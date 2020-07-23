  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Удинезе
1:1
Второй тайм: 59'

Стадион:
Ювентус
0'
1' Желтая карточка
Ремзи Аарон
20' Желтая карточка
Трост-Эконг Виллиам
0:1
42' Гол
Де Лихт Маттайс
1:1
52' Гол
Несторовски Илья
59'
1
Муссо
Хуан
5
Трост-Эконг
Виллиам
50
Бекао
Родриго
17
Нюйтинк
Брэм
18
Тер
Авест
Хидде
10
Де
Пауль
Родриго
6
Фофана
Секо
12
Сема
Кен
77
Зеегелаар
Марвин
30
Несторовски
Илья
7
Окака
Стефано
1
Щесны
Войцех
13
Данило
Луис
4
Де
Лихт
Маттайс
24
Ругани
Даниэле
12
Алекс
Сандро
8
Ремзи
Аарон
30
Бентанкур
Родриго
25
Рабио
Адриен
33
Бернардески
Федерико
10
Дибала
Пауло
7
Роналду
Криштиану
Удинезе
3-5-2
Ювентус
4-3-3

Ход матча

1'
 
Ремзи Аарон
20'
Трост-Эконг Виллиам
 
42'
0:1
Де Лихт Маттайс
52'
Несторовски Илья
(Сема Кен)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ласанья Кевин 10 0.27
2. Де Пауль Родриго 7 0.19
3. Окака Стефано 6 0.16
4. Фофана Секо 2 0.05
5. Несторовски Илья 2 0.05
6. Сема Кен 2 0.05
7. Стрюгер-Ларсен Йенс 1 0.03
8. Пуссетто Игнасио 1 0.03
9. Бекао Родриго 1 0.03
10. Мандрагора Роландо 0 0
11. Зеегелаар Марвин 0 0
12. Теодорчик Лукаш 0 0
Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роналду Криштиану 30 (12) 0.81
2. Дибала Пауло 11 (1) 0.3
3. Игуаин Гонсало 7 0.19
4. Де Лихт Маттайс 4 0.11
5. Пьянич Миралем 3 0.08
6. Ремзи Аарон 3 0.08
7. Бонуччи Леонардо 3 0.08
8. Куадрадо Хуан 2 0.05
9. Данило Луис 2 0.05
10. Коста Дуглас 1 0.03
11. Алекс Сандро 1 0.03
12. Демирал Мерих 1 0.03
13. Кьеллини Джорджо 1 0.03
14. Рабио Адриен 1 0.03
15. Бентанкур Родриго 0 0
16. Матуиди Блез 0 0
17. Хедира Сами 0 0
18. Бернардески Федерико 0 0

Карточки

Удинезе
# Игрок      
1. Окака Стефано 10 0
2. Яяло Мато 7 1
3. Бекао Родриго 8 0
4. Де Пауль Родриго 5 1
5. Трост-Эконг Виллиам 5 0
6. Сема Кен 5 0
7. Стрюгер-Ларсен Йенс 4 0
8. Несторовски Илья 4 0
9. Фофана Секо 4 0
10. Опоку Николас 2 1
11. Самир Каэтано 3 0
12. Зеегелаар Марвин 2 0
13. Нюйтинк Брэм 2 0
14. Уолас Соуза 2 0
15. Мандрагора Роландо 2 0
16. Де Майо Себастьян 1 0
17. Теодорчик Лукаш 1 0
18. Пуссетто Игнасио 1 0
19. Тер Авест Хидде 1 0
20. Ласанья Кевин 1 0
21. Барак Антонин 1 0
Ювентус
# Игрок      
1. Бонуччи Леонардо 10 0
2. Бентанкур Родриго 9 0
3. Пьянич Миралем 8 0
4. Куадрадо Хуан 5 1
5. Рабио Адриен 5 1
6. Дибала Пауло 5 0
7. Бернардески Федерико 5 0
8. Де Лихт Маттайс 5 0
9. Данило Луис 3 1
10. Алекс Сандро 4 0
11. Роналду Криштиану 3 0
12. Хедира Сами 3 0
13. Матуиди Блез 2 0
14. Ремзи Аарон 2 0
15. Игуаин Гонсало 2 0
16. Джан Эмре 2 0
17. Щесны Войцех 1 0
18. Коста Дуглас 1 0
19. Де Шильо Маттиа 1 0
20. Ругани Даниэле 1 0
21. Демирал Мерих 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Удинезе 14.29% (4) 17.86% (5) 32.14% (9) 0 10.71% (3) 25% (7)
 Ювентус 10.94% (7) 14.06% (9) 17.19% (11) 23.44% (15) 20.31% (13) 14.06% (9)

Предыдущие игры

Удинезе Последние 20 матчей: + = -
Наполи 2:1 Удинезе Удинезе 0:0 Лацио Удинезе 1:3 Сампдория СПАЛ 2013 0:3 Удинезе
Удинезе 2:2 Дженоа Рома 0:2 Удинезе Удинезе 2:3 Аталанта Торино 1:0 Удинезе Удинезе 2:0 Брешия Удинезе 0:0 Фиорентина Удинезе 13:1 Чарлинс Муцане Болонья 1:1 Удинезе Удинезе 0:0 Верона Брешия 1:1 Удинезе Удинезе 0:2 Интер Милан Парма 2:0 Удинезе Милан 3:2 Удинезе Ювентус 4:0 Удинезе Удинезе 3:0 Сассуоло Лечче 0:1 Удинезе
Ювентус Последние 20 матчей: + = -
Ювентус 2:1 Лацио Сассуоло 3:3 Ювентус Ювентус 2:2 Аталанта Милан 4:2 Ювентус
Ювентус 4:1 Торино Дженоа 1:3 Ювентус Ювентус 4:0 Лечче Болонья 0:2 Ювентус Наполи 0:0 Ювентус Ювентус 0:0 Милан Ювентус 2:0 Интер Милан Лион 1:0 Ювентус СПАЛ 2013 1:2 Ювентус Ювентус 2:0 Брешия Милан 1:1 Ювентус Верона 2:1 Ювентус Ювентус 3:0 Фиорентина Наполи 2:1 Ювентус Ювентус 3:1 Рома Ювентус 2:1 Парма

Последние игры между собой

Удинезе: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Ювентус: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Ювентус 4:0 Удинезе Кубок Ювентус 3:1 Удинезе Серия A Ювентус 4:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:2 Ювентус Серия A
Ювентус 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:6 Ювентус Серия A Удинезе 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:4 Ювентус Серия A Ювентус 0:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:0 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Удинезе Серия A Ювентус 4:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:4 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:0 Ювентус Серия A Ювентус 1:2 Удинезе Серия A Удинезе 0:4 Ювентус Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус 1:1 Заявка 35 25 6 4 73 - 37 81
2. Аталанта Заявка 35 22 8 5 95 - 44 74
3. Интер Милан Заявка 35 21 10 4 74 - 36 73
4. Лацио Заявка 34 21 6 7 69 - 37 69
5. Рома Заявка 35 18 7 10 69 - 47 61
6. Милан Заявка 35 17 8 10 55 - 44 59
7. Наполи Заявка 35 16 8 11 56 - 47 56
8. Сассуоло Заявка 35 13 9 13 64 - 60 48
9. Верона Заявка 35 11 13 11 43 - 43 46
10. Парма Заявка 35 12 7 16 49 - 51 43
11. Болонья Заявка 35 11 10 14 48 - 58 43
12. Фиорентина Заявка 35 10 13 12 43 - 45 43
13. Кальяри Заявка 34 10 12 12 49 - 50 42
14. Сампдория Заявка 35 12 5 18 46 - 58 41
15. Торино Заявка 35 11 5 19 42 - 63 38
16. Удинезе 1:1 Заявка 35 9 10 16 33 - 49 37
17. Дженоа Заявка 35 9 9 17 44 - 65 36
18. Лечче Заявка 35 8 8 19 45 - 77 32
19. Брешия Заявка 35 6 6 23 33 - 74 24
20. СПАЛ 2013 Заявка 35 5 4 26 25 - 70 19
  • Второй тайм
  • 65'
    Сема с левого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, Щесны прочитал момент, вовремя вышел из ворот и перехватил мяч. 
  • 64'
    Дибала пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч полетел не очень сильно, Муссо в прыжке намертво поймал его. 
  • Замена
    63'
    В составе "Ювентуса" произошла вторая замена. Вместо Аарона Ремзи на поле вышел Дуглас Коста. 
  • 62'
    Де Пауль с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Ругани оказался первым на мяче. 
  • Фол, нарушение
    61'
    Рабио перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Удинезе", правила были нарушены против де Пауля. 
  • Замена
    60'
    В составе "Ювентуса" произошла замена. Вместо Федерико Бернардески на поле вышел Блез Матуиди. 
  • Угловой
    59'
    Де Пауль с углового выполнил подачу к правому углу вратарской, Бентанкур головой выбил мяч практически к центру поля. 
  • Угловой
    58'
    Де Пауль разыграл угловой с Зеегелааром, а затем мяч был доставлен до Сема, который выполнил подачу к линии вратарской с левого фланга, де Лихт в борьбе с соперниками головой выбил мяч на повторный корнер. 
  • 57'
    Несторовски выполнил плохую передачу к левому углу штрафной площади на ход Сема, Кен смог спасти уходящий мяч и заработал угловой. 
  • 56'
    Нюйтинк из центра поля выполнил передачу к линии штрафной площади, де Лихт спокойно перехватил мяч. 
  • 55'
    Как мы и говорили, "Ювентус" вновь не смог отыграть на "ноль", посмотрим, смогут ли туринцы вновь выйти вперёд по ходу данной встречи. 
  • Угловой
    54'
    Угловой у ворот "Удинезе". Бернардески выполнил подачу в центр штрафной площади, Роналду головой пробил по воротам, мяч попал в тер Авеста. 
  • Описание гола
    53'
    Г-О-О-О-Л! 1:1!!! Несторовски!!! Зеегелаар протащил мяч вперёд по левому флангу, а затем Марвин оставил мяч Сема, который выполнил подачу к правому углу вратарской, Несторовски здорово набежал на мяч и в падении головой отправил его в левый угол ворот. 
  • 52'
    Несторовски попытался на этот раз сам войти в штрафную площадь с правого фланга, но Илья не смог пройти Сандро, бразилец в подкате выбил мяч в аут. 
  • Фол, нарушение
    51'
    Рабио в центре поля нарушил правила против Тер Авеста. Игроки "Удинезе" достаточно быстро разыграли стандарт. 
  • Опасный момент
    50'
    Данило протащил мяч к правому углу штрафной площади, а затем выполнил передачу на Роналду, Криштиану так и не нашёл момента для удара по воротам, пришлось ему отдать передачу к линии штрафной на Дибалу, Пауло пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • 49'
    Окака и Фофана через правый фланг доставили мяч к правому углу штрафной площади, Несторовски сразу же решил пробить по воротам, мяч полетел практически точно в руки Щесны. 
  • 48'
    Тер Авест попытался разогнать ответную атаку через левый фланг, но его накрыл Рабио и в подкате выбил мяч в аут. 
  • 47'
    Из центра поля последовал заброс к правому углу штрафной площади "Удинезе" на Бернардески, Нюйтинк грамотно поставил корпус и дал мячу уйти за лицевую линию поля. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. "Ювентусу" нужно забивать второй мяч и спокойно вести данную встречу к победе, которая в итоге принесёт туринскому клубу очередной трофей Серии А. Посмотрим, сможет ли "Удинезе" как-то прибавить в атаке и всё же испортить этот вечер команде Маурицио Сарри. 
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Ювентус" на выезде переигрывает "Удинезе" 0:1, пока единственный мяч в этой встрече забил центральный защитник туринского клуба Маттайс де Лихт. По игре "Ювентус" смотрится лучше "Удинезе", но при этом пока сложно утверждать, что команда Маурицио Сарри в Удине в этот вечер наберёт три очка, временами у "Удинезе" бывают неплохие подходы к воротам Щесны, да и сами защитники "Ювентуса" могут доставить лишнюю нервотрёпку Войцеху. 
  • Опасный момент
    45'
    Рабио сместился в центр с правого фланга, а затем Адриен выполнил передачу к левому углу штрафной площади, Дибала обработал мяч и пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты добавил Массимилиано Иррати к основному времени первого тайма. 
  • 44'
    Дибала прорвался по центру к линии штрафной площади, но затем Пауло у линии штрафной площади потерял мяч в борьбе с защитниками "Удинезе". 
  • 43'
    "Ювентус" продолжает уверенно контролировать мяч в центре поля, "Удинезе" совсем ничего не может противопоставить сопернику. 
  • Травма, повреждение
    42'
    Тер Авест получил небольшое повреждение в борьбе за верховой мяч в центре поля с Сандро. Хидде немного полежал на газоне, но затем показал, что он готов играть дальше. 
  • 41'
    Удалось всё же "Ювентусу" дожать "Удинезе" под конец первого тайма, это очень важно для туринского клуба, теперь важно спокойно доиграть первую половину матча. 
  • Описание гола
    40'
    Г-О-О-О-Л! 0:1!!! Де Лихт!!! Рабио с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Трост-Эконг головой выбил мяч подальше от своих ворот, но де Лихт оказался быстрее Окака, в итоге Маттайс перехватил мяч и пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, Муссо был бессилен. 
  • 39'
    Достаточно низко стал действовать Роналду под конец первого тайма, пока это "Ювентусу" также не особо помогает. 
  • 38'
    Роналду сместился в центр с правого фланга, а затем Криштиану пробил в правый угол ворот с дальней дистанции, Муссо спокойно справился с мячом. 
  • 37'
    Вновь в центре поля расположились команды у нас, сегодня пока "Ювентус" и "Удинезе" показывают далеко не самый привлекательный футбол. 
  • 36'
    Рабио попытался пройти вперёд по левому флангу, но в борьбе с Фофана Адриен упустил мяч в аут. 
  • Офсайд
    35'
    Трост-Эконг из глубины поля выполнил передачу на ход Окака по правому флангу, Стефано оказался в офсайде. 
  • 34'
    Сема с левого угла штрафной площади пробил в ближний угол ворот, Щесны без особого труда поймал его намертво. 
  • Судья
    33'
    Де Пауль вошёл в штрафную площадь "Ювентуса", далее Родриго стал смещаться в центр, в борьбе с Ремзи капитан "Удинезе" оказался на газоне, Массимилиано Иррати показал, что нужно играть дальше. 
  • Офсайд
    32'
    Де Лихт выполнил хороший заброс к правому углу штрафной площади на Дибалу, Пауло оказался в небольшом офсайде. 
  • 31'
    Игроки "Ювентуса" как-то "застряли" в центре поля, подойти к штрафной площади у "Удинезе" гости пока никак не могут. 
  • 30'
    Вернулся в игру Ругани, всё нормально с Даниэле, готов он продолжать матч дальше. 
  • Травма, повреждение
    29'
    Ругани получил небольшое рассечение в борьбе за мяч, за пределами поля работают с защитником "Ювентуса" врачи туринского клуба. 
  • 28'
    Возобновляется игра, футболисты "Удинезе" пока контролируют мяч в центре поля, думают они, как лучше развить свою атаку. 
  • Судья
    27'
    Дал Массимилиано Иррати небольшую паузу игрокам "Удинезе" и "Ювентуса", могут футболисты попить воды и перевести дух. 
  • 26'
    Игроки "Ювентуса" всё же чуть больше контролируют ход матча, но это и не удивительно, также команде Маурицио Сарри лучше не затягивать с забитым мячом, а иначе у туринского клуба под конец первого тайма могут возникнуть проблемы. 
  • Опасный момент
    25'
    Роналду пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • 24'
    Дибала попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, Нюйтинк с партнёрами по команде перехватили мяч, а затем Брэм выбил его в аут. 
  • 23'
    Зеегелаар с левого фланга выполнил передачу к линии штрафной площади, Несторовски в касание пробил в левый угол ворот, мяч полетел слишком высоко. 
  • 22'
    Сема пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч ушёл в сторону от цели. 
  • 21'
    Дибала со стандарта с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Муссо уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • 20'
    Из-за перебора жёлтых карточек Трос-Эконг пропустит следующий матч против "Кальяри". 
  • Желтая карточка
    19'
    Защитник "Удинезе" Виллиам Трост-Эконг получил жёлтую карточку за грубую игру на своей половине поля против Ремзи. 
  • 18'
    Де Пауль выполнил передачу к линии штрафной площади, Несторовски попытался в касание перевести мяч на Окаку, но пас у Ильи вышел не самым точным. 
  • 17'
    Бернардески с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Бекао разрядил обстановку у своих ворот на этот раз. 
  • 16'
    Роналду с левого фланга выполнил прострел в штрафную площадь, мяч попал в Тер Авеста и улетел в аут. 
  • Угловой
    15'
    Угловой игроки "Ювентуса" в очередной раз разыграли неудачно, стандарты у туринского клуба пока совсем не получаются. 
  • Опасный момент
    14'
    Бентанкур пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, Муссо в прыжке перевёл непростой мяч на угловой. 
  • Угловой
    13'
    Бернардески с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Удинезе" вновь выбили мяч подальше от своих ворот без особого труда. 
  • Опасный момент
    12'
    Нюйтинк ошибся с передачей назад от линии штрафной площади, мяч пролетел рядом с правой штангой и ушёл на угловой. 
  • 11'
    Де Пауль попытался из центра поля выполнить заброс к линии штрафной площади, но даже перебросить Бентанкура Родриго не смог. 
  • 10'
    "Ювентус" в последних турах достаточно проблемно действует в обороне, видимо сегодня вновь туринский клуб на ноль отыграть не сможет. 
  • Угловой
    9'
    Угловой у ворот "Удинезе". Дибала выполнил подачу к левой штанге, хозяева поля сразу же выбили мяч за пределы штрафной площади. 
  • Штанга
    8'
    Сема с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Данило неудачно срезал мяч в левый угол ворот, лишь штанга спасла "Ювентус" от пропущенного гола. 
  • 7'
    Постепенно игроки "Удинезе" начинают осваиваться на половине поля "Ювентуса", всё же команда Луки Готти сегодня будет действовать не только от обороны. 
  • 6'
    Дибала с правого фланга выполнил передачу к правому углу штрафной площади, Роналду зацепился за мяч, но в окружении соперников Криштиану достаточно быстро его потерял. 
  • 5'
    Тер Авест попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но в борьбе с Сандро Хидде упустил мяч за лицевую линию поля. 
  • 4'
    Бернардески с правого фланга выполнил передачу к линии штрафной площади, Роналду пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Муссо. 
  • 3'
    "Удинезе" сразу же обозначил, что сегодня хозяева поля будут действовать вторым номером и на контратаках. "Ювентус" же пока спокойно контролирует мяч в центре поля. 
  • Желтая карточка
    2'
    Полузащитник "Ювентуса" Аарон Ремзи получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против де Пауля. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня "Ювентус" явный фаворит в противостоянии с "Удинезе", вчера "Интер" потерял очки в матче с "Фиорентиной", а поэтому уже сегодня команда Маурицио Сарри может стать чемпионом, для этого нужно побеждать скромный клуб из Удине. 
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dacia Arena - Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Удинезе 1:1 Ювентус

Исход игры
Удинезе
3% (5)
Ничья
7.3% (12)
Ювентус
89.6% (147)
Тотал 2.5
Больше
65.77% (98)
Меньше
34.23% (51)
Обе команды забьют
Да
67.79% (101)
Нет
32.21% (48)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
41.5% (68)
0:2 Ювентус
17.7% (29)
1:3 Ювентус
13.4% (22)
0:1 Ювентус
6.7% (11)
1:1 Ничья
3.7% (6)
1:0 Удинезе
2.4% (4)
0:3 Ювентус
1.8% (3)
2:2 Ничья
1.8% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Где смотреть матч Удинезе 1:1 Ювентус онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный