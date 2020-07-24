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  3. Италия
Ливорно
1:5
Конец матча

Стадион:
Кротоне
0'
1:0
12' Гол
Тровато Маттиа
1:1
31' Гол
Дзанеллато Никколо
1:2
35' Гол
Сими Нванкво
1:3
40' Гол
Джербо Альберто
45' Желтая карточка
Alain Fremura
1:4
55' Гол
Молина Сальваторе
1:5
59' Пенальти
Сими Нванкво
90'+3
22
Риччи
Матео
II
2
Мэри-Сент
Эндрю
42
Бобен
Матия
26
Богдан
Лука
19
Морелли
Габриэле
37
Авуа
Теофилус
30
Leonardo
Bellandi
21
Тровато
Маттиа
3
Alain
Fremura
11
Мендес
Мурило
18
Паллекки
Маттео
1
Кордац
Алекс
5
Големич
Владимир
34
Марроне
Лука
3
Куомо
Джузеппе
16
Джербо
Альберто
30
Мессьяс
Жуниор
18
Барберис
Андреа
21
Дзанеллато
Никколо
17
Молина
Сальваторе
11
Янкович
Марко
25
Сими
Нванкво
Ливорно
3-5-2
Кротоне
3-5-2

Ход матча

12'
Тровато Маттиа
(Морелли Габриэле)
1:0
31'
1:1
Дзанеллато Никколо
35'
1:2
Сими Нванкво
(Мессьяс Жуниор)
40'
1:3
Джербо Альберто
45'
Alain Fremura
 
46'
Lorenzo Pecchia
Богдан Лука
 
46'
Руджеро Дженнаро
Leonardo Bellandi
 
55'
1:4
Молина Сальваторе
56'
Порчино Антонио
Alain Fremura
 
59'
1:5
Сими Нванкво
60'
 
Крочата Джованни
Мессьяс Жуниор
60'
 
Маццотта Антонио
Молина Сальваторе
60'
 
Мустаккьо Маттиа
Джербо Альберто
63'
 
Лопес Макси
Янкович Марко
63'
 
Гомельт Томислав
Барберис Андреа
69'
Francisco Nunziatini
Тровато Маттиа
 
77'
Hamza Haoudi
Паллекки Маттео
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 2
  • 10 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 16
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 64 Владение мячом, % 36

Бомбардиры внутри турнира

Ливорно
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маррас Мануэль 8 (1) 0.22
2. Марсура Давиде 4 0.11
3. Агацци Давиде 3 0.08
4. Мендес Мурило 3 (1) 0.08
5. Феррари Франко 2 0.05
6. Бракен Свен 1 0.03
7. Райчевич Филип 1 0.03
8. Дель Прато Энрико 1 0.03
9. Маццео Фабио 1 0.03
10. Богдан Лука 1 0.03
11. Бобен Матия 1 0.03
12. Тровато Маттиа 1 0.03
13. Коппола Алессандро 1 0.03
14. Рокка Микеле 1 (1) 0.03
15. Порчино Антонио 0 0
16. Лучи Андреа 0 0
17. Морелли Габриэле 0 0
Кротоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сими Нванкво 20 (4) 0.54
2. Бенали Ахмед 7 0.19
3. Мессьяс Жуниор 6 0.16
4. Крочата Джованни 5 0.14
5. Мустаккьо Маттиа 3 0.08
6. Арментерос Самуэль 3 0.08
7. Големич Владимир 3 0.08
8. Марроне Лука 3 0.08
9. Молина Сальваторе 2 0.05
10. Маццотта Антонио 2 0.05
11. Дзанеллато Никколо 2 0.05
12. Барберис Андреа 1 0.03
13. Куомо Джузеппе 1 0.03
14. Лопес Макси 1 (1) 0.03
15. Джильотти Гийом 0 0
16. Налини Андреа 0 0

Карточки

Ливорно
# Игрок      
1. Маррас Мануэль 11 0
2. Агацци Давиде 7 1
3. Лучи Андреа 8 0
4. Бобен Матия 6 0
5. Богдан Лука 4 1
6. Рокка Микеле 5 0
7. Гоннелли Лоренцо 5 0
8. Порчино Антонио 3 1
9. Райчевич Филип 4 0
10. Маццео Фабио 3 0
11. Морганелла Мишель 3 0
12. Бракен Свен 3 0
13. Мендес Мурило 3 0
14. Марсура Давиде 1 1
15. Ди Дженнаро Маттео 1 1
16. Вивиани Федерико 2 0
17. Газбарро Андреа 2 0
18. Морелли Габриэле 2 0
19. Авуа Теофилус 2 0
20. Паллекки Маттео 2 0
21. Коппола Алессандро 0 1
22. Сильвестре Матиас 1 0
23. Риццо Лука 1 0
24. Феррари Франко 1 0
25. Бриньола Энрико 1 0
26. Руджеро Дженнаро 1 0
27. Дель Прато Энрико 1 0
28. Alain Fremura 1 0
Кротоне
# Игрок      
1. Марроне Лука 10 0
2. Мессьяс Жуниор 6 1
3. Барберис Андреа 7 0
4. Молина Сальваторе 5 1
5. Сими Нванкво 6 0
6. Крочата Джованни 6 0
7. Дзанеллато Никколо 4 1
8. Мустаккьо Маттиа 5 0
9. Куомо Джузеппе 5 0
10. Джильотти Гийом 3 1
11. Големич Владимир 3 1
12. Бенали Ахмед 4 0
13. Курадо Маркос 2 0
14. Сполли Николас 1 0
15. Маццотта Антонио 1 0
16. Арментерос Самуэль 1 0
17. Видо Лука 1 0
18. Янкович Марко 1 0
19. Руджьеро Цак 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ливорно 19.23% (5) 23.08% (6) 3.85% (1) 42.31% (11) 7.69% (2) 3.85% (1)
 Кротоне 14.55% (8) 21.82% (12) 23.64% (13) 23.64% (13) 5.45% (3) 10.91% (6)

Предыдущие игры

Ливорно Последние 20 матчей: +2 =4 -14
Беневенто 3:1 Ливорно Ливорно 0:1 Специя Ливорно 1:2 Кремонезе Трапани 2:1 Ливорно
Ливорно 0:2 Венеция Юве Стабия 2:3 Ливорно Ливорно 0:2 Читтаделла Пиза 1:0 Ливорно Ливорно 2:2 Фрозиноне Кьево 0:1 Ливорно Салернитана 1:0 Ливорно Ливорно 0:3 Козенца Порденоне 2:2 Ливорно Ливорно 0:3 Асколи Перуджа 1:0 Ливорно Ливорно 4:4 Виртус Энтелла Эмполи 1:1 Ливорно Ливорно 0:2 Пескара Кротоне 2:1 Ливорно Ливорно 0:2 Беневенто
Кротоне Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Кротоне 1:1 Салернитана Кротоне 1:0 Порденоне Читтаделла 1:3 Кротоне Кротоне 3:0 Беневенто
Асколи 1:1 Кротоне Перуджа 0:0 Кротоне Кротоне 1:1 Кьево Венеция 1:3 Кротоне Кротоне 1:0 Пиза Виртус Энтелла 1:2 Кротоне Кротоне 4:1 Пескара Юве Стабия 3:2 Кротоне Кротоне 1:0 Кремонезе Эмполи 3:1 Кротоне Кротоне 1:2 Специя Козенца 0:1 Кротоне Кротоне 3:0 Трапани Фрозиноне 1:2 Кротоне Кротоне 2:1 Ливорно Салернитана 3:2 Кротоне

Последние игры между собой

Ливорно: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 8
Кротоне: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 5
Кротоне 2:1 Ливорно Серия B Кротоне 1:1 Ливорно Серия B Ливорно 0:1 Кротоне Серия B Ливорно 0:1 Кротоне Кубок
Ливорно 0:0 Кротоне Серия B Кротоне 3:0 Ливорно Серия B Кротоне 1:0 Ливорно Серия B Ливорно 1:0 Кротоне Серия B Ливорно 1:2 Кротоне Серия B Кротоне 1:2 Ливорно Серия B Ливорно 2:1 Кротоне Серия B Кротоне 1:2 Ливорно Серия B Ливорно 1:2 Кротоне Серия B Кротоне 2:1 Ливорно Серия B Кротоне 0:3 Ливорно Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто Заявка 35 24 8 3 60 - 22 80
2. Кротоне 5:1 Заявка 36 19 8 9 62 - 38 65
3. Специя Заявка 35 16 8 11 52 - 39 56
4. Порденоне Заявка 35 16 7 12 43 - 41 55
5. Фрозиноне Заявка 35 14 11 10 38 - 33 53
6. Читтаделла Заявка 35 15 7 13 44 - 43 52
7. Салернитана Заявка 35 14 9 12 49 - 43 51
8. Пиза Заявка 35 13 11 11 46 - 42 50
9. Эмполи Заявка 35 12 12 11 40 - 41 48
10. Виртус Энтелла Заявка 35 12 11 12 44 - 45 47
11. Кьево Заявка 35 11 14 10 42 - 37 47
12. Асколи Заявка 35 13 6 16 46 - 51 45
13. Кремонезе Заявка 35 11 11 13 38 - 40 44
14. Венеция Заявка 35 10 14 11 33 - 38 44
15. Пескара Заявка 35 11 9 15 47 - 53 42
16. Перуджа Заявка 35 11 9 15 34 - 44 42
17. Юве Стабия Заявка 35 11 8 16 45 - 57 41
18. Козенца Заявка 35 9 10 16 40 - 46 37
19. Трапани Заявка 35 8 13 14 43 - 59 37
20. Ливорно 1:5 Заявка 36 5 6 25 30 - 64 21
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