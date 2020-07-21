Второй тайм

97' Обе команды могли выиграть сегодня, но Аталанта вырывает победу

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Кальдара Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Эбрима Колли получил желтую карточку от судьи

92' НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Эбрима Колли нырнул в штрафной. Спорно!

91' Удар от ворот произведет Аталанта

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Сансоне Никола навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

89' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

86' Ох, нехорошо это выглядит. Джимсити Берат получил травму и медбригада забирает его с поля.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Госенс Робин получил желтую карточку от судьи

83' Удар от ворот произведет Болонья

83' Паласио Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Удар от ворот произведет Аталанта

80' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Матч возобновлен

80' Тактическая замена. Паломино Хосе уходит с поля и его заменяет Бошко Шутало

80' Паломино Хосе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Хорошую попытку сделал Эбрима Колли. Удар в створ, но вратарь начеку

78' Эбрима Колли нанес удар, мяч был парирован, но Скорупски Лукаш не удержал его в руках.

78' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Малиновский Руслан из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

76' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Скорупски Лукаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Малиновский Руслан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

75' Данило Ларанжера получил желтую карточку от судьи

74' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Матч возобновлен

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Голлини Пьерлуиджи взял и забрал мяч на выходе

71' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Судья подбегает и показывает Фройлер Ремо из команды Аталанта отложенную желтую карточку за фол.

69' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Удар от ворот произведет Болонья

68' Эбрима Колли оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

68' Джимсити Берат выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Муриэль Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

66' Удар от ворот произведет Аталанта

66' Тактическая замена. Сапата Дуван уходит с поля и его заменяет Эбрима Колли

66' Медель Гари не смог попасть в створ ударом издали

65' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Г О О О О Л - Муриэль Луис изменил счет на табло!

62' Удар от ворот произведет Аталанта

62' Барроу Муса оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

61' Фройлер Ремо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Джимсити Берат выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Удар от ворот произведет Болонья

57' Гомес Алехандро не смог попасть в створ ударом издали

56' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Голлини Пьерлуиджи взял и забрал мяч на выходе

55' Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

55' Денсвил Стефано предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

52' Скорупски Лукаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Томиясу Такэхиро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

50' Удар от ворот произведет Болонья

50' Денсвил Стефано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Удар от ворот произведет Аталанта

48' Паласио Родриго не смог попасть в створ ударом издали

48' Удар от ворот произведет Болонья

47' Крейчи Ладислав из команды Болонья плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

47' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля