0 Эмполи
Перуджа Последние 20 матчей: + = -
Перуджа 0:0 Кремонезе Козенца 2:1 Перуджа Пескара 2:2 Перуджа Перуджа 1:2 Порденоне
Читтаделла 2:0 Перуджа Перуджа 0:0 Кротоне Асколи 0:1 Перуджа Перуджа 1:0 Салернитана Перуджа 1:2 Беневенто Пиза 1:0 Перуджа Перуджа 0:1 Эмполи Фрозиноне 1:0 Перуджа Перуджа 0:3 Специя Юве Стабия 1:2 Перуджа Перуджа 1:0 Ливорно Кьево 2:0 Перуджа Наполи 2:0 Перуджа Перуджа 0:1 Венеция Трапани 2:2 Перуджа Перуджа 2:0 Виртус Энтелла

Последние игры между собой

Виртус Энтелла: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
Перуджа: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
Перуджа 2:0 Виртус Энтелла Серия B Перуджа 2:0 Виртус Энтелла Серия B Виртус Энтелла 1:5 Перуджа Серия B Перуджа 0:0 Виртус Энтелла Серия B
Виртус Энтелла 2:1 Перуджа Серия B Виртус Энтелла 2:1 Перуджа Серия B Перуджа 0:0 Виртус Энтелла Серия B Виртус Энтелла 0:2 Перуджа Серия B Перуджа 2:1 Виртус Энтелла Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 3:2 Заявка 36 25 8 3 63 - 24 83
2. Кротоне Заявка 36 19 8 9 62 - 38 65
3. Специя 0:0 Заявка 36 16 9 11 52 - 39 57
4. Порденоне 2:2 Заявка 36 16 8 12 45 - 43 56
5. Фрозиноне 2:3 Заявка 36 14 11 11 40 - 36 53
6. Читтаделла 1:4 Заявка 36 15 7 14 45 - 47 52
7. Салернитана 2:4 Заявка 36 14 9 13 51 - 47 51
8. Пиза 1:1 Заявка 36 13 12 11 47 - 43 51
9. Эмполи 4:2 Заявка 36 13 12 11 44 - 43 51
10. Кьево 4:1 Заявка 36 12 14 10 46 - 38 50
11. Виртус Энтелла 0:2 Заявка 36 12 11 13 44 - 47 47
12. Венеция 1:0 Заявка 36 11 14 11 34 - 38 47
13. Асколи 2:2 Заявка 36 13 7 16 48 - 53 46
14. Перуджа 2:0 Заявка 36 12 9 15 36 - 44 45
15. Кремонезе 0:0 Заявка 36 11 12 13 38 - 40 45
16. Пескара 0:1 Заявка 36 11 9 16 47 - 54 42
17. Юве Стабия 0:1 Заявка 36 11 8 17 45 - 58 41
18. Трапани 1:0 Заявка 36 9 13 14 44 - 59 40
19. Козенца 1:1 Заявка 36 9 11 16 41 - 47 38
20. Ливорно Заявка 36 5 6 25 30 - 64 21
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