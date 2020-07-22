Торино
1:1
Конец матча
Стадион: Олимпийский стадион (Турин)
Верона
39' Желтая карточкаЭмпереур Алан
40' Желтая карточкаЛянко Войнович
56' Желтая карточкаН'Кулу Николя
0:1
56' ПенальтиБорини Фабио
59' Желтая карточкаДзадза Симоне
59' Желтая карточкаВерди Симоне
1:1
67' ГолДзадза Симоне
88' Желтая карточкаЭйссерик Валентин
88
Ринкон
Томас
24
Верди
Симоне
21
Гюнтер
Корай
16
Борини
Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Верди СимонеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Уйкани СамирВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
27 Газоини ЭминЗащитник
-
80 Адопо НдариПолузащитник
-
34 Эйна ОлаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Эдера СимонеПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Лонго Морено
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Борини ФабиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
39'
40'
56'
56'
0:1
59'
59'
67'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 5
-
5 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 16
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 4
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Белотти Андреа
|15 (7)
|0.41
|2.
|Дзадза Симоне
|6
|0.16
|3.
|Беренгер Алекс
|5
|0.14
|4.
|Ансальди Кристиан
|4
|0.11
|5.
|Бремер Глейсон
|3
|0.08
|6.
|Верди Симоне
|1
|0.03
|7.
|Ринкон Томас
|1
|0.03
|8.
|Эдера Симоне
|1
|0.03
|9.
|Н'Кулу Николя
|1
|0.03
|10.
|Иццо Армандо
|1
|0.03
|11.
|Бонифаци Кевин
|1
|0.03
|12.
|Лукич Саша
|1
|0.03
|13.
|Мейте Суалихо
|0
|0
|14.
|Базелли Даниэле
|0
|0
|15.
|Эйна Ола
|0
|0
|16.
|Лашальт Диего
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пессина Маттео
|7
|0.19
|2.
|Ди Кармине Самуэль
|6 (1)
|0.16
|3.
|Фараони Марко
|4
|0.11
|4.
|Паццини Джампаоло
|4 (3)
|0.11
|5.
|Лазович Дарко
|3
|0.08
|6.
|Велозу Мигель
|3
|0.08
|7.
|Верре Валерио
|3 (2)
|0.08
|8.
|Стемпиньски Мариуш
|3
|0.08
|9.
|Борини Фабио
|3 (1)
|0.08
|10.
|Цаканьи Маттиа
|2
|0.05
|11.
|Давидович Павел
|1
|0.03
|12.
|Сальседо Эдди
|1
|0.03
|13.
|Кумбулла Мараш
|1
|0.03
|14.
|Димарко Федерико
|0
|0
|15.
|Амрабат Софьян
|0
|0
|16.
|Ррахмани Амир
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Иццо Армандо
|6
|2
|2.
|Ринкон Томас
|8
|0
|3.
|Эйна Ола
|8
|0
|4.
|Бремер Глейсон
|4
|2
|5.
|Ансальди Кристиан
|7
|0
|6.
|Дзадза Симоне
|7
|0
|7.
|Лукич Саша
|5
|1
|8.
|Н'Кулу Николя
|4
|1
|9.
|Эдера Симоне
|3
|1
|10.
|Сиригу Сальваторе
|4
|0
|11.
|Верди Симоне
|4
|0
|12.
|Мейте Суалихо
|4
|0
|13.
|Лянко Войнович
|4
|0
|14.
|Белотти Андреа
|3
|0
|15.
|Базелли Даниэле
|3
|0
|16.
|Лашальт Диего
|3
|0
|17.
|Беренгер Алекс
|3
|0
|18.
|Де Сильвестри Лоренцо
|2
|0
|19.
|Джиджи Коффи
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Амрабат Софьян
|10
|1
|2.
|Кумбулла Мараш
|6
|1
|3.
|Пессина Маттео
|7
|0
|4.
|Гюнтер Корай
|7
|0
|5.
|Давидович Павел
|3
|2
|6.
|Велозу Мигель
|6
|0
|7.
|Фараони Марко
|6
|0
|8.
|Цаканьи Маттиа
|5
|0
|9.
|Стемпиньски Мариуш
|3
|1
|10.
|Лазович Дарко
|4
|0
|11.
|Верре Валерио
|4
|0
|12.
|Ррахмани Амир
|4
|0
|13.
|Ди Кармине Самуэль
|3
|0
|14.
|Эмпереур Алан
|3
|0
|15.
|Борини Фабио
|1
|1
|16.
|Боккетти Сальваторе
|2
|0
|17.
|Агеманг-Баду Эммануэль
|2
|0
|18.
|Эйссерик Валентин
|2
|0
|19.
|Сильвестри Марко
|2
|0
|20.
|Хендерсон Лиам
|1
|0
|21.
|Димарко Федерико
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Торино
|15.79% (6)
|15.79% (6)
|13.16% (5)
|18.42% (7)
|21.05% (8)
|15.79% (6)
|Верона
|14.63% (6)
|17.07% (7)
|7.32% (3)
|21.95% (9)
|12.2% (5)
|26.83% (11)
Предыдущие игры
Торино Последние 20 матчей: + = -Фиорентина 2:0 Торино Торино 3:0 Дженоа Интер Милан 3:1 Торино Торино 3:1 Брешия
Верона Последние 20 матчей: + = -Верона 1:1 Аталанта Рома 2:1 Верона Фиорентина 1:1 Верона Верона 2:2 Интер Милан
Последние игры между собой
Торино: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 3
Верона: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|34
|25
|5
|4
|72 - 36
|80
|2.
|Аталанта
|Заявка
|35
|22
|8
|5
|95 - 44
|74
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|35
|21
|10
|4
|74 - 36
|73
|4.
|Лацио
|Заявка
|34
|21
|6
|7
|69 - 37
|69
|5.
|Рома
|Заявка
|35
|18
|7
|10
|69 - 47
|61
|6.
|Милан
|Заявка
|35
|17
|8
|10
|55 - 44
|59
|7.
|Наполи
|Заявка
|35
|16
|8
|11
|56 - 47
|56
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|35
|13
|9
|13
|64 - 60
|48
|9.
|Верона
|Заявка
|35
|11
|13
|11
|43 - 43
|46
|10.
|Парма
|Заявка
|35
|12
|7
|16
|49 - 51
|43
|11.
|Болонья
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|48 - 58
|43
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|35
|10
|13
|12
|43 - 45
|43
|13.
|Кальяри
|Заявка
|34
|10
|12
|12
|49 - 50
|42
|14.
|Сампдория
|Заявка
|35
|12
|5
|18
|46 - 58
|41
|15.
|Торино
|Заявка
|35
|11
|5
|19
|42 - 63
|38
|16.
|Удинезе
|Заявка
|34
|9
|9
|16
|32 - 48
|36
|17.
|Дженоа
|Заявка
|35
|9
|9
|17
|44 - 65
|36
|18.
|Лечче
|Заявка
|35
|8
|8
|19
|45 - 77
|32
|19.
|Брешия
|Заявка
|35
|6
|6
|23
|33 - 74
|24
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|35
|5
|4
|26
|25 - 70
|19
Прогнозы на матч Торино 1:1 Верона
Исход игры
Торино
52.6% (80)
Ничья
36.8% (56)
Верона
10.5% (16)
Тотал 2.5
Больше
37.06% (53)
Меньше
62.94% (90)
Обе команды забьют
Да
67.83% (97)
Нет
32.17% (46)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.6% (45)
2:1 Торино
23.7% (36)
1:0 Торино
19.7% (30)
2:0 Торино
5.9% (9)
1:2 Верона
5.3% (8)
2:2 Ничья
3.3% (5)
0:1 Верона
2% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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