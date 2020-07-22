Интер Милан
0:0
Второй тайм: 48'
Стадион: Сан-Сиро
Фиорентина
43' Желтая карточкаРибери Франк
15
Янг
Эшли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Янг ЭшлиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Агум ЛюсьенПолузащитник
-
20 Валеро БорхаПолузащитник
-
11 Мозес ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Конте Антонио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
78 Пульгар ЭрикПолузащитник
-
21 Лирола ПольПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Якини Джузеппе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
8 Угловые 0
-
3 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
70 Владение мячом, % 30
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукаку Ромелу
|21 (6)
|0.57
|2.
|Мартинес Лаутаро
|13 (2)
|0.35
|3.
|Кандрева Антонио
|5
|0.14
|4.
|Де Врей Стефан
|4
|0.11
|5.
|Гальярдини Роберто
|4
|0.11
|6.
|Санчес Алексис
|3 (1)
|0.08
|7.
|Брозович Марсело
|3
|0.08
|8.
|Янг Эшли
|3
|0.08
|9.
|Сенси Стефано
|3
|0.08
|10.
|Бираги Кристиано
|2
|0.05
|11.
|Весино Матиас
|2
|0.05
|12.
|Валеро Борха
|2
|0.05
|13.
|Д'Амброзио Данило
|2
|0.05
|14.
|Бастони Алессандро
|2
|0.05
|15.
|Барелла Николо
|1
|0.03
|16.
|Эриксен Кристиан
|1
|0.03
|17.
|Годин Диего
|1
|0.03
|18.
|Эспозито Себастьяно
|1 (1)
|0.03
|19.
|Мозес Виктор
|0
|0
|20.
|Асамоа Квадво
|0
|0
|21.
|Лазаро Валентино
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кьеза Федерико
|8 (1)
|0.22
|2.
|Пульгар Эрик
|6 (6)
|0.16
|3.
|Влахович Душан
|6 (1)
|0.16
|4.
|Кутроне Патрик
|4
|0.11
|5.
|Рибери Франк
|3
|0.08
|6.
|Кастровилли Гаэтано
|3
|0.08
|7.
|Песселья Херман
|3
|0.08
|8.
|Миленкович Никола
|3
|0.08
|9.
|Бенасси Марко
|1
|0.03
|10.
|Боатенг Кевин-Принс
|1
|0.03
|11.
|Касерес Мартин
|1
|0.03
|12.
|Бадель Милан
|1
|0.03
|13.
|Геззаль Рашид
|1
|0.03
|14.
|Далберт Эстеван
|0
|0
|15.
|Лирола Поль
|0
|0
|16.
|Венути Лоренцо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шкриньяр Милан
|8
|1
|2.
|Мартинес Лаутаро
|8
|1
|3.
|Бастони Алессандро
|8
|1
|4.
|Барелла Николо
|9
|0
|5.
|Брозович Марсело
|7
|0
|6.
|Д'Амброзио Данило
|6
|0
|7.
|Годин Диего
|5
|0
|8.
|Кандрева Антонио
|5
|0
|9.
|Валеро Борха
|4
|0
|10.
|Де Врей Стефан
|4
|0
|11.
|Весино Матиас
|4
|0
|12.
|Гальярдини Роберто
|4
|0
|13.
|Санчес Алексис
|2
|1
|14.
|Раноккия Андреа
|2
|0
|15.
|Лукаку Ромелу
|2
|0
|16.
|Бираги Кристиано
|2
|0
|17.
|Лазаро Валентино
|2
|0
|18.
|Сенси Стефано
|2
|0
|19.
|Эспозито Себастьяно
|2
|0
|20.
|Берни Томмазо
|0
|1
|21.
|Паделли Даниэле
|0
|1
|22.
|Янг Эшли
|1
|0
|23.
|Мозес Виктор
|1
|0
|24.
|Асамоа Квадво
|1
|0
|25.
|Агум Люсьен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Песселья Херман
|11
|0
|2.
|Кастровилли Гаэтано
|9
|0
|3.
|Пульгар Эрик
|9
|0
|4.
|Касерес Мартин
|7
|1
|5.
|Далберт Эстеван
|7
|1
|6.
|Миленкович Никола
|8
|0
|7.
|Кьеза Федерико
|6
|0
|8.
|Влахович Душан
|4
|1
|9.
|Венути Лоренцо
|4
|0
|10.
|Лирола Поль
|4
|0
|11.
|Бадель Милан
|2
|1
|12.
|Рибери Франк
|3
|0
|13.
|Соттил Рикардо
|3
|0
|14.
|Геззаль Рашид
|3
|0
|15.
|Чеккерини Федерико
|3
|0
|16.
|Раньери Лука
|1
|1
|17.
|Боатенг Кевин-Принс
|2
|0
|18.
|Роша Игор II
|2
|0
|19.
|Бенасси Марко
|1
|0
|20.
|Дронговски Бартломей
|1
|0
|21.
|Кутроне Патрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Интер Милан
|11.27% (8)
|18.31% (13)
|19.72% (14)
|16.9% (12)
|21.13% (15)
|12.68% (9)
|Фиорентина
|8.11% (3)
|21.62% (8)
|18.92% (7)
|8.11% (3)
|24.32% (9)
|18.92% (7)
Предыдущие игры
Интер Милан Последние 20 матчей: + = -Рома 2:2 Интер Милан СПАЛ 2013 0:4 Интер Милан Интер Милан 3:1 Торино Верона 2:2 Интер Милан
Интер Милан 1:2 Болонья Интер Милан 6:0 Брешия Парма 1:2 Интер Милан Интер Милан 3:3 Сассуоло Интер Милан 2:1 Сампдория Наполи 1:1 Интер Милан Ювентус 2:0 Интер Милан Интер Милан 2:1 Лудогорец Лудогорец 0:2 Интер Милан Лацио 2:1 Интер Милан Интер Милан 0:1 Наполи Интер Милан 4:2 Милан Удинезе 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:1 Фиорентина Интер Милан 1:1 Кальяри Лечче 1:1 Интер Милан
Фиорентина Последние 20 матчей: + = -Фиорентина 2:0 Торино Лечче 1:3 Фиорентина Фиорентина 1:1 Верона Фиорентина 0:0 Кальяри
Парма 1:2 Фиорентина Фиорентина 1:3 Сассуоло Лацио 2:1 Фиорентина Фиорентина 1:1 Брешия Удинезе 0:0 Фиорентина Фиорентина 1:1 Милан Сампдория 1:5 Фиорентина Фиорентина 1:2 Аталанта Ювентус 3:0 Фиорентина Интер Милан 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:0 Дженоа Наполи 0:2 Фиорентина Фиорентина 2:1 Аталанта Фиорентина 1:0 СПАЛ 2013 Болонья 1:1 Фиорентина Фиорентина 1:4 Рома
Последние игры между собой
Интер Милан: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Фиорентина: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Фиорентина 1:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 5:4 Интер Милан Серия A Интер Милан 4:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:4 Фиорентина Серия A Интер Милан 0:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:0 Интер Милан Серия A Фиорентина 1:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 4:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:0 Фиорентина Серия A Интер Милан 3:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:2 Интер Милан Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|34
|25
|5
|4
|72 - 36
|80
|2.
|Аталанта
|Заявка
|35
|22
|8
|5
|95 - 44
|74
|3.
|Интер Милан
|0:0 Заявка
|35
|21
|10
|4
|74 - 36
|73
|4.
|Лацио
|Заявка
|34
|21
|6
|7
|69 - 37
|69
|5.
|Рома
|3:1 Заявка
|35
|18
|7
|10
|66 - 47
|61
|6.
|Милан
|Заявка
|35
|17
|8
|10
|55 - 44
|59
|7.
|Наполи
|Заявка
|35
|16
|8
|11
|56 - 47
|56
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|35
|13
|9
|13
|64 - 60
|48
|9.
|Верона
|0:0 Заявка
|35
|11
|13
|11
|42 - 42
|46
|10.
|Парма
|Заявка
|35
|12
|7
|16
|49 - 51
|43
|11.
|Болонья
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|48 - 58
|43
|12.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|35
|10
|13
|12
|43 - 45
|43
|13.
|Кальяри
|Заявка
|34
|10
|12
|12
|49 - 50
|42
|14.
|Сампдория
|1:1 Заявка
|35
|12
|6
|17
|46 - 57
|42
|15.
|Торино
|0:0 Заявка
|35
|11
|5
|19
|41 - 62
|38
|16.
|Удинезе
|Заявка
|34
|9
|9
|16
|32 - 48
|36
|17.
|Дженоа
|1:1 Заявка
|35
|8
|10
|17
|43 - 65
|34
|18.
|Лечче
|2:0 Заявка
|35
|8
|8
|19
|44 - 76
|32
|19.
|Брешия
|0:2 Заявка
|35
|6
|6
|23
|32 - 73
|24
|20.
|СПАЛ 2013
|1:3 Заявка
|35
|5
|4
|26
|25 - 67
|19
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Прогнозы на матч Интер Милан 0:0 Фиорентина
Исход игры
Интер Милан
89.2% (141)
Ничья
8.9% (14)
Фиорентина
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
65.99% (97)
Меньше
34.01% (50)
Обе команды забьют
Да
68.71% (101)
Нет
31.29% (46)
Популярный счёт
2:1 Интер Милан
48.1% (76)
2:0 Интер Милан
20.3% (32)
1:0 Интер Милан
7% (11)
3:1 Интер Милан
6.3% (10)
2:2 Ничья
3.8% (6)
1:1 Ничья
3.8% (6)
3:0 Интер Милан
1.3% (2)
1:2 Фиорентина
1.3% (2)
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