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Сампдория
1:2
Конец матча

Стадион:
Дженоа
0'
21' Желтая карточка
Коллей Омар
0:1
22' Пенальти
Кришито Доменико
1:1
32' Гол
Габбьядини Маноло
42' Желтая карточка
Лерагер Лукас
45' Желтая карточка
Берешиньски Бартош
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Лерагер Лукас
46' Желтая карточка
Виейра Ронни
68' Желтая карточка
Бираски Давиде
1:2
72' Гол
Лерагер Лукас
74' Желтая карточка
Янкто Якуб
90'+5
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
34
Йосида
Майя
15
Коллей
Омар
3
Ауджелло
Томмазо
7
Линетти
Кароль
18
Торсби
Мортен
6
Экдаль
Олбин
14
Янкто
Якуб
23
Габбьядини
Маноло
9
Бонаццоли
Федерико
1
Перин
Маттиа
14
Бираски
Давиде
17
Ромеро
Кристиан
55
Мазиелло
Андреа
4
Кришито
Доменико
20
Шоне
Лассе
8
Лерагер
Лукас
15
Ягелло
Филип
10
Фальке
Яго
19
Пандев
Горан
99
Пинамонти
Андреа
Сампдория
4-4-2
Дженоа
4-3-1-2

Ход матча

21'
Коллей Омар
 
22'
0:1
Кришито Доменико
31'
Виейра Ронни
Экдаль Олбин
 
32'
Габбьядини Маноло
1:1
42'
 
Лерагер Лукас
45'
Берешиньски Бартош
 
45'
 
Лерагер Лукас
46'
Виейра Ронни
 
63'
Квальярелла Фабио
Бонаццоли Федерико
 
64'
 
Гольданига Эдоардо
Ромеро Кристиан
68'
 
Бираски Давиде
72'
1:2
Лерагер Лукас
(Ягелло Филип)
74'
Янкто Якуб
 
75'
Депаоли Фабио
Торсби Мортен
 
75'
Рамирес Гастон
Габбьядини Маноло
 
80'
 
Баррека Антонио
Ягелло Филип
82'
 
Анкерсен Петер
Фальке Яго
83'
 
Сапата Кристиан
Мазиелло Андреа
83'
 
Фавилли Андреа
Пинамонти Андреа

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 0
  • 2 Офсайды 4
  • 13 Нарушения правил 13
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Квальярелла Фабио 11 (5) 0.3
2. Габбьядини Маноло 11 (1) 0.3
3. Рамирес Гастон 7 (3) 0.19
4. Бонаццоли Федерико 6 0.16
5. Линетти Кароль 4 0.11
6. Капрари Джанлука 3 0.08
7. Янкто Якуб 2 0.05
8. Торсби Мортен 1 0.03
9. Хабот Юлиан 1 0.03
10. Экдаль Олбин 0 0
11. Йосида Майя 0 0
12. Коллей Омар 0 0
13. Ауджелло Томмазо 0 0
14. Ригони Эмилиано 0 0
15. Депаоли Фабио 0 0
16. Виейра Ронни 0 0
17. Марони Гонсало 0 0
Дженоа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пандев Горан 9 0.24
2. Кришито Доменико 8 (8) 0.22
3. Куаме Кристиан 5 0.14
4. Пинамонти Андреа 5 (1) 0.14
5. Санабрия Антонио 4 0.11
6. Шоне Лассе 2 0.05
7. Фальке Яго 2 (2) 0.05
8. Кассата Франческо 2 0.05
9. Стураро Стефано 1 0.03
10. Агудело Кевин 1 0.03
11. Лерагер Лукас 1 0.03
12. Сумаоро Адама 1 0.03
13. Сапата Кристиан 1 0.03
14. Гольданига Эдоардо 1 0.03
15. Гильоне Паоло 0 0
16. Мазиелло Андреа 0 0
17. Радованович Иван 0 0
18. Анкерсен Петер 0 0
19. Бираски Давиде 0 0
20. Баррека Антонио 0 0
21. Ягелло Филип 0 0
22. Раду Йонуц 0 0
23. Ромеро Кристиан 0 0

Карточки

Сампдория
# Игрок      
1. Виейра Ронни 10 1
2. Коллей Омар 10 0
3. Берешиньски Бартош 9 0
4. Экдаль Олбин 8 0
5. Торсби Мортен 7 0
6. Янкто Якуб 7 0
7. Мурру Никола 5 1
8. Депаоли Фабио 6 0
9. Рамирес Гастон 5 0
10. Капрари Джанлука 3 1
11. Линетти Кароль 4 0
12. Феррари Алекс 4 0
13. Мурильо Джейсон 2 1
14. Бертолаччи Андреа 3 0
15. Тонелли Лоренцо 3 0
16. Хабот Юлиан 1 1
17. Квальярелла Фабио 2 0
18. Габбьядини Маноло 2 0
19. Ауджелло Томмазо 2 0
20. Ригони Эмилиано 2 0
21. Йосида Майя 1 0
22. Бонаццоли Федерико 1 0
23. Аудеро Эмиль 1 0
Дженоа
# Игрок      
1. Кассата Франческо 10 1
2. Ромеро Кристиан 11 0
3. Стураро Стефано 7 0
4. Пандев Горан 5 1
5. Кришито Доменико 6 0
6. Агудело Кевин 4 1
7. Лерагер Лукас 5 0
8. Шоне Лассе 5 0
9. Бехрами Валон 3 1
10. Бираски Давиде 3 1
11. Сапата Кристиан 4 0
12. Гольданига Эдоардо 4 0
13. Фавилли Андреа 4 0
14. Гильоне Паоло 4 0
15. Сапонара Риккардо 2 1
16. Маркетти Федерико 0 2
17. Радованович Иван 3 0
18. Анкерсен Петер 2 0
19. Сумаоро Адама 2 0
20. Санабрия Антонио 2 0
21. Клеонизе Денильо 2 0
22. Перин Маттиа 1 0
23. Паяч Марко 1 0
24. Раду Йонуц 1 0
25. Пинамонти Андреа 1 0
26. Куаме Кристиан 1 0
27. Эль-Ямик Джавад 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сампдория 7.32% (3) 2.44% (1) 26.83% (11) 14.63% (6) 26.83% (11) 21.95% (9)
 Дженоа 7.5% (3) 17.5% (7) 30% (12) 15% (6) 15% (6) 15% (6)

Предыдущие игры

Сампдория Последние 20 матчей: + = -
Парма 2:3 Сампдория Сампдория 3:0 Кальяри Удинезе 1:3 Сампдория Аталанта 2:0 Сампдория
Сампдория 3:0 СПАЛ 2013 Лечче 1:2 Сампдория Сампдория 1:2 Болонья Рома 2:1 Сампдория Интер Милан 2:1 Сампдория Сампдория 2:1 Верона Сампдория 1:5 Фиорентина Торино 1:3 Сампдория Сампдория 2:4 Наполи Сампдория 0:0 Сассуоло Лацио 5:1 Сампдория Сампдория 5:1 Брешия Милан 0:0 Сампдория Сампдория 1:2 Ювентус Дженоа 0:1 Сампдория Сампдория 0:1 Парма
Дженоа Последние 20 матчей: + = -
Дженоа 2:1 Лечче Торино 3:0 Дженоа Дженоа 2:0 СПАЛ 2013 Дженоа 1:2 Наполи
Удинезе 2:2 Дженоа Дженоа 1:3 Ювентус Брешия 2:2 Дженоа Дженоа 1:4 Парма Милан 1:2 Дженоа Дженоа 2:3 Лацио Болонья 0:3 Дженоа Дженоа 1:0 Кальяри Аталанта 2:2 Дженоа Фиорентина 0:0 Дженоа Дженоа 1:3 Рома Верона 2:1 Дженоа Торино 1:1 Дженоа Дженоа 2:1 Сассуоло Интер Милан 4:0 Дженоа Дженоа 0:1 Сампдория

Последние игры между собой

Сампдория: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Дженоа: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Дженоа 0:1 Сампдория Серия A Сампдория 2:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:0 Дженоа Серия A
Дженоа 0:2 Сампдория Серия A Дженоа 0:1 Сампдория Серия A Сампдория 2:1 Дженоа Серия A Сампдория 0:3 Дженоа Серия A Дженоа 2:3 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 0:1 Сампдория Серия A Дженоа 0:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:3 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 3:1 Дженоа Серия A Дженоа 2:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Дженоа Серия A Сампдория 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 3:0 Сампдория Серия A Дженоа 3:1 Сампдория Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 34 25 5 4 72 - 36 80
2. Аталанта Заявка 35 22 8 5 95 - 44 74
3. Интер Милан Заявка 35 21 10 4 74 - 36 73
4. Лацио Заявка 34 21 6 7 69 - 37 69
5. Рома Заявка 35 18 7 10 69 - 47 61
6. Милан Заявка 35 17 8 10 55 - 44 59
7. Наполи Заявка 35 16 8 11 56 - 47 56
8. Сассуоло Заявка 35 13 9 13 64 - 60 48
9. Верона Заявка 35 11 13 11 43 - 43 46
10. Парма Заявка 35 12 7 16 49 - 51 43
11. Болонья Заявка 35 11 10 14 48 - 58 43
12. Фиорентина Заявка 35 10 13 12 43 - 45 43
13. Кальяри Заявка 34 10 12 12 49 - 50 42
14. Сампдория Заявка 35 12 5 18 46 - 58 41
15. Торино Заявка 35 11 5 19 42 - 63 38
16. Удинезе Заявка 34 9 9 16 32 - 48 36
17. Дженоа Заявка 35 9 9 17 44 - 65 36
18. Лечче Заявка 35 8 8 19 45 - 77 32
19. Брешия Заявка 35 6 6 23 33 - 74 24
20. СПАЛ 2013 Заявка 35 5 4 26 25 - 70 19
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 153
Сампдория 73.9% (113)
X 20.9% (32)
Дженоа 5.2% (8)
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1.64 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Прогнозы на матч Сампдория 1:2 Дженоа

Исход игры
Сампдория
73.9% (113)
Ничья
20.9% (32)
Дженоа
5.2% (8)
Тотал 2.5
Больше
52.08% (75)
Меньше
47.92% (69)
Обе команды забьют
Да
68.75% (99)
Нет
31.25% (45)
Популярный счёт
2:1 Сампдория
39.2% (60)
1:1 Ничья
15.7% (24)
1:0 Сампдория
15.7% (24)
2:0 Сампдория
9.8% (15)
3:1 Сампдория
5.9% (9)
0:0 Ничья
2% (3)
1:2 Дженоа
1.3% (2)
0:1 Дженоа
1.3% (2)
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