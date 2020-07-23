хорошая концовка
Vasilij #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ласанья Кевин
|10
|0.27
|2.
|Де Пауль Родриго
|7
|0.19
|3.
|Окака Стефано
|6
|0.16
|4.
|Фофана Секо
|2
|0.05
|5.
|Несторовски Илья
|2
|0.05
|6.
|Сема Кен
|2
|0.05
|7.
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|1
|0.03
|8.
|Пуссетто Игнасио
|1
|0.03
|9.
|Бекао Родриго
|1
|0.03
|10.
|Мандрагора Роландо
|0
|0
|11.
|Зеегелаар Марвин
|0
|0
|12.
|Теодорчик Лукаш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Роналду Криштиану
|30 (12)
|0.81
|2.
|Дибала Пауло
|11 (1)
|0.3
|3.
|Игуаин Гонсало
|7
|0.19
|4.
|Де Лихт Маттайс
|4
|0.11
|5.
|Пьянич Миралем
|3
|0.08
|6.
|Ремзи Аарон
|3
|0.08
|7.
|Бонуччи Леонардо
|3
|0.08
|8.
|Куадрадо Хуан
|2
|0.05
|9.
|Данило Луис
|2
|0.05
|10.
|Коста Дуглас
|1
|0.03
|11.
|Алекс Сандро
|1
|0.03
|12.
|Демирал Мерих
|1
|0.03
|13.
|Кьеллини Джорджо
|1
|0.03
|14.
|Рабио Адриен
|1
|0.03
|15.
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|16.
|Матуиди Блез
|0
|0
|17.
|Хедира Сами
|0
|0
|18.
|Бернардески Федерико
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Окака Стефано
|10
|0
|2.
|Яяло Мато
|7
|1
|3.
|Бекао Родриго
|8
|0
|4.
|Де Пауль Родриго
|5
|1
|5.
|Трост-Эконг Виллиам
|5
|0
|6.
|Сема Кен
|5
|0
|7.
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|4
|0
|8.
|Несторовски Илья
|4
|0
|9.
|Фофана Секо
|4
|0
|10.
|Опоку Николас
|2
|1
|11.
|Самир Каэтано
|3
|0
|12.
|Зеегелаар Марвин
|2
|0
|13.
|Нюйтинк Брэм
|2
|0
|14.
|Уолас Соуза
|2
|0
|15.
|Мандрагора Роландо
|2
|0
|16.
|Де Майо Себастьян
|1
|0
|17.
|Теодорчик Лукаш
|1
|0
|18.
|Пуссетто Игнасио
|1
|0
|19.
|Тер Авест Хидде
|1
|0
|20.
|Ласанья Кевин
|1
|0
|21.
|Барак Антонин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бонуччи Леонардо
|10
|0
|2.
|Бентанкур Родриго
|9
|0
|3.
|Пьянич Миралем
|8
|0
|4.
|Куадрадо Хуан
|5
|1
|5.
|Рабио Адриен
|5
|1
|6.
|Дибала Пауло
|5
|0
|7.
|Бернардески Федерико
|5
|0
|8.
|Де Лихт Маттайс
|5
|0
|9.
|Данило Луис
|3
|1
|10.
|Алекс Сандро
|4
|0
|11.
|Роналду Криштиану
|3
|0
|12.
|Хедира Сами
|3
|0
|13.
|Матуиди Блез
|2
|0
|14.
|Ремзи Аарон
|2
|0
|15.
|Игуаин Гонсало
|2
|0
|16.
|Джан Эмре
|2
|0
|17.
|Щесны Войцех
|1
|0
|18.
|Коста Дуглас
|1
|0
|19.
|Де Шильо Маттиа
|1
|0
|20.
|Ругани Даниэле
|1
|0
|21.
|Демирал Мерих
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Удинезе
|14.29% (4)
|17.86% (5)
|32.14% (9)
|0
|10.71% (3)
|25% (7)
|Ювентус
|10.94% (7)
|14.06% (9)
|17.19% (11)
|23.44% (15)
|20.31% (13)
|14.06% (9)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|1:1 Заявка
|35
|25
|6
|4
|73 - 37
|81
|2.
|Аталанта
|Заявка
|35
|22
|8
|5
|95 - 44
|74
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|35
|21
|10
|4
|74 - 36
|73
|4.
|Лацио
|Заявка
|34
|21
|6
|7
|69 - 37
|69
|5.
|Рома
|Заявка
|35
|18
|7
|10
|69 - 47
|61
|6.
|Милан
|Заявка
|35
|17
|8
|10
|55 - 44
|59
|7.
|Наполи
|Заявка
|35
|16
|8
|11
|56 - 47
|56
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|35
|13
|9
|13
|64 - 60
|48
|9.
|Верона
|Заявка
|35
|11
|13
|11
|43 - 43
|46
|10.
|Парма
|Заявка
|35
|12
|7
|16
|49 - 51
|43
|11.
|Болонья
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|48 - 58
|43
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|35
|10
|13
|12
|43 - 45
|43
|13.
|Кальяри
|Заявка
|34
|10
|12
|12
|49 - 50
|42
|14.
|Сампдория
|Заявка
|35
|12
|5
|18
|46 - 58
|41
|15.
|Торино
|Заявка
|35
|11
|5
|19
|42 - 63
|38
|16.
|Удинезе
|1:1 Заявка
|35
|9
|10
|16
|33 - 49
|37
|17.
|Дженоа
|Заявка
|35
|9
|9
|17
|44 - 65
|36
|18.
|Лечче
|Заявка
|35
|8
|8
|19
|45 - 77
|32
|19.
|Брешия
|Заявка
|35
|6
|6
|23
|33 - 74
|24
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|35
|5
|4
|26
|25 - 70
|19