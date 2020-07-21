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Аталанта
1:0
Конец матча

Стадион:
Болонья
0'
30' Желтая карточка
Томиясу Такэхиро
1:0
62' Гол
Муриэль Луис
69' Желтая карточка
Фройлер Ремо
75' Желтая карточка
Данило Ларанжера
83' Желтая карточка
Госенс Робин
90' Желтая карточка
Колли Эбрима
90' Желтая карточка
Де Рон Мартен
90'+7
95
Голлини
Пьерлуиджи
2
Толой
Рафаэл
6
Паломино
Хосе
19
Джимсити
Берат
21
Кастань
Тимоти
15
Де
Рон
Мартен
11
Фройлер
Ремо
8
Госенс
Робин
88
Пашалич
Марио
10
Гомес
Алехандро
91
Сапата
Дуван
28
Скорупски
Лукаш
14
Томиясу
Такэхиро
23
Данило
Ларанжера
4
Денсвил
Стефано
11
Крейчи
Ладислав
5
Медель
Гари
32
Сванберг
Маттиас
17
Ольсен
Андреас
21
Сориано
Роберто
99
Барроу
Муса
24
Паласио
Родриго
Аталанта
3-4-2-1
Болонья
4-2-3-1

Ход матча

30'
 
Томиясу Такэхиро
46'
Муриэль Луис
Пашалич Марио
 
62'
Муриэль Луис
(Сапата Дуван)
1:0
64'
 
Домингес Николас
Сванберг Маттиас
64'
 
Орсолини Риккардо
Ольсен Андреас
64'
 
Сансоне Никола
Барроу Муса
66'
Малиновский Руслан
Гомес Алехандро
 
66'
Колли Эбрима
Сапата Дуван
 
69'
Фройлер Ремо
 
74'
 
М'Байе Ибрахим
Томиясу Такэхиро
75'
 
Данило Ларанжера
78'
 
Сантандер Федерико
Крейчи Ладислав
80'
Шутало Бошко
Паломино Хосе
 
83'
Госенс Робин
 
86'
Кальдара Маттиа
Джимсити Берат
 
90'
Колли Эбрима
 
90'
Де Рон Мартен
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 7
  • 7 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 19 Нарушения правил 14
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Муриэль Луис 18 (6) 0.49
2. Сапата Дуван 17 (1) 0.46
3. Иличич Йосип 15 0.41
4. Госенс Робин 9 0.24
5. Пашалич Марио 9 0.24
6. Барроу Муса 8 (1) 0.22
7. Малиновский Руслан 7 0.19
8. Гомес Алехандро 6 0.16
9. Толой Рафаэл 2 0.05
10. Де Рон Мартен 2 0.05
11. Фройлер Ремо 2 0.05
12. Паломино Хосе 2 0.05
13. Джимсити Берат 2 0.05
14. Кастань Тимоти 1 0.03
15. Траоре Амад 1 0.03
16. Хатебур Ханс 0 0
17. Кальдара Маттиа 0 0
18. Колли Эбрима 0 0
Болонья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Орсолини Риккардо 8 0.22
2. Паласио Родриго 6 0.16
3. Сориано Роберто 4 0.11
4. Сансоне Никола 4 (3) 0.11
5. Бани Маттиа 4 0.11
6. Поли Андреа 2 0.05
7. Данило Ларанжера 2 0.05
8. Томиясу Такэхиро 1 0.03
9. Джемаили Блерим 1 0.03
10. Ольсен Андреас 1 0.03
11. Крейчи Ладислав 1 0.03
12. Ювара Муса 1 0.03
13. Сантандер Федерико 1 (1) 0.03
14. М'Байе Ибрахим 0 0
15. Сванберг Маттиас 0 0
16. Денсвил Стефано 0 0
17. Домингес Николас 0 0
18. Пас Нехуэн 0 0

Карточки

Аталанта
# Игрок      
1. Де Рон Мартен 12 0
2. Хатебур Ханс 10 0
3. Толой Рафаэл 9 0
4. Малиновский Руслан 6 1
5. Пашалич Марио 6 0
6. Паломино Хосе 5 0
7. Джимсити Берат 4 0
8. Кастань Тимоти 4 0
9. Кьяер Симон 3 0
10. Фройлер Ремо 3 0
11. Госенс Робин 3 0
12. Голлини Пьерлуиджи 3 0
13. Иличич Йосип 1 1
14. Гомес Алехандро 2 0
15. Мазиелло Андреа 1 0
16. Муриэль Луис 1 0
17. Сапата Дуван 1 0
18. Кальдара Маттиа 1 0
19. Колли Эбрима 1 0
Болонья
# Игрок      
1. Бани Маттиа 12 1
2. Данило Ларанжера 10 1
3. Медель Гари 9 1
4. Томиясу Такэхиро 8 0
5. Денсвил Стефано 6 1
6. Схаутен Йерди 6 1
7. Сориано Роберто 3 2
8. Сансоне Никола 6 0
9. Поли Андреа 5 0
10. Сантандер Федерико 5 0
11. М'Байе Ибрахим 5 0
12. Паласио Родриго 4 0
13. Дейкс Митчелл 4 0
14. Орсолини Риккардо 3 0
15. Джемаили Блерим 2 0
16. Дестро Маттиа 2 0
17. Ольсен Андреас 2 0
18. Скорупски Лукаш 2 0
19. Сванберг Маттиас 2 0
20. Крейчи Ладислав 1 0
21. Домингес Николас 1 0
22. Барроу Муса 1 0
23. Пас Нехуэн 1 0
24. Ювара Муса 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аталанта 8.05% (7) 17.24% (15) 18.39% (16) 21.84% (19) 20.69% (18) 13.79% (12)
 Болонья 7.69% (3) 17.95% (7) 17.95% (7) 23.08% (9) 15.38% (6) 17.95% (7)

Предыдущие игры

Аталанта Последние 20 матчей: + = -
Верона 1:1 Аталанта Аталанта 6:2 Брешия Ювентус 2:2 Аталанта Аталанта 2:0 Сампдория
Кальяри 0:1 Аталанта Аталанта 2:0 Наполи Удинезе 2:3 Аталанта Аталанта 3:2 Лацио Аталанта 4:1 Сассуоло Валенсия 3:4 Аталанта Лечче 2:7 Аталанта Аталанта 4:1 Валенсия Аталанта 2:1 Рома Фиорентина 1:2 Аталанта Аталанта 2:2 Дженоа Торино 0:7 Аталанта Аталанта 1:2 СПАЛ 2013 Фиорентина 2:1 Аталанта Интер Милан 1:1 Аталанта Аталанта 5:0 Парма
Болонья Последние 20 матчей: + = -
Милан 5:1 Болонья Болонья 1:1 Наполи Парма 2:2 Болонья Болонья 1:2 Сассуоло
Интер Милан 1:2 Болонья Болонья 1:1 Кальяри Сампдория 1:2 Болонья Болонья 0:2 Ювентус Лацио 2:0 Болонья Болонья 1:1 Удинезе Болонья 0:3 Дженоа Рома 2:3 Болонья Болонья 2:1 Брешия СПАЛ 2013 1:3 Болонья Болонья 1:1 Верона Торино 1:0 Болонья Болонья 1:1 Фиорентина Лечче 2:3 Болонья Болонья 2:1 Аталанта Болонья 2:3 Милан

Последние игры между собой

Аталанта: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 5
Болонья: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 11
Болонья 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 4:1 Болонья Серия A Болонья 1:2 Аталанта Серия A Болонья 0:1 Аталанта Серия A
Аталанта 1:0 Болонья Серия A Аталанта 3:2 Болонья Серия A Болонья 0:2 Аталанта Серия A Аталанта 2:0 Болонья Серия A Болонья 3:0 Аталанта Серия A Болонья 0:2 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Болонья Серия A Аталанта 1:1 Болонья Серия A Болонья 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 2:0 Болонья Серия A Болонья 3:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Болонья Серия A Болонья 2:2 Аталанта Серия A Аталанта 0:1 Болонья Серия A Болонья 0:1 Аталанта Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 34 25 5 4 72 - 36 80
2. Аталанта Заявка 35 22 8 5 95 - 44 74
3. Интер Милан Заявка 34 21 9 4 74 - 36 72
4. Лацио Заявка 34 21 6 7 69 - 37 69
5. Милан 2:1 Заявка 35 17 8 10 55 - 44 59
6. Рома Заявка 34 17 7 10 63 - 46 58
7. Наполи Заявка 34 16 8 10 55 - 45 56
8. Сассуоло 1:2 Заявка 35 13 9 13 64 - 60 48
9. Верона Заявка 34 11 12 11 42 - 42 45
10. Болонья Заявка 35 11 10 14 48 - 58 43
11. Кальяри Заявка 34 10 12 12 49 - 50 42
12. Фиорентина Заявка 34 10 12 12 43 - 45 42
13. Сампдория Заявка 34 12 5 17 45 - 56 41
14. Парма Заявка 34 11 7 16 47 - 50 40
15. Торино Заявка 34 11 4 19 41 - 62 37
16. Удинезе Заявка 34 9 9 16 32 - 48 36
17. Дженоа Заявка 34 8 9 17 42 - 64 33
18. Лечче Заявка 34 7 8 19 42 - 76 29
19. Брешия Заявка 34 6 6 22 32 - 71 24
20. СПАЛ 2013 Заявка 34 5 4 25 24 - 64 19
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gewiss Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 146
Аталанта 93.8% (137)
X 4.1% (6)
Болонья 2.1% (3)
0
выиграет Аталанта, со счетом 4:1
Оле оле Аталанта топ
Олег Чижиков #
Все прогнозы
1.78 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Прогнозы на матч Аталанта 1:0 Болонья

Исход игры
Аталанта
93.8% (137)
Ничья
4.1% (6)
Болонья
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
64.49% (89)
Меньше
35.51% (49)
Обе команды забьют
Да
60.87% (84)
Нет
39.13% (54)
Популярный счёт
3:1 Аталанта
29.5% (43)
2:0 Аталанта
28.8% (42)
2:1 Аталанта
15.1% (22)
3:0 Аталанта
5.5% (8)
4:1 Аталанта
5.5% (8)
1:1 Ничья
2.7% (4)
3:2 Аталанта
2.1% (3)
1:2 Болонья
2.1% (3)
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