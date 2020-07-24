Виртус Энтелла
0:2
Конец матча
Стадион: Комунале ди Кьявари
Перуджа
17' Желтая карточкаТоскано Марко
18' Желтая карточкаЙемелло Пьетро
0:1
35' ГолЙемелло Пьетро
38' Желтая карточкаДьомбер Норберт
0:2
43' ГолБуонаюто Кристиан
56' Желтая карточкаРодригес Алехандро
26
Дези
Якопо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Дези ЯкопоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Боскалья Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Конате АмараПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Косми Серсе
Ход матча
17'
18'
35'
38'
43'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 16
-
3 Удары в створ 4
-
4 Угловые 6
-
3 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
40 Владение мячом, % 60
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Лука Джузеппе
|10 (3)
|0.27
|2.
|Скенетти Андреа
|5 (1)
|0.14
|3.
|Поли Фабрицио
|5
|0.14
|4.
|Манкосу Маттео
|4 (2)
|0.11
|5.
|Маццители Лука
|3
|0.08
|6.
|Пеллиццер Микеле
|3
|0.08
|7.
|Де Лука Мануэль
|2
|0.05
|8.
|Тоскано Марко
|1
|0.03
|9.
|Эрамо Мирко
|1
|0.03
|10.
|Паолуччи Андреа
|1
|0.03
|11.
|Кьоза Марко
|1
|0.03
|12.
|Морра Клаудио
|1
|0.03
|13.
|Родригес Алехандро
|1 (1)
|0.03
|14.
|Серникола Леонардо
|1
|0.03
|15.
|Сала Марко
|0
|0
|16.
|Криалезе Карло
|0
|0
|17.
|Копполаро Мауро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йемелло Пьетро
|19 (9)
|0.51
|2.
|Буонаюто Кристиан
|4
|0.11
|3.
|Мелькьорри Федерико
|3
|0.08
|4.
|Капоне Кристиан
|2
|0.05
|5.
|Фальчинелли Диего
|2 (1)
|0.05
|6.
|Николусси Кавилья Ханс
|1
|0.03
|7.
|Фальцерано Марчелло
|1
|0.03
|8.
|Ди Кьяра Джанлука
|1
|0.03
|9.
|Маццокки Паскуале
|1
|0.03
|10.
|Фаласко Никола
|1
|0.03
|11.
|Куан Кристиан
|1
|0.03
|12.
|Рози Алеандро
|0
|0
|13.
|Драгомир Влад
|0
|0
|14.
|Балич Андрия
|0
|0
|15.
|Карраро Марко
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Паолуччи Андреа
|9
|0
|2.
|Маццители Лука
|7
|1
|3.
|Копполаро Мауро
|7
|1
|4.
|Де Лука Джузеппе
|5
|2
|5.
|Пеллиццер Микеле
|8
|0
|6.
|Сеттембрини Андреа
|6
|1
|7.
|Контини Никита
|7
|0
|8.
|Скенетти Андреа
|5
|1
|9.
|Кьоза Марко
|4
|1
|10.
|Эрамо Мирко
|4
|0
|11.
|Поли Фабрицио
|3
|0
|12.
|Тоскано Марко
|3
|0
|13.
|Сала Марко
|3
|0
|14.
|Родригес Алехандро
|2
|0
|15.
|Ниццетто Лука
|2
|0
|16.
|Дези Якопо
|2
|0
|17.
|Адорьян Кристиан
|2
|0
|18.
|Криалезе Карло
|2
|0
|19.
|Куррарино Микеле
|2
|0
|20.
|Крими Марко
|0
|1
|21.
|Манкосу Маттео
|1
|0
|22.
|Де Лука Мануэль
|1
|0
|23.
|Чаджиа Мутир
|1
|0
|24.
|Бонини Федерико
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рози Алеандро
|9
|1
|2.
|Йемелло Пьетро
|6
|1
|3.
|Карраро Марко
|6
|1
|4.
|Фаласко Никола
|5
|1
|5.
|Ди Кьяра Джанлука
|4
|1
|6.
|Дьомбер Норберт
|4
|1
|7.
|Сгарби Филиппо
|5
|0
|8.
|Драгомир Влад
|3
|1
|9.
|Мелькьорри Федерико
|4
|0
|10.
|Викарио Гульельмо
|4
|0
|11.
|Куан Кристиан
|2
|1
|12.
|Райкович Слободан
|3
|0
|13.
|Греко Леандро
|3
|0
|14.
|Фальчинелли Диего
|3
|0
|15.
|Буонаюто Кристиан
|3
|0
|16.
|Нзита Мардоки
|3
|0
|17.
|Фальцерано Марчелло
|1
|1
|18.
|Анджелла Габриэле
|2
|0
|19.
|Маццокки Паскуале
|2
|0
|20.
|Конате Амара
|2
|0
|21.
|Капоне Кристиан
|1
|0
|22.
|Бьянкимано Андреа
|1
|0
|23.
|Фернандес Пауло
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Виртус Энтелла
|6.45% (2)
|19.35% (6)
|35.48% (11)
|12.9% (4)
|3.23% (1)
|22.58% (7)
|Перуджа
|9.38% (3)
|18.75% (6)
|25% (8)
|6.25% (2)
|31.25% (10)
|9.38% (3)
Предыдущие игры
Виртус Энтелла Последние 20 матчей: + = -Эмполи 2:4 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Пиза Юве Стабия 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Кьево
Порденоне 2:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Салернитана Козенца 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3:0 Асколи Трапани 4:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:2 Кротоне Виртус Энтелла 0:4 Беневенто Венеция 2:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:0 Пескара Фрозиноне 1:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Кремонезе Ливорно 4:4 Виртус Энтелла Читтаделла 1:3 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:0 Специя Перуджа 2:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:0 Эмполи
Перуджа Последние 20 матчей: + = -Перуджа 0:0 Кремонезе Козенца 2:1 Перуджа Пескара 2:2 Перуджа Перуджа 1:2 Порденоне
Читтаделла 2:0 Перуджа Перуджа 0:0 Кротоне Асколи 0:1 Перуджа Перуджа 1:0 Салернитана Перуджа 1:2 Беневенто Пиза 1:0 Перуджа Перуджа 0:1 Эмполи Фрозиноне 1:0 Перуджа Перуджа 0:3 Специя Юве Стабия 1:2 Перуджа Перуджа 1:0 Ливорно Кьево 2:0 Перуджа Наполи 2:0 Перуджа Перуджа 0:1 Венеция Трапани 2:2 Перуджа Перуджа 2:0 Виртус Энтелла
Последние игры между собой
Виртус Энтелла: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
Перуджа: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|Заявка
|36
|25
|8
|3
|63 - 24
|83
|2.
|Кротоне
|Заявка
|36
|19
|8
|9
|62 - 38
|65
|3.
|Специя
|Заявка
|36
|16
|9
|11
|52 - 39
|57
|4.
|Порденоне
|Заявка
|36
|16
|8
|12
|45 - 43
|56
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|36
|14
|11
|11
|40 - 36
|53
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|36
|15
|7
|14
|45 - 47
|52
|7.
|Салернитана
|Заявка
|36
|14
|9
|13
|51 - 47
|51
|8.
|Эмполи
|Заявка
|36
|13
|12
|11
|44 - 43
|51
|9.
|Пиза
|Заявка
|36
|13
|11
|12
|47 - 44
|50
|10.
|Кьево
|Заявка
|36
|12
|14
|10
|46 - 38
|50
|11.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|36
|12
|11
|13
|44 - 47
|47
|12.
|Венеция
|Заявка
|36
|11
|14
|11
|34 - 38
|47
|13.
|Асколи
|Заявка
|36
|13
|7
|16
|48 - 53
|46
|14.
|Перуджа
|Заявка
|36
|12
|9
|15
|36 - 44
|45
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|36
|11
|12
|13
|38 - 40
|45
|16.
|Пескара
|Заявка
|36
|11
|9
|16
|47 - 54
|42
|17.
|Юве Стабия
|Заявка
|36
|11
|8
|17
|45 - 58
|41
|18.
|Козенца
|Заявка
|36
|10
|10
|16
|42 - 47
|40
|19.
|Трапани
|Заявка
|36
|9
|13
|14
|44 - 59
|40
|20.
|Ливорно
|Заявка
|36
|5
|6
|25
|30 - 64
|21