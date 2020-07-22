Парма
Позже
Стадион: Эннио Тардини
Наполи
22
Алвеш
Бруну
19
Куртич
Ясмин
11
Лосано
Ирвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Алвеш БрунуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Куртич ЯсминПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Лосано ИрвинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Гулам ФаузиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Юнес АминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Элмас ЭльифПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Мертенс ДрисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Корнелиус Андреас
|11
|0.3
|2.
|Кулушевски Деян
|7
|0.19
|3.
|Жервиньо Куасси
|7
|0.19
|4.
|Куцка Юрай
|6 (2)
|0.16
|5.
|Гальоло Риккардо
|3
|0.08
|6.
|Инглезе Роберто
|3
|0.08
|7.
|Иакопони Симоне
|2
|0.05
|8.
|Грасси Альберто
|1
|0.03
|9.
|Карамо Янн
|1
|0.03
|10.
|Барилла Антонино
|1
|0.03
|11.
|Спрокати Маттиа
|1
|0.03
|12.
|Скоццарелла Маттео
|0
|0
|13.
|Эрнани Азеведо
|0
|0
|14.
|Бругман Гастон
|0
|0
|15.
|Лорини Венсан
|0
|0
|16.
|Дармиан Маттео
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Милик Аркадиуш
|11
|0.3
|2.
|Мертенс Дрис
|9
|0.24
|3.
|Инсинье Лоренцо
|6 (3)
|0.16
|4.
|Кальехон Хосе
|4
|0.11
|5.
|Лосано Ирвин
|4
|0.11
|6.
|Манолас Костас
|4
|0.11
|7.
|Ди Лоренцо Джованни
|3
|0.08
|8.
|Льоренте Фернандо
|3
|0.08
|9.
|Фабиан Руис
|2
|0.05
|10.
|Зелиньски Петр
|2
|0.05
|11.
|Политано Маттео
|1
|0.03
|12.
|Максимович Никола
|1
|0.03
|13.
|Аллан Маркес
|1
|0.03
|14.
|Элмас Эльиф
|1
|0.03
|15.
|Демме Диего
|1
|0.03
|16.
|Юнес Амин
|1
|0.03
|17.
|Руй Мариу
|0
|0
|18.
|Хюсай Эльсейд
|0
|0
|19.
|Гулам Фаузи
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эрнани Азеведо
|10
|0
|2.
|Гальоло Риккардо
|7
|0
|3.
|Барилла Антонино
|6
|0
|4.
|Иакопони Симоне
|6
|0
|5.
|Куцка Юрай
|4
|1
|6.
|Дармиан Маттео
|5
|0
|7.
|Бругман Гастон
|4
|0
|8.
|Лорини Венсан
|4
|0
|9.
|Грасси Альберто
|4
|0
|10.
|Жервиньо Куасси
|3
|0
|11.
|Алвеш Бруну
|3
|0
|12.
|Кулушевски Деян
|3
|0
|13.
|Скоццарелла Маттео
|2
|0
|14.
|Дермаку Кастриот
|2
|0
|15.
|Пеццелла Джузеппе
|2
|0
|16.
|Сепе Луиджи
|1
|0
|17.
|Инглезе Роберто
|1
|0
|18.
|Корнелиус Андреас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Руй Мариу
|8
|0
|2.
|Кулибали Калиду
|6
|1
|3.
|Демме Диего
|6
|0
|4.
|Элмас Эльиф
|6
|0
|5.
|Милик Аркадиуш
|5
|0
|6.
|Ди Лоренцо Джованни
|5
|0
|7.
|Мертенс Дрис
|4
|0
|8.
|Максимович Никола
|2
|1
|9.
|Аллан Маркес
|3
|0
|10.
|Зелиньски Петр
|3
|0
|11.
|Хюсай Эльсейд
|3
|0
|12.
|Кальехон Хосе
|2
|0
|13.
|Манолас Костас
|2
|0
|14.
|Гулам Фаузи
|2
|0
|15.
|Фабиан Руис
|2
|0
|16.
|Луперто Себастьяно
|2
|0
|17.
|Льоренте Фернандо
|1
|0
|18.
|Инсинье Лоренцо
|1
|0
|19.
|Юнес Амин
|1
|0
|20.
|Политано Маттео
|1
|0
|21.
|Лосано Ирвин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Парма
|12.82% (5)
|20.51% (8)
|28.21% (11)
|17.95% (7)
|12.82% (5)
|7.69% (3)
|Наполи
|12% (6)
|10% (5)
|24% (12)
|16% (8)
|24% (12)
|14% (7)
Предыдущие игры
Парма Последние 20 матчей: + = -Парма 2:3 Сампдория Милан 3:1 Парма Парма 2:2 Болонья Рома 2:1 Парма
Наполи Последние 20 матчей: + = -Наполи 2:1 Удинезе Болонья 1:1 Наполи Наполи 2:2 Милан Дженоа 1:2 Наполи
Наполи 2:1 Рома Аталанта 2:0 Наполи Наполи 3:1 СПАЛ 2013 Верона 0:2 Наполи Наполи 0:0 Ювентус Наполи 1:1 Интер Милан Наполи 2:1 Торино Наполи 1:1 Барселона Брешия 1:2 Наполи Кальяри 0:1 Наполи Интер Милан 0:1 Наполи Наполи 2:3 Лечче Сампдория 2:4 Наполи Наполи 2:1 Ювентус Наполи 1:0 Лацио Наполи 0:2 Фиорентина
Последние игры между собой
Парма: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 10
Наполи: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 5
Наполи 2:0 Парма Серия A Парма 1:0 Наполи Серия A Наполи 0:1 Парма Серия A Парма 1:2 Наполи Серия A Наполи 3:1 Парма Серия A Парма 1:2 Наполи Серия A Наполи 1:2 Парма Серия A Парма 1:3 Наполи Серия A Наполи 2:0 Парма Серия A Наполи 2:3 Парма Серия A Парма 1:1 Наполи Серия A Парма 1:2 Наполи Серия A Наполи 1:0 Парма Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|34
|25
|5
|4
|72 - 36
|80
|2.
|Аталанта
|Заявка
|35
|22
|8
|5
|95 - 44
|74
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|34
|21
|9
|4
|74 - 36
|72
|4.
|Лацио
|Заявка
|34
|21
|6
|7
|69 - 37
|69
|5.
|Милан
|Заявка
|35
|17
|8
|10
|55 - 44
|59
|6.
|Рома
|Заявка
|34
|17
|7
|10
|63 - 46
|58
|7.
|Наполи
|Заявка
|34
|16
|8
|10
|55 - 45
|56
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|35
|13
|9
|13
|64 - 60
|48
|9.
|Верона
|Заявка
|34
|11
|12
|11
|42 - 42
|45
|10.
|Болонья
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|48 - 58
|43
|11.
|Кальяри
|Заявка
|34
|10
|12
|12
|49 - 50
|42
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|34
|10
|12
|12
|43 - 45
|42
|13.
|Сампдория
|Заявка
|34
|12
|5
|17
|45 - 56
|41
|14.
|Парма
|Заявка
|34
|11
|7
|16
|47 - 50
|40
|15.
|Торино
|Заявка
|34
|11
|4
|19
|41 - 62
|37
|16.
|Удинезе
|Заявка
|34
|9
|9
|16
|32 - 48
|36
|17.
|Дженоа
|Заявка
|34
|8
|9
|17
|42 - 64
|33
|18.
|Лечче
|Заявка
|34
|7
|8
|19
|42 - 76
|29
|19.
|Брешия
|Заявка
|34
|6
|6
|22
|32 - 71
|24
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|34
|5
|4
|25
|24 - 64
|19
Прогнозы на матч Парма - Наполи
Исход игры
Парма
3.9% (6)
Ничья
8.4% (13)
Наполи
87.7% (135)
Тотал 2.5
Больше
75.34% (110)
Меньше
24.66% (36)
Обе команды забьют
Да
81.51% (119)
Нет
18.49% (27)
Популярный счёт
1:2 Наполи
60.4% (93)
0:2 Наполи
9.1% (14)
1:1 Ничья
7.1% (11)
0:1 Наполи
6.5% (10)
1:3 Наполи
4.5% (7)
2:1 Парма
2.6% (4)
0:3 Наполи
1.3% (2)
2:4 Наполи
1.3% (2)
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