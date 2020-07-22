Первый тайм

50' Команда Лечче играла лучше в этом тайме.

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' Торрегросса Эрнесто выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Фалько Филиппо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' Андреа Папетти выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Йоронен Йессе взял и забрал мяч на выходе

45' Матч возобновлен

44' Ох, нехорошо это выглядит. Тонали Сандро получил травму и медбригада забирает его с поля.

44' Тонали Сандро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Габриэл Васконселлос взял и забрал мяч на выходе

43' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Удар от ворот произведет Лечче

40' Доннарумма Альфредо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

37' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Неуэн Пас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Лучиони Фабио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

35' Хорошую попытку сделал Манкозу Марко . Удар в створ, но вратарь начеку

32' Г О О О О Л - Лападула Джанлука забивает!

32' Плохо сыграл Йоронен Йессе - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

32' Удар от ворот произведет Лечче

32' Андреа Папетти оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

32' Лучиони Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Тонали Сандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

31' Неуэн Пас наказан за толчок Торрегросса Эрнесто

30' Удар от ворот произведет Брешия

30' Удар от ворот произведет Лечче

29' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Габриэл Васконселлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Матч возобновлен

26' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

25' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Выглядело как неплохой момент. Сапонара Риккардо из команды Лечче закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

25' Лучиони Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Лучиони Фабио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

24' Неуэн Пас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Фалько Филиппо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

21' Сабелли Стефано получил желтую карточку от судьи

20' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Неуэн Пас получил желтую карточку от судьи

17' Безумный фол. Неуэн Пас грубо играет против соперника. Пострадал Торрегросса Эрнесто

17' Плохо сыграл Сабелли Стефано - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

17' Дессена Даниэле из команды Брешия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

16' Андреа Папетти выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Матч возобновится спорным мячом

14' Ох, нехорошо это выглядит. Торрегросса Эрнесто получил травму и медбригада забирает его с поля.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Удар от ворот произведет Лечче

11' Торрегросса Эрнесто оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

11' Доннарумма Альфредо делает скидку назад вдоль ворот

11' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Лечче

9' Удар от ворот произведет Брешия

8' Андреа Папетти выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Лечче

5' Сабелли Стефано не смог попасть в створ ударом издали

4' Лучиони Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Андреа Папетти выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Чансельор Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Брешия начинает с центра поля