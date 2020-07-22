Сампдория
1:1
Второй тайм: 48'
Стадион: Луиджи Феррарис
Дженоа
21' Желтая карточкаКоллей Омар
0:1
22' ПенальтиКришито Доменико
1:1
32' ГолГаббьядини Маноло
42' Желтая карточкаЛерагер Лукас
45' Желтая карточкаБерешиньски Бартош
45' Undefined phrase: football_event_Лерагер Лукас
46' Желтая карточкаВиейра Ронни
34
Йосида
Майя
15
Коллей
Омар
14
Янкто
Якуб
20
Шоне
Лассе
15
Ягелло
Филип
10
Фальке
Яго
19
Пандев
Горан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Йосида МайяЗащитник
-
15 Коллей ОмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Янкто ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Лерис МехдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Ягелло ФилипПолузащитник
-
10 Фальке ЯгоПолузащитник
-
19 Пандев ГоранНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Никола Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
21'
22'
0:1
32'
42'
45'
46'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 3
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 6
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Квальярелла Фабио
|11 (5)
|0.3
|2.
|Габбьядини Маноло
|11 (1)
|0.3
|3.
|Рамирес Гастон
|7 (3)
|0.19
|4.
|Бонаццоли Федерико
|6
|0.16
|5.
|Линетти Кароль
|4
|0.11
|6.
|Капрари Джанлука
|3
|0.08
|7.
|Янкто Якуб
|2
|0.05
|8.
|Торсби Мортен
|1
|0.03
|9.
|Хабот Юлиан
|1
|0.03
|10.
|Экдаль Олбин
|0
|0
|11.
|Йосида Майя
|0
|0
|12.
|Коллей Омар
|0
|0
|13.
|Ауджелло Томмазо
|0
|0
|14.
|Ригони Эмилиано
|0
|0
|15.
|Депаоли Фабио
|0
|0
|16.
|Виейра Ронни
|0
|0
|17.
|Марони Гонсало
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пандев Горан
|9
|0.24
|2.
|Кришито Доменико
|8 (8)
|0.22
|3.
|Куаме Кристиан
|5
|0.14
|4.
|Пинамонти Андреа
|5 (1)
|0.14
|5.
|Санабрия Антонио
|4
|0.11
|6.
|Шоне Лассе
|2
|0.05
|7.
|Фальке Яго
|2 (2)
|0.05
|8.
|Кассата Франческо
|2
|0.05
|9.
|Стураро Стефано
|1
|0.03
|10.
|Агудело Кевин
|1
|0.03
|11.
|Сумаоро Адама
|1
|0.03
|12.
|Сапата Кристиан
|1
|0.03
|13.
|Гольданига Эдоардо
|1
|0.03
|14.
|Гильоне Паоло
|0
|0
|15.
|Мазиелло Андреа
|0
|0
|16.
|Радованович Иван
|0
|0
|17.
|Анкерсен Петер
|0
|0
|18.
|Бираски Давиде
|0
|0
|19.
|Баррека Антонио
|0
|0
|20.
|Раду Йонуц
|0
|0
|21.
|Ромеро Кристиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Виейра Ронни
|9
|1
|2.
|Коллей Омар
|10
|0
|3.
|Берешиньски Бартош
|9
|0
|4.
|Экдаль Олбин
|8
|0
|5.
|Торсби Мортен
|7
|0
|6.
|Мурру Никола
|5
|1
|7.
|Янкто Якуб
|6
|0
|8.
|Депаоли Фабио
|6
|0
|9.
|Рамирес Гастон
|5
|0
|10.
|Капрари Джанлука
|3
|1
|11.
|Линетти Кароль
|4
|0
|12.
|Феррари Алекс
|4
|0
|13.
|Мурильо Джейсон
|2
|1
|14.
|Бертолаччи Андреа
|3
|0
|15.
|Тонелли Лоренцо
|3
|0
|16.
|Хабот Юлиан
|1
|1
|17.
|Квальярелла Фабио
|2
|0
|18.
|Габбьядини Маноло
|2
|0
|19.
|Ауджелло Томмазо
|2
|0
|20.
|Ригони Эмилиано
|2
|0
|21.
|Йосида Майя
|1
|0
|22.
|Бонаццоли Федерико
|1
|0
|23.
|Аудеро Эмиль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кассата Франческо
|10
|1
|2.
|Ромеро Кристиан
|11
|0
|3.
|Стураро Стефано
|7
|0
|4.
|Пандев Горан
|5
|1
|5.
|Кришито Доменико
|6
|0
|6.
|Агудело Кевин
|4
|1
|7.
|Лерагер Лукас
|5
|0
|8.
|Шоне Лассе
|5
|0
|9.
|Бехрами Валон
|3
|1
|10.
|Сапата Кристиан
|4
|0
|11.
|Гольданига Эдоардо
|4
|0
|12.
|Фавилли Андреа
|4
|0
|13.
|Гильоне Паоло
|4
|0
|14.
|Сапонара Риккардо
|2
|1
|15.
|Бираски Давиде
|2
|1
|16.
|Маркетти Федерико
|0
|2
|17.
|Радованович Иван
|3
|0
|18.
|Анкерсен Петер
|2
|0
|19.
|Сумаоро Адама
|2
|0
|20.
|Санабрия Антонио
|2
|0
|21.
|Клеонизе Денильо
|2
|0
|22.
|Перин Маттиа
|1
|0
|23.
|Паяч Марко
|1
|0
|24.
|Раду Йонуц
|1
|0
|25.
|Пинамонти Андреа
|1
|0
|26.
|Куаме Кристиан
|1
|0
|27.
|Эль-Ямик Джавад
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сампдория
|7.5% (3)
|2.5% (1)
|25% (10)
|15% (6)
|27.5% (11)
|22.5% (9)
|Дженоа
|7.89% (3)
|15.79% (6)
|31.58% (12)
|15.79% (6)
|13.16% (5)
|15.79% (6)
Предыдущие игры
Сампдория Последние 20 матчей: + = -Парма 2:3 Сампдория Сампдория 3:0 Кальяри Удинезе 1:3 Сампдория Аталанта 2:0 Сампдория
Сампдория 3:0 СПАЛ 2013 Лечче 1:2 Сампдория Сампдория 1:2 Болонья Рома 2:1 Сампдория Интер Милан 2:1 Сампдория Сампдория 2:1 Верона Сампдория 1:5 Фиорентина Торино 1:3 Сампдория Сампдория 2:4 Наполи Сампдория 0:0 Сассуоло Лацио 5:1 Сампдория Сампдория 5:1 Брешия Милан 0:0 Сампдория Сампдория 1:2 Ювентус Дженоа 0:1 Сампдория Сампдория 0:1 Парма
Дженоа Последние 20 матчей: + = -Дженоа 2:1 Лечче Торино 3:0 Дженоа Дженоа 2:0 СПАЛ 2013 Дженоа 1:2 Наполи
Удинезе 2:2 Дженоа Дженоа 1:3 Ювентус Брешия 2:2 Дженоа Дженоа 1:4 Парма Милан 1:2 Дженоа Дженоа 2:3 Лацио Болонья 0:3 Дженоа Дженоа 1:0 Кальяри Аталанта 2:2 Дженоа Фиорентина 0:0 Дженоа Дженоа 1:3 Рома Верона 2:1 Дженоа Торино 1:1 Дженоа Дженоа 2:1 Сассуоло Интер Милан 4:0 Дженоа Дженоа 0:1 Сампдория
Последние игры между собой
Сампдория: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Дженоа: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Дженоа 0:2 Сампдория Серия A Дженоа 0:1 Сампдория Серия A Сампдория 2:1 Дженоа Серия A Сампдория 0:3 Дженоа Серия A Дженоа 2:3 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 0:1 Сампдория Серия A Дженоа 0:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:3 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 3:1 Дженоа Серия A Дженоа 2:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Дженоа Серия A Сампдория 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 3:0 Сампдория Серия A Дженоа 3:1 Сампдория Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|34
|25
|5
|4
|72 - 36
|80
|2.
|Аталанта
|Заявка
|35
|22
|8
|5
|95 - 44
|74
|3.
|Интер Милан
|0:0 Заявка
|35
|21
|10
|4
|74 - 36
|73
|4.
|Лацио
|Заявка
|34
|21
|6
|7
|69 - 37
|69
|5.
|Рома
|2:1 Заявка
|35
|18
|7
|10
|65 - 47
|61
|6.
|Милан
|Заявка
|35
|17
|8
|10
|55 - 44
|59
|7.
|Наполи
|Заявка
|35
|16
|8
|11
|56 - 47
|56
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|35
|13
|9
|13
|64 - 60
|48
|9.
|Верона
|0:0 Заявка
|35
|11
|13
|11
|42 - 42
|46
|10.
|Парма
|Заявка
|35
|12
|7
|16
|49 - 51
|43
|11.
|Болонья
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|48 - 58
|43
|12.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|35
|10
|13
|12
|43 - 45
|43
|13.
|Кальяри
|Заявка
|34
|10
|12
|12
|49 - 50
|42
|14.
|Сампдория
|1:1 Заявка
|35
|12
|6
|17
|46 - 57
|42
|15.
|Торино
|0:0 Заявка
|35
|11
|5
|19
|41 - 62
|38
|16.
|Удинезе
|Заявка
|34
|9
|9
|16
|32 - 48
|36
|17.
|Дженоа
|1:1 Заявка
|35
|8
|10
|17
|43 - 65
|34
|18.
|Лечче
|2:0 Заявка
|35
|8
|8
|19
|44 - 76
|32
|19.
|Брешия
|0:2 Заявка
|35
|6
|6
|23
|32 - 73
|24
|20.
|СПАЛ 2013
|1:2 Заявка
|35
|5
|4
|26
|25 - 66
|19
Прогнозы на матч Сампдория 1:1 Дженоа
Исход игры
Сампдория
73.9% (113)
Ничья
20.9% (32)
Дженоа
5.2% (8)
Тотал 2.5
Больше
52.08% (75)
Меньше
47.92% (69)
Обе команды забьют
Да
68.75% (99)
Нет
31.25% (45)
Популярный счёт
2:1 Сампдория
39.2% (60)
1:1 Ничья
15.7% (24)
1:0 Сампдория
15.7% (24)
2:0 Сампдория
9.8% (15)
3:1 Сампдория
5.9% (9)
0:0 Ничья
2% (3)
0:1 Дженоа
1.3% (2)
1:2 Дженоа
1.3% (2)
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