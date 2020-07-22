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Торино
1:1
Конец матча

Стадион:
Верона
0'
39' Желтая карточка
Эмпереур Алан
40' Желтая карточка
Лянко Войнович
56' Желтая карточка
Н'Кулу Николя
0:1
56' Пенальти
Борини Фабио
59' Желтая карточка
Дзадза Симоне
59' Желтая карточка
Верди Симоне
1:1
67' Гол
Дзадза Симоне
88' Желтая карточка
Эйссерик Валентин
90'+5
39
Сиригу
Сальваторе
4
Лянко
Войнович
33
Н'Кулу
Николя
36
Бремер
Глейсон
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
88
Ринкон
Томас
23
Мейте
Суалихо
15
Ансальди
Кристиан
24
Верди
Симоне
11
Дзадза
Симоне
9
Белотти
Андреа
1
Сильвестри
Марко
13
Ррахмани
Амир
21
Гюнтер
Корай
33
Эмпереур
Алан
5
Фараони
Марко
4
Велозу
Мигель
32
Пессина
Маттео
88
Лазович
Дарко
16
Борини
Фабио
14
Верре
Валерио
29
Сальседо
Эдди
Торино
3-4-1-2
Верона
3-4-2-1

Ход матча

14'
Эйна Ола
Де Сильвестри Лоренцо
 
39'
 
Эмпереур Алан
40'
Лянко Войнович
 
51'
 
Эйссерик Валентин
Верре Валерио
56'
Н'Кулу Николя
 
56'
0:1
Борини Фабио
59'
Дзадза Симоне
 
59'
Верди Симоне
 
64'
 
Цаканьи Маттиа
Сальседо Эдди
66'
Беренгер Алекс
Лянко Войнович
 
67'
Дзадза Симоне
(Ансальди Кристиан)
1:1
79'
 
Стемпиньски Мариуш
Борини Фабио
79'
 
Димарко Федерико
Лазович Дарко
88'
 
Эйссерик Валентин

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 18 Нарушения правил 16
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Торино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Белотти Андреа 15 (7) 0.41
2. Дзадза Симоне 6 0.16
3. Беренгер Алекс 5 0.14
4. Ансальди Кристиан 4 0.11
5. Бремер Глейсон 3 0.08
6. Верди Симоне 1 0.03
7. Ринкон Томас 1 0.03
8. Эдера Симоне 1 0.03
9. Н'Кулу Николя 1 0.03
10. Иццо Армандо 1 0.03
11. Бонифаци Кевин 1 0.03
12. Лукич Саша 1 0.03
13. Мейте Суалихо 0 0
14. Базелли Даниэле 0 0
15. Эйна Ола 0 0
16. Лашальт Диего 0 0
Верона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пессина Маттео 7 0.19
2. Ди Кармине Самуэль 6 (1) 0.16
3. Фараони Марко 4 0.11
4. Паццини Джампаоло 4 (3) 0.11
5. Лазович Дарко 3 0.08
6. Велозу Мигель 3 0.08
7. Верре Валерио 3 (2) 0.08
8. Стемпиньски Мариуш 3 0.08
9. Борини Фабио 3 (1) 0.08
10. Цаканьи Маттиа 2 0.05
11. Давидович Павел 1 0.03
12. Сальседо Эдди 1 0.03
13. Кумбулла Мараш 1 0.03
14. Димарко Федерико 0 0
15. Амрабат Софьян 0 0
16. Ррахмани Амир 0 0

Карточки

Торино
# Игрок      
1. Иццо Армандо 6 2
2. Ринкон Томас 8 0
3. Эйна Ола 8 0
4. Бремер Глейсон 4 2
5. Ансальди Кристиан 7 0
6. Дзадза Симоне 7 0
7. Лукич Саша 5 1
8. Н'Кулу Николя 4 1
9. Эдера Симоне 3 1
10. Сиригу Сальваторе 4 0
11. Верди Симоне 4 0
12. Мейте Суалихо 4 0
13. Лянко Войнович 4 0
14. Белотти Андреа 3 0
15. Базелли Даниэле 3 0
16. Лашальт Диего 3 0
17. Беренгер Алекс 3 0
18. Де Сильвестри Лоренцо 2 0
19. Джиджи Коффи 1 0
Верона
# Игрок      
1. Амрабат Софьян 10 1
2. Кумбулла Мараш 6 1
3. Пессина Маттео 7 0
4. Гюнтер Корай 7 0
5. Давидович Павел 3 2
6. Велозу Мигель 6 0
7. Фараони Марко 6 0
8. Цаканьи Маттиа 5 0
9. Стемпиньски Мариуш 3 1
10. Лазович Дарко 4 0
11. Верре Валерио 4 0
12. Ррахмани Амир 4 0
13. Ди Кармине Самуэль 3 0
14. Эмпереур Алан 3 0
15. Борини Фабио 1 1
16. Боккетти Сальваторе 2 0
17. Агеманг-Баду Эммануэль 2 0
18. Эйссерик Валентин 2 0
19. Сильвестри Марко 2 0
20. Хендерсон Лиам 1 0
21. Димарко Федерико 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торино 15.79% (6) 15.79% (6) 13.16% (5) 18.42% (7) 21.05% (8) 15.79% (6)
 Верона 14.63% (6) 17.07% (7) 7.32% (3) 21.95% (9) 12.2% (5) 26.83% (11)

Предыдущие игры

Торино Последние 20 матчей: + = -
Фиорентина 2:0 Торино Торино 3:0 Дженоа Интер Милан 3:1 Торино Торино 3:1 Брешия
Ювентус 4:1 Торино Торино 1:2 Лацио Кальяри 4:2 Торино Торино 1:0 Удинезе Торино 1:1 Парма Наполи 2:1 Торино Милан 1:0 Торино Торино 1:3 Сампдория Лечче 4:0 Торино Милан 4:2 Торино Торино 0:7 Аталанта Сассуоло 2:1 Торино Торино 1:0 Болонья Торино 1:1 Дженоа Рома 0:2 Торино Торино 1:2 СПАЛ 2013
Верона Последние 20 матчей: + = -
Верона 1:1 Аталанта Рома 2:1 Верона Фиорентина 1:1 Верона Верона 2:2 Интер Милан
Брешия 2:0 Верона Верона 3:2 Парма Сассуоло 3:3 Верона Верона 0:2 Наполи Верона 2:1 Кальяри Сампдория 2:1 Верона Удинезе 0:0 Верона Верона 2:1 Ювентус Лацио 0:0 Верона Милан 1:1 Верона Верона 3:0 Лечче Болонья 1:1 Верона Верона 2:1 Дженоа СПАЛ 2013 0:2 Верона Верона 3:3 Торино Аталанта 3:2 Верона

Последние игры между собой

Торино: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 3
Верона: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 3
Верона 3:3 Торино Серия A Верона 2:1 Торино Серия A Торино 2:2 Верона Серия A Торино 0:0 Верона Серия A
Верона 2:2 Торино Серия A Верона 1:3 Торино Серия A Торино 0:1 Верона Серия A Верона 1:3 Торино Серия A Торино 2:2 Верона Серия A Торино 1:4 Верона Серия B Верона 1:3 Торино Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 34 25 5 4 72 - 36 80
2. Аталанта Заявка 35 22 8 5 95 - 44 74
3. Интер Милан Заявка 35 21 10 4 74 - 36 73
4. Лацио Заявка 34 21 6 7 69 - 37 69
5. Рома Заявка 35 18 7 10 69 - 47 61
6. Милан Заявка 35 17 8 10 55 - 44 59
7. Наполи Заявка 35 16 8 11 56 - 47 56
8. Сассуоло Заявка 35 13 9 13 64 - 60 48
9. Верона Заявка 35 11 13 11 43 - 43 46
10. Парма Заявка 35 12 7 16 49 - 51 43
11. Болонья Заявка 35 11 10 14 48 - 58 43
12. Фиорентина Заявка 35 10 13 12 43 - 45 43
13. Кальяри Заявка 34 10 12 12 49 - 50 42
14. Сампдория Заявка 35 12 5 18 46 - 58 41
15. Торино Заявка 35 11 5 19 42 - 63 38
16. Удинезе Заявка 34 9 9 16 32 - 48 36
17. Дженоа Заявка 35 9 9 17 44 - 65 36
18. Лечче Заявка 35 8 8 19 45 - 77 32
19. Брешия Заявка 35 6 6 23 33 - 74 24
20. СПАЛ 2013 Заявка 35 5 4 26 25 - 70 19
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Торино 52.6% (80)
X 36.8% (56)
Верона 10.5% (16)
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1.99 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Прогнозы на матч Торино 1:1 Верона

Исход игры
Торино
52.6% (80)
Ничья
36.8% (56)
Верона
10.5% (16)
Тотал 2.5
Больше
37.06% (53)
Меньше
62.94% (90)
Обе команды забьют
Да
67.83% (97)
Нет
32.17% (46)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.6% (45)
2:1 Торино
23.7% (36)
1:0 Торино
19.7% (30)
2:0 Торино
5.9% (9)
1:2 Верона
5.3% (8)
2:2 Ничья
3.3% (5)
0:1 Верона
2% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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