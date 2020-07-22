  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Сампдория
1:1
Второй тайм: 48'

Стадион:
Дженоа
0'
21' Желтая карточка
Коллей Омар
0:1
22' Пенальти
Кришито Доменико
1:1
32' Гол
Габбьядини Маноло
42' Желтая карточка
Лерагер Лукас
45' Желтая карточка
Берешиньски Бартош
45' Undefined phrase: football_event_
Лерагер Лукас
46' Желтая карточка
Виейра Ронни
48'
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
34
Йосида
Майя
15
Коллей
Омар
3
Ауджелло
Томмазо
7
Линетти
Кароль
18
Торсби
Мортен
6
Экдаль
Олбин
14
Янкто
Якуб
23
Габбьядини
Маноло
9
Бонаццоли
Федерико
1
Перин
Маттиа
14
Бираски
Давиде
17
Ромеро
Кристиан
55
Мазиелло
Андреа
4
Кришито
Доменико
20
Шоне
Лассе
8
Лерагер
Лукас
15
Ягелло
Филип
10
Фальке
Яго
19
Пандев
Горан
99
Пинамонти
Андреа
Сампдория
4-4-2
Дженоа
4-3-1-2

Ход матча

21'
Коллей Омар
 
22'
0:1
Кришито Доменико
31'
Виейра Ронни
Экдаль Олбин
 
32'
Габбьядини Маноло
1:1
42'
 
Лерагер Лукас
45'
Берешиньски Бартош
 
45'
 
Лерагер Лукас
46'
Виейра Ронни
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 6
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Квальярелла Фабио 11 (5) 0.3
2. Габбьядини Маноло 11 (1) 0.3
3. Рамирес Гастон 7 (3) 0.19
4. Бонаццоли Федерико 6 0.16
5. Линетти Кароль 4 0.11
6. Капрари Джанлука 3 0.08
7. Янкто Якуб 2 0.05
8. Торсби Мортен 1 0.03
9. Хабот Юлиан 1 0.03
10. Экдаль Олбин 0 0
11. Йосида Майя 0 0
12. Коллей Омар 0 0
13. Ауджелло Томмазо 0 0
14. Ригони Эмилиано 0 0
15. Депаоли Фабио 0 0
16. Виейра Ронни 0 0
17. Марони Гонсало 0 0
Дженоа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пандев Горан 9 0.24
2. Кришито Доменико 8 (8) 0.22
3. Куаме Кристиан 5 0.14
4. Пинамонти Андреа 5 (1) 0.14
5. Санабрия Антонио 4 0.11
6. Шоне Лассе 2 0.05
7. Фальке Яго 2 (2) 0.05
8. Кассата Франческо 2 0.05
9. Стураро Стефано 1 0.03
10. Агудело Кевин 1 0.03
11. Сумаоро Адама 1 0.03
12. Сапата Кристиан 1 0.03
13. Гольданига Эдоардо 1 0.03
14. Гильоне Паоло 0 0
15. Мазиелло Андреа 0 0
16. Радованович Иван 0 0
17. Анкерсен Петер 0 0
18. Бираски Давиде 0 0
19. Баррека Антонио 0 0
20. Раду Йонуц 0 0
21. Ромеро Кристиан 0 0

Карточки

Сампдория
# Игрок      
1. Виейра Ронни 9 1
2. Коллей Омар 10 0
3. Берешиньски Бартош 9 0
4. Экдаль Олбин 8 0
5. Торсби Мортен 7 0
6. Мурру Никола 5 1
7. Янкто Якуб 6 0
8. Депаоли Фабио 6 0
9. Рамирес Гастон 5 0
10. Капрари Джанлука 3 1
11. Линетти Кароль 4 0
12. Феррари Алекс 4 0
13. Мурильо Джейсон 2 1
14. Бертолаччи Андреа 3 0
15. Тонелли Лоренцо 3 0
16. Хабот Юлиан 1 1
17. Квальярелла Фабио 2 0
18. Габбьядини Маноло 2 0
19. Ауджелло Томмазо 2 0
20. Ригони Эмилиано 2 0
21. Йосида Майя 1 0
22. Бонаццоли Федерико 1 0
23. Аудеро Эмиль 1 0
Дженоа
# Игрок      
1. Кассата Франческо 10 1
2. Ромеро Кристиан 11 0
3. Стураро Стефано 7 0
4. Пандев Горан 5 1
5. Кришито Доменико 6 0
6. Агудело Кевин 4 1
7. Лерагер Лукас 5 0
8. Шоне Лассе 5 0
9. Бехрами Валон 3 1
10. Сапата Кристиан 4 0
11. Гольданига Эдоардо 4 0
12. Фавилли Андреа 4 0
13. Гильоне Паоло 4 0
14. Сапонара Риккардо 2 1
15. Бираски Давиде 2 1
16. Маркетти Федерико 0 2
17. Радованович Иван 3 0
18. Анкерсен Петер 2 0
19. Сумаоро Адама 2 0
20. Санабрия Антонио 2 0
21. Клеонизе Денильо 2 0
22. Перин Маттиа 1 0
23. Паяч Марко 1 0
24. Раду Йонуц 1 0
25. Пинамонти Андреа 1 0
26. Куаме Кристиан 1 0
27. Эль-Ямик Джавад 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сампдория 7.5% (3) 2.5% (1) 25% (10) 15% (6) 27.5% (11) 22.5% (9)
 Дженоа 7.89% (3) 15.79% (6) 31.58% (12) 15.79% (6) 13.16% (5) 15.79% (6)

Предыдущие игры

Сампдория Последние 20 матчей: + = -
Парма 2:3 Сампдория Сампдория 3:0 Кальяри Удинезе 1:3 Сампдория Аталанта 2:0 Сампдория
Сампдория 3:0 СПАЛ 2013 Лечче 1:2 Сампдория Сампдория 1:2 Болонья Рома 2:1 Сампдория Интер Милан 2:1 Сампдория Сампдория 2:1 Верона Сампдория 1:5 Фиорентина Торино 1:3 Сампдория Сампдория 2:4 Наполи Сампдория 0:0 Сассуоло Лацио 5:1 Сампдория Сампдория 5:1 Брешия Милан 0:0 Сампдория Сампдория 1:2 Ювентус Дженоа 0:1 Сампдория Сампдория 0:1 Парма
Дженоа Последние 20 матчей: + = -
Дженоа 2:1 Лечче Торино 3:0 Дженоа Дженоа 2:0 СПАЛ 2013 Дженоа 1:2 Наполи
Удинезе 2:2 Дженоа Дженоа 1:3 Ювентус Брешия 2:2 Дженоа Дженоа 1:4 Парма Милан 1:2 Дженоа Дженоа 2:3 Лацио Болонья 0:3 Дженоа Дженоа 1:0 Кальяри Аталанта 2:2 Дженоа Фиорентина 0:0 Дженоа Дженоа 1:3 Рома Верона 2:1 Дженоа Торино 1:1 Дженоа Дженоа 2:1 Сассуоло Интер Милан 4:0 Дженоа Дженоа 0:1 Сампдория

Последние игры между собой

Сампдория: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Дженоа: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Дженоа 0:1 Сампдория Серия A Сампдория 2:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:0 Дженоа Серия A
Дженоа 0:2 Сампдория Серия A Дженоа 0:1 Сампдория Серия A Сампдория 2:1 Дженоа Серия A Сампдория 0:3 Дженоа Серия A Дженоа 2:3 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 0:1 Сампдория Серия A Дженоа 0:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:3 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 3:1 Дженоа Серия A Дженоа 2:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Дженоа Серия A Сампдория 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 3:0 Сампдория Серия A Дженоа 3:1 Сампдория Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 34 25 5 4 72 - 36 80
2. Аталанта Заявка 35 22 8 5 95 - 44 74
3. Интер Милан 0:0 Заявка 35 21 10 4 74 - 36 73
4. Лацио Заявка 34 21 6 7 69 - 37 69
5. Рома 2:1 Заявка 35 18 7 10 65 - 47 61
6. Милан Заявка 35 17 8 10 55 - 44 59
7. Наполи Заявка 35 16 8 11 56 - 47 56
8. Сассуоло Заявка 35 13 9 13 64 - 60 48
9. Верона 0:0 Заявка 35 11 13 11 42 - 42 46
10. Парма Заявка 35 12 7 16 49 - 51 43
11. Болонья Заявка 35 11 10 14 48 - 58 43
12. Фиорентина 0:0 Заявка 35 10 13 12 43 - 45 43
13. Кальяри Заявка 34 10 12 12 49 - 50 42
14. Сампдория 1:1 Заявка 35 12 6 17 46 - 57 42
15. Торино 0:0 Заявка 35 11 5 19 41 - 62 38
16. Удинезе Заявка 34 9 9 16 32 - 48 36
17. Дженоа 1:1 Заявка 35 8 10 17 43 - 65 34
18. Лечче 2:0 Заявка 35 8 8 19 44 - 76 32
19. Брешия 0:2 Заявка 35 6 6 23 32 - 73 24
20. СПАЛ 2013 1:2 Заявка 35 5 4 26 25 - 66 19
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 153
Сампдория 73.9% (113)
X 20.9% (32)
Дженоа 5.2% (8)
Все прогнозы
1.64 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Прогнозы на матч Сампдория 1:1 Дженоа

Исход игры
Сампдория
73.9% (113)
Ничья
20.9% (32)
Дженоа
5.2% (8)
Тотал 2.5
Больше
52.08% (75)
Меньше
47.92% (69)
Обе команды забьют
Да
68.75% (99)
Нет
31.25% (45)
Популярный счёт
2:1 Сампдория
39.2% (60)
1:1 Ничья
15.7% (24)
1:0 Сампдория
15.7% (24)
2:0 Сампдория
9.8% (15)
3:1 Сампдория
5.9% (9)
0:0 Ничья
2% (3)
0:1 Дженоа
1.3% (2)
1:2 Дженоа
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Где смотреть матч Сампдория 1:1 Дженоа онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный