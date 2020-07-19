Удинезе
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Стадион: Dacia Arena - Stadio Friuli
Ювентус
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ласанья Кевин
|10
|0.27
|2.
|Де Пауль Родриго
|7
|0.19
|3.
|Окака Стефано
|6
|0.16
|4.
|Фофана Секо
|2
|0.05
|5.
|Несторовски Илья
|2
|0.05
|6.
|Сема Кен
|2
|0.05
|7.
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|1
|0.03
|8.
|Пуссетто Игнасио
|1
|0.03
|9.
|Бекао Родриго
|1
|0.03
|10.
|Мандрагора Роландо
|0
|0
|11.
|Зеегелаар Марвин
|0
|0
|12.
|Теодорчик Лукаш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Роналду Криштиану
|30 (12)
|0.81
|2.
|Дибала Пауло
|11 (1)
|0.3
|3.
|Игуаин Гонсало
|7
|0.19
|4.
|Пьянич Миралем
|3
|0.08
|5.
|Ремзи Аарон
|3
|0.08
|6.
|Бонуччи Леонардо
|3
|0.08
|7.
|Де Лихт Маттайс
|3
|0.08
|8.
|Куадрадо Хуан
|2
|0.05
|9.
|Данило Луис
|2
|0.05
|10.
|Коста Дуглас
|1
|0.03
|11.
|Алекс Сандро
|1
|0.03
|12.
|Демирал Мерих
|1
|0.03
|13.
|Кьеллини Джорджо
|1
|0.03
|14.
|Рабио Адриен
|1
|0.03
|15.
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|16.
|Матуиди Блез
|0
|0
|17.
|Хедира Сами
|0
|0
|18.
|Бернардески Федерико
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Окака Стефано
|10
|0
|2.
|Яяло Мато
|7
|1
|3.
|Бекао Родриго
|8
|0
|4.
|Де Пауль Родриго
|5
|1
|5.
|Сема Кен
|5
|0
|6.
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|4
|0
|7.
|Несторовски Илья
|4
|0
|8.
|Фофана Секо
|4
|0
|9.
|Трост-Эконг Виллиам
|4
|0
|10.
|Опоку Николас
|2
|1
|11.
|Самир Каэтано
|3
|0
|12.
|Зеегелаар Марвин
|2
|0
|13.
|Нюйтинк Брэм
|2
|0
|14.
|Уолас Соуза
|2
|0
|15.
|Мандрагора Роландо
|2
|0
|16.
|Де Майо Себастьян
|1
|0
|17.
|Теодорчик Лукаш
|1
|0
|18.
|Пуссетто Игнасио
|1
|0
|19.
|Тер Авест Хидде
|1
|0
|20.
|Ласанья Кевин
|1
|0
|21.
|Барак Антонин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бонуччи Леонардо
|10
|0
|2.
|Бентанкур Родриго
|9
|0
|3.
|Пьянич Миралем
|8
|0
|4.
|Куадрадо Хуан
|5
|1
|5.
|Рабио Адриен
|5
|1
|6.
|Дибала Пауло
|5
|0
|7.
|Бернардески Федерико
|5
|0
|8.
|Де Лихт Маттайс
|5
|0
|9.
|Данило Луис
|3
|1
|10.
|Алекс Сандро
|4
|0
|11.
|Роналду Криштиану
|3
|0
|12.
|Хедира Сами
|3
|0
|13.
|Матуиди Блез
|2
|0
|14.
|Игуаин Гонсало
|2
|0
|15.
|Джан Эмре
|2
|0
|16.
|Ремзи Аарон
|1
|0
|17.
|Щесны Войцех
|1
|0
|18.
|Коста Дуглас
|1
|0
|19.
|Де Шильо Маттиа
|1
|0
|20.
|Ругани Даниэле
|1
|0
|21.
|Демирал Мерих
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Удинезе
|14.29% (4)
|17.86% (5)
|32.14% (9)
|0
|10.71% (3)
|25% (7)
|Ювентус
|10.94% (7)
|14.06% (9)
|17.19% (11)
|23.44% (15)
|20.31% (13)
|14.06% (9)
Предыдущие игры
Удинезе Последние 20 матчей: + = -Наполи 2:1 Удинезе Удинезе 0:0 Лацио Удинезе 1:3 Сампдория СПАЛ 2013 0:3 Удинезе
Удинезе 2:2 Дженоа Рома 0:2 Удинезе Удинезе 2:3 Аталанта Торино 1:0 Удинезе Удинезе 2:0 Брешия Удинезе 0:0 Фиорентина Удинезе 13:1 Чарлинс Муцане Болонья 1:1 Удинезе Удинезе 0:0 Верона Брешия 1:1 Удинезе Удинезе 0:2 Интер Милан Парма 2:0 Удинезе Милан 3:2 Удинезе Ювентус 4:0 Удинезе Удинезе 3:0 Сассуоло Лечче 0:1 Удинезе
Ювентус Последние 20 матчей: + = -Ювентус 2:1 Лацио Сассуоло 3:3 Ювентус Ювентус 2:2 Аталанта Милан 4:2 Ювентус
Ювентус 4:1 Торино Дженоа 1:3 Ювентус Ювентус 4:0 Лечче Болонья 0:2 Ювентус Наполи 0:0 Ювентус Ювентус 0:0 Милан Ювентус 2:0 Интер Милан Лион 1:0 Ювентус СПАЛ 2013 1:2 Ювентус Ювентус 2:0 Брешия Милан 1:1 Ювентус Верона 2:1 Ювентус Ювентус 3:0 Фиорентина Наполи 2:1 Ювентус Ювентус 3:1 Рома Ювентус 2:1 Парма
Последние игры между собой
Удинезе: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Ювентус: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Ювентус 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:6 Ювентус Серия A Удинезе 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:4 Ювентус Серия A Ювентус 0:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:0 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Удинезе Серия A Ювентус 4:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:4 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:0 Ювентус Серия A Ювентус 1:2 Удинезе Серия A Удинезе 0:4 Ювентус Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|34
|25
|5
|4
|72 - 36
|80
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|34
|21
|9
|4
|74 - 36
|72
|3.
|Аталанта
|Заявка
|34
|21
|8
|5
|94 - 44
|71
|4.
|Лацио
|Заявка
|34
|21
|6
|7
|69 - 37
|69
|5.
|Рома
|Заявка
|34
|17
|7
|10
|63 - 46
|58
|6.
|Милан
|Заявка
|34
|16
|8
|10
|53 - 43
|56
|7.
|Наполи
|Заявка
|34
|16
|8
|10
|55 - 45
|56
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|34
|13
|9
|12
|63 - 58
|48
|9.
|Верона
|Заявка
|34
|11
|12
|11
|42 - 42
|45
|10.
|Болонья
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|48 - 57
|43
|11.
|Кальяри
|Заявка
|34
|10
|12
|12
|49 - 50
|42
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|34
|10
|12
|12
|43 - 45
|42
|13.
|Сампдория
|Заявка
|34
|12
|5
|17
|45 - 56
|41
|14.
|Парма
|Заявка
|34
|11
|7
|16
|47 - 50
|40
|15.
|Торино
|Заявка
|34
|11
|4
|19
|41 - 62
|37
|16.
|Удинезе
|Заявка
|34
|9
|9
|16
|32 - 48
|36
|17.
|Дженоа
|Заявка
|34
|8
|9
|17
|42 - 64
|33
|18.
|Лечче
|Заявка
|34
|7
|8
|19
|42 - 76
|29
|19.
|Брешия
|Заявка
|34
|6
|6
|22
|32 - 71
|24
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|34
|5
|4
|25
|24 - 64
|19
Прогнозы на матч Удинезе - Ювентус
Исход игры
Удинезе
4.3% (3)
Ничья
7.2% (5)
Ювентус
88.4% (61)
Тотал 2.5
Больше
65.67% (44)
Меньше
34.33% (23)
Обе команды забьют
Да
67.16% (45)
Нет
32.84% (22)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
47.8% (33)
0:2 Ювентус
18.8% (13)
1:3 Ювентус
10.1% (7)
0:1 Ювентус
5.8% (4)
1:0 Удинезе
4.3% (3)
1:1 Ничья
4.3% (3)
0:3 Ювентус
2.9% (2)
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