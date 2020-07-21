  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Сассуоло
1:2
Перерыв

Стадион:
Милан
0'
0:1
19' Гол
Ибрагимович Златан
22' Желтая карточка
Бурабия Мехди
34' Желтая карточка
Локателли Мануэль
37' Желтая карточка
Тео Эрнандес
1:1
42' Пенальти
Капуто Франческо
1:2
45' Гол
Ибрагимович Златан
45' Вторая желтая карточка
Бурабия Мехди
47
Консильи
Андреа
17
Мюлдюр
Мерт
2
Марлон
13
Пелузо
Федерико
6
Рожерио
да
Силва
73
Локателли
Мануэль
68
Бурабия
Мехди
25
Берарди
Доменико
18
Распадори
Джакомо
27
Гараслин
Лукаш
9
Капуто
Франческо
99
Доннарумма
Джанлуиджи
12
Конти
Андреа
24
Кьяер
Симон
13
Романьоли
Алессио
19
Тео
Эрнандес
79
Кесси
Франк
4
Беннасер
Исмаэль
56
Салемакерс
Алексис
10
Чалханоглу
Хакан
18
Ребич
Анте
21
Ибрагимович
Златан
Сассуоло
4-2-3-1
Милан
4-2-3-1

Ход матча

10'
 
Калабрия Давиде
Конти Андреа
19'
0:1
Ибрагимович Златан
(Чалханоглу Хакан)
22'
Бурабия Мехди
 
32'
 
Габбия Маттео
Романьоли Алессио
34'
Локателли Мануэль
 
37'
 
Тео Эрнандес
42'
Капуто Франческо
1:1
45'
1:2
Ибрагимович Златан
(Чалханоглу Хакан)
45'
Бурабия Мехди
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Капуто Франческо 19 (2) 0.51
2. Берарди Доменико 13 (2) 0.35
3. Бога Жереми 11 0.3
4. Джуричич Филип 5 0.14
5. Дефрель Грегоре 3 (1) 0.08
6. Траоре Хамед 3 0.08
7. Мюлдюр Мерт 2 0.05
8. Дункан Альфред 1 0.03
9. Тольян Йереми 1 0.03
10. Обьянг Педро 1 0.03
11. Бурабия Мехди 1 0.03
12. Гараслин Лукаш 1 0.03
13. Рожерио да Силва 1 0.03
14. Маньяни Джанджакомо 1 0.03
15. Распадори Джакомо 1 0.03
16. Локателли Мануэль 0 0
17. Пелузо Федерико 0 0
18. Кирьякопулос Гиоргус 0 0
19. Феррари Джанмарко 0 0
Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ребич Анте 11 0.3
2. Чалханоглу Хакан 7 (1) 0.19
3. Ибрагимович Златан 7 (2) 0.19
4. Тео Эрнандес 6 0.16
5. Леау Рафаэл 5 0.14
6. Кесси Франк 4 (2) 0.11
7. Пёнтек Кшиштоф 4 (3) 0.11
8. Бонавентура Джакомо 3 0.08
9. Сусо Хесус 1 0.03
10. Кастильехо Самуэль 1 0.03
11. Калабрия Давиде 1 0.03
12. Романьоли Алессио 1 0.03
13. Беннасер Исмаэль 1 0.03
14. Салемакерс Алексис 1 0.03
15. Конти Андреа 0 0
16. Билья Лукас 0 0
17. Крунич Раде 0 0
18. Пакета Лукас 0 0

Карточки

Сассуоло
# Игрок      
1. Обьянг Педро 9 0
2. Локателли Мануэль 9 0
3. Тольян Йереми 8 0
4. Марлон 7 0
5. Бурабия Мехди 6 0
6. Рожерио да Силва 6 0
7. Пелузо Федерико 4 1
8. Джуричич Филип 5 0
9. Маньянелли Франческо 5 0
10. Берарди Доменико 5 0
11. Феррари Джанмарко 5 0
12. Кирьякопулос Гиоргус 4 0
13. Мюлдюр Мерт 4 0
14. Капуто Франческо 3 0
15. Дункан Альфред 3 0
16. Романья Филиппо 3 0
17. Траоре Хамед 3 0
18. Дефрель Грегоре 1 0
19. Консильи Андреа 1 0
20. Гараслин Лукаш 1 0
21. Маньяни Джанджакомо 1 0
Милан
# Игрок      
1. Беннасер Исмаэль 13 0
2. Тео Эрнандес 10 0
3. Конти Андреа 8 0
4. Пакета Лукас 7 0
5. Калабрия Давиде 3 2
6. Чалханоглу Хакан 6 0
7. Мусаккио Матео 4 1
8. Кастильехо Самуэль 3 1
9. Ребич Анте 4 0
10. Романьоли Алессио 4 0
11. Салемакерс Алексис 2 1
12. Билья Лукас 3 0
13. Крунич Раде 3 0
14. Кесси Франк 3 0
15. Доннарумма Джанлуиджи 3 0
16. Кьяер Симон 2 0
17. Борини Фабио 2 0
18. Сусо Хесус 2 0
19. Дуарте Леонардо 2 0
20. Рейна Пепе 0 1
21. Ибрагимович Златан 1 0
22. Бонавентура Джакомо 1 0
23. Доннарумма Антонио 1 0
24. Андре Силва 1 0
25. Пёнтек Кшиштоф 1 0
26. Габбия Маттео 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сассуоло 8.47% (5) 18.64% (11) 18.64% (11) 16.95% (10) 25.42% (15) 11.86% (7)
 Милан 6.12% (3) 18.37% (9) 8.16% (4) 28.57% (14) 20.41% (10) 18.37% (9)

Предыдущие игры

Сассуоло Последние 20 матчей: + = -
Кальяри 1:1 Сассуоло Сассуоло 3:3 Ювентус Лацио 1:2 Сассуоло Болонья 1:2 Сассуоло
Сассуоло 4:2 Лечче Фиорентина 1:3 Сассуоло Сассуоло 3:3 Верона Интер Милан 3:3 Сассуоло Аталанта 4:1 Сассуоло Сассуоло 3:0 Брешия Сассуоло 0:1 Парма СПАЛ 2013 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Рома Сампдория 0:0 Сассуоло Сассуоло 2:1 Торино Удинезе 3:0 Сассуоло Дженоа 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:2 Наполи Брешия 0:2 Сассуоло Милан 0:0 Сассуоло
Милан Последние 20 матчей: + = -
Милан 5:1 Болонья Милан 3:1 Парма Наполи 2:2 Милан Милан 4:2 Ювентус
Лацио 0:3 Милан СПАЛ 2013 2:2 Милан Милан 2:0 Рома Лечче 1:4 Милан Ювентус 0:0 Милан Милан 1:2 Дженоа Фиорентина 1:1 Милан Милан 1:0 Торино Милан 1:1 Ювентус Интер Милан 4:2 Милан Милан 1:1 Верона Милан 4:2 Торино Брешия 0:1 Милан Милан 3:2 Удинезе Милан 3:0 СПАЛ 2013 Кальяри 0:2 Милан

Последние игры между собой

Сассуоло: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 9
Милан: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 6
Милан 0:0 Сассуоло Серия A Милан 1:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:4 Милан Серия A Милан 1:1 Сассуоло Серия A
Сассуоло 0:2 Милан Серия A Сассуоло 0:1 Милан Серия A Милан 4:3 Сассуоло Серия A Сассуоло 3:2 Милан Товарищеские матчи Сассуоло 2:0 Милан Серия A Милан 2:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:1 Милан Товарищеские матчи Сассуоло 3:2 Милан Серия A Милан 2:1 Сассуоло Кубок Милан 1:2 Сассуоло Серия A Милан 2:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 4:3 Милан Серия A Сассуоло 2:1 Милан TIM Трофи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 34 25 5 4 72 - 36 80
2. Аталанта Заявка 35 22 8 5 95 - 44 74
3. Интер Милан Заявка 34 21 9 4 74 - 36 72
4. Лацио Заявка 34 21 6 7 69 - 37 69
5. Милан 2:1 Заявка 35 17 8 10 55 - 44 59
6. Рома Заявка 34 17 7 10 63 - 46 58
7. Наполи Заявка 34 16 8 10 55 - 45 56
8. Сассуоло 1:2 Заявка 35 13 9 13 64 - 60 48
9. Верона Заявка 34 11 12 11 42 - 42 45
10. Болонья Заявка 35 11 10 14 48 - 58 43
11. Кальяри Заявка 34 10 12 12 49 - 50 42
12. Фиорентина Заявка 34 10 12 12 43 - 45 42
13. Сампдория Заявка 34 12 5 17 45 - 56 41
14. Парма Заявка 34 11 7 16 47 - 50 40
15. Торино Заявка 34 11 4 19 41 - 62 37
16. Удинезе Заявка 34 9 9 16 32 - 48 36
17. Дженоа Заявка 34 8 9 17 42 - 64 33
18. Лечче Заявка 34 7 8 19 42 - 76 29
19. Брешия Заявка 34 6 6 22 32 - 71 24
20. СПАЛ 2013 Заявка 34 5 4 25 24 - 64 19
  • Второй тайм
  • Замена
    47'
    В составе "Милана" после перерыва произошла замена. Вместо Тео Эрнандеса на поле вышел Диего Лашальт. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, как перестроится "Сассуоло" после удаления, в атаке сегодня команда Роберто Де Дзерби смотрится блекло, а ей нужно отыгрываться, при этом теперь у хозяев поля также добавились и проблемы в центре поля. Совсем неудачный матч пока получается для "Сассуоло" на своём поле. 
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Милан" на выезде переигрывает "Сассуоло" 2:1. Первый тайм для команды Стефано Пиоли получился далеко не самым лучшим, Андреа Конти и Алессио Романьоли получили травмы, а Тео Эрнандес из-за перебора жёлтых карточек пропустит матч против "Аталанты". Всё это заставляет "Милан" сегодня играть уже исключительно на победу, чтобы продолжать борьбу за место в Лиге Европы. При этом перед свистком на перерыв вторую жёлтую карточку получил Мехи Бурабия, если во втором тайме "Милан" сможет забить третий мяч, команда Стефано Пиоли сможет сыграть спокойно по счёту и довести матч до победы. 
  • Жёлтая и сразу красная
    45'
    Удаление в составе "Сассуоло"! Мехди Бурабия пошёл в жёсткий подкат на правом фланге на половине поля "Милана" против Ребича, Мехди влетел в соперника, Лука Пайретто дал свисток и показал вторую жёлтую карточку полузащитнику. Второй тайм хозяева поля проведут в меньшинстве. 
  • 2 гола - дубль!
    45'
    Г-О-О-О-Л! 1:2!!! Ибрагимович!!! "Милан" в результате контратаки вновь смог выйти вперёд. Чалханоглу разогнал атаку через центр, а затем Хакан выполнил отличную передачу к линии штрафной площади на ход Ибрагимовичу, Златан принял мяч, обыграл вышедшего из ворот Консильи, сместился к правому углу штрафной, а затем спокойно отправил мяч в ворота. 
Футбольный тест из 100 вопросов
Пройти
  • Угловой
    45'
    Берарди с углового выполнил подачу к линии вратарской, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
  • 45'
    Бурабия пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Габбию и ушёл на угловой. 
  • Дополнительное время
    45'
    Шесть минут добавил Лука Пайретто к основному времени первого тайма. 
  • 44'
    Ибрагимович отправился прессинговать Консильи в штрафную площадь "Сассуоло", но шведа никто из партнёров по команде не поддержал, Златан остался недоволен этим фактором. 
  • Пенальти
    43'
    Г-О-О-О-Л! 1:1!!! Капуто!!! Франческо Капуто с "точки" уверенно пробил в правый угол ворот, Доннарумма гадал и в итоге прыгнул в левый угол. 
  • Пенальти!
    42'
    Лука Пайретто после просмотра повтора указал на "точку", вполне справедливый пенальти заработал "Сассуоло". 
  • Судья
    41'
    Лука Пайретто после общения с судьями из комнаты VAR пошёл пересматривать момент, мяч попал даже в руку Чалханоглу, а не в плечо. 
  • Опасный момент
    40'
    Рожерио со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Чалханоглу в борьбе с Капуто неудачно сыграл плечом и едва не срезал мяч в собственные ворота, будет угловой. 
  • 39'
    Из-за перебора жёлтых карточек Тео Эрнандес пропустит следующий матч против "Аталанты". 
  • Желтая карточка
    38'
    Фланговый защитник "Милана" Тео Эрнандес получил жёлтую карточку за грубую игру на правом фланге против Берарди. 
  • Травма, повреждение
    37'
    Чалханоглу теперь уже досталось на половине поля "Сассуоло", вновь вышли на поле врачи "Милана", но на этот раз после паузы они показали, что Хакан сможет вернуться в игру. 
  • Желтая карточка
    36'
    Полузащитник "Сассуоло" Мануэль Локателли получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Чалханоглу. 
  • Угловой
    35'
    Чалханоглу с углового вновь выполнил подачу к левому углу вратарской, на этот раз никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
  • Опасный момент
    34'
    Чалханоглу с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Ибрагимович головой пробил под левый угол ворот, Консильи спас свою команду и перевёл мяч на угловой. 
  • Замена
    33'
    В составе "Милана" произошла замена. Вместо Алессио Романьоли на поле вышел Маттео Габбия. 
  • 32'
    Распадори пробил по воротам с линии штрафной площади, мяч полетел слишком высоко. 
  • Травма, повреждение
    31'
    Капитан "Милана" Алессио Романьоли при обработке верхового мяча неудачно оступился и повредил голеностоп, нужна ещё одна замена гостям. 
  • 30'
    Не идут атаки через фланги у "Сассуоло" сегодня, пока Тео и Калабрия грамотно сдерживают своих оппонентов. 
  • 29'
    Чалханоглу из центра поля выполнил передачу на ход Тео по левому флангу, Тео дошёл до штрафной площади и выполнил прострел во вратарскую, Пелузо оказался первым на мяче и выбил его в аут. 
  • 28'
    Рожерио с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Калабрию, а затем его подхватил Салемакерс. 
  • 27'
    Возобновляется наша игра, пока команды действуют как-то академично, достаточно неожиданно это видеть от "Сассуоло". 
  • Судья
    26'
    Лука Пайретто дал небольшую паузу футболистам, могут они попить воды и перевести дух. 
  • 25'
    Локателли хотел выполнить передачу на ход Гараслину по левому флангу, но мяч полетел слишком сильно, а также и сам Лукаш хотел сыграть несколько иначе. 
  • Фол, нарушение
    24'
    Кесси в центре поля нарушил правила против Капуто. Франк и Франческо также между собой немного повздорили, но Лука Пайретто достаточно быстро всех успокоил. 
  • Угловой
    23'
    Чалханоглу с углового выполнил подачу к левому углу вратарской, Кесси головой сбросил мяч к правой штанге, Романьоли совсем немного не успел к нему, чтобы уже спокойно занести ворота. 
  • 22'
    Ребич выполнил передачу в центр штрафной площади с левого фланга, Ибрагимович обработал мяч, а затем пробил по воротам, мяч попал в ногу Пелузо и ушёл на угловой. 
  • Желтая карточка
    21'
    Полузащитник "Сассуоло" Мехди Бурабия получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Ибрагимовича. 
  • 20'
    Вполне удачное начало матча получается для "Милана", при спокойной игре команда Стефано Пиоли уже повела в счёте. 
  • Описание гола
    19'
    Г-О-О-О-Л! 0:1!!! Ибрагимович!!! Консильи из своей штрафной площади неудачно выбил мяч вперёд, Кесси перехватил его на половине поля "Сассуоло", далее Ибрагимович и Беннасер довели мяч до Чалханоглу. Ибрагимович сделал забегание к линии вратарской, а Хакан с правого фланга выполнил подачу на шведа, Златан оторвался от защитников "Сассуоло" и в падении головой отправил мяч в ворота. 
  • Фол, нарушение
    18'
    Бурабия в центре поля достаточно жёстко сыграл против Романьоли, но Лука Пайретто пока решил обойтись без жёлтой карточки. 
  • Опасный момент
    17'
    Ибрагимович со стандарта закрутил мяч в левый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
  • Фол, нарушение
    16'
    Марлон у своей штрафной площади нарушил правила против Ибрагимовича. "Милан" заработал достаточно опасный стандарт. 
  • 15'
    Ребич при смещении в центр с левого фланга раскачал Бурабию, а затем Анте пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Консильи выбрал грамотную позицию и без особого труда забрал мяч в руки. 
  • 14'
    Берарди с правого фланга сместился в центр, а затем Доменико пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел точно по центру, Доннарумма успел сложиться и намертво поймать его. 
  • Фол, нарушение
    13'
    Чалханоглу в центре поля нарушил правила против Бурабии. Игроки "Сассуоло" достаточно быстро разыграли стандарт. 
  • 12'
    Из центра поля последовала слишком сильная передача к линии штрафной площади на ход Берарди, Доннарумма вовремя вышел из ворот и в итоге перехватил мяч. 
  • Замена
    11'
    В составе "Милана" произошла замена. Вместо Андреа Конти на поле вышел Давиде Калабрия. 
  • Травма, повреждение
    10'
    Фланговый защитник "Милана" Андреа Конти получил мышечное повреждение, вышли на поле врачи, после паузы они показали, что нужна замена. 
  • Угловой
    9'
    Угловой у ворот "Милана". Гараслин выполнил подачу к левому углу вратарской, Ибрагимович головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • 8'
    Капуто выполнил передачу на Локателли, а Мануэль решил пробить в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч свалился у него с ноги и достаточно сильно ушёл в сторону от цели. 
  • Фол, нарушение
    7'
    Беннасер в центре поля нарушил правила против Берарди. Игроки "Сассуоло" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Угловой
    6'
    Гараслин с углового на этот раз выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Милана" уверенно отбились при этом стандарте. 
  • Угловой
    5'
    Гараслин и Рожерио разыграли между собой угловой достаточно неудачно, но при этом игрокам "Сассуоло" удалось заработать ещё один корнер. 
  • 4'
    Берарди пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч задел Романьоли и ушёл на угловой. 
  • 3'
    Мюлдюр при проходе вперёд по правому флангу отыгрался с Берарди, а затем Мерт вошёл в штрафную площадь, но при этом фланговый защитник "Сассуоло" упустил его за лицевую линию поля. 
  • Фол, нарушение
    2'
    Гараслин в борьбе за мяч у штрафной площади "Милана" нарушил правила против Конти. Доннарумма решил сам ввести мяч в игру. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. "Милану" на выезде будет достаточно непросто справиться с "Сассуоло", но при этом команда Стефано Пиоли набрала достаточно неплохую форму, а поэтому всё же именно она сегодня будет считаться фаворитом. Также нельзя забывать, что "Милану" нужно обязательно побеждать, а иначе борьба за Лигу Европы может закончиться неудачно. 
  • До матча
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче 35-го тура чемпионата Италии между "Сассуоло" и "Миланом". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • Главным арбитром на этот матч назначен Лука Пайретто из Турина. Помогать ему на бровках будут Алессио Тольфо и Джованни Баччини. Резервным арбитром на этот матч назначен Микаэль Фаббри из Фаэнцы. 
    • Прогнозы 161
    Сассуоло 3.7% (6)
    X 24.2% (39)
    Милан 72% (116)
    0
    матч окончится ничьей
    хозяева не поданок
    Vasilij #
    Все прогнозы
    1.66 Прогноз на матч от Liveresult
    Новости
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Сассуоло 1:2 Милан

Исход игры
Сассуоло
3.7% (6)
Ничья
24.2% (39)
Милан
72% (116)
Тотал 2.5
Больше
69.13% (103)
Меньше
30.87% (46)
Обе команды забьют
Да
83.22% (124)
Нет
16.78% (25)
Популярный счёт
1:2 Милан
40.4% (65)
1:1 Ничья
13% (21)
0:1 Милан
8.1% (13)
2:2 Ничья
8.1% (13)
0:2 Милан
5.6% (9)
2:3 Милан
5% (8)
1:3 Милан
5% (8)
2:4 Милан
1.9% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Где смотреть матч Сассуоло 1:2 Милан онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Прямая трансляция матча после регистрации
Как посмотреть матч бесплатно?

1. Зарегистрироваться у букмекера
2. Выбрать нужный матч в списке матчей, и выбрать видеотрансляцию.
3. Смотреть и наслаждаться. Бесплатно. Без депозитов.

Перейти к просмотру и регистрации

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный