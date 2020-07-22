Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Ррахмани Амир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Велозу Мигель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Верди Симоне навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Сильвестри Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

44' Верди Симоне навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

43' Удар от ворот произведет Торино

43' Лазович Дарко оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

43' Верона имеет хороший шанс забить.

42' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Лянко Войнович получил желтую карточку от судьи

40' Белотти Андреа из команды Торино сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

39' Эмпереур Алан получил желтую карточку от судьи

38' Удар от ворот произведет Торино

37' Лазович Дарко из команды Верона направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

37' Гюнтер Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Торино имеет хороший шанс забить.

36' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Дзадза Симоне из команды Торино делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

35' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Гюнтер Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Удар от ворот произведет Верона

31' Матч возобновлен

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Белотти Андреа из команды Торино делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

28' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

26' Лянко Войнович выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Эмпереур Алан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Ррахмани Амир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Удар от ворот произведет Верона

22' Лянко Войнович предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

20' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Хорошую попытку сделал Дзадза Симоне . Удар в створ, но вратарь начеку

20' Ррахмани Амир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Верре Валерио нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

18' Отличные скиллы показывает Лазович Дарко , обводя своих соперников

17' Лазович Дарко из команды Верона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

15' Гюнтер Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Ррахмани Амир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Торино имеет хороший шанс забить.

14' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Удар от ворот произведет Торино

12' Пессина Маттео из команды Верона навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

11' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Матч возобновлен

11' Ох, нехорошо это выглядит. Де Сильвестри Лоренцо получил травму и медбригада забирает его с поля.

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Матч возобновлен

8' Ох, нехорошо это выглядит. Де Сильвестри Лоренцо получил травму и медбригада забирает его с поля.

7' Де Сильвестри Лоренцо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Сальседо Эдди из команды Верона сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

3' Бремер Глейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Матч возобновлен

1' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Торино начинает с центра поля