Ливорно
1:5
Конец матча
Стадион: Армандо Пикки
Кротоне
1:0
12' ГолТровато Маттиа
1:1
31' ГолДзанеллато Никколо
1:2
35' ГолСими Нванкво
1:3
40' ГолДжербо Альберто
45' Желтая карточкаAlain Fremura
1:4
55' ГолМолина Сальваторе
1:5
59' ПенальтиСими Нванкво
42
Бобен
Матия
26
Богдан
Лука
34
Марроне
Лука
25
Сими
Нванкво
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
42 Бобен МатияЗащитник
-
26 Богдан ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
47 Сек МустафаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Hamza Haoudi
-
-
-
-
Главный тренер: Antonio Filippini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Сими НванквоНападающий
- Запасные игроки
-
22 Феста МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Бенали АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Лопес МаксиНападающий
-
Главный тренер: Строппа Джованни
Ход матча
12'
31'
35'
1:2
40'
1:3
45'
55'
59'
1:5
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 2
-
10 Удары в створ 3
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 16
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
64 Владение мячом, % 36
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Маррас Мануэль
|8 (1)
|0.22
|2.
|Марсура Давиде
|4
|0.11
|3.
|Агацци Давиде
|3
|0.08
|4.
|Мендес Мурило
|3 (1)
|0.08
|5.
|Феррари Франко
|2
|0.05
|6.
|Бракен Свен
|1
|0.03
|7.
|Райчевич Филип
|1
|0.03
|8.
|Дель Прато Энрико
|1
|0.03
|9.
|Маццео Фабио
|1
|0.03
|10.
|Богдан Лука
|1
|0.03
|11.
|Бобен Матия
|1
|0.03
|12.
|Тровато Маттиа
|1
|0.03
|13.
|Коппола Алессандро
|1
|0.03
|14.
|Рокка Микеле
|1 (1)
|0.03
|15.
|Порчино Антонио
|0
|0
|16.
|Лучи Андреа
|0
|0
|17.
|Морелли Габриэле
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сими Нванкво
|20 (4)
|0.54
|2.
|Бенали Ахмед
|7
|0.19
|3.
|Мессьяс Жуниор
|6
|0.16
|4.
|Крочата Джованни
|5
|0.14
|5.
|Мустаккьо Маттиа
|3
|0.08
|6.
|Арментерос Самуэль
|3
|0.08
|7.
|Големич Владимир
|3
|0.08
|8.
|Марроне Лука
|3
|0.08
|9.
|Молина Сальваторе
|2
|0.05
|10.
|Маццотта Антонио
|2
|0.05
|11.
|Дзанеллато Никколо
|2
|0.05
|12.
|Барберис Андреа
|1
|0.03
|13.
|Куомо Джузеппе
|1
|0.03
|14.
|Лопес Макси
|1 (1)
|0.03
|15.
|Джильотти Гийом
|0
|0
|16.
|Налини Андреа
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Маррас Мануэль
|11
|0
|2.
|Агацци Давиде
|7
|1
|3.
|Лучи Андреа
|8
|0
|4.
|Бобен Матия
|6
|0
|5.
|Богдан Лука
|4
|1
|6.
|Рокка Микеле
|5
|0
|7.
|Гоннелли Лоренцо
|5
|0
|8.
|Порчино Антонио
|3
|1
|9.
|Райчевич Филип
|4
|0
|10.
|Маццео Фабио
|3
|0
|11.
|Морганелла Мишель
|3
|0
|12.
|Бракен Свен
|3
|0
|13.
|Мендес Мурило
|3
|0
|14.
|Марсура Давиде
|1
|1
|15.
|Ди Дженнаро Маттео
|1
|1
|16.
|Вивиани Федерико
|2
|0
|17.
|Газбарро Андреа
|2
|0
|18.
|Морелли Габриэле
|2
|0
|19.
|Авуа Теофилус
|2
|0
|20.
|Паллекки Маттео
|2
|0
|21.
|Коппола Алессандро
|0
|1
|22.
|Сильвестре Матиас
|1
|0
|23.
|Риццо Лука
|1
|0
|24.
|Феррари Франко
|1
|0
|25.
|Бриньола Энрико
|1
|0
|26.
|Руджеро Дженнаро
|1
|0
|27.
|Дель Прато Энрико
|1
|0
|28.
|Alain Fremura
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Марроне Лука
|10
|0
|2.
|Мессьяс Жуниор
|6
|1
|3.
|Барберис Андреа
|7
|0
|4.
|Молина Сальваторе
|5
|1
|5.
|Сими Нванкво
|6
|0
|6.
|Крочата Джованни
|6
|0
|7.
|Дзанеллато Никколо
|4
|1
|8.
|Мустаккьо Маттиа
|5
|0
|9.
|Куомо Джузеппе
|5
|0
|10.
|Джильотти Гийом
|3
|1
|11.
|Големич Владимир
|3
|1
|12.
|Бенали Ахмед
|4
|0
|13.
|Курадо Маркос
|2
|0
|14.
|Сполли Николас
|1
|0
|15.
|Маццотта Антонио
|1
|0
|16.
|Арментерос Самуэль
|1
|0
|17.
|Видо Лука
|1
|0
|18.
|Янкович Марко
|1
|0
|19.
|Руджьеро Цак
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ливорно
|19.23% (5)
|23.08% (6)
|3.85% (1)
|42.31% (11)
|7.69% (2)
|3.85% (1)
|Кротоне
|14.55% (8)
|21.82% (12)
|23.64% (13)
|23.64% (13)
|5.45% (3)
|10.91% (6)
Предыдущие игры
Ливорно Последние 20 матчей: +2 =4 -14Беневенто 3:1 Ливорно Ливорно 0:1 Специя Ливорно 1:2 Кремонезе Трапани 2:1 Ливорно
Ливорно 0:2 Венеция Юве Стабия 2:3 Ливорно Ливорно 0:2 Читтаделла Пиза 1:0 Ливорно Ливорно 2:2 Фрозиноне Кьево 0:1 Ливорно Салернитана 1:0 Ливорно Ливорно 0:3 Козенца Порденоне 2:2 Ливорно Ливорно 0:3 Асколи Перуджа 1:0 Ливорно Ливорно 4:4 Виртус Энтелла Эмполи 1:1 Ливорно Ливорно 0:2 Пескара Кротоне 2:1 Ливорно Ливорно 0:2 Беневенто
Кротоне Последние 20 матчей: +12 =4 -4Кротоне 1:1 Салернитана Кротоне 1:0 Порденоне Читтаделла 1:3 Кротоне Кротоне 3:0 Беневенто
Асколи 1:1 Кротоне Перуджа 0:0 Кротоне Кротоне 1:1 Кьево Венеция 1:3 Кротоне Кротоне 1:0 Пиза Виртус Энтелла 1:2 Кротоне Кротоне 4:1 Пескара Юве Стабия 3:2 Кротоне Кротоне 1:0 Кремонезе Эмполи 3:1 Кротоне Кротоне 1:2 Специя Козенца 0:1 Кротоне Кротоне 3:0 Трапани Фрозиноне 1:2 Кротоне Кротоне 2:1 Ливорно Салернитана 3:2 Кротоне
Последние игры между собой
Ливорно: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 8
Кротоне: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 5
Ливорно 0:0 Кротоне Серия B Кротоне 3:0 Ливорно Серия B Кротоне 1:0 Ливорно Серия B Ливорно 1:0 Кротоне Серия B Ливорно 1:2 Кротоне Серия B Кротоне 1:2 Ливорно Серия B Ливорно 2:1 Кротоне Серия B Кротоне 1:2 Ливорно Серия B Ливорно 1:2 Кротоне Серия B Кротоне 2:1 Ливорно Серия B Кротоне 0:3 Ливорно Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|Заявка
|35
|24
|8
|3
|60 - 22
|80
|2.
|Кротоне
|5:1 Заявка
|36
|19
|8
|9
|62 - 38
|65
|3.
|Специя
|Заявка
|35
|16
|8
|11
|52 - 39
|56
|4.
|Порденоне
|Заявка
|35
|16
|7
|12
|43 - 41
|55
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|35
|14
|11
|10
|38 - 33
|53
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|35
|15
|7
|13
|44 - 43
|52
|7.
|Салернитана
|Заявка
|35
|14
|9
|12
|49 - 43
|51
|8.
|Пиза
|Заявка
|35
|13
|11
|11
|46 - 42
|50
|9.
|Эмполи
|Заявка
|35
|12
|12
|11
|40 - 41
|48
|10.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|35
|12
|11
|12
|44 - 45
|47
|11.
|Кьево
|Заявка
|35
|11
|14
|10
|42 - 37
|47
|12.
|Асколи
|Заявка
|35
|13
|6
|16
|46 - 51
|45
|13.
|Кремонезе
|Заявка
|35
|11
|11
|13
|38 - 40
|44
|14.
|Венеция
|Заявка
|35
|10
|14
|11
|33 - 38
|44
|15.
|Пескара
|Заявка
|35
|11
|9
|15
|47 - 53
|42
|16.
|Перуджа
|Заявка
|35
|11
|9
|15
|34 - 44
|42
|17.
|Юве Стабия
|Заявка
|35
|11
|8
|16
|45 - 57
|41
|18.
|Козенца
|Заявка
|35
|9
|10
|16
|40 - 46
|37
|19.
|Трапани
|Заявка
|35
|8
|13
|14
|43 - 59
|37
|20.
|Ливорно
|1:5 Заявка
|36
|5
|6
|25
|30 - 64
|21