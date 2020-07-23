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Лацио
2:1
Конец матча

Стадион:
Кальяри
0'
0:1
45' Гол
Симеоне Джованни
45' Желтая карточка
Хони Родригес
1:1
47' Гол
Милинкович-Савич Сергей
50' Желтая карточка
Лаццари Мануэль
2:1
60' Гол
Иммобиле Чиро
87' Желтая карточка
Клаван Рагнар
90' Желтая карточка
Пароло Марко
90'+6
1
Стракоша
Томас
4
Патрик
3
Луис
Фелипе
33
Ачерби
Франческо
29
Лаццари
Мануэль
21
Милинкович-Савич
Сергей
16
Пароло
Марко
10
Альберто
Луис
22
Хони
Родригес
20
Кайседо
Фелипе
17
Иммобиле
Чиро
28
Краньо
Алессио
40
Валюкевич
Себастьян
15
Клаван
Рагнар
22
Ликояннис
Хараламбос
24
Фараго
Паоло
18
Нандес
Найтан
21
Ионице
Артур
6
Рог
Марко
3
Матьелло
Федерико
99
Симеоне
Джованни
10
Педро
Жоао
Лацио
3-5-2
Кальяри
3-5-2

Ход матча

45'
0:1
Симеоне Джованни
(Ионице Артур)
45'
Хони Родригес
 
47'
Милинкович-Савич Сергей
1:1
50'
Лаццари Мануэль
 
58'
Лукаку Джордан
Хони Родригес
 
58'
Марусич Адам
Лаццари Мануэль
 
60'
Иммобиле Чиро
(Альберто Луис)
2:1
65'
Корреа Хоакин
Кайседо Фелипе
 
66'
 
Бирса Вальтер
Рог Марко
71'
 
Рагатцу Даниэле
Матьелло Федерико
84'
 
Пизакане Фабио
Ликояннис Хараламбос
84'
 
Гальяно Лука
Ионице Артур
87'
 
Клаван Рагнар
90'
Пароло Марко
 
90'
Катальди Данило
Альберто Луис
 
90'
Адеканье Бобби
Иммобиле Чиро
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 4
  • 11 Удары в створ 5
  • 13 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иммобиле Чиро 31 (12) 0.84
2. Кайседо Фелипе 9 0.24
3. Корреа Хоакин 7 0.19
4. Альберто Луис 6 (1) 0.16
5. Милинкович-Савич Сергей 6 0.16
6. Ачерби Франческо 2 0.05
7. Марусич Адам 2 0.05
8. Луис Фелипе 1 0.03
9. Раду Стефан 1 0.03
10. Пароло Марко 1 0.03
11. Катальди Данило 1 0.03
12. Баштуш Бартоломеу 1 0.03
13. Адеканье Бобби 1 0.03
14. Лаццари Мануэль 0 0
15. Лулич Сенад 0 0
16. Лукас Лейва 0 0
17. Лукаку Джордан 0 0
18. Хони Родригес 0 0
Кальяри
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педро Жоао 18 (4) 0.49
2. Симеоне Джованни 11 0.3
3. Наингголан Раджа 6 0.16
4. Нандес Найтан 2 0.05
5. Чеппители Лука 2 0.05
6. Кастро Лукас 2 0.05
7. Фараго Паоло 1 0.03
8. Рог Марко 1 0.03
9. Олива Кристиан 1 0.03
10. Рагатцу Даниэле 1 0.03
11. Черри Альберто 1 0.03
12. Перейро Гастон 1 0.03
13. Пизакане Фабио 1 0.03
14. Пеллегрини Лука 0 0
15. Чигарини Лука 0 0
16. Ионице Артур 0 0
17. Ликояннис Хараламбос 0 0

Карточки

Лацио
# Игрок      
1. Лукас Лейва 9 1
2. Раду Стефан 8 0
3. Пароло Марко 8 0
4. Милинкович-Савич Сергей 8 0
5. Кайседо Фелипе 7 0
6. Иммобиле Чиро 7 0
7. Лулич Сенад 6 0
8. Луис Фелипе 6 0
9. Альберто Луис 5 0
10. Лаццари Мануэль 5 0
11. Ачерби Франческо 4 0
12. Баштуш Бартоломеу 4 0
13. Хони Родригес 4 0
14. Патрик 2 1
15. Катальди Данило 3 0
16. Лукаку Джордан 2 0
17. Марусич Адам 2 0
18. Андерсон Джаван 1 0
19. Стракоша Томас 1 0
20. Адеканье Бобби 1 0
Кальяри
# Игрок      
1. Нандес Найтан 13 0
2. Пеллегрини Лука 10 0
3. Рог Марко 9 0
4. Чигарини Лука 7 1
5. Пизакане Фабио 7 1
6. Карбони Андреа 4 2
7. Наингголан Раджа 5 0
8. Ионице Артур 5 0
9. Педро Жоао 5 0
10. Чеппители Лука 5 0
11. Клаван Рагнар 4 0
12. Ликояннис Хараламбос 4 0
13. Симеоне Джованни 4 0
14. Матьелло Федерико 3 0
15. Каччаторе Фабрицио 1 1
16. Кастро Лукас 2 0
17. Перейро Гастон 2 0
18. Фараго Паоло 2 0
19. Ольсен Робин 0 1
20. Бирса Вальтер 1 0
21. Рагатцу Даниэле 1 0
22. Черри Альберто 1 0
23. Пинна Симоне 1 0
24. Валюкевич Себастьян 1 0
25. Олива Кристиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лацио 12.7% (8) 19.05% (12) 20.63% (13) 15.87% (10) 19.05% (12) 12.7% (8)
 Кальяри 6.67% (3) 22.22% (10) 11.11% (5) 20% (9) 22.22% (10) 17.78% (8)

Предыдущие игры

Лацио Последние 20 матчей: + = -
Ювентус 2:1 Лацио Удинезе 0:0 Лацио Лацио 1:2 Сассуоло Лечче 2:1 Лацио
Лацио 0:3 Милан Торино 1:2 Лацио Лацио 2:1 Фиорентина Аталанта 3:2 Лацио Лацио 7:2 Тернана Лацио 2:0 Болонья Дженоа 2:3 Лацио Лацио 2:1 Интер Милан Парма 0:1 Лацио Лацио 0:0 Верона Лацио 5:1 СПАЛ 2013 Рома 1:1 Лацио Наполи 1:0 Лацио Лацио 5:1 Сампдория Лацио 4:0 Кремонезе Лацио 1:0 Наполи
Кальяри Последние 20 матчей: + = -
Кальяри 1:1 Сассуоло Сампдория 3:0 Кальяри Кальяри 0:0 Лечче Фиорентина 0:0 Кальяри
Кальяри 0:1 Аталанта Болонья 1:1 Кальяри Кальяри 4:2 Торино СПАЛ 2013 0:1 Кальяри Верона 2:1 Кальяри Кальяри 3:4 Рома Кальяри 0:1 Наполи Дженоа 1:0 Кальяри Кальяри 2:2 Парма Интер Милан 1:1 Кальяри Брешия 2:2 Кальяри Интер Милан 4:1 Кальяри Кальяри 0:2 Милан Ювентус 4:0 Кальяри Удинезе 2:1 Кальяри Кальяри 1:2 Лацио

Последние игры между собой

Лацио: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Кальяри: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Кальяри 1:2 Лацио Серия A Кальяри 1:2 Лацио Серия A Лацио 3:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:2 Лацио Серия A
Лацио 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:0 Лацио Серия A Лацио 4:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:3 Лацио Серия A Лацио 4:2 Кальяри Серия A Кальяри 0:2 Лацио Серия A Лацио 2:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:0 Лацио Серия A Лацио 2:1 Кальяри Серия A Лацио 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:3 Лацио Серия A Кальяри 1:0 Лацио Серия A Лацио 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 0:2 Лацио Серия A Лацио 0:1 Кальяри Серия A Лацио 1:4 Кальяри Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 35 25 5 5 73 - 38 80
2. Аталанта Заявка 35 22 8 5 95 - 44 74
3. Интер Милан Заявка 35 21 10 4 74 - 36 73
4. Лацио Заявка 35 22 6 7 71 - 38 72
5. Рома Заявка 35 18 7 10 69 - 47 61
6. Милан Заявка 35 17 8 10 55 - 44 59
7. Наполи Заявка 35 16 8 11 56 - 47 56
8. Сассуоло Заявка 35 13 9 13 64 - 60 48
9. Верона Заявка 35 11 13 11 43 - 43 46
10. Парма Заявка 35 12 7 16 49 - 51 43
11. Болонья Заявка 35 11 10 14 48 - 58 43
12. Фиорентина Заявка 35 10 13 12 43 - 45 43
13. Кальяри Заявка 35 10 12 13 50 - 52 42
14. Сампдория Заявка 35 12 5 18 46 - 58 41
15. Удинезе Заявка 35 10 9 16 34 - 49 39
16. Торино Заявка 35 11 5 19 42 - 63 38
17. Дженоа Заявка 35 9 9 17 44 - 65 36
18. Лечче Заявка 35 8 8 19 45 - 77 32
19. Брешия Заявка 35 6 6 23 33 - 74 24
20. СПАЛ 2013 Заявка 35 5 4 26 25 - 70 19
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 160
Лацио 93.8% (150)
X 3.8% (6)
Кальяри 2.5% (4)
0
выиграет Лацио
пора выигрывать
Vasilij #
Все прогнозы
1.79 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Прогнозы на матч Лацио 2:1 Кальяри

Исход игры
Лацио
93.8% (150)
Ничья
3.8% (6)
Кальяри
2.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
48.98% (72)
Меньше
51.02% (75)
Обе команды забьют
Да
46.94% (69)
Нет
53.06% (78)
Популярный счёт
2:1 Лацио
35.6% (57)
2:0 Лацио
32.5% (52)
1:0 Лацио
11.3% (18)
3:1 Лацио
5.6% (9)
3:0 Лацио
3.1% (5)
0:0 Ничья
1.3% (2)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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