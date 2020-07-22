Начинается второй тайм. Посмотрим, сможет ли "Фиорентина" как-то перестроить свою игру, если этого не произойдёт, "Интер" действительно должен будет забить свой гол, Терраччиано тащить всё подряд не сможет.

Гальярдини выполнил передачу на ход Янгу по левому флангу, Эшли при обработке мяча допустил небольшую ошибку и в итоге упустил его в аут.

Д'Амброзио в центре поля нарушил правила против Далберта. Игроки "Фиорентины" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Д'Амброзио теперь уже на своей половине поля нарушил правила против Кастровилли. Данило на старте второго тайма что-то совсем разошёлся.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма миланский "Интер" на своём поле играет вничью с "Фиорентиной" 0:0. Пока команда Антонио Конте полностью контролирует ход матча, но Пьетро Терраччиано здорово играет в воротах флорентийского клуба. Если во втором тайме "Интер" продолжит столь же активно идти вперёд, пару мячей миланский клуб точно должен будет забить.

45' Кандрева и Лукаку довели мяч до правого угла штрафной площади, Гальярдини забрался в офсайд.

45' Угловой у ворот "Фиорентины". Кандрева выполнил подачу к левому углу штрафной площади, никого из партнёров по команде там не оказалось.

45' Две минуты добавил Пьеро Джакомелли к основному времени первого тайма.

44' Форвард "Фиорентины" Франк Рибери получил жёлтую карточку за грубую игру на правом фланге против Бареллы.

43' Раноккия в центре поля нарушил правила против Кутроне. Игроки "Фиорентины" также не собираются торопиться при розыгрыше стандарта.

42' Лукаку с правого фланга выполнил подачу к левому углу вратарской, мяч полетел слишком высоко и в итоге ушёл за лицевую линию поля.

41' Эриксен с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Фиорентины" на этот раз без всякого труда отвели угрозу от своих ворот при стандарте.

40' Венути в борьбе с Янгом на левом углу своей штрафной площади оказался на газоне, Пьеро Джакомелли не дал свистка, "Интер" в итоге заработал ещё один угловой.

39' Песселья в центре поля нарушил правила против Санчеса. "Интеру" не удалось быстро разыграть стандарт.

38' Рибери со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Песселья оторвался от защитников "Интера" и головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

37' Барелла на своей половине поля нарушил правила против Рибери. Игроки "Фиорентины" готовятся к стандарту.

36' Эриксен с углового вновь выполнил подачу к линии вратарской, Раноккия в борьбе с соперниками не смог головой направить мяч в правый угол ворот.

35' Эриксен с углового выполнил подачу к линии вратарской, Песселья не услышал подсказки от Терраччиано и выбил мяч на повторный корнер.

34' Кандрева с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, после рикошета мяч на правый угол вратарской сбросил Янг, Лукаку оказался в отличной позиции, но Терраччиано успел сократить дистанцию и ногами перевести мяч на угловой.

33' Рибери с левого фланга выполнил перевод на правый фланг, мяч полетел слишком высоко даже для Миленковича, будет ещё один аут.

32' Гальярдини отправился активно бороться за уходящий мяч на левом фланге, но Миленкович грамотно поставил корпус и дал мячу уйти за лицевую линию поля.

31' Поднялся и Д'Амброзио, досталось Данило по голеностопу, но фланговый защитник "Интера" таже показал, что он готов продолжать матч.

30' Д'Амброзио в борьбе за мяч на правом фланге у штрафной площади "Фиорентины" с Касересом получил повреждение, совсем много пауз стало в матче.

29' Поднялись Янг и Венути, оба футболиста показали, что они готовы продолжать игру.

28' Д'Амброзио с правого фланга выполнил подачу к левому углу штрафной площади, Венути и Янг неудачно столкнулись головами в борьбе за верховой мяч, ещё одна пауза в игре.

27' Закончился ливень в Милане, теперь "Интеру" вновь будет проще развивать свои атаки.

26' Санчес выполнил передачу на ход Янгу по левому флангу, Венути оказался быстрее и в итоге перехватил мяч.

25' Миленкович на левом фланге нарушил правила против Янга. Игроки "Интера" достаточно быстро разыграли стандарт, но дальше центра поля пока миланский клуб не продвигается.

24' В составе "Интера" произошла замена. Вместо Стефана де Врея на поле вышел Андреа Раноккия.

23' Центральный защитник "Интера" Стефан де Врей сел на газон у своей штрафной площади, показывает он, что повредил колено и нужна замена.

22' Настоящий ливень в Милане, но это не мешает игрокам "Интера" контролировать ход матча.

21' Эриксен с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Лукаку головой пробил в правый угол ворот, на этот раз лишь штанга спасла "Фиорентину" от пропущенного мяча.

20' Эриксен с углового выполнил подачу к линии вратарской, Миленкович и Кутроне выбили мяч подальше от своих ворот.

19' Кандрева с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Песселья в падении выбил мяч на угловой.

18' В Милане пошёл довольно сильный дождь, это должно заставить футболистов чаще бить по воротам из-за пределов штрафной площади.

17' "Фиорентина" всем составом расположилась на своей половине поля, гости сегодня настроены играть исключительно на контратаках.

16' Гальярдини выполнил передачу к линии штрафной площади на Лукаку, Ромелу в касание отдал передачу на ход Д'Амброзио по правому флангу, но мяч полетел слишком сильно и в итоге ушёл в аут.

15' Далберт и Кастровилли довели мяч до линии штрафной площади, Рибери сместился в центр и пробил в правый угол ворот, Ханданович в прыжке спокойно накрыл мяч.

14' Эриксен на этот раз решил разыграть корнер с Янгом, затем Кристиан выполнил подачу к линии вратарской с левого фланга, Бадель разрядил обстановку у своих ворот.

13' Кандрева прошёл вперёд по правому флангу, а затем Антонио выполнил прострел во вратарскую, Терраччиано выбил мяч в центр штрафной площади, игроки "Фиорентины" также не смогли его далеко выбить, в итоге удар в левый угол ворот от линии штрафной площади нанёс Барелла, Терраччиано в прыжке перевёл мяч на угловой.

12' Д'Амброзио на левом фланге придержал за футболку Дункана. Игроки "Фиорентины" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

11' Гальярдини перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади "Фиорентины" вновь, на этот раз правила были нарушены против Касереса.

10' Лукаку пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко.

9' Эриксен с углового выполнил подачу к линии вратарской, Миленкович головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

8' Эриксен со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Фиорентины" едва не срезали мяч в свои ворота, но Терраччиано спас свою команду, затем Пьетро успел подняться и справиться с ударом Лукаку в правый угол ворот, а удар Ромелу наносил уже практически с линии вратарской.

7' Рибери на правом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Д'Амброзио.

6' Угловой у ворот "Фиорентины". Эриксен выполнил подачу к линии вратарской, Далберт головой выбил мяч к линии штрафной площади, оттуда по воротам пробил Янг, мяч попал в Кастровилли.

5' Гальярдини перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади "Фиорентины", правила были нарушены против Баделя.

4' Теперь уже Кандрева оказался в офсайде на правом углу штрафной площади "Фиорентины".

3' Бадель с правого угла штрафной площади протолкнул мяч к левому углу штрафной на Кутроне, форвард "Фиорентины" оказался в офсайде.

2' Кастровилли попытался пройти вперёд по правому флангу, но его накрыло сразу два игрока "Интера", мяч был выбит в аут.