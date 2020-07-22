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Парма
 
Позже

Стадион:
Наполи
1
Сепе
Луиджи
36
Дармиан
Маттео
3
Дермаку
Кастриот
22
Алвеш
Бруну
97
Пеццелла
Джузеппе
8
Грасси
Альберто
15
Бругман
Гастон
19
Куртич
Ясмин
26
Силигарди
Лука
7
Карамо
Янн
20
Капрари
Джанлука
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
19
Максимович
Никола
26
Кулибали
Калиду
6
Руй
Мариу
8
Фабиан
Руис
4
Демме
Диего
5
Аллан
Маркес
21
Политано
Маттео
24
Инсинье
Лоренцо
11
Лосано
Ирвин
Парма
4-3-3
Наполи
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Парма
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Корнелиус Андреас 11 0.3
2. Кулушевски Деян 7 0.19
3. Жервиньо Куасси 7 0.19
4. Куцка Юрай 6 (2) 0.16
5. Гальоло Риккардо 3 0.08
6. Инглезе Роберто 3 0.08
7. Иакопони Симоне 2 0.05
8. Грасси Альберто 1 0.03
9. Карамо Янн 1 0.03
10. Барилла Антонино 1 0.03
11. Спрокати Маттиа 1 0.03
12. Скоццарелла Маттео 0 0
13. Эрнани Азеведо 0 0
14. Бругман Гастон 0 0
15. Лорини Венсан 0 0
16. Дармиан Маттео 0 0
Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Милик Аркадиуш 11 0.3
2. Мертенс Дрис 9 0.24
3. Инсинье Лоренцо 6 (3) 0.16
4. Кальехон Хосе 4 0.11
5. Лосано Ирвин 4 0.11
6. Манолас Костас 4 0.11
7. Ди Лоренцо Джованни 3 0.08
8. Льоренте Фернандо 3 0.08
9. Фабиан Руис 2 0.05
10. Зелиньски Петр 2 0.05
11. Политано Маттео 1 0.03
12. Максимович Никола 1 0.03
13. Аллан Маркес 1 0.03
14. Элмас Эльиф 1 0.03
15. Демме Диего 1 0.03
16. Юнес Амин 1 0.03
17. Руй Мариу 0 0
18. Хюсай Эльсейд 0 0
19. Гулам Фаузи 0 0

Карточки

Парма
# Игрок      
1. Эрнани Азеведо 10 0
2. Гальоло Риккардо 7 0
3. Барилла Антонино 6 0
4. Иакопони Симоне 6 0
5. Куцка Юрай 4 1
6. Дармиан Маттео 5 0
7. Бругман Гастон 4 0
8. Лорини Венсан 4 0
9. Грасси Альберто 4 0
10. Жервиньо Куасси 3 0
11. Алвеш Бруну 3 0
12. Кулушевски Деян 3 0
13. Скоццарелла Маттео 2 0
14. Дермаку Кастриот 2 0
15. Пеццелла Джузеппе 2 0
16. Сепе Луиджи 1 0
17. Инглезе Роберто 1 0
18. Корнелиус Андреас 1 0
Наполи
# Игрок      
1. Руй Мариу 8 0
2. Кулибали Калиду 6 1
3. Демме Диего 6 0
4. Элмас Эльиф 6 0
5. Милик Аркадиуш 5 0
6. Ди Лоренцо Джованни 5 0
7. Мертенс Дрис 4 0
8. Максимович Никола 2 1
9. Аллан Маркес 3 0
10. Зелиньски Петр 3 0
11. Хюсай Эльсейд 3 0
12. Кальехон Хосе 2 0
13. Манолас Костас 2 0
14. Гулам Фаузи 2 0
15. Фабиан Руис 2 0
16. Луперто Себастьяно 2 0
17. Льоренте Фернандо 1 0
18. Инсинье Лоренцо 1 0
19. Юнес Амин 1 0
20. Политано Маттео 1 0
21. Лосано Ирвин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Парма 12.82% (5) 20.51% (8) 28.21% (11) 17.95% (7) 12.82% (5) 7.69% (3)
 Наполи 12% (6) 10% (5) 24% (12) 16% (8) 24% (12) 14% (7)

Предыдущие игры

Парма Последние 20 матчей: + = -
Парма 2:3 Сампдория Милан 3:1 Парма Парма 2:2 Болонья Рома 2:1 Парма
Парма 1:2 Фиорентина Верона 3:2 Парма Парма 1:2 Интер Милан Дженоа 1:4 Парма Торино 1:1 Парма Парма 0:1 СПАЛ 2013 Сассуоло 0:1 Парма Парма 0:1 Лацио Кальяри 2:2 Парма Парма 2:0 Удинезе Ювентус 2:1 Парма Парма 0:2 Рома Парма 2:0 Лечче Аталанта 5:0 Парма Парма 1:1 Брешия Наполи 1:2 Парма
Наполи Последние 20 матчей: + = -
Наполи 2:1 Удинезе Болонья 1:1 Наполи Наполи 2:2 Милан Дженоа 1:2 Наполи
Наполи 2:1 Рома Аталанта 2:0 Наполи Наполи 3:1 СПАЛ 2013 Верона 0:2 Наполи Наполи 0:0 Ювентус Наполи 1:1 Интер Милан Наполи 2:1 Торино Наполи 1:1 Барселона Брешия 1:2 Наполи Кальяри 0:1 Наполи Интер Милан 0:1 Наполи Наполи 2:3 Лечче Сампдория 2:4 Наполи Наполи 2:1 Ювентус Наполи 1:0 Лацио Наполи 0:2 Фиорентина

Последние игры между собой

Парма: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 10
Наполи: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 5
Наполи 1:2 Парма Серия A Парма 0:4 Наполи Серия A Наполи 3:0 Парма Серия A Парма 2:2 Наполи Серия A
Наполи 2:0 Парма Серия A Парма 1:0 Наполи Серия A Наполи 0:1 Парма Серия A Парма 1:2 Наполи Серия A Наполи 3:1 Парма Серия A Парма 1:2 Наполи Серия A Наполи 1:2 Парма Серия A Парма 1:3 Наполи Серия A Наполи 2:0 Парма Серия A Наполи 2:3 Парма Серия A Парма 1:1 Наполи Серия A Парма 1:2 Наполи Серия A Наполи 1:0 Парма Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 34 25 5 4 72 - 36 80
2. Аталанта Заявка 35 22 8 5 95 - 44 74
3. Интер Милан Заявка 34 21 9 4 74 - 36 72
4. Лацио Заявка 34 21 6 7 69 - 37 69
5. Милан Заявка 35 17 8 10 55 - 44 59
6. Рома Заявка 34 17 7 10 63 - 46 58
7. Наполи Заявка 34 16 8 10 55 - 45 56
8. Сассуоло Заявка 35 13 9 13 64 - 60 48
9. Верона Заявка 34 11 12 11 42 - 42 45
10. Болонья Заявка 35 11 10 14 48 - 58 43
11. Кальяри Заявка 34 10 12 12 49 - 50 42
12. Фиорентина Заявка 34 10 12 12 43 - 45 42
13. Сампдория Заявка 34 12 5 17 45 - 56 41
14. Парма Заявка 34 11 7 16 47 - 50 40
15. Торино Заявка 34 11 4 19 41 - 62 37
16. Удинезе Заявка 34 9 9 16 32 - 48 36
17. Дженоа Заявка 34 8 9 17 42 - 64 33
18. Лечче Заявка 34 7 8 19 42 - 76 29
19. Брешия Заявка 34 6 6 22 32 - 71 24
20. СПАЛ 2013 Заявка 34 5 4 25 24 - 64 19
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
Прогнозы 154
Парма 3.9% (6)
X 8.4% (13)
Наполи 87.7% (135)
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1.94 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Прогнозы на матч Парма - Наполи

Исход игры
Парма
3.9% (6)
Ничья
8.4% (13)
Наполи
87.7% (135)
Тотал 2.5
Больше
75.34% (110)
Меньше
24.66% (36)
Обе команды забьют
Да
81.51% (119)
Нет
18.49% (27)
Популярный счёт
1:2 Наполи
60.4% (93)
0:2 Наполи
9.1% (14)
1:1 Ничья
7.1% (11)
0:1 Наполи
6.5% (10)
1:3 Наполи
4.5% (7)
2:1 Парма
2.6% (4)
0:3 Наполи
1.3% (2)
2:4 Наполи
1.3% (2)
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