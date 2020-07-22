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  3. Италия
Интер Милан
0:0
Второй тайм: 48'

Стадион:
Фиорентина
0'
43' Желтая карточка
Рибери Франк
48'
1
Ханданович
Самир
33
Д'Амброзио
Данило
6
Де
Врей
Стефан
2
Годин
Диего
87
Кандрева
Антонио
23
Барелла
Николо
5
Гальярдини
Роберто
15
Янг
Эшли
24
Эриксен
Кристиан
7
Санчес
Алексис
9
Лукаку
Ромелу
1
Терраччиано
Пьетро
4
Миленкович
Никола
20
Песселья
Херман
22
Касерес
Мартин
23
Венути
Лоренцо
88
Дункан
Альфред
5
Бадель
Милан
8
Кастровилли
Гаэтано
29
Далберт
Эстеван
63
Кутроне
Патрик
7
Рибери
Франк
Интер Милан
3-4-1-2
Фиорентина
3-5-2

Ход матча

23'
Раноккия Андреа
Де Врей Стефан
 
43'
 
Рибери Франк

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 0
  • 3 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 21 (6) 0.57
2. Мартинес Лаутаро 13 (2) 0.35
3. Кандрева Антонио 5 0.14
4. Де Врей Стефан 4 0.11
5. Гальярдини Роберто 4 0.11
6. Санчес Алексис 3 (1) 0.08
7. Брозович Марсело 3 0.08
8. Янг Эшли 3 0.08
9. Сенси Стефано 3 0.08
10. Бираги Кристиано 2 0.05
11. Весино Матиас 2 0.05
12. Валеро Борха 2 0.05
13. Д'Амброзио Данило 2 0.05
14. Бастони Алессандро 2 0.05
15. Барелла Николо 1 0.03
16. Эриксен Кристиан 1 0.03
17. Годин Диего 1 0.03
18. Эспозито Себастьяно 1 (1) 0.03
19. Мозес Виктор 0 0
20. Асамоа Квадво 0 0
21. Лазаро Валентино 0 0
Фиорентина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кьеза Федерико 8 (1) 0.22
2. Пульгар Эрик 6 (6) 0.16
3. Влахович Душан 6 (1) 0.16
4. Кутроне Патрик 4 0.11
5. Рибери Франк 3 0.08
6. Кастровилли Гаэтано 3 0.08
7. Песселья Херман 3 0.08
8. Миленкович Никола 3 0.08
9. Бенасси Марко 1 0.03
10. Боатенг Кевин-Принс 1 0.03
11. Касерес Мартин 1 0.03
12. Бадель Милан 1 0.03
13. Геззаль Рашид 1 0.03
14. Далберт Эстеван 0 0
15. Лирола Поль 0 0
16. Венути Лоренцо 0 0

Карточки

Интер Милан
# Игрок      
1. Шкриньяр Милан 8 1
2. Мартинес Лаутаро 8 1
3. Бастони Алессандро 8 1
4. Барелла Николо 9 0
5. Брозович Марсело 7 0
6. Д'Амброзио Данило 6 0
7. Годин Диего 5 0
8. Кандрева Антонио 5 0
9. Валеро Борха 4 0
10. Де Врей Стефан 4 0
11. Весино Матиас 4 0
12. Гальярдини Роберто 4 0
13. Санчес Алексис 2 1
14. Раноккия Андреа 2 0
15. Лукаку Ромелу 2 0
16. Бираги Кристиано 2 0
17. Лазаро Валентино 2 0
18. Сенси Стефано 2 0
19. Эспозито Себастьяно 2 0
20. Берни Томмазо 0 1
21. Паделли Даниэле 0 1
22. Янг Эшли 1 0
23. Мозес Виктор 1 0
24. Асамоа Квадво 1 0
25. Агум Люсьен 1 0
Фиорентина
# Игрок      
1. Песселья Херман 11 0
2. Кастровилли Гаэтано 9 0
3. Пульгар Эрик 9 0
4. Касерес Мартин 7 1
5. Далберт Эстеван 7 1
6. Миленкович Никола 8 0
7. Кьеза Федерико 6 0
8. Влахович Душан 4 1
9. Венути Лоренцо 4 0
10. Лирола Поль 4 0
11. Бадель Милан 2 1
12. Рибери Франк 3 0
13. Соттил Рикардо 3 0
14. Геззаль Рашид 3 0
15. Чеккерини Федерико 3 0
16. Раньери Лука 1 1
17. Боатенг Кевин-Принс 2 0
18. Роша Игор II 2 0
19. Бенасси Марко 1 0
20. Дронговски Бартломей 1 0
21. Кутроне Патрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Интер Милан 11.27% (8) 18.31% (13) 19.72% (14) 16.9% (12) 21.13% (15) 12.68% (9)
 Фиорентина 8.11% (3) 21.62% (8) 18.92% (7) 8.11% (3) 24.32% (9) 18.92% (7)

Предыдущие игры

Интер Милан Последние 20 матчей: + = -
Рома 2:2 Интер Милан СПАЛ 2013 0:4 Интер Милан Интер Милан 3:1 Торино Верона 2:2 Интер Милан
Интер Милан 1:2 Болонья Интер Милан 6:0 Брешия Парма 1:2 Интер Милан Интер Милан 3:3 Сассуоло Интер Милан 2:1 Сампдория Наполи 1:1 Интер Милан Ювентус 2:0 Интер Милан Интер Милан 2:1 Лудогорец Лудогорец 0:2 Интер Милан Лацио 2:1 Интер Милан Интер Милан 0:1 Наполи Интер Милан 4:2 Милан Удинезе 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:1 Фиорентина Интер Милан 1:1 Кальяри Лечче 1:1 Интер Милан
Фиорентина Последние 20 матчей: + = -
Фиорентина 2:0 Торино Лечче 1:3 Фиорентина Фиорентина 1:1 Верона Фиорентина 0:0 Кальяри
Парма 1:2 Фиорентина Фиорентина 1:3 Сассуоло Лацио 2:1 Фиорентина Фиорентина 1:1 Брешия Удинезе 0:0 Фиорентина Фиорентина 1:1 Милан Сампдория 1:5 Фиорентина Фиорентина 1:2 Аталанта Ювентус 3:0 Фиорентина Интер Милан 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:0 Дженоа Наполи 0:2 Фиорентина Фиорентина 2:1 Аталанта Фиорентина 1:0 СПАЛ 2013 Болонья 1:1 Фиорентина Фиорентина 1:4 Рома

Последние игры между собой

Интер Милан: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Фиорентина: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Интер Милан 2:1 Фиорентина Кубок Фиорентина 1:1 Интер Милан Серия A Фиорентина 3:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Фиорентина Серия A
Фиорентина 1:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 5:4 Интер Милан Серия A Интер Милан 4:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:4 Фиорентина Серия A Интер Милан 0:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:0 Интер Милан Серия A Фиорентина 1:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 4:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:0 Фиорентина Серия A Интер Милан 3:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:2 Интер Милан Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 34 25 5 4 72 - 36 80
2. Аталанта Заявка 35 22 8 5 95 - 44 74
3. Интер Милан 0:0 Заявка 35 21 10 4 74 - 36 73
4. Лацио Заявка 34 21 6 7 69 - 37 69
5. Рома 3:1 Заявка 35 18 7 10 66 - 47 61
6. Милан Заявка 35 17 8 10 55 - 44 59
7. Наполи Заявка 35 16 8 11 56 - 47 56
8. Сассуоло Заявка 35 13 9 13 64 - 60 48
9. Верона 0:0 Заявка 35 11 13 11 42 - 42 46
10. Парма Заявка 35 12 7 16 49 - 51 43
11. Болонья Заявка 35 11 10 14 48 - 58 43
12. Фиорентина 0:0 Заявка 35 10 13 12 43 - 45 43
13. Кальяри Заявка 34 10 12 12 49 - 50 42
14. Сампдория 1:1 Заявка 35 12 6 17 46 - 57 42
15. Торино 0:0 Заявка 35 11 5 19 41 - 62 38
16. Удинезе Заявка 34 9 9 16 32 - 48 36
17. Дженоа 1:1 Заявка 35 8 10 17 43 - 65 34
18. Лечче 2:0 Заявка 35 8 8 19 44 - 76 32
19. Брешия 0:2 Заявка 35 6 6 23 32 - 73 24
20. СПАЛ 2013 1:3 Заявка 35 5 4 26 25 - 67 19
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    49'
    Д'Амброзио теперь уже на своей половине поля нарушил правила против Кастровилли. Данило на старте второго тайма что-то совсем разошёлся. 
  • Фол, нарушение
    48'
    Д'Амброзио в центре поля нарушил правила против Далберта. Игроки "Фиорентины" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 47'
    Гальярдини выполнил передачу на ход Янгу по левому флангу, Эшли при обработке мяча допустил небольшую ошибку и в итоге упустил его в аут. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, сможет ли "Фиорентина" как-то перестроить свою игру, если этого не произойдёт, "Интер" действительно должен будет забить свой гол, Терраччиано тащить всё подряд не сможет. 
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма миланский "Интер" на своём поле играет вничью с "Фиорентиной" 0:0. Пока команда Антонио Конте полностью контролирует ход матча, но Пьетро Терраччиано здорово играет в воротах флорентийского клуба. Если во втором тайме "Интер" продолжит столь же активно идти вперёд, пару мячей миланский клуб точно должен будет забить. 
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  • Офсайд
    45'
    Кандрева и Лукаку довели мяч до правого угла штрафной площади, Гальярдини забрался в офсайд. 
  • Угловой
    45'
    Угловой у ворот "Фиорентины". Кандрева выполнил подачу к левому углу штрафной площади, никого из партнёров по команде там не оказалось. 
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты добавил Пьеро Джакомелли к основному времени первого тайма. 
  • Желтая карточка
    44'
    Форвард "Фиорентины" Франк Рибери получил жёлтую карточку за грубую игру на правом фланге против Бареллы. 
  • Фол, нарушение
    43'
    Раноккия в центре поля нарушил правила против Кутроне. Игроки "Фиорентины" также не собираются торопиться при розыгрыше стандарта. 
  • 42'
    Лукаку с правого фланга выполнил подачу к левому углу вратарской, мяч полетел слишком высоко и в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
  • Угловой
    41'
    Эриксен с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Фиорентины" на этот раз без всякого труда отвели угрозу от своих ворот при стандарте. 
  • Судья
    40'
    Венути в борьбе с Янгом на левом углу своей штрафной площади оказался на газоне, Пьеро Джакомелли не дал свистка, "Интер" в итоге заработал ещё один угловой. 
  • Фол, нарушение
    39'
    Песселья в центре поля нарушил правила против Санчеса. "Интеру" не удалось быстро разыграть стандарт. 
  • 38'
    Рибери со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Песселья оторвался от защитников "Интера" и головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • Фол, нарушение
    37'
    Барелла на своей половине поля нарушил правила против Рибери. Игроки "Фиорентины" готовятся к стандарту. 
  • Угловой
    36'
    Эриксен с углового вновь выполнил подачу к линии вратарской, Раноккия в борьбе с соперниками не смог головой направить мяч в правый угол ворот. 
  • Угловой
    35'
    Эриксен с углового выполнил подачу к линии вратарской, Песселья не услышал подсказки от Терраччиано и выбил мяч на повторный корнер. 
  • Опасный момент
    34'
    Кандрева с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, после рикошета мяч на правый угол вратарской сбросил Янг, Лукаку оказался в отличной позиции, но Терраччиано успел сократить дистанцию и ногами перевести мяч на угловой. 
  • 33'
    Рибери с левого фланга выполнил перевод на правый фланг, мяч полетел слишком высоко даже для Миленковича, будет ещё один аут. 
  • 32'
    Гальярдини отправился активно бороться за уходящий мяч на левом фланге, но Миленкович грамотно поставил корпус и дал мячу уйти за лицевую линию поля. 
  • 31'
    Поднялся и Д'Амброзио, досталось Данило по голеностопу, но фланговый защитник "Интера" таже показал, что он готов продолжать матч. 
  • Травма, повреждение
    30'
    Д'Амброзио в борьбе за мяч на правом фланге у штрафной площади "Фиорентины" с Касересом получил повреждение, совсем много пауз стало в матче. 
  • 29'
    Поднялись Янг и Венути, оба футболиста показали, что они готовы продолжать игру. 
  • Травма, повреждение
    28'
    Д'Амброзио с правого фланга выполнил подачу к левому углу штрафной площади, Венути и Янг неудачно столкнулись головами в борьбе за верховой мяч, ещё одна пауза в игре. 
  • 27'
    Закончился ливень в Милане, теперь "Интеру" вновь будет проще развивать свои атаки. 
  • 26'
    Санчес выполнил передачу на ход Янгу по левому флангу, Венути оказался быстрее и в итоге перехватил мяч. 
  • Фол, нарушение
    25'
    Миленкович на левом фланге нарушил правила против Янга. Игроки "Интера" достаточно быстро разыграли стандарт, но дальше центра поля пока миланский клуб не продвигается. 
  • Замена
    24'
    В составе "Интера" произошла замена. Вместо Стефана де Врея на поле вышел Андреа Раноккия. 
  • Травма, повреждение
    23'
    Центральный защитник "Интера" Стефан де Врей сел на газон у своей штрафной площади, показывает он, что повредил колено и нужна замена. 
  • 22'
    Настоящий ливень в Милане, но это не мешает игрокам "Интера" контролировать ход матча. 
  • Штанга
    21'
    Эриксен с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Лукаку головой пробил в правый угол ворот, на этот раз лишь штанга спасла "Фиорентину" от пропущенного мяча. 
  • Угловой
    20'
    Эриксен с углового выполнил подачу к линии вратарской, Миленкович и Кутроне выбили мяч подальше от своих ворот. 
  • 19'
    Кандрева с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Песселья в падении выбил мяч на угловой. 
  • Дождь
    18'
    В Милане пошёл довольно сильный дождь, это должно заставить футболистов чаще бить по воротам из-за пределов штрафной площади. 
  • 17'
    "Фиорентина" всем составом расположилась на своей половине поля, гости сегодня настроены играть исключительно на контратаках. 
  • 16'
    Гальярдини выполнил передачу к линии штрафной площади на Лукаку, Ромелу в касание отдал передачу на ход Д'Амброзио по правому флангу, но мяч полетел слишком сильно и в итоге ушёл в аут. 
  • 15'
    Далберт и Кастровилли довели мяч до линии штрафной площади, Рибери сместился в центр и пробил в правый угол ворот, Ханданович в прыжке спокойно накрыл мяч. 
  • Угловой
    14'
    Эриксен на этот раз решил разыграть корнер с Янгом, затем Кристиан выполнил подачу к линии вратарской с левого фланга, Бадель разрядил обстановку у своих ворот. 
  • Опасный момент
    13'
    Кандрева прошёл вперёд по правому флангу, а затем Антонио выполнил прострел во вратарскую, Терраччиано выбил мяч в центр штрафной площади, игроки "Фиорентины" также не смогли его далеко выбить, в итоге удар в левый угол ворот от линии штрафной площади нанёс Барелла, Терраччиано в прыжке перевёл мяч на угловой. 
  • Фол, нарушение
    12'
    Д'Амброзио на левом фланге придержал за футболку Дункана. Игроки "Фиорентины" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Фол, нарушение
    11'
    Гальярдини перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади "Фиорентины" вновь, на этот раз правила были нарушены против Касереса. 
  • 10'
    Лукаку пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко. 
  • Угловой
    9'
    Эриксен с углового выполнил подачу к линии вратарской, Миленкович головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • Опасный момент
    8'
    Эриксен со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Фиорентины" едва не срезали мяч в свои ворота, но Терраччиано спас свою команду, затем Пьетро успел подняться и справиться с ударом Лукаку в правый угол ворот, а удар Ромелу наносил уже практически с линии вратарской. 
  • Фол, нарушение
    7'
    Рибери на правом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Д'Амброзио. 
  • Угловой
    6'
    Угловой у ворот "Фиорентины". Эриксен выполнил подачу к линии вратарской, Далберт головой выбил мяч к линии штрафной площади, оттуда по воротам пробил Янг, мяч попал в Кастровилли. 
  • Фол, нарушение
    5'
    Гальярдини перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади "Фиорентины", правила были нарушены против Баделя. 
  • Офсайд
    4'
    Теперь уже Кандрева оказался в офсайде на правом углу штрафной площади "Фиорентины". 
  • Офсайд
    3'
    Бадель с правого угла штрафной площади протолкнул мяч к левому углу штрафной на Кутроне, форвард "Фиорентины" оказался в офсайде. 
  • 2'
    Кастровилли попытался пройти вперёд по правому флангу, но его накрыло сразу два игрока "Интера", мяч был выбит в аут. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Букмекеры сегодня практически не верят в "Фиорентину", но наверняка в Милане команда Джузеппе Якини постарается показать неплохой футбол и как минимум доставит проблемы "Интеру". 
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Giuseppe Meazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Интер Милан 0:0 Фиорентина

Исход игры
Интер Милан
89.2% (141)
Ничья
8.9% (14)
Фиорентина
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
65.99% (97)
Меньше
34.01% (50)
Обе команды забьют
Да
68.71% (101)
Нет
31.29% (46)
Популярный счёт
2:1 Интер Милан
48.1% (76)
2:0 Интер Милан
20.3% (32)
1:0 Интер Милан
7% (11)
3:1 Интер Милан
6.3% (10)
2:2 Ничья
3.8% (6)
1:1 Ничья
3.8% (6)
3:0 Интер Милан
1.3% (2)
1:2 Фиорентина
1.3% (2)
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