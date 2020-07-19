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Интер Милан
 
Позже

Стадион:
Фиорентина

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 21 (6) 0.57
2. Мартинес Лаутаро 13 (2) 0.35
3. Кандрева Антонио 5 0.14
4. Де Врей Стефан 4 0.11
5. Гальярдини Роберто 4 0.11
6. Санчес Алексис 3 (1) 0.08
7. Брозович Марсело 3 0.08
8. Янг Эшли 3 0.08
9. Сенси Стефано 3 0.08
10. Бираги Кристиано 2 0.05
11. Весино Матиас 2 0.05
12. Валеро Борха 2 0.05
13. Д'Амброзио Данило 2 0.05
14. Бастони Алессандро 2 0.05
15. Барелла Николо 1 0.03
16. Эриксен Кристиан 1 0.03
17. Годин Диего 1 0.03
18. Эспозито Себастьяно 1 (1) 0.03
19. Мозес Виктор 0 0
20. Асамоа Квадво 0 0
21. Лазаро Валентино 0 0
Фиорентина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кьеза Федерико 8 (1) 0.22
2. Пульгар Эрик 6 (6) 0.16
3. Влахович Душан 6 (1) 0.16
4. Кутроне Патрик 4 0.11
5. Рибери Франк 3 0.08
6. Кастровилли Гаэтано 3 0.08
7. Песселья Херман 3 0.08
8. Миленкович Никола 3 0.08
9. Бенасси Марко 1 0.03
10. Боатенг Кевин-Принс 1 0.03
11. Касерес Мартин 1 0.03
12. Бадель Милан 1 0.03
13. Геззаль Рашид 1 0.03
14. Далберт Эстеван 0 0
15. Лирола Поль 0 0
16. Венути Лоренцо 0 0

Карточки

Интер Милан
# Игрок      
1. Шкриньяр Милан 8 1
2. Мартинес Лаутаро 8 1
3. Бастони Алессандро 8 1
4. Барелла Николо 9 0
5. Брозович Марсело 7 0
6. Д'Амброзио Данило 6 0
7. Годин Диего 5 0
8. Кандрева Антонио 5 0
9. Валеро Борха 4 0
10. Де Врей Стефан 4 0
11. Весино Матиас 4 0
12. Гальярдини Роберто 4 0
13. Санчес Алексис 2 1
14. Раноккия Андреа 2 0
15. Лукаку Ромелу 2 0
16. Бираги Кристиано 2 0
17. Лазаро Валентино 2 0
18. Сенси Стефано 2 0
19. Эспозито Себастьяно 2 0
20. Берни Томмазо 0 1
21. Паделли Даниэле 0 1
22. Янг Эшли 1 0
23. Мозес Виктор 1 0
24. Асамоа Квадво 1 0
25. Агум Люсьен 1 0
Фиорентина
# Игрок      
1. Песселья Херман 11 0
2. Кастровилли Гаэтано 9 0
3. Пульгар Эрик 9 0
4. Касерес Мартин 7 1
5. Далберт Эстеван 7 1
6. Миленкович Никола 8 0
7. Кьеза Федерико 6 0
8. Влахович Душан 4 1
9. Венути Лоренцо 4 0
10. Лирола Поль 4 0
11. Бадель Милан 2 1
12. Соттил Рикардо 3 0
13. Геззаль Рашид 3 0
14. Чеккерини Федерико 3 0
15. Раньери Лука 1 1
16. Рибери Франк 2 0
17. Боатенг Кевин-Принс 2 0
18. Роша Игор II 2 0
19. Бенасси Марко 1 0
20. Дронговски Бартломей 1 0
21. Кутроне Патрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Интер Милан 11.27% (8) 18.31% (13) 19.72% (14) 16.9% (12) 21.13% (15) 12.68% (9)
 Фиорентина 8.11% (3) 21.62% (8) 18.92% (7) 8.11% (3) 24.32% (9) 18.92% (7)

Предыдущие игры

Интер Милан Последние 20 матчей: + = -
Рома 2:2 Интер Милан СПАЛ 2013 0:4 Интер Милан Интер Милан 3:1 Торино Верона 2:2 Интер Милан
Интер Милан 1:2 Болонья Интер Милан 6:0 Брешия Парма 1:2 Интер Милан Интер Милан 3:3 Сассуоло Интер Милан 2:1 Сампдория Наполи 1:1 Интер Милан Ювентус 2:0 Интер Милан Интер Милан 2:1 Лудогорец Лудогорец 0:2 Интер Милан Лацио 2:1 Интер Милан Интер Милан 0:1 Наполи Интер Милан 4:2 Милан Удинезе 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:1 Фиорентина Интер Милан 1:1 Кальяри Лечче 1:1 Интер Милан
Фиорентина Последние 20 матчей: + = -
Фиорентина 2:0 Торино Лечче 1:3 Фиорентина Фиорентина 1:1 Верона Фиорентина 0:0 Кальяри
Парма 1:2 Фиорентина Фиорентина 1:3 Сассуоло Лацио 2:1 Фиорентина Фиорентина 1:1 Брешия Удинезе 0:0 Фиорентина Фиорентина 1:1 Милан Сампдория 1:5 Фиорентина Фиорентина 1:2 Аталанта Ювентус 3:0 Фиорентина Интер Милан 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:0 Дженоа Наполи 0:2 Фиорентина Фиорентина 2:1 Аталанта Фиорентина 1:0 СПАЛ 2013 Болонья 1:1 Фиорентина Фиорентина 1:4 Рома

Последние игры между собой

Интер Милан: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Фиорентина: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Интер Милан 2:1 Фиорентина Кубок Фиорентина 1:1 Интер Милан Серия A Фиорентина 3:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Фиорентина Серия A
Фиорентина 1:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 5:4 Интер Милан Серия A Интер Милан 4:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:4 Фиорентина Серия A Интер Милан 0:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:0 Интер Милан Серия A Фиорентина 1:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 4:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:0 Фиорентина Серия A Интер Милан 3:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:2 Интер Милан Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 33 24 5 4 70 - 35 77
2. Интер Милан Заявка 34 21 9 4 74 - 36 72
3. Аталанта Заявка 34 21 8 5 94 - 44 71
4. Лацио Заявка 33 21 6 6 68 - 35 69
5. Рома Заявка 34 17 7 10 63 - 46 58
6. Милан Заявка 34 16 8 10 53 - 43 56
7. Наполи Заявка 34 16 8 10 55 - 45 56
8. Сассуоло Заявка 34 13 9 12 63 - 58 48
9. Верона Заявка 34 11 12 11 42 - 42 45
10. Болонья Заявка 34 11 10 13 48 - 57 43
11. Кальяри Заявка 34 10 12 12 49 - 50 42
12. Фиорентина Заявка 34 10 12 12 43 - 45 42
13. Сампдория Заявка 34 12 5 17 45 - 56 41
14. Парма Заявка 34 11 7 16 47 - 50 40
15. Торино Заявка 34 11 4 19 41 - 62 37
16. Удинезе Заявка 34 9 9 16 32 - 48 36
17. Дженоа Заявка 34 8 9 17 42 - 64 33
18. Лечче Заявка 34 7 8 19 42 - 76 29
19. Брешия Заявка 34 6 6 22 32 - 71 24
20. СПАЛ 2013 Заявка 34 5 4 25 24 - 64 19
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Фиорентина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 июля 2020, осталось 2 дня 20 часов 12 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 52
    Интер Милан 86.5% (45)
    X 9.6% (5)
    Фиорентина 3.8% (2)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Интер Милан - Фиорентина

    Исход игры
    Интер Милан
    86.5% (45)
    Ничья
    9.6% (5)
    Фиорентина
    3.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.82% (30)
    Меньше
    41.18% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    62.75% (32)
    Нет
    37.25% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Интер Милан
    42.3% (22)
    2:0 Интер Милан
    26.9% (14)
    1:0 Интер Милан
    7.7% (4)
    3:1 Интер Милан
    5.8% (3)
    1:1 Ничья
    5.8% (3)
    1:2 Фиорентина
    3.8% (2)
    2:2 Ничья
    3.8% (2)
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