за счет своей поляны
Vasilij #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манкозу Марко
|12 (8)
|0.32
|2.
|Лападула Джанлука
|9 (2)
|0.24
|3.
|Фалько Филиппо
|3
|0.08
|4.
|Кальдерони Марко
|3
|0.08
|5.
|Бабакар Хоума
|3
|0.08
|6.
|Лучиони Фабио
|3
|0.08
|7.
|Фариас Диего
|2
|0.05
|8.
|Ла Мантия Андреа
|2
|0.05
|9.
|Сапонара Риккардо
|1
|0.03
|10.
|Шахов Евгений
|1
|0.03
|11.
|Майер Жан
|1
|0.03
|12.
|Дейола Алессандро
|1
|0.03
|13.
|Донати Джулио
|1
|0.03
|14.
|Табанелли Андреа
|1
|0.03
|15.
|Барак Антонин
|1
|0.03
|16.
|Петриччоне Якопо
|0
|0
|17.
|Россеттини Лука
|0
|0
|18.
|Тахцидис Панайотис
|0
|0
|19.
|Дель Орко Кристиан
|0
|0
|20.
|Вера Брайан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Доннарумма Альфредо
|7 (2)
|0.19
|2.
|Торрегросса Эрнесто
|6 (1)
|0.16
|3.
|Балотелли Марио
|5
|0.14
|4.
|Чансельор Джон
|3
|0.08
|5.
|Шпалек Николас
|2
|0.05
|6.
|Змрхаль Яромир
|2
|0.05
|7.
|Тонали Сандро
|1
|0.03
|8.
|Ромуло Соуза
|1
|0.03
|9.
|Бизоли Димитри
|1
|0.03
|10.
|Кистана Андреа
|1
|0.03
|11.
|Семприни Алессандро
|1
|0.03
|12.
|Папетти Андреа
|1
|0.03
|13.
|Сабелли Стефано
|0
|0
|14.
|Бьярнасон Биркир
|0
|0
|15.
|Матею Алеш
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Петриччоне Якопо
|10
|0
|2.
|Лучиони Фабио
|8
|1
|3.
|Лападула Джанлука
|7
|1
|4.
|Тахцидис Панайотис
|6
|1
|5.
|Кальдерони Марко
|6
|0
|6.
|Майер Жан
|6
|0
|7.
|Россеттини Лука
|5
|0
|8.
|Рисполи Андреа
|5
|0
|9.
|Фариас Диего
|3
|1
|10.
|Бабакар Хоума
|4
|0
|11.
|Табанелли Андреа
|4
|0
|12.
|Шахов Евгений
|3
|0
|13.
|Манкозу Марко
|3
|0
|14.
|Донати Джулио
|3
|0
|15.
|Габриэл Васконселлос
|3
|0
|16.
|Дейола Алессандро
|3
|0
|17.
|Пас Нехуэн
|3
|0
|18.
|Дель Орко Кристиан
|1
|1
|19.
|Сапонара Риккардо
|2
|0
|20.
|Меккарьелло Бьяджо
|2
|0
|21.
|Вигорито Мауро
|1
|0
|22.
|Ла Мантия Андреа
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Матею Алеш
|8
|1
|2.
|Кистана Андреа
|7
|1
|3.
|Тонали Сандро
|8
|0
|4.
|Балотелли Марио
|6
|1
|5.
|Торрегросса Эрнесто
|7
|0
|6.
|Дессена Даниэле
|5
|1
|7.
|Бизоли Димитри
|6
|0
|8.
|Сабелли Стефано
|5
|0
|9.
|Шпалек Николас
|5
|0
|10.
|Айе Флориан
|3
|1
|11.
|Ромуло Соуза
|3
|0
|12.
|Чансельор Джон
|3
|0
|13.
|Мартелла Бруно
|3
|0
|14.
|Папетти Андреа
|3
|0
|15.
|Матри Алессандро
|1
|1
|16.
|Ндой Эмануэле
|2
|0
|17.
|Семприни Алессандро
|2
|0
|18.
|Мангравити Массимилиано
|2
|0
|19.
|Маньяни Джанджакомо
|2
|0
|20.
|Бьярнасон Биркир
|1
|0
|21.
|Скрабб Симон
|1
|0
|22.
|Доннарумма Альфредо
|1
|0
|23.
|Йоронен Йессе
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лечче
|7.69% (3)
|15.38% (6)
|12.82% (5)
|20.51% (8)
|23.08% (9)
|20.51% (8)
|Брешия
|20.69% (6)
|20.69% (6)
|17.24% (5)
|17.24% (5)
|13.79% (4)
|10.34% (3)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|34
|25
|5
|4
|72 - 36
|80
|2.
|Аталанта
|Заявка
|35
|22
|8
|5
|95 - 44
|74
|3.
|Интер Милан
|0:0 Заявка
|35
|21
|10
|4
|74 - 36
|73
|4.
|Лацио
|Заявка
|34
|21
|6
|7
|69 - 37
|69
|5.
|Рома
|2:1 Заявка
|35
|18
|7
|10
|65 - 47
|61
|6.
|Милан
|Заявка
|35
|17
|8
|10
|55 - 44
|59
|7.
|Наполи
|Заявка
|35
|16
|8
|11
|56 - 47
|56
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|35
|13
|9
|13
|64 - 60
|48
|9.
|Верона
|0:0 Заявка
|35
|11
|13
|11
|42 - 42
|46
|10.
|Парма
|Заявка
|35
|12
|7
|16
|49 - 51
|43
|11.
|Болонья
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|48 - 58
|43
|12.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|35
|10
|13
|12
|43 - 45
|43
|13.
|Кальяри
|Заявка
|34
|10
|12
|12
|49 - 50
|42
|14.
|Сампдория
|1:1 Заявка
|35
|12
|6
|17
|46 - 57
|42
|15.
|Торино
|0:0 Заявка
|35
|11
|5
|19
|41 - 62
|38
|16.
|Удинезе
|Заявка
|34
|9
|9
|16
|32 - 48
|36
|17.
|Дженоа
|1:1 Заявка
|35
|8
|10
|17
|43 - 65
|34
|18.
|Лечче
|2:0 Заявка
|35
|8
|8
|19
|44 - 76
|32
|19.
|Брешия
|0:2 Заявка
|35
|6
|6
|23
|32 - 73
|24
|20.
|СПАЛ 2013
|1:2 Заявка
|35
|5
|4
|26
|25 - 66
|19