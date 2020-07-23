Рабио перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Удинезе", правила были нарушены против де Пауля.

Де Пауль с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Ругани оказался первым на мяче.

В составе "Ювентуса" произошла вторая замена. Вместо Аарона Ремзи на поле вышел Дуглас Коста.

Дибала пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч полетел не очень сильно, Муссо в прыжке намертво поймал его.

Сема с левого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, Щесны прочитал момент, вовремя вышел из ворот и перехватил мяч.

Начинается второй тайм. "Ювентусу" нужно забивать второй мяч и спокойно вести данную встречу к победе, которая в итоге принесёт туринскому клубу очередной трофей Серии А. Посмотрим, сможет ли "Удинезе" как-то прибавить в атаке и всё же испортить этот вечер команде Маурицио Сарри.

Из центра поля последовал заброс к правому углу штрафной площади "Удинезе" на Бернардески, Нюйтинк грамотно поставил корпус и дал мячу уйти за лицевую линию поля.

Тер Авест попытался разогнать ответную атаку через левый фланг, но его накрыл Рабио и в подкате выбил мяч в аут.

Окака и Фофана через правый фланг доставили мяч к правому углу штрафной площади, Несторовски сразу же решил пробить по воротам, мяч полетел практически точно в руки Щесны.

Данило протащил мяч к правому углу штрафной площади, а затем выполнил передачу на Роналду, Криштиану так и не нашёл момента для удара по воротам, пришлось ему отдать передачу к линии штрафной на Дибалу, Пауло пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Рабио в центре поля нарушил правила против Тер Авеста. Игроки "Удинезе" достаточно быстро разыграли стандарт.

Несторовски попытался на этот раз сам войти в штрафную площадь с правого фланга, но Илья не смог пройти Сандро, бразилец в подкате выбил мяч в аут.

Г-О-О-О-Л! 1:1!!! Несторовски!!! Зеегелаар протащил мяч вперёд по левому флангу, а затем Марвин оставил мяч Сема, который выполнил подачу к правому углу вратарской, Несторовски здорово набежал на мяч и в падении головой отправил его в левый угол ворот.

Угловой у ворот "Удинезе". Бернардески выполнил подачу в центр штрафной площади, Роналду головой пробил по воротам, мяч попал в тер Авеста.

Как мы и говорили, "Ювентус" вновь не смог отыграть на "ноль", посмотрим, смогут ли туринцы вновь выйти вперёд по ходу данной встречи.

Нюйтинк из центра поля выполнил передачу к линии штрафной площади, де Лихт спокойно перехватил мяч.

Несторовски выполнил плохую передачу к левому углу штрафной площади на ход Сема, Кен смог спасти уходящий мяч и заработал угловой.

Де Пауль разыграл угловой с Зеегелааром, а затем мяч был доставлен до Сема, который выполнил подачу к линии вратарской с левого фланга, де Лихт в борьбе с соперниками головой выбил мяч на повторный корнер.

Де Пауль с углового выполнил подачу к правому углу вратарской, Бентанкур головой выбил мяч практически к центру поля.

В составе "Ювентуса" произошла замена. Вместо Федерико Бернардески на поле вышел Блез Матуиди.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Ювентус" на выезде переигрывает "Удинезе" 0:1, пока единственный мяч в этой встрече забил центральный защитник туринского клуба Маттайс де Лихт. По игре "Ювентус" смотрится лучше "Удинезе", но при этом пока сложно утверждать, что команда Маурицио Сарри в Удине в этот вечер наберёт три очка, временами у "Удинезе" бывают неплохие подходы к воротам Щесны, да и сами защитники "Ювентуса" могут доставить лишнюю нервотрёпку Войцеху.

45' Рабио сместился в центр с правого фланга, а затем Адриен выполнил передачу к левому углу штрафной площади, Дибала обработал мяч и пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

45' Две минуты добавил Массимилиано Иррати к основному времени первого тайма.

44' Дибала прорвался по центру к линии штрафной площади, но затем Пауло у линии штрафной площади потерял мяч в борьбе с защитниками "Удинезе".

43' "Ювентус" продолжает уверенно контролировать мяч в центре поля, "Удинезе" совсем ничего не может противопоставить сопернику.

42' Тер Авест получил небольшое повреждение в борьбе за верховой мяч в центре поля с Сандро. Хидде немного полежал на газоне, но затем показал, что он готов играть дальше.

41' Удалось всё же "Ювентусу" дожать "Удинезе" под конец первого тайма, это очень важно для туринского клуба, теперь важно спокойно доиграть первую половину матча.

40' Г-О-О-О-Л! 0:1!!! Де Лихт!!! Рабио с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Трост-Эконг головой выбил мяч подальше от своих ворот, но де Лихт оказался быстрее Окака, в итоге Маттайс перехватил мяч и пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, Муссо был бессилен.

39' Достаточно низко стал действовать Роналду под конец первого тайма, пока это "Ювентусу" также не особо помогает.

38' Роналду сместился в центр с правого фланга, а затем Криштиану пробил в правый угол ворот с дальней дистанции, Муссо спокойно справился с мячом.

37' Вновь в центре поля расположились команды у нас, сегодня пока "Ювентус" и "Удинезе" показывают далеко не самый привлекательный футбол.

36' Рабио попытался пройти вперёд по левому флангу, но в борьбе с Фофана Адриен упустил мяч в аут.

35' Трост-Эконг из глубины поля выполнил передачу на ход Окака по правому флангу, Стефано оказался в офсайде.

34' Сема с левого угла штрафной площади пробил в ближний угол ворот, Щесны без особого труда поймал его намертво.

33' Де Пауль вошёл в штрафную площадь "Ювентуса", далее Родриго стал смещаться в центр, в борьбе с Ремзи капитан "Удинезе" оказался на газоне, Массимилиано Иррати показал, что нужно играть дальше.

32' Де Лихт выполнил хороший заброс к правому углу штрафной площади на Дибалу, Пауло оказался в небольшом офсайде.

31' Игроки "Ювентуса" как-то "застряли" в центре поля, подойти к штрафной площади у "Удинезе" гости пока никак не могут.

30' Вернулся в игру Ругани, всё нормально с Даниэле, готов он продолжать матч дальше.

29' Ругани получил небольшое рассечение в борьбе за мяч, за пределами поля работают с защитником "Ювентуса" врачи туринского клуба.

28' Возобновляется игра, футболисты "Удинезе" пока контролируют мяч в центре поля, думают они, как лучше развить свою атаку.

27' Дал Массимилиано Иррати небольшую паузу игрокам "Удинезе" и "Ювентуса", могут футболисты попить воды и перевести дух.

26' Игроки "Ювентуса" всё же чуть больше контролируют ход матча, но это и не удивительно, также команде Маурицио Сарри лучше не затягивать с забитым мячом, а иначе у туринского клуба под конец первого тайма могут возникнуть проблемы.

25' Роналду пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой.

24' Дибала попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, Нюйтинк с партнёрами по команде перехватили мяч, а затем Брэм выбил его в аут.

23' Зеегелаар с левого фланга выполнил передачу к линии штрафной площади, Несторовски в касание пробил в левый угол ворот, мяч полетел слишком высоко.

22' Сема пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч ушёл в сторону от цели.

21' Дибала со стандарта с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Муссо уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

20' Из-за перебора жёлтых карточек Трос-Эконг пропустит следующий матч против "Кальяри".

19' Защитник "Удинезе" Виллиам Трост-Эконг получил жёлтую карточку за грубую игру на своей половине поля против Ремзи.

18' Де Пауль выполнил передачу к линии штрафной площади, Несторовски попытался в касание перевести мяч на Окаку, но пас у Ильи вышел не самым точным.

17' Бернардески с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Бекао разрядил обстановку у своих ворот на этот раз.

16' Роналду с левого фланга выполнил прострел в штрафную площадь, мяч попал в Тер Авеста и улетел в аут.

15' Угловой игроки "Ювентуса" в очередной раз разыграли неудачно, стандарты у туринского клуба пока совсем не получаются.

14' Бентанкур пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, Муссо в прыжке перевёл непростой мяч на угловой.

13' Бернардески с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Удинезе" вновь выбили мяч подальше от своих ворот без особого труда.

12' Нюйтинк ошибся с передачей назад от линии штрафной площади, мяч пролетел рядом с правой штангой и ушёл на угловой.

11' Де Пауль попытался из центра поля выполнить заброс к линии штрафной площади, но даже перебросить Бентанкура Родриго не смог.

10' "Ювентус" в последних турах достаточно проблемно действует в обороне, видимо сегодня вновь туринский клуб на ноль отыграть не сможет.

9' Угловой у ворот "Удинезе". Дибала выполнил подачу к левой штанге, хозяева поля сразу же выбили мяч за пределы штрафной площади.

8' Сема с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Данило неудачно срезал мяч в левый угол ворот, лишь штанга спасла "Ювентус" от пропущенного гола.

7' Постепенно игроки "Удинезе" начинают осваиваться на половине поля "Ювентуса", всё же команда Луки Готти сегодня будет действовать не только от обороны.

6' Дибала с правого фланга выполнил передачу к правому углу штрафной площади, Роналду зацепился за мяч, но в окружении соперников Криштиану достаточно быстро его потерял.

5' Тер Авест попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но в борьбе с Сандро Хидде упустил мяч за лицевую линию поля.

4' Бернардески с правого фланга выполнил передачу к линии штрафной площади, Роналду пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Муссо.

3' "Удинезе" сразу же обозначил, что сегодня хозяева поля будут действовать вторым номером и на контратаках. "Ювентус" же пока спокойно контролирует мяч в центре поля.

2' Полузащитник "Ювентуса" Аарон Ремзи получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против де Пауля.