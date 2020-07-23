Лацио
2:1
Конец матча
Стадион: Олимпийский (Рим)
Кальяри
0:1
45' ГолСимеоне Джованни
45' Желтая карточкаХони Родригес
1:1
47' ГолМилинкович-Савич Сергей
50' Желтая карточкаЛаццари Мануэль
2:1
60' ГолИммобиле Чиро
87' Желтая карточкаКлаван Рагнар
90' Желтая карточкаПароло Марко
4
Патрик
16
Пароло
Марко
24
Фараго
Паоло
21
Ионице
Артур
10
Педро
Жоао
- Основной состав
- Вратарь
-
4 ПатрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Пароло МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
52 Фальбо ЛукаЗащитник
-
93 Вавро ДенисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Марусич АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Фараго ПаолоПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Педро ЖоаоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Гальяно ЛукаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дзенга Вальтер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
45'
0:1
45'
47'
50'
60'
2:1
87'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 4
-
11 Удары в створ 5
-
13 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иммобиле Чиро
|31 (12)
|0.84
|2.
|Кайседо Фелипе
|9
|0.24
|3.
|Корреа Хоакин
|7
|0.19
|4.
|Альберто Луис
|6 (1)
|0.16
|5.
|Милинкович-Савич Сергей
|6
|0.16
|6.
|Ачерби Франческо
|2
|0.05
|7.
|Марусич Адам
|2
|0.05
|8.
|Луис Фелипе
|1
|0.03
|9.
|Раду Стефан
|1
|0.03
|10.
|Пароло Марко
|1
|0.03
|11.
|Катальди Данило
|1
|0.03
|12.
|Баштуш Бартоломеу
|1
|0.03
|13.
|Адеканье Бобби
|1
|0.03
|14.
|Лаццари Мануэль
|0
|0
|15.
|Лулич Сенад
|0
|0
|16.
|Лукас Лейва
|0
|0
|17.
|Лукаку Джордан
|0
|0
|18.
|Хони Родригес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Педро Жоао
|18 (4)
|0.49
|2.
|Симеоне Джованни
|11
|0.3
|3.
|Наингголан Раджа
|6
|0.16
|4.
|Нандес Найтан
|2
|0.05
|5.
|Чеппители Лука
|2
|0.05
|6.
|Кастро Лукас
|2
|0.05
|7.
|Фараго Паоло
|1
|0.03
|8.
|Рог Марко
|1
|0.03
|9.
|Олива Кристиан
|1
|0.03
|10.
|Рагатцу Даниэле
|1
|0.03
|11.
|Черри Альберто
|1
|0.03
|12.
|Перейро Гастон
|1
|0.03
|13.
|Пизакане Фабио
|1
|0.03
|14.
|Пеллегрини Лука
|0
|0
|15.
|Чигарини Лука
|0
|0
|16.
|Ионице Артур
|0
|0
|17.
|Ликояннис Хараламбос
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лукас Лейва
|9
|1
|2.
|Раду Стефан
|8
|0
|3.
|Пароло Марко
|8
|0
|4.
|Милинкович-Савич Сергей
|8
|0
|5.
|Кайседо Фелипе
|7
|0
|6.
|Иммобиле Чиро
|7
|0
|7.
|Лулич Сенад
|6
|0
|8.
|Луис Фелипе
|6
|0
|9.
|Альберто Луис
|5
|0
|10.
|Лаццари Мануэль
|5
|0
|11.
|Ачерби Франческо
|4
|0
|12.
|Баштуш Бартоломеу
|4
|0
|13.
|Хони Родригес
|4
|0
|14.
|Патрик
|2
|1
|15.
|Катальди Данило
|3
|0
|16.
|Лукаку Джордан
|2
|0
|17.
|Марусич Адам
|2
|0
|18.
|Андерсон Джаван
|1
|0
|19.
|Стракоша Томас
|1
|0
|20.
|Адеканье Бобби
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Нандес Найтан
|13
|0
|2.
|Пеллегрини Лука
|10
|0
|3.
|Рог Марко
|9
|0
|4.
|Чигарини Лука
|7
|1
|5.
|Пизакане Фабио
|7
|1
|6.
|Карбони Андреа
|4
|2
|7.
|Наингголан Раджа
|5
|0
|8.
|Ионице Артур
|5
|0
|9.
|Педро Жоао
|5
|0
|10.
|Чеппители Лука
|5
|0
|11.
|Клаван Рагнар
|4
|0
|12.
|Ликояннис Хараламбос
|4
|0
|13.
|Симеоне Джованни
|4
|0
|14.
|Матьелло Федерико
|3
|0
|15.
|Каччаторе Фабрицио
|1
|1
|16.
|Кастро Лукас
|2
|0
|17.
|Перейро Гастон
|2
|0
|18.
|Фараго Паоло
|2
|0
|19.
|Ольсен Робин
|0
|1
|20.
|Бирса Вальтер
|1
|0
|21.
|Рагатцу Даниэле
|1
|0
|22.
|Черри Альберто
|1
|0
|23.
|Пинна Симоне
|1
|0
|24.
|Валюкевич Себастьян
|1
|0
|25.
|Олива Кристиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лацио
|12.7% (8)
|19.05% (12)
|20.63% (13)
|15.87% (10)
|19.05% (12)
|12.7% (8)
|Кальяри
|6.67% (3)
|22.22% (10)
|11.11% (5)
|20% (9)
|22.22% (10)
|17.78% (8)
Предыдущие игры
Лацио Последние 20 матчей: + = -Ювентус 2:1 Лацио Удинезе 0:0 Лацио Лацио 1:2 Сассуоло Лечче 2:1 Лацио
Кальяри Последние 20 матчей: + = -Кальяри 1:1 Сассуоло Сампдория 3:0 Кальяри Кальяри 0:0 Лечче Фиорентина 0:0 Кальяри
Кальяри 0:1 Аталанта Болонья 1:1 Кальяри Кальяри 4:2 Торино СПАЛ 2013 0:1 Кальяри Верона 2:1 Кальяри Кальяри 3:4 Рома Кальяри 0:1 Наполи Дженоа 1:0 Кальяри Кальяри 2:2 Парма Интер Милан 1:1 Кальяри Брешия 2:2 Кальяри Интер Милан 4:1 Кальяри Кальяри 0:2 Милан Ювентус 4:0 Кальяри Удинезе 2:1 Кальяри Кальяри 1:2 Лацио
Последние игры между собой
Лацио: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Кальяри: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Лацио 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:0 Лацио Серия A Лацио 4:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:3 Лацио Серия A Лацио 4:2 Кальяри Серия A Кальяри 0:2 Лацио Серия A Лацио 2:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:0 Лацио Серия A Лацио 2:1 Кальяри Серия A Лацио 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:3 Лацио Серия A Кальяри 1:0 Лацио Серия A Лацио 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 0:2 Лацио Серия A Лацио 0:1 Кальяри Серия A Лацио 1:4 Кальяри Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|35
|25
|5
|5
|73 - 38
|80
|2.
|Аталанта
|Заявка
|35
|22
|8
|5
|95 - 44
|74
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|35
|21
|10
|4
|74 - 36
|73
|4.
|Лацио
|Заявка
|35
|22
|6
|7
|71 - 38
|72
|5.
|Рома
|Заявка
|35
|18
|7
|10
|69 - 47
|61
|6.
|Милан
|Заявка
|35
|17
|8
|10
|55 - 44
|59
|7.
|Наполи
|Заявка
|35
|16
|8
|11
|56 - 47
|56
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|35
|13
|9
|13
|64 - 60
|48
|9.
|Верона
|Заявка
|35
|11
|13
|11
|43 - 43
|46
|10.
|Парма
|Заявка
|35
|12
|7
|16
|49 - 51
|43
|11.
|Болонья
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|48 - 58
|43
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|35
|10
|13
|12
|43 - 45
|43
|13.
|Кальяри
|Заявка
|35
|10
|12
|13
|50 - 52
|42
|14.
|Сампдория
|Заявка
|35
|12
|5
|18
|46 - 58
|41
|15.
|Удинезе
|Заявка
|35
|10
|9
|16
|34 - 49
|39
|16.
|Торино
|Заявка
|35
|11
|5
|19
|42 - 63
|38
|17.
|Дженоа
|Заявка
|35
|9
|9
|17
|44 - 65
|36
|18.
|Лечче
|Заявка
|35
|8
|8
|19
|45 - 77
|32
|19.
|Брешия
|Заявка
|35
|6
|6
|23
|33 - 74
|24
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|35
|5
|4
|26
|25 - 70
|19
Прогнозы на матч Лацио 2:1 Кальяри
Исход игры
Лацио
93.8% (150)
Ничья
3.8% (6)
Кальяри
2.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
48.98% (72)
Меньше
51.02% (75)
Обе команды забьют
Да
46.94% (69)
Нет
53.06% (78)
Популярный счёт
2:1 Лацио
35.6% (57)
2:0 Лацио
32.5% (52)
1:0 Лацио
11.3% (18)
3:1 Лацио
5.6% (9)
3:0 Лацио
3.1% (5)
0:0 Ничья
1.3% (2)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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