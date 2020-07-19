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Удинезе
 
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Стадион:
Ювентус

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ласанья Кевин 10 0.27
2. Де Пауль Родриго 7 0.19
3. Окака Стефано 6 0.16
4. Фофана Секо 2 0.05
5. Несторовски Илья 2 0.05
6. Сема Кен 2 0.05
7. Стрюгер-Ларсен Йенс 1 0.03
8. Пуссетто Игнасио 1 0.03
9. Бекао Родриго 1 0.03
10. Мандрагора Роландо 0 0
11. Зеегелаар Марвин 0 0
12. Теодорчик Лукаш 0 0
Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роналду Криштиану 30 (12) 0.81
2. Дибала Пауло 11 (1) 0.3
3. Игуаин Гонсало 7 0.19
4. Пьянич Миралем 3 0.08
5. Ремзи Аарон 3 0.08
6. Бонуччи Леонардо 3 0.08
7. Де Лихт Маттайс 3 0.08
8. Куадрадо Хуан 2 0.05
9. Данило Луис 2 0.05
10. Коста Дуглас 1 0.03
11. Алекс Сандро 1 0.03
12. Демирал Мерих 1 0.03
13. Кьеллини Джорджо 1 0.03
14. Рабио Адриен 1 0.03
15. Бентанкур Родриго 0 0
16. Матуиди Блез 0 0
17. Хедира Сами 0 0
18. Бернардески Федерико 0 0

Карточки

Удинезе
# Игрок      
1. Окака Стефано 10 0
2. Яяло Мато 7 1
3. Бекао Родриго 8 0
4. Де Пауль Родриго 5 1
5. Сема Кен 5 0
6. Стрюгер-Ларсен Йенс 4 0
7. Несторовски Илья 4 0
8. Фофана Секо 4 0
9. Трост-Эконг Виллиам 4 0
10. Опоку Николас 2 1
11. Самир Каэтано 3 0
12. Зеегелаар Марвин 2 0
13. Нюйтинк Брэм 2 0
14. Уолас Соуза 2 0
15. Мандрагора Роландо 2 0
16. Де Майо Себастьян 1 0
17. Теодорчик Лукаш 1 0
18. Пуссетто Игнасио 1 0
19. Тер Авест Хидде 1 0
20. Ласанья Кевин 1 0
21. Барак Антонин 1 0
Ювентус
# Игрок      
1. Бонуччи Леонардо 10 0
2. Бентанкур Родриго 9 0
3. Пьянич Миралем 8 0
4. Куадрадо Хуан 5 1
5. Рабио Адриен 5 1
6. Дибала Пауло 5 0
7. Бернардески Федерико 5 0
8. Де Лихт Маттайс 5 0
9. Данило Луис 3 1
10. Алекс Сандро 4 0
11. Роналду Криштиану 3 0
12. Хедира Сами 3 0
13. Матуиди Блез 2 0
14. Игуаин Гонсало 2 0
15. Джан Эмре 2 0
16. Ремзи Аарон 1 0
17. Щесны Войцех 1 0
18. Коста Дуглас 1 0
19. Де Шильо Маттиа 1 0
20. Ругани Даниэле 1 0
21. Демирал Мерих 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Удинезе 14.29% (4) 17.86% (5) 32.14% (9) 0 10.71% (3) 25% (7)
 Ювентус 10.94% (7) 14.06% (9) 17.19% (11) 23.44% (15) 20.31% (13) 14.06% (9)

Предыдущие игры

Удинезе Последние 20 матчей: + = -
Наполи 2:1 Удинезе Удинезе 0:0 Лацио Удинезе 1:3 Сампдория СПАЛ 2013 0:3 Удинезе
Удинезе 2:2 Дженоа Рома 0:2 Удинезе Удинезе 2:3 Аталанта Торино 1:0 Удинезе Удинезе 2:0 Брешия Удинезе 0:0 Фиорентина Удинезе 13:1 Чарлинс Муцане Болонья 1:1 Удинезе Удинезе 0:0 Верона Брешия 1:1 Удинезе Удинезе 0:2 Интер Милан Парма 2:0 Удинезе Милан 3:2 Удинезе Ювентус 4:0 Удинезе Удинезе 3:0 Сассуоло Лечче 0:1 Удинезе
Ювентус Последние 20 матчей: + = -
Ювентус 2:1 Лацио Сассуоло 3:3 Ювентус Ювентус 2:2 Аталанта Милан 4:2 Ювентус
Ювентус 4:1 Торино Дженоа 1:3 Ювентус Ювентус 4:0 Лечче Болонья 0:2 Ювентус Наполи 0:0 Ювентус Ювентус 0:0 Милан Ювентус 2:0 Интер Милан Лион 1:0 Ювентус СПАЛ 2013 1:2 Ювентус Ювентус 2:0 Брешия Милан 1:1 Ювентус Верона 2:1 Ювентус Ювентус 3:0 Фиорентина Наполи 2:1 Ювентус Ювентус 3:1 Рома Ювентус 2:1 Парма

Последние игры между собой

Удинезе: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Ювентус: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Ювентус 4:0 Удинезе Кубок Ювентус 3:1 Удинезе Серия A Ювентус 4:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:2 Ювентус Серия A
Ювентус 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:6 Ювентус Серия A Удинезе 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:4 Ювентус Серия A Ювентус 0:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:0 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Удинезе Серия A Ювентус 4:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:4 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:0 Ювентус Серия A Ювентус 1:2 Удинезе Серия A Удинезе 0:4 Ювентус Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 34 25 5 4 72 - 36 80
2. Интер Милан Заявка 34 21 9 4 74 - 36 72
3. Аталанта Заявка 34 21 8 5 94 - 44 71
4. Лацио Заявка 34 21 6 7 69 - 37 69
5. Рома Заявка 34 17 7 10 63 - 46 58
6. Милан Заявка 34 16 8 10 53 - 43 56
7. Наполи Заявка 34 16 8 10 55 - 45 56
8. Сассуоло Заявка 34 13 9 12 63 - 58 48
9. Верона Заявка 34 11 12 11 42 - 42 45
10. Болонья Заявка 34 11 10 13 48 - 57 43
11. Кальяри Заявка 34 10 12 12 49 - 50 42
12. Фиорентина Заявка 34 10 12 12 43 - 45 42
13. Сампдория Заявка 34 12 5 17 45 - 56 41
14. Парма Заявка 34 11 7 16 47 - 50 40
15. Торино Заявка 34 11 4 19 41 - 62 37
16. Удинезе Заявка 34 9 9 16 32 - 48 36
17. Дженоа Заявка 34 8 9 17 42 - 64 33
18. Лечче Заявка 34 7 8 19 42 - 76 29
19. Брешия Заявка 34 6 6 22 32 - 71 24
20. СПАЛ 2013 Заявка 34 5 4 25 24 - 64 19
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Удинезе - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 июля 2020, осталось 2 дня 18 часов 47 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 69
    Удинезе 4.3% (3)
    X 7.2% (5)
    Ювентус 88.4% (61)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Удинезе - Ювентус

    Исход игры
    Удинезе
    4.3% (3)
    Ничья
    7.2% (5)
    Ювентус
    88.4% (61)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.67% (44)
    Меньше
    34.33% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    67.16% (45)
    Нет
    32.84% (22)
    Популярный счёт
    1:2 Ювентус
    47.8% (33)
    0:2 Ювентус
    18.8% (13)
    1:3 Ювентус
    10.1% (7)
    0:1 Ювентус
    5.8% (4)
    1:0 Удинезе
    4.3% (3)
    1:1 Ничья
    4.3% (3)
    0:3 Ювентус
    2.9% (2)
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