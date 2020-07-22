VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Ррахмани Амир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Велозу Мигель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Верди Симоне навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Сильвестри Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

44' Верди Симоне навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

43' Удар от ворот произведет Торино

43' Лазович Дарко оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

43' Верона имеет хороший шанс забить.

42' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Лянко Войнович получил желтую карточку от судьи

40' Белотти Андреа из команды Торино сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

39' Эмпереур Алан получил желтую карточку от судьи

38' Удар от ворот произведет Торино

37' Лазович Дарко из команды Верона направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

37' Гюнтер Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Торино имеет хороший шанс забить.

36' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Дзадза Симоне из команды Торино делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

35' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Гюнтер Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Удар от ворот произведет Верона

31' Матч возобновлен

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Белотти Андреа из команды Торино делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

28' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

26' Лянко Войнович выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Эмпереур Алан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Ррахмани Амир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Удар от ворот произведет Верона

22' Лянко Войнович предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

20' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Хорошую попытку сделал Дзадза Симоне . Удар в створ, но вратарь начеку

20' Ррахмани Амир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Верре Валерио нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

18' Отличные скиллы показывает Лазович Дарко , обводя своих соперников

17' Лазович Дарко из команды Верона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

15' Гюнтер Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Ррахмани Амир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Торино имеет хороший шанс забить.

14' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Удар от ворот произведет Торино

12' Пессина Маттео из команды Верона навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

11' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Матч возобновлен

11' Ох, нехорошо это выглядит. Де Сильвестри Лоренцо получил травму и медбригада забирает его с поля.

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Матч возобновлен

8' Ох, нехорошо это выглядит. Де Сильвестри Лоренцо получил травму и медбригада забирает его с поля.

7' Де Сильвестри Лоренцо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Сальседо Эдди из команды Верона сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

3' Бремер Глейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Матч возобновлен

1' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Торино начинает с центра поля