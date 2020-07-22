В перерыве в составе "Ромы" произошла замена. Вместо Леонардо Спинаццолы на поле появился Давиде Дзаппакоста.

Стрефецца получил мяч на границе штрафной площади "Ромы" и сразу же выстрелил по воротам, но получилось сильно выше створа.

Коларов великолепно забросил мяч вперёд на Карлеса Переса, а тот попытался перебросить голкипера, но Летица на месте.

45' К основному времени первого тайма добавлено три минуты.

44' Кристанте из глубины поля забросил мяч на левый фланг на Пеллегрини, но Лоренцо оказался в положении "вне игры".

43' Кристанте зацепил Вальдифиори в центре поля, ограничился главный арбитр встречи лишь устным предупреждением в данном эпизоде.

42' С правого фланга пошла подача в штрафную "Ромы", едва не добрался там до мяча Д'Аллесандро, но успел опередить его Смоллинг.

41' Пять футболистов "Ромы" прессингуют соперника и не позволяют выйти ему со своей половины поля, совсем разладилась игра у СПАЛа.

40' О чем и говорили ранее, индивидуальное мастерство значит многое, один футболист индивидуально ошибся, а второй в одиночку разобрался и забил гол.

39' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-2! Карлес Перес! Перес отобрал мяч у Рецы, сразу же вошёл в штрафную и пробил в дальний угол, без шансов для голкипера.

38' Д'Алессандро подхватил мяч в центре поля, но тут же оказался около него Манчини и заехал по ногам полузащитнику хозяев.

37' Кристанте с левого фланга выполнил подачу в штрафную СПАЛа, но здорово сыграл на выходе Летица и без проблем забрал мяч.

36' Ошибся Пау Лопес! В результате чего обвёл его на правом краю штрафной Д'Аллесандро и выполнил сразу же передачу на Черри, которого в последний момент успел опередить Диавара.

35' Бруно Перес с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной хозяев, но там нарушил правила на Викари Калинич.

34' Римляне отобрали мяч вблизи чужой штрафной, но вот никаких дивидендов это не дало, почти всей командой в своей штрафной находятся хозяева.

33' Кристанте подхватил мяч метрах в тридцати от чужих ворот и мощно выстрелил по воротам, но получилось чуть правее створа, неплохо было.

32' Вторая атака подряд начинается с длинного паса Коларова на Бруну Переса, но на этот раз футболист "Ромы" находился в правильном положении, продолжается атака гостей.

31' Коларов со своей половины поля выполнил длинную передачу вперёд на Бруну Переса, но вингер гостей оказался в положении "вне игры".

30' Мурджа с правого фланга выполнил подачу в штрафную "Ромы", набегал туда Дабо, но до мяча добраться не смог.

29' Черри локтем задел лицо Коларова, за такое можно и жёлтую показать, но слишком картинно упал Александр, думаю, это повлияло на решение арбитра.

28' Ого! Коларов в свойственном себе стиле метров с тридцати мощно выстрелил по воротам, но получилось чуть выше створа.

27' Важно отметить, что для СПАЛа эта игра не имеет никакого турнирного значения в отличии от "Ромы", но хозяева смотрятся очень достойно.

26' Пауза на водопой в матче, а тем временем главный тренер хозяев отправил кого-то из своих игроков разминаться, возможно, испытывает дискомфорт Черри.

25' Получил Черри повреждение во время приземления, задел Коларов шипами руку нападающему соперника, оказывают помощь Альберто.

24' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Черри! Вальдифиори из глубины поля выполнил прекрасный заброс в штрафную на Черри, который продавил Коларова и головой вонзил мяч в правый верхний угол. Красиво!

23' Очень широко атакуют гости, с фланга на фланг перекатывают они мяч вблизи чужой штрафной, а СПАЛ этому и не препятствует.

22' Три подряд удара игроков "Ромы" были заблокированы защитниками хозяев, самоотверженно ложатся под мяч футболисты СПАЛа.

21' И вновь Спинаццола подключился к атаке и прострелил с левого фланга, находился на дальней штанге Калинич, но мяч до него не дошёл.

20' Поактивнее выглядят хозяева, но заметно, что игроки "Ромы" индивидуально сильнее в отдельных эпизодах, впрочем, футбол - это командная игра.

19' Угловой заработали хозяева. Пошла подача в центр штрафной, но совсем никого из футболистов СПАЛа не оказалось в этой зоне.

18' Перес с правого фланга простреливал на ближнюю штангу ворот СПАЛа, но совсем немного не успел к этой передаче Калинич.

17' Стоит отметить, что активнее всех в составе "Ромы" в первые минуты матча выглядит крайний левый защитник Спинаццола, часто подключается к атаке.

16' В очередной раз через центр попытались организовать свою атаку хозяева, но не работает данная тактика, центральные защитники "Ромы" пока надёжны.

15' Спинаццола с левого фланга сыграл в центр на Калинича, а тот в касание продолжил в штрафную, но получилось крайне неточно.

14' Активнее после пропущенного гола заиграли хозяева, но подойти к чужой штрафной у них пока не получается, надёжно обороняется "Рома".

13' А теперь уже Стрефецца оказался в положении "вне игры", вновь на тоненького момент, но в этот раз гола не было, а было опасно.

11' Минуты три общался главный арбитр встречи с видеоассистентами, в итоге гол засчитан, хотя изначальное решение было не таким.

10' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Калинич! Отскочил мяч к Пеллегрини вчужой штрафной, пробил он сразу же по воротам, голкипер спас свою команду, но на добивании первым оказался Калинич и мимо пустых ворот не промахнулся.

9' Передача вперёд на Черри, которого опередил Смоллинг. Стоит отметить, что в последнее время ходят слухи о выкупа "Ромой" Криса у "Манчестер Юнайтед".

8' Из глубины поля последовал заброс на Калинича, но получилось слишком сильно, мяч прилетел точно в руки голкиперу СПАЛа.

7' Черри с правого фланга вошёл в штрафную соперника и мощно пробил в ближний угол, но попал лишь в сетку с внешней стороны.

6' Ого! Уже на шестой минуте встречи произошла замена в составе хозяев. Вместо Джакопо Салы на поле появился Аркадиуш Реца. Травма у защитника.

5' Дабо покатил мяч направо на Д'Алессандро, который завалился на газон после единоборства со Спинаццолой, но арбитр показывает, что нужно подниматься.

4' Д'Алессандро с левого фланга выполнил подачу в чужую штрафную, но никого из партнёров там не оказалось, безадресный навес.

3' А вот и первая вылазка со своей половины поля в исполнении хозяев, Сала протащил мяч по левому флангу, но остановился и сыграл назад.

2' Спинаццола с левого фланга ворвался в штрафную хозяев и сразу же пробил в ближний угол, но попал в защитника СПАЛА.