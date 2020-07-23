Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Рефери не любит споров - именно за это Хони Родригес сейчас получил желтую

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Кальяри имеет хороший шанс забить.

43' Иммобиле Чиро из команды Лацио плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

43' Ликояннис Хараламбос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Клаван Рагнар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Удар от ворот произведет Лацио

41' Игрок из команды Кальяри имел отличную возможность забить, но его удар головой прошел мимо ворот!

40' Жуан Педро из команды Кальяри делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

40' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Луис Фелипе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Матч возобновлен

39' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

38' Милинкович-Савич Сергей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

38' Рог Марко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

37' Удар от ворот произведет Кальяри

37' Милинкович-Савич Сергей оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

35' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Симеоне Джованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Ох, нехорошо это выглядит. Рог Марко получил травму и медбригада забирает его с поля.

34' Матч возобновлен

34' Ох, нехорошо это выглядит. Ачерби Франческо получил травму и медбригада забирает его с поля.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Краньо Алессио взял и забрал мяч на выходе

32' Стракоша Томас взял и забрал мяч на выходе

29' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Альберто Луис из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

28' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Удар от ворот произведет Кальяри

27' Рог Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Удар от ворот произведет Лацио

25' Жуан Педро из команды Кальяри делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

24' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Ликояннис Хараламбос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Ликояннис Хараламбос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

23' Плохо сыграл Жуан Педро - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

22' Отличные скиллы показывает Лаццари Мануэль , обводя своих соперников

22' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Симеоне Джованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Валюкевич Себастьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

20' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Удар от ворот произведет Кальяри

19' Патрик нанес удар, но промахнулся очень сильно.

19' Клаван Рагнар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Ликояннис Хараламбос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

18' Соперник делает почти голевой пас, но Краньо Алессио из команды Кальяри начеку и спасает ситуацию.

18' Иммобиле Чиро хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой

18' Отличный пас сделал Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

17' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Жуан Педро из команды Кальяри делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

15' Лацио имеет хороший шанс забить.

15' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Удар от ворот произведет Лацио

14' Ионице Артур не смог попасть в створ ударом издали

14' Краньо Алессио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Кайседо Фелипе из команды Лацио плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

12' Игрок команды Кальяри совершает фол

12' Игрок команды Лацио совершает фол

11' Клаван Рагнар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Лацио произведет угловой с правой стороны.

10' Рог Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Хорошую попытку сделал Лаццари Мануэль . Удар в створ, но вратарь начеку

9' Фараго Паоло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Удар от ворот произведет Лацио

8' Шанс! Жуан Педро из команды Кальяри пробил головой, но мимо

8' Кальяри имеет хороший шанс забить.

7' Удар от ворот произведет Кальяри

7' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Жуан Педро забивает со свободного удара, но судья не защитывает гол

2' Патрик из команды Лацио опасно и грубо сыграл. Жуан Педро пострадал.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Кальяри начинает с центра поля