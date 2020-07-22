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  2. Матчи
  3. Италия
Лечче
2:0
Перерыв

Стадион:
Брешия
0'
17' Желтая карточка
Пас Нехуэн
21' Желтая карточка
Сабелли Стефано
1:0
22' Гол
Лападула Джанлука
2:0
32' Гол
Лападула Джанлука
21
Габриэл
Васконселлос
29
Рисполи
Андреа
5
Лучиони
Фабио
6
Пас
Нехуэн
7
Донати
Джулио
18
Сапонара
Риккардо
77
Тахцидис
Панайотис
72
Барак
Антонин
8
Манкозу
Марко
10
Фалько
Филиппо
9
Лападула
Джанлука
1
Йоронен
Йессе
2
Сабелли
Стефано
32
Папетти
Андреа
14
Чансельор
Джон
19
Мангравити
Массимилиано
26
Мартелла
Бруно
4
Тонали
Сандро
27
Дессена
Даниэле
8
Змрхаль
Яромир
11
Торрегросса
Эрнесто
9
Доннарумма
Альфредо
Лечче
4-3-2-1
Брешия
4-4-2

Ход матча

17'
Пас Нехуэн
 
21'
 
Сабелли Стефано
22'
Лападула Джанлука
(Фалько Филиппо)
1:0
32'
Лападула Джанлука
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манкозу Марко 12 (8) 0.32
2. Лападула Джанлука 9 (2) 0.24
3. Фалько Филиппо 3 0.08
4. Кальдерони Марко 3 0.08
5. Бабакар Хоума 3 0.08
6. Лучиони Фабио 3 0.08
7. Фариас Диего 2 0.05
8. Ла Мантия Андреа 2 0.05
9. Сапонара Риккардо 1 0.03
10. Шахов Евгений 1 0.03
11. Майер Жан 1 0.03
12. Дейола Алессандро 1 0.03
13. Донати Джулио 1 0.03
14. Табанелли Андреа 1 0.03
15. Барак Антонин 1 0.03
16. Петриччоне Якопо 0 0
17. Россеттини Лука 0 0
18. Тахцидис Панайотис 0 0
19. Дель Орко Кристиан 0 0
20. Вера Брайан 0 0
Брешия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Доннарумма Альфредо 7 (2) 0.19
2. Торрегросса Эрнесто 6 (1) 0.16
3. Балотелли Марио 5 0.14
4. Чансельор Джон 3 0.08
5. Шпалек Николас 2 0.05
6. Змрхаль Яромир 2 0.05
7. Тонали Сандро 1 0.03
8. Ромуло Соуза 1 0.03
9. Бизоли Димитри 1 0.03
10. Кистана Андреа 1 0.03
11. Семприни Алессандро 1 0.03
12. Папетти Андреа 1 0.03
13. Сабелли Стефано 0 0
14. Бьярнасон Биркир 0 0
15. Матею Алеш 0 0

Карточки

Лечче
# Игрок      
1. Петриччоне Якопо 10 0
2. Лучиони Фабио 8 1
3. Лападула Джанлука 7 1
4. Тахцидис Панайотис 6 1
5. Кальдерони Марко 6 0
6. Майер Жан 6 0
7. Россеттини Лука 5 0
8. Рисполи Андреа 5 0
9. Фариас Диего 3 1
10. Бабакар Хоума 4 0
11. Табанелли Андреа 4 0
12. Шахов Евгений 3 0
13. Манкозу Марко 3 0
14. Донати Джулио 3 0
15. Габриэл Васконселлос 3 0
16. Дейола Алессандро 3 0
17. Пас Нехуэн 3 0
18. Дель Орко Кристиан 1 1
19. Сапонара Риккардо 2 0
20. Меккарьелло Бьяджо 2 0
21. Вигорито Мауро 1 0
22. Ла Мантия Андреа 1 0
Брешия
# Игрок      
1. Матею Алеш 8 1
2. Кистана Андреа 7 1
3. Тонали Сандро 8 0
4. Балотелли Марио 6 1
5. Торрегросса Эрнесто 7 0
6. Дессена Даниэле 5 1
7. Бизоли Димитри 6 0
8. Сабелли Стефано 5 0
9. Шпалек Николас 5 0
10. Айе Флориан 3 1
11. Ромуло Соуза 3 0
12. Чансельор Джон 3 0
13. Мартелла Бруно 3 0
14. Папетти Андреа 3 0
15. Матри Алессандро 1 1
16. Ндой Эмануэле 2 0
17. Семприни Алессандро 2 0
18. Мангравити Массимилиано 2 0
19. Маньяни Джанджакомо 2 0
20. Бьярнасон Биркир 1 0
21. Скрабб Симон 1 0
22. Доннарумма Альфредо 1 0
23. Йоронен Йессе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лечче 7.69% (3) 15.38% (6) 12.82% (5) 20.51% (8) 23.08% (9) 20.51% (8)
 Брешия 20.69% (6) 20.69% (6) 17.24% (5) 17.24% (5) 13.79% (4) 10.34% (3)

Предыдущие игры

Лечче Последние 20 матчей: + = -
Дженоа 2:1 Лечче Лечче 1:3 Фиорентина Кальяри 0:0 Лечче Лечче 2:1 Лацио
Сассуоло 4:2 Лечче Лечче 1:2 Сампдория Ювентус 4:0 Лечче Лечче 1:4 Милан Лечче 2:7 Аталанта Рома 4:0 Лечче Алессандрия 2:1 Лечче Лечче 2:1 СПАЛ 2013 Лечче 3:1 Перджолеттезе Наполи 2:3 Лечче Лечче 4:0 Торино Монца 4:0 Лечче Сиена 1:1 Лечче Верона 3:0 Лечче Лечче 2:2 Ареццо Лечче 3:2 Новара
Брешия Последние 20 матчей: + = -
Брешия 2:1 СПАЛ 2013 Аталанта 6:2 Брешия Брешия 0:3 Рома Торино 3:1 Брешия
Брешия 2:0 Верона Интер Милан 6:0 Брешия Брешия 2:2 Дженоа Фиорентина 1:1 Брешия Удинезе 2:0 Брешия Сассуоло 3:0 Брешия Брешия 1:2 Наполи Ювентус 2:0 Брешия Брешия 1:1 Удинезе Болонья 2:1 Брешия Брешия 0:1 Милан Брешия 2:2 Кальяри Сампдория 5:1 Брешия Брешия 1:2 Лацио Парма 1:1 Брешия Брешия 0:2 Сассуоло

Последние игры между собой

Лечче: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Брешия: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Брешия 3:0 Лечче Серия A Лечче 1:0 Брешия Серия B Брешия 2:1 Лечче Серия B Брешия 2:2 Лечче Серия A
Лечче 2:1 Брешия Серия A Лечче 2:2 Брешия Серия B Брешия 1:0 Лечче Серия B Брешия 0:0 Лечче Серия B Лечче 1:2 Брешия Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 34 25 5 4 72 - 36 80
2. Аталанта Заявка 35 22 8 5 95 - 44 74
3. Интер Милан 0:0 Заявка 35 21 10 4 74 - 36 73
4. Лацио Заявка 34 21 6 7 69 - 37 69
5. Рома 2:1 Заявка 35 18 7 10 65 - 47 61
6. Милан Заявка 35 17 8 10 55 - 44 59
7. Наполи Заявка 35 16 8 11 56 - 47 56
8. Сассуоло Заявка 35 13 9 13 64 - 60 48
9. Верона 0:0 Заявка 35 11 13 11 42 - 42 46
10. Парма Заявка 35 12 7 16 49 - 51 43
11. Болонья Заявка 35 11 10 14 48 - 58 43
12. Фиорентина 0:0 Заявка 35 10 13 12 43 - 45 43
13. Кальяри Заявка 34 10 12 12 49 - 50 42
14. Сампдория 1:1 Заявка 35 12 6 17 46 - 57 42
15. Торино 0:0 Заявка 35 11 5 19 41 - 62 38
16. Удинезе Заявка 34 9 9 16 32 - 48 36
17. Дженоа 1:1 Заявка 35 8 10 17 43 - 65 34
18. Лечче 2:0 Заявка 35 8 8 19 44 - 76 32
19. Брешия 0:2 Заявка 35 6 6 23 32 - 73 24
20. СПАЛ 2013 1:2 Заявка 35 5 4 26 25 - 66 19
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Via del Mare. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 153
Лечче 74.5% (114)
X 17% (26)
Брешия 8.5% (13)
0
выиграет Лечче
за счет своей поляны
Vasilij #
Все прогнозы
1.79 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Прогнозы на матч Лечче 2:0 Брешия

Исход игры
Лечче
74.5% (114)
Ничья
17% (26)
Брешия
8.5% (13)
Тотал 2.5
Больше
66.43% (95)
Меньше
33.57% (48)
Обе команды забьют
Да
76.92% (110)
Нет
23.08% (33)
Популярный счёт
2:1 Лечче
47.1% (72)
1:0 Лечче
13.7% (21)
1:1 Ничья
11.1% (17)
3:1 Лечче
4.6% (7)
2:0 Лечче
4.6% (7)
1:2 Брешия
4.6% (7)
2:2 Ничья
2.6% (4)
3:2 Лечче
1.3% (2)
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