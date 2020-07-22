рома очнулась
Vasilij #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Петанья Андреа
|12 (5)
|0.32
|2.
|Валоти Матиа
|3
|0.08
|3.
|Куртич Ясмин
|2
|0.05
|4.
|Ди Франческо Федерико
|2
|0.05
|5.
|Дабо Брайан
|1
|0.03
|6.
|Стрефецца Габриэль
|1
|0.03
|7.
|Флоккари Сержио
|1
|0.03
|8.
|Миссироли Симоне
|1
|0.03
|9.
|Черри Альберто
|1
|0.03
|10.
|Бонифаци Кевин
|1
|0.03
|11.
|Вальдифиори Мирко
|0
|0
|12.
|Реца Аркадиуш
|0
|0
|13.
|Томович Ненад
|0
|0
|14.
|Ционек Тьяго
|0
|0
|15.
|Мурджа Алессандро
|0
|0
|16.
|Хулио Игор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джеко Эдин
|15
|0.41
|2.
|Мхитарян Генрих
|9
|0.24
|3.
|Коларов Александар
|6 (2)
|0.16
|4.
|Дзаньоло Николо
|5
|0.14
|5.
|Калинич Никола
|4
|0.11
|6.
|Клюйверт Джастин
|4
|0.11
|7.
|Верету Жордан
|4 (3)
|0.11
|8.
|Перотти Диего
|3 (3)
|0.08
|9.
|Юндер Дженгиз
|3
|0.08
|10.
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|0.05
|11.
|Смоллинг Крис
|2
|0.05
|12.
|Кристанте Бриан
|1
|0.03
|13.
|Спинаццола Леонардо
|1
|0.03
|14.
|Перес Карлес
|1
|0.03
|15.
|Фасио Федерико
|1
|0.03
|16.
|Манчини Джанлука
|1
|0.03
|17.
|Перес Бруно
|0
|0
|18.
|Пасторе Хавьер
|0
|0
|19.
|Флоренци Алессандро
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ционек Тьяго
|10
|0
|2.
|Стрефецца Габриэль
|7
|1
|3.
|Миссироли Симоне
|7
|0
|4.
|Валоти Матиа
|7
|0
|5.
|Хулио Игор
|7
|0
|6.
|Томович Ненад
|5
|1
|7.
|Куртич Ясмин
|6
|0
|8.
|Фелипе Диас
|5
|0
|9.
|Вальдифиори Мирко
|5
|0
|10.
|Петанья Андреа
|5
|0
|11.
|Ди Франческо Федерико
|4
|0
|12.
|Викари Франческо
|4
|0
|13.
|Флоккари Сержио
|3
|0
|14.
|Дабо Брайан
|3
|0
|15.
|Мурджа Алессандро
|3
|0
|16.
|Бериша Этрит
|2
|0
|17.
|Бонифаци Кевин
|2
|0
|18.
|Реца Аркадиуш
|2
|0
|19.
|Д'Аллесандро Марко
|0
|1
|20.
|Жуканович Эрвин
|1
|0
|21.
|Сала Джакопо
|1
|0
|22.
|Черри Альберто
|1
|0
|23.
|Фарес Мохамед
|1
|0
|24.
|Янкович Марко
|1
|0
|25.
|Летица Карло
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Манчини Джанлука
|13
|1
|2.
|Пеллегрини Лоренцо
|7
|1
|3.
|Кристанте Бриан
|6
|1
|4.
|Дзаньоло Николо
|7
|0
|5.
|Клюйверт Джастин
|5
|1
|6.
|Коларов Александар
|6
|0
|7.
|Верету Жордан
|6
|0
|8.
|Флоренци Алессандро
|5
|0
|9.
|Четин Мерт
|3
|1
|10.
|Джеко Эдин
|4
|0
|11.
|Сантон Давиде
|4
|0
|12.
|Мхитарян Генрих
|4
|0
|13.
|Диавара Амаду
|4
|0
|14.
|Перотти Диего
|2
|1
|15.
|Перес Бруно
|3
|0
|16.
|Пау Лопес
|3
|0
|17.
|Вильяр Гонсало
|3
|0
|18.
|Фасио Федерико
|1
|1
|19.
|Жуан Жезус
|2
|0
|20.
|Спинаццола Леонардо
|2
|0
|21.
|Юндер Дженгиз
|2
|0
|22.
|Ибаньес Рожер
|2
|0
|23.
|Калинич Никола
|1
|0
|24.
|Смоллинг Крис
|1
|0
|25.
|Перес Карлес
|1
|0
|26.
|Антонуччи Мирко
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|СПАЛ 2013
|8.7% (2)
|30.43% (7)
|17.39% (4)
|21.74% (5)
|17.39% (4)
|4.35% (1)
|Рома
|10.34% (6)
|17.24% (10)
|15.52% (9)
|25.86% (15)
|22.41% (13)
|8.62% (5)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|34
|25
|5
|4
|72 - 36
|80
|2.
|Аталанта
|Заявка
|35
|22
|8
|5
|95 - 44
|74
|3.
|Интер Милан
|0:0 Заявка
|35
|21
|10
|4
|74 - 36
|73
|4.
|Лацио
|Заявка
|34
|21
|6
|7
|69 - 37
|69
|5.
|Рома
|2:1 Заявка
|35
|18
|7
|10
|65 - 47
|61
|6.
|Милан
|Заявка
|35
|17
|8
|10
|55 - 44
|59
|7.
|Наполи
|Заявка
|35
|16
|8
|11
|56 - 47
|56
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|35
|13
|9
|13
|64 - 60
|48
|9.
|Верона
|0:0 Заявка
|35
|11
|13
|11
|42 - 42
|46
|10.
|Парма
|Заявка
|35
|12
|7
|16
|49 - 51
|43
|11.
|Болонья
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|48 - 58
|43
|12.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|35
|10
|13
|12
|43 - 45
|43
|13.
|Кальяри
|Заявка
|34
|10
|12
|12
|49 - 50
|42
|14.
|Сампдория
|1:1 Заявка
|35
|12
|6
|17
|46 - 57
|42
|15.
|Торино
|0:0 Заявка
|35
|11
|5
|19
|41 - 62
|38
|16.
|Удинезе
|Заявка
|34
|9
|9
|16
|32 - 48
|36
|17.
|Дженоа
|1:1 Заявка
|35
|8
|10
|17
|43 - 65
|34
|18.
|Лечче
|2:0 Заявка
|35
|8
|8
|19
|44 - 76
|32
|19.
|Брешия
|0:2 Заявка
|35
|6
|6
|23
|32 - 73
|24
|20.
|СПАЛ 2013
|1:2 Заявка
|35
|5
|4
|26
|25 - 66
|19
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