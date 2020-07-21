Начинается второй тайм. Посмотрим, как перестроится "Сассуоло" после удаления, в атаке сегодня команда Роберто Де Дзерби смотрится блекло, а ей нужно отыгрываться, при этом теперь у хозяев поля также добавились и проблемы в центре поля. Совсем неудачный матч пока получается для "Сассуоло" на своём поле.

В составе "Милана" после перерыва произошла замена. Вместо Тео Эрнандеса на поле вышел Диего Лашальт.

Г-О-О-О-Л! 1:2!!! Ибрагимович!!! "Милан" в результате контратаки вновь смог выйти вперёд. Чалханоглу разогнал атаку через центр, а затем Хакан выполнил отличную передачу к линии штрафной площади на ход Ибрагимовичу, Златан принял мяч, обыграл вышедшего из ворот Консильи, сместился к правому углу штрафной, а затем спокойно отправил мяч в ворота.

Удаление в составе "Сассуоло"! Мехди Бурабия пошёл в жёсткий подкат на правом фланге на половине поля "Милана" против Ребича, Мехди влетел в соперника, Лука Пайретто дал свисток и показал вторую жёлтую карточку полузащитнику. Второй тайм хозяева поля проведут в меньшинстве.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Милан" на выезде переигрывает "Сассуоло" 2:1. Первый тайм для команды Стефано Пиоли получился далеко не самым лучшим, Андреа Конти и Алессио Романьоли получили травмы, а Тео Эрнандес из-за перебора жёлтых карточек пропустит матч против "Аталанты". Всё это заставляет "Милан" сегодня играть уже исключительно на победу, чтобы продолжать борьбу за место в Лиге Европы. При этом перед свистком на перерыв вторую жёлтую карточку получил Мехи Бурабия, если во втором тайме "Милан" сможет забить третий мяч, команда Стефано Пиоли сможет сыграть спокойно по счёту и довести матч до победы.

45' Берарди с углового выполнил подачу к линии вратарской, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.

45' Бурабия пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Габбию и ушёл на угловой.

45' Шесть минут добавил Лука Пайретто к основному времени первого тайма.

44' Ибрагимович отправился прессинговать Консильи в штрафную площадь "Сассуоло", но шведа никто из партнёров по команде не поддержал, Златан остался недоволен этим фактором.

43' Г-О-О-О-Л! 1:1!!! Капуто!!! Франческо Капуто с "точки" уверенно пробил в правый угол ворот, Доннарумма гадал и в итоге прыгнул в левый угол.

42' Лука Пайретто после просмотра повтора указал на "точку", вполне справедливый пенальти заработал "Сассуоло".

41' Лука Пайретто после общения с судьями из комнаты VAR пошёл пересматривать момент, мяч попал даже в руку Чалханоглу, а не в плечо.

40' Рожерио со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Чалханоглу в борьбе с Капуто неудачно сыграл плечом и едва не срезал мяч в собственные ворота, будет угловой.

39' Из-за перебора жёлтых карточек Тео Эрнандес пропустит следующий матч против "Аталанты".

38' Фланговый защитник "Милана" Тео Эрнандес получил жёлтую карточку за грубую игру на правом фланге против Берарди.

37' Чалханоглу теперь уже досталось на половине поля "Сассуоло", вновь вышли на поле врачи "Милана", но на этот раз после паузы они показали, что Хакан сможет вернуться в игру.

36' Полузащитник "Сассуоло" Мануэль Локателли получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Чалханоглу.

35' Чалханоглу с углового вновь выполнил подачу к левому углу вратарской, на этот раз никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.

34' Чалханоглу с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Ибрагимович головой пробил под левый угол ворот, Консильи спас свою команду и перевёл мяч на угловой.

33' В составе "Милана" произошла замена. Вместо Алессио Романьоли на поле вышел Маттео Габбия.

32' Распадори пробил по воротам с линии штрафной площади, мяч полетел слишком высоко.

31' Капитан "Милана" Алессио Романьоли при обработке верхового мяча неудачно оступился и повредил голеностоп, нужна ещё одна замена гостям.

30' Не идут атаки через фланги у "Сассуоло" сегодня, пока Тео и Калабрия грамотно сдерживают своих оппонентов.

29' Чалханоглу из центра поля выполнил передачу на ход Тео по левому флангу, Тео дошёл до штрафной площади и выполнил прострел во вратарскую, Пелузо оказался первым на мяче и выбил его в аут.

28' Рожерио с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Калабрию, а затем его подхватил Салемакерс.

27' Возобновляется наша игра, пока команды действуют как-то академично, достаточно неожиданно это видеть от "Сассуоло".

26' Лука Пайретто дал небольшую паузу футболистам, могут они попить воды и перевести дух.

25' Локателли хотел выполнить передачу на ход Гараслину по левому флангу, но мяч полетел слишком сильно, а также и сам Лукаш хотел сыграть несколько иначе.

24' Кесси в центре поля нарушил правила против Капуто. Франк и Франческо также между собой немного повздорили, но Лука Пайретто достаточно быстро всех успокоил.

23' Чалханоглу с углового выполнил подачу к левому углу вратарской, Кесси головой сбросил мяч к правой штанге, Романьоли совсем немного не успел к нему, чтобы уже спокойно занести ворота.

22' Ребич выполнил передачу в центр штрафной площади с левого фланга, Ибрагимович обработал мяч, а затем пробил по воротам, мяч попал в ногу Пелузо и ушёл на угловой.

21' Полузащитник "Сассуоло" Мехди Бурабия получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Ибрагимовича.

20' Вполне удачное начало матча получается для "Милана", при спокойной игре команда Стефано Пиоли уже повела в счёте.

19' Г-О-О-О-Л! 0:1!!! Ибрагимович!!! Консильи из своей штрафной площади неудачно выбил мяч вперёд, Кесси перехватил его на половине поля "Сассуоло", далее Ибрагимович и Беннасер довели мяч до Чалханоглу. Ибрагимович сделал забегание к линии вратарской, а Хакан с правого фланга выполнил подачу на шведа, Златан оторвался от защитников "Сассуоло" и в падении головой отправил мяч в ворота.

18' Бурабия в центре поля достаточно жёстко сыграл против Романьоли, но Лука Пайретто пока решил обойтись без жёлтой карточки.

17' Ибрагимович со стандарта закрутил мяч в левый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

16' Марлон у своей штрафной площади нарушил правила против Ибрагимовича. "Милан" заработал достаточно опасный стандарт.

15' Ребич при смещении в центр с левого фланга раскачал Бурабию, а затем Анте пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Консильи выбрал грамотную позицию и без особого труда забрал мяч в руки.

14' Берарди с правого фланга сместился в центр, а затем Доменико пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел точно по центру, Доннарумма успел сложиться и намертво поймать его.

13' Чалханоглу в центре поля нарушил правила против Бурабии. Игроки "Сассуоло" достаточно быстро разыграли стандарт.

12' Из центра поля последовала слишком сильная передача к линии штрафной площади на ход Берарди, Доннарумма вовремя вышел из ворот и в итоге перехватил мяч.

11' В составе "Милана" произошла замена. Вместо Андреа Конти на поле вышел Давиде Калабрия.

10' Фланговый защитник "Милана" Андреа Конти получил мышечное повреждение, вышли на поле врачи, после паузы они показали, что нужна замена.

9' Угловой у ворот "Милана". Гараслин выполнил подачу к левому углу вратарской, Ибрагимович головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

8' Капуто выполнил передачу на Локателли, а Мануэль решил пробить в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч свалился у него с ноги и достаточно сильно ушёл в сторону от цели.

7' Беннасер в центре поля нарушил правила против Берарди. Игроки "Сассуоло" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

6' Гараслин с углового на этот раз выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Милана" уверенно отбились при этом стандарте.

5' Гараслин и Рожерио разыграли между собой угловой достаточно неудачно, но при этом игрокам "Сассуоло" удалось заработать ещё один корнер.

4' Берарди пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч задел Романьоли и ушёл на угловой.

3' Мюлдюр при проходе вперёд по правому флангу отыгрался с Берарди, а затем Мерт вошёл в штрафную площадь, но при этом фланговый защитник "Сассуоло" упустил его за лицевую линию поля.

2' Гараслин в борьбе за мяч у штрафной площади "Милана" нарушил правила против Конти. Доннарумма решил сам ввести мяч в игру.