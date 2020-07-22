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  3. Италия
СПАЛ 2013
1:2
Второй тайм: 46'

Стадион:
Рома
0'
0:1
10' Гол
Калинич Никола
1:1
24' Гол
Черри Альберто
1:2
38' Гол
Перес Карлес
46'
25
Летица
Карло
40
Томович
Ненад
23
Викари
Франческо
27
Фелипе
Диас
26
Сала
Джакопо
11
Мурджа
Алессандро
6
Вальдифиори
Мирко
14
Дабо
Брайан
77
Д'Аллесандро
Марко
32
Черри
Альберто
21
Стрефецца
Габриэль
13
Пау
Лопес
23
Манчини
Джанлука
6
Смоллинг
Крис
11
Коларов
Александар
33
Перес
Бруно
42
Диавара
Амаду
4
Кристанте
Бриан
37
Спинаццола
Леонардо
31
Перес
Карлес
7
Пеллегрини
Лоренцо
19
Калинич
Никола
СПАЛ 2013
4-4-2
Рома
3-4-2-1

Ход матча

6'
Реца Аркадиуш
Сала Джакопо
 
10'
0:1
Калинич Никола
24'
Черри Альберто
(Вальдифиори Мирко)
1:1
38'
1:2
Перес Карлес
46'
 
Дзаппакоста Давиде
Спинаццола Леонардо

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

СПАЛ 2013
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Петанья Андреа 12 (5) 0.32
2. Валоти Матиа 3 0.08
3. Куртич Ясмин 2 0.05
4. Ди Франческо Федерико 2 0.05
5. Дабо Брайан 1 0.03
6. Стрефецца Габриэль 1 0.03
7. Флоккари Сержио 1 0.03
8. Миссироли Симоне 1 0.03
9. Черри Альберто 1 0.03
10. Бонифаци Кевин 1 0.03
11. Вальдифиори Мирко 0 0
12. Реца Аркадиуш 0 0
13. Томович Ненад 0 0
14. Ционек Тьяго 0 0
15. Мурджа Алессандро 0 0
16. Хулио Игор 0 0
Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джеко Эдин 15 0.41
2. Мхитарян Генрих 9 0.24
3. Коларов Александар 6 (2) 0.16
4. Дзаньоло Николо 5 0.14
5. Калинич Никола 4 0.11
6. Клюйверт Джастин 4 0.11
7. Верету Жордан 4 (3) 0.11
8. Перотти Диего 3 (3) 0.08
9. Юндер Дженгиз 3 0.08
10. Пеллегрини Лоренцо 2 0.05
11. Смоллинг Крис 2 0.05
12. Кристанте Бриан 1 0.03
13. Спинаццола Леонардо 1 0.03
14. Перес Карлес 1 0.03
15. Фасио Федерико 1 0.03
16. Манчини Джанлука 1 0.03
17. Перес Бруно 0 0
18. Пасторе Хавьер 0 0
19. Флоренци Алессандро 0 0

Карточки

СПАЛ 2013
# Игрок      
1. Ционек Тьяго 10 0
2. Стрефецца Габриэль 7 1
3. Миссироли Симоне 7 0
4. Валоти Матиа 7 0
5. Хулио Игор 7 0
6. Томович Ненад 5 1
7. Куртич Ясмин 6 0
8. Фелипе Диас 5 0
9. Вальдифиори Мирко 5 0
10. Петанья Андреа 5 0
11. Ди Франческо Федерико 4 0
12. Викари Франческо 4 0
13. Флоккари Сержио 3 0
14. Дабо Брайан 3 0
15. Мурджа Алессандро 3 0
16. Бериша Этрит 2 0
17. Бонифаци Кевин 2 0
18. Реца Аркадиуш 2 0
19. Д'Аллесандро Марко 0 1
20. Жуканович Эрвин 1 0
21. Сала Джакопо 1 0
22. Черри Альберто 1 0
23. Фарес Мохамед 1 0
24. Янкович Марко 1 0
25. Летица Карло 1 0
Рома
# Игрок      
1. Манчини Джанлука 13 1
2. Пеллегрини Лоренцо 7 1
3. Кристанте Бриан 6 1
4. Дзаньоло Николо 7 0
5. Клюйверт Джастин 5 1
6. Коларов Александар 6 0
7. Верету Жордан 6 0
8. Флоренци Алессандро 5 0
9. Четин Мерт 3 1
10. Джеко Эдин 4 0
11. Сантон Давиде 4 0
12. Мхитарян Генрих 4 0
13. Диавара Амаду 4 0
14. Перотти Диего 2 1
15. Перес Бруно 3 0
16. Пау Лопес 3 0
17. Вильяр Гонсало 3 0
18. Фасио Федерико 1 1
19. Жуан Жезус 2 0
20. Спинаццола Леонардо 2 0
21. Юндер Дженгиз 2 0
22. Ибаньес Рожер 2 0
23. Калинич Никола 1 0
24. Смоллинг Крис 1 0
25. Перес Карлес 1 0
26. Антонуччи Мирко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 СПАЛ 2013 8.7% (2) 30.43% (7) 17.39% (4) 21.74% (5) 17.39% (4) 4.35% (1)
 Рома 10.34% (6) 17.24% (10) 15.52% (9) 25.86% (15) 22.41% (13) 8.62% (5)

Предыдущие игры

СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: + = -
Брешия 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:4 Интер Милан Дженоа 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:3 Удинезе
Сампдория 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:2 Милан Наполи 3:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Кальяри Парма 0:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Ювентус Лечче 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Сассуоло Лацио 5:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:3 Болонья Аталанта 1:2 СПАЛ 2013 Милан 3:0 СПАЛ 2013 Фиорентина 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:2 Верона Торино 1:2 СПАЛ 2013 Рома 3:1 СПАЛ 2013
Рома Последние 20 матчей: + = -
Рома 2:2 Интер Милан Рома 2:1 Верона Брешия 0:3 Рома Рома 2:1 Парма
Наполи 2:1 Рома Рома 0:2 Удинезе Милан 2:0 Рома Рома 2:1 Сампдория Кальяри 3:4 Рома Гент 1:1 Рома Рома 4:0 Лечче Рома 1:0 Гент Аталанта 2:1 Рома Рома 2:3 Болонья Сассуоло 4:2 Рома Рома 1:1 Лацио Ювентус 3:1 Рома Дженоа 1:3 Рома Парма 0:2 Рома Рома 1:2 Ювентус

Последние игры между собой

СПАЛ 2013: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Рома: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Рома 3:1 СПАЛ 2013 Серия A СПАЛ 2013 2:1 Рома Серия A Рома 0:2 СПАЛ 2013 Серия A СПАЛ 2013 0:3 Рома Серия A
Рома 3:1 СПАЛ 2013 Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 34 25 5 4 72 - 36 80
2. Аталанта Заявка 35 22 8 5 95 - 44 74
3. Интер Милан 0:0 Заявка 35 21 10 4 74 - 36 73
4. Лацио Заявка 34 21 6 7 69 - 37 69
5. Рома 2:1 Заявка 35 18 7 10 65 - 47 61
6. Милан Заявка 35 17 8 10 55 - 44 59
7. Наполи Заявка 35 16 8 11 56 - 47 56
8. Сассуоло Заявка 35 13 9 13 64 - 60 48
9. Верона 0:0 Заявка 35 11 13 11 42 - 42 46
10. Парма Заявка 35 12 7 16 49 - 51 43
11. Болонья Заявка 35 11 10 14 48 - 58 43
12. Фиорентина 0:0 Заявка 35 10 13 12 43 - 45 43
13. Кальяри Заявка 34 10 12 12 49 - 50 42
14. Сампдория 1:1 Заявка 35 12 6 17 46 - 57 42
15. Торино 0:0 Заявка 35 11 5 19 41 - 62 38
16. Удинезе Заявка 34 9 9 16 32 - 48 36
17. Дженоа 1:1 Заявка 35 8 10 17 43 - 65 34
18. Лечче 2:0 Заявка 35 8 8 19 44 - 76 32
19. Брешия 0:2 Заявка 35 6 6 23 32 - 73 24
20. СПАЛ 2013 1:2 Заявка 35 5 4 26 25 - 66 19
  • Второй тайм
  • Замена
    47'
    В перерыве в составе "Ромы" произошла замена. Вместо Леонардо Спинаццолы на поле появился Давиде Дзаппакоста.
  • Второй тайм начался
    46'
    Появляются команды на поле. Арбитр дает сигнал о старте второго тайма. Поехали!
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья дает свисток на перерыв. Счет после первого тайма 1:2.
  • 45'
    Коларов великолепно забросил мяч вперёд на Карлеса Переса, а тот попытался перебросить голкипера, но Летица на месте.
  • 45'
    Стрефецца получил мяч на границе штрафной площади "Ромы" и сразу же выстрелил по воротам, но получилось сильно выше створа. 
Футбольный тест из 100 вопросов
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  • Дополнительное время
    45'
    К основному времени первого тайма добавлено три минуты.
  • Офсайд
    44'
    Кристанте из глубины поля забросил мяч на левый фланг на Пеллегрини, но Лоренцо оказался в положении "вне игры".
  • 43'
    Кристанте зацепил Вальдифиори в центре поля, ограничился главный арбитр встречи лишь устным предупреждением в данном эпизоде.
  • 42'
    С правого фланга пошла подача в штрафную "Ромы", едва не добрался там до мяча Д'Аллесандро, но успел опередить его Смоллинг.
  • 41'
    Пять футболистов "Ромы" прессингуют соперника и не позволяют выйти ему со своей половины поля, совсем разладилась игра у СПАЛа.
  • 40'
    О чем и говорили ранее, индивидуальное мастерство значит многое, один футболист индивидуально ошибся, а второй в одиночку разобрался и забил гол.
  • Описание гола
    39'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-2! Карлес Перес! Перес отобрал мяч у Рецы, сразу же вошёл в штрафную и пробил в дальний угол, без шансов для голкипера. 
  • 38'
    Д'Алессандро подхватил мяч в центре поля, но тут же оказался около него Манчини и заехал по ногам полузащитнику хозяев.
  • 37'
    Кристанте с левого фланга выполнил подачу в штрафную СПАЛа, но здорово сыграл на выходе Летица и без проблем забрал мяч.
  • 36'
    Ошибся Пау Лопес! В результате чего обвёл его на правом краю штрафной Д'Аллесандро и выполнил сразу же передачу на Черри, которого в последний момент успел опередить Диавара.
  • 35'
    Бруно Перес с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной хозяев, но там нарушил правила на Викари Калинич.
  • 34'
    Римляне отобрали мяч вблизи чужой штрафной, но вот никаких дивидендов это не дало, почти всей командой в своей штрафной находятся хозяева.
  • 33'
    Кристанте подхватил мяч метрах в тридцати от чужих ворот и мощно выстрелил по воротам, но получилось чуть правее створа, неплохо было.
  • 32'
    Вторая атака подряд начинается с длинного паса Коларова на Бруну Переса, но на этот раз футболист "Ромы" находился в правильном положении, продолжается атака гостей.
  • Офсайд
    31'
    Коларов со своей половины поля выполнил длинную передачу вперёд на Бруну Переса, но вингер гостей оказался в положении "вне игры".
  • 30'
    Мурджа с правого фланга выполнил подачу в штрафную "Ромы", набегал туда Дабо, но до мяча добраться не смог. 
  • 29'
    Черри локтем задел лицо Коларова, за такое можно и жёлтую показать, но слишком картинно упал Александр, думаю, это повлияло на решение арбитра. 
  • Опасный момент
    28'
    Ого! Коларов в свойственном себе стиле метров с тридцати мощно выстрелил по воротам, но получилось чуть выше створа.
  • 27'
    Важно отметить, что для СПАЛа эта игра не имеет никакого турнирного значения в отличии от "Ромы", но хозяева смотрятся очень достойно. 
  • 26'
    Пауза на водопой в матче, а тем временем главный тренер хозяев отправил кого-то из своих игроков разминаться, возможно, испытывает дискомфорт Черри.
  • 25'
    Получил Черри повреждение во время приземления, задел Коларов шипами руку нападающему соперника, оказывают помощь Альберто.
  • Описание гола
    24'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Черри! Вальдифиори из глубины поля выполнил прекрасный заброс в штрафную на Черри, который продавил Коларова и головой вонзил мяч в правый верхний угол. Красиво!
  • 23'
    Очень широко атакуют гости, с фланга на фланг перекатывают они мяч вблизи чужой штрафной, а СПАЛ этому и не препятствует. 
  • 22'
    Три подряд удара игроков "Ромы" были заблокированы защитниками хозяев, самоотверженно ложатся под мяч футболисты СПАЛа.
  • 21'
    И вновь Спинаццола подключился к атаке и прострелил с левого фланга, находился на дальней штанге Калинич, но мяч до него не дошёл.
  • 20'
    Поактивнее выглядят хозяева, но заметно, что игроки "Ромы" индивидуально сильнее в отдельных эпизодах, впрочем, футбол - это командная игра. 
  • Угловой
    19'
    Угловой заработали хозяева. Пошла подача в центр штрафной, но совсем никого из футболистов СПАЛа не оказалось в этой зоне.
  • 18'
    Перес с правого фланга простреливал на ближнюю штангу ворот СПАЛа, но совсем немного не успел к этой передаче Калинич.
  • 17'
    Стоит отметить, что активнее всех в составе "Ромы" в первые минуты матча выглядит крайний левый защитник Спинаццола, часто подключается к атаке.
  • 16'
    В очередной раз через центр попытались организовать свою атаку хозяева, но не работает данная тактика, центральные защитники "Ромы" пока надёжны. 
  • 15'
    Спинаццола с левого фланга сыграл в центр на Калинича, а тот в касание продолжил в штрафную, но получилось крайне неточно. 
  • 14'
    Активнее после пропущенного гола заиграли хозяева, но подойти к чужой штрафной у них пока не получается, надёжно обороняется "Рома".
  • Офсайд
    13'
    А теперь уже Стрефецца оказался в положении "вне игры", вновь на тоненького момент, но в этот раз гола не было, а было опасно.
  • 11'
    Минуты три общался главный арбитр встречи с видеоассистентами, в итоге гол засчитан, хотя изначальное решение было не таким.
  • Описание гола
    10'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Калинич! Отскочил мяч к Пеллегрини вчужой штрафной, пробил он сразу же по воротам, голкипер спас свою команду, но на добивании первым оказался Калинич и мимо пустых ворот не промахнулся.
  • 9'
    Передача вперёд на Черри, которого опередил Смоллинг. Стоит отметить, что в последнее время ходят слухи о выкупа "Ромой" Криса у "Манчестер Юнайтед".
  • 8'
    Из глубины поля последовал заброс на Калинича, но получилось слишком сильно, мяч прилетел точно в руки голкиперу СПАЛа.
  • 7'
    Черри с правого фланга вошёл в штрафную соперника и мощно пробил в ближний угол, но попал лишь в сетку с внешней стороны. 
  • Замена
    6'
    Ого! Уже на шестой минуте встречи произошла замена в составе хозяев. Вместо Джакопо Салы на поле появился Аркадиуш Реца. Травма у защитника.
  • 5'
    Дабо покатил мяч направо на Д'Алессандро, который завалился на газон после единоборства со Спинаццолой, но арбитр показывает, что нужно подниматься.
  • 4'
    Д'Алессандро с левого фланга выполнил подачу в чужую штрафную, но никого из партнёров там не оказалось, безадресный навес. 
  • 3'
    А вот и первая вылазка со своей половины поля в исполнении хозяев, Сала протащил мяч по левому флангу, но остановился и сыграл назад.
  • 2'
    Спинаццола с левого фланга ворвался в штрафную хозяев и сразу же пробил в ближний угол, но попал в защитника СПАЛА.
  • Первый тайм начался
    1'
    Команды появились на поле. Звучит стартовый свисток, матч начался!
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Paolo Mazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч СПАЛ 2013 1:2 Рома

Исход игры
СПАЛ 2013
3.1% (5)
Ничья
2.5% (4)
Рома
94.3% (150)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (84)
Меньше
42.86% (63)
Обе команды забьют
Да
51.7% (76)
Нет
48.3% (71)
Популярный счёт
0:2 Рома
30.8% (49)
1:2 Рома
29.6% (47)
1:3 Рома
13.8% (22)
0:1 Рома
6.9% (11)
0:3 Рома
5.7% (9)
2:1 СПАЛ 2013
1.9% (3)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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