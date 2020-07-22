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Торино
0:0
Второй тайм: 47'

Стадион:
Верона
0'
39' Желтая карточка
Эмпереур Алан
40' Желтая карточка
Лянко Войнович
47'
39
Сиригу
Сальваторе
4
Лянко
Войнович
33
Н'Кулу
Николя
36
Бремер
Глейсон
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
88
Ринкон
Томас
23
Мейте
Суалихо
15
Ансальди
Кристиан
24
Верди
Симоне
11
Дзадза
Симоне
9
Белотти
Андреа
1
Сильвестри
Марко
13
Ррахмани
Амир
21
Гюнтер
Корай
33
Эмпереур
Алан
5
Фараони
Марко
4
Велозу
Мигель
32
Пессина
Маттео
88
Лазович
Дарко
16
Борини
Фабио
14
Верре
Валерио
29
Сальседо
Эдди
Торино
3-4-1-2
Верона
3-4-2-1

Ход матча

14'
Эйна Ола
Де Сильвестри Лоренцо
 
39'
 
Эмпереур Алан
40'
Лянко Войнович
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Торино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Белотти Андреа 15 (7) 0.41
2. Беренгер Алекс 5 0.14
3. Дзадза Симоне 5 0.14
4. Ансальди Кристиан 4 0.11
5. Бремер Глейсон 3 0.08
6. Верди Симоне 1 0.03
7. Ринкон Томас 1 0.03
8. Эдера Симоне 1 0.03
9. Н'Кулу Николя 1 0.03
10. Иццо Армандо 1 0.03
11. Бонифаци Кевин 1 0.03
12. Лукич Саша 1 0.03
13. Мейте Суалихо 0 0
14. Базелли Даниэле 0 0
15. Эйна Ола 0 0
16. Лашальт Диего 0 0
Верона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пессина Маттео 7 0.19
2. Ди Кармине Самуэль 6 (1) 0.16
3. Фараони Марко 4 0.11
4. Паццини Джампаоло 4 (3) 0.11
5. Лазович Дарко 3 0.08
6. Велозу Мигель 3 0.08
7. Верре Валерио 3 (2) 0.08
8. Стемпиньски Мариуш 3 0.08
9. Цаканьи Маттиа 2 0.05
10. Борини Фабио 2 0.05
11. Давидович Павел 1 0.03
12. Сальседо Эдди 1 0.03
13. Кумбулла Мараш 1 0.03
14. Димарко Федерико 0 0
15. Амрабат Софьян 0 0
16. Ррахмани Амир 0 0

Карточки

Торино
# Игрок      
1. Иццо Армандо 6 2
2. Ринкон Томас 8 0
3. Эйна Ола 8 0
4. Бремер Глейсон 4 2
5. Ансальди Кристиан 7 0
6. Лукич Саша 5 1
7. Дзадза Симоне 6 0
8. Н'Кулу Николя 3 1
9. Эдера Симоне 3 1
10. Сиригу Сальваторе 4 0
11. Мейте Суалихо 4 0
12. Лянко Войнович 4 0
13. Верди Симоне 3 0
14. Белотти Андреа 3 0
15. Базелли Даниэле 3 0
16. Лашальт Диего 3 0
17. Беренгер Алекс 3 0
18. Де Сильвестри Лоренцо 2 0
19. Джиджи Коффи 1 0
Верона
# Игрок      
1. Амрабат Софьян 10 1
2. Кумбулла Мараш 6 1
3. Пессина Маттео 7 0
4. Гюнтер Корай 7 0
5. Давидович Павел 3 2
6. Велозу Мигель 6 0
7. Фараони Марко 6 0
8. Цаканьи Маттиа 5 0
9. Стемпиньски Мариуш 3 1
10. Лазович Дарко 4 0
11. Верре Валерио 4 0
12. Ррахмани Амир 4 0
13. Ди Кармине Самуэль 3 0
14. Эмпереур Алан 3 0
15. Борини Фабио 1 1
16. Боккетти Сальваторе 2 0
17. Агеманг-Баду Эммануэль 2 0
18. Сильвестри Марко 2 0
19. Хендерсон Лиам 1 0
20. Эйссерик Валентин 1 0
21. Димарко Федерико 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торино 16.22% (6) 16.22% (6) 13.51% (5) 18.92% (7) 18.92% (7) 16.22% (6)
 Верона 15% (6) 17.5% (7) 7.5% (3) 20% (8) 12.5% (5) 27.5% (11)

Предыдущие игры

Торино Последние 20 матчей: + = -
Фиорентина 2:0 Торино Торино 3:0 Дженоа Интер Милан 3:1 Торино Торино 3:1 Брешия
Ювентус 4:1 Торино Торино 1:2 Лацио Кальяри 4:2 Торино Торино 1:0 Удинезе Торино 1:1 Парма Наполи 2:1 Торино Милан 1:0 Торино Торино 1:3 Сампдория Лечче 4:0 Торино Милан 4:2 Торино Торино 0:7 Аталанта Сассуоло 2:1 Торино Торино 1:0 Болонья Торино 1:1 Дженоа Рома 0:2 Торино Торино 1:2 СПАЛ 2013
Верона Последние 20 матчей: + = -
Верона 1:1 Аталанта Рома 2:1 Верона Фиорентина 1:1 Верона Верона 2:2 Интер Милан
Брешия 2:0 Верона Верона 3:2 Парма Сассуоло 3:3 Верона Верона 0:2 Наполи Верона 2:1 Кальяри Сампдория 2:1 Верона Удинезе 0:0 Верона Верона 2:1 Ювентус Лацио 0:0 Верона Милан 1:1 Верона Верона 3:0 Лечче Болонья 1:1 Верона Верона 2:1 Дженоа СПАЛ 2013 0:2 Верона Верона 3:3 Торино Аталанта 3:2 Верона

Последние игры между собой

Торино: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 3
Верона: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 3
Верона 3:3 Торино Серия A Верона 2:1 Торино Серия A Торино 2:2 Верона Серия A Торино 0:0 Верона Серия A
Верона 2:2 Торино Серия A Верона 1:3 Торино Серия A Торино 0:1 Верона Серия A Верона 1:3 Торино Серия A Торино 2:2 Верона Серия A Торино 1:4 Верона Серия B Верона 1:3 Торино Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 34 25 5 4 72 - 36 80
2. Аталанта Заявка 35 22 8 5 95 - 44 74
3. Интер Милан 0:0 Заявка 35 21 10 4 74 - 36 73
4. Лацио Заявка 34 21 6 7 69 - 37 69
5. Рома 2:1 Заявка 35 18 7 10 65 - 47 61
6. Милан Заявка 35 17 8 10 55 - 44 59
7. Наполи Заявка 35 16 8 11 56 - 47 56
8. Сассуоло Заявка 35 13 9 13 64 - 60 48
9. Верона 0:0 Заявка 35 11 13 11 42 - 42 46
10. Парма Заявка 35 12 7 16 49 - 51 43
11. Болонья Заявка 35 11 10 14 48 - 58 43
12. Фиорентина 0:0 Заявка 35 10 13 12 43 - 45 43
13. Кальяри Заявка 34 10 12 12 49 - 50 42
14. Сампдория 1:1 Заявка 35 12 6 17 46 - 57 42
15. Торино 0:0 Заявка 35 11 5 19 41 - 62 38
16. Удинезе Заявка 34 9 9 16 32 - 48 36
17. Дженоа 1:1 Заявка 35 8 10 17 43 - 65 34
18. Лечче 2:0 Заявка 35 8 8 19 44 - 76 32
19. Брешия 0:2 Заявка 35 6 6 23 32 - 73 24
20. СПАЛ 2013 1:2 Заявка 35 5 4 26 25 - 66 19
  • Второй тайм
  • 47'
    Лянко Войнович из команды Торино хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 47'
    Верона начинает контратаку
  • 47'
    Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Верди Симоне из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 47'
    Торино пытается что-то создать.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Торино 52.6% (80)
X 36.8% (56)
Верона 10.5% (16)
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1.99 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Прогнозы на матч Торино 0:0 Верона

Исход игры
Торино
52.6% (80)
Ничья
36.8% (56)
Верона
10.5% (16)
Тотал 2.5
Больше
37.06% (53)
Меньше
62.94% (90)
Обе команды забьют
Да
67.83% (97)
Нет
32.17% (46)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.6% (45)
2:1 Торино
23.7% (36)
1:0 Торино
19.7% (30)
2:0 Торино
5.9% (9)
1:2 Верона
5.3% (8)
2:2 Ничья
3.3% (5)
0:1 Верона
2% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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