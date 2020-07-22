Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

51' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' НЕТ ГОЛА! - После просмотра видео, судья объявил, что гол, который забила команда Дженоа , отменен из-за офсайда.

49' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

48' Матч возобновлен

48' Голкипер мог бы сыграть и получше

48' Шоне Лассе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Берешиньски Бартош совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

47' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

43' Удар от ворот произведет Дженоа

43' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Ромеро Кристиан из команды Дженоа

42' Судья подбегает и показывает Лерагер Лукас из команды Дженоа отложенную желтую карточку за фол.

40' Пандев Горан из команды Дженоа плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

39' Удар от ворот произведет Дженоа

39' Линетти Кароль из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

38' Мазиелло Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Г О О О О Л - Габбьядини Маноло забивает!

32' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

29' Матч возобновлен

29' Ох, нехорошо это выглядит. Габбьядини Маноло получил травму и медбригада забирает его с поля.

28' Габбьядини Маноло на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Ромеро Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Удар от ворот произведет Дженоа

26' Отличный пас сделал Янкто Якуб из команды Сампдория . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

26' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Матч возобновлен

26' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

25' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Хорошую попытку сделал Бонаццоли Федерико . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Г О О О О Л - Кришито Доменико из команды Дженоа забивает с точки!

21' Матч возобновлен

21' Коллей Омар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Коллей Омар получил желтую карточку от судьи

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Фальке Яго из команды Дженоа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

19' Удар от ворот произведет Дженоа

19' Габбьядини Маноло не смог попасть в створ ударом издали

17' Кришито Доменико из команды Дженоа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

16' Лерагер Лукас из команды Дженоа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

16' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Матч возобновлен

15' Ох, нехорошо это выглядит. Экдаль Олбин получил травму и медбригада забирает его с поля.

14' Экдаль Олбин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Ромеро Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Экдаль Олбин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Удар от ворот произведет Сампдория

10' Бираски Давиде не смог попасть в створ ударом издали

9' Дженоа имеет хороший шанс забить.

9' Кришито Доменико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Матч возобновится спорным мячом

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Габбьядини Маноло пробил со штрафного прямо в стенку

3' Удар от ворот произведет Сампдория

2' Пинамонти Андреа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

2' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Идет дождь, трудные условия для игроков.

2' Удар от ворот произведет Сампдория

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Дженоа начинает с центра поля