Сассуоло
Позже
Стадион: Читта-дель-Триколоре
Милан
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Капуто Франческо
|18 (1)
|0.49
|2.
|Берарди Доменико
|13 (2)
|0.35
|3.
|Бога Жереми
|11
|0.3
|4.
|Джуричич Филип
|5
|0.14
|5.
|Дефрель Грегоре
|3 (1)
|0.08
|6.
|Траоре Хамед
|3
|0.08
|7.
|Мюлдюр Мерт
|2
|0.05
|8.
|Дункан Альфред
|1
|0.03
|9.
|Тольян Йереми
|1
|0.03
|10.
|Обьянг Педро
|1
|0.03
|11.
|Бурабия Мехди
|1
|0.03
|12.
|Гараслин Лукаш
|1
|0.03
|13.
|Рожерио да Силва
|1
|0.03
|14.
|Маньяни Джанджакомо
|1
|0.03
|15.
|Распадори Джакомо
|1
|0.03
|16.
|Локателли Мануэль
|0
|0
|17.
|Пелузо Федерико
|0
|0
|18.
|Кирьякопулос Гиоргус
|0
|0
|19.
|Феррари Джанмарко
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ребич Анте
|11
|0.3
|2.
|Чалханоглу Хакан
|7 (1)
|0.19
|3.
|Тео Эрнандес
|6
|0.16
|4.
|Ибрагимович Златан
|5 (2)
|0.14
|5.
|Леау Рафаэл
|5
|0.14
|6.
|Кесси Франк
|4 (2)
|0.11
|7.
|Пёнтек Кшиштоф
|4 (3)
|0.11
|8.
|Бонавентура Джакомо
|3
|0.08
|9.
|Сусо Хесус
|1
|0.03
|10.
|Кастильехо Самуэль
|1
|0.03
|11.
|Калабрия Давиде
|1
|0.03
|12.
|Романьоли Алессио
|1
|0.03
|13.
|Беннасер Исмаэль
|1
|0.03
|14.
|Салемакерс Алексис
|1
|0.03
|15.
|Конти Андреа
|0
|0
|16.
|Билья Лукас
|0
|0
|17.
|Крунич Раде
|0
|0
|18.
|Пакета Лукас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Обьянг Педро
|9
|0
|2.
|Тольян Йереми
|8
|0
|3.
|Локателли Мануэль
|8
|0
|4.
|Марлон
|7
|0
|5.
|Рожерио да Силва
|6
|0
|6.
|Пелузо Федерико
|4
|1
|7.
|Джуричич Филип
|5
|0
|8.
|Бурабия Мехди
|5
|0
|9.
|Маньянелли Франческо
|5
|0
|10.
|Берарди Доменико
|5
|0
|11.
|Феррари Джанмарко
|5
|0
|12.
|Кирьякопулос Гиоргус
|4
|0
|13.
|Мюлдюр Мерт
|4
|0
|14.
|Капуто Франческо
|3
|0
|15.
|Дункан Альфред
|3
|0
|16.
|Романья Филиппо
|3
|0
|17.
|Траоре Хамед
|3
|0
|18.
|Дефрель Грегоре
|1
|0
|19.
|Консильи Андреа
|1
|0
|20.
|Гараслин Лукаш
|1
|0
|21.
|Маньяни Джанджакомо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Беннасер Исмаэль
|13
|0
|2.
|Тео Эрнандес
|9
|0
|3.
|Конти Андреа
|8
|0
|4.
|Пакета Лукас
|7
|0
|5.
|Калабрия Давиде
|3
|2
|6.
|Чалханоглу Хакан
|6
|0
|7.
|Мусаккио Матео
|4
|1
|8.
|Кастильехо Самуэль
|3
|1
|9.
|Ребич Анте
|4
|0
|10.
|Романьоли Алессио
|4
|0
|11.
|Салемакерс Алексис
|2
|1
|12.
|Билья Лукас
|3
|0
|13.
|Крунич Раде
|3
|0
|14.
|Кесси Франк
|3
|0
|15.
|Доннарумма Джанлуиджи
|3
|0
|16.
|Кьяер Симон
|2
|0
|17.
|Борини Фабио
|2
|0
|18.
|Сусо Хесус
|2
|0
|19.
|Дуарте Леонардо
|2
|0
|20.
|Рейна Пепе
|0
|1
|21.
|Ибрагимович Златан
|1
|0
|22.
|Бонавентура Джакомо
|1
|0
|23.
|Доннарумма Антонио
|1
|0
|24.
|Андре Силва
|1
|0
|25.
|Пёнтек Кшиштоф
|1
|0
|26.
|Габбия Маттео
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сассуоло
|8.47% (5)
|18.64% (11)
|18.64% (11)
|16.95% (10)
|25.42% (15)
|11.86% (7)
|Милан
|6.12% (3)
|18.37% (9)
|8.16% (4)
|28.57% (14)
|20.41% (10)
|18.37% (9)
Предыдущие игры
Сассуоло Последние 20 матчей: + = -Кальяри 1:1 Сассуоло Сассуоло 3:3 Ювентус Лацио 1:2 Сассуоло Болонья 1:2 Сассуоло
Сассуоло 4:2 Лечче Фиорентина 1:3 Сассуоло Сассуоло 3:3 Верона Интер Милан 3:3 Сассуоло Аталанта 4:1 Сассуоло Сассуоло 3:0 Брешия Сассуоло 0:1 Парма СПАЛ 2013 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Рома Сампдория 0:0 Сассуоло Сассуоло 2:1 Торино Удинезе 3:0 Сассуоло Дженоа 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:2 Наполи Брешия 0:2 Сассуоло Милан 0:0 Сассуоло
Милан Последние 20 матчей: + = -Милан 5:1 Болонья Милан 3:1 Парма Наполи 2:2 Милан Милан 4:2 Ювентус
Последние игры между собой
Сассуоло: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 9
Милан: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 6
Сассуоло 0:2 Милан Серия A Сассуоло 0:1 Милан Серия A Милан 4:3 Сассуоло Серия A Сассуоло 3:2 Милан Товарищеские матчи Сассуоло 2:0 Милан Серия A Милан 2:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:1 Милан Товарищеские матчи Сассуоло 3:2 Милан Серия A Милан 2:1 Сассуоло Кубок Милан 1:2 Сассуоло Серия A Милан 2:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 4:3 Милан Серия A Сассуоло 2:1 Милан TIM Трофи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|33
|24
|5
|4
|70 - 35
|77
|2.
|Аталанта
|Заявка
|34
|21
|8
|5
|94 - 44
|71
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|33
|21
|8
|4
|72 - 34
|71
|4.
|Лацио
|Заявка
|33
|21
|6
|6
|68 - 35
|69
|5.
|Рома
|Заявка
|33
|17
|6
|10
|61 - 44
|57
|6.
|Милан
|Заявка
|34
|16
|8
|10
|53 - 43
|56
|7.
|Наполи
|Заявка
|33
|15
|8
|10
|53 - 44
|53
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|34
|13
|9
|12
|63 - 58
|48
|9.
|Верона
|Заявка
|34
|11
|12
|11
|42 - 42
|45
|10.
|Болонья
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|48 - 57
|43
|11.
|Кальяри
|Заявка
|34
|10
|12
|12
|49 - 50
|42
|12.
|Парма
|Заявка
|33
|11
|7
|15
|45 - 47
|40
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|33
|9
|12
|12
|41 - 45
|39
|14.
|Сампдория
|Заявка
|33
|11
|5
|17
|42 - 54
|38
|15.
|Торино
|Заявка
|33
|11
|4
|18
|41 - 60
|37
|16.
|Удинезе
|Заявка
|33
|9
|9
|15
|31 - 46
|36
|17.
|Дженоа
|Заявка
|33
|7
|9
|17
|40 - 63
|30
|18.
|Лечче
|Заявка
|33
|7
|8
|18
|41 - 74
|29
|19.
|Брешия
|Заявка
|33
|5
|6
|22
|30 - 70
|21
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|33
|5
|4
|24
|23 - 62
|19
Прогнозы на матч Сассуоло - Милан
Исход игры
Сассуоло
4% (2)
Ничья
22% (11)
Милан
74% (37)
Тотал 2.5
Больше
56.25% (27)
Меньше
43.75% (21)
Обе команды забьют
Да
72.92% (35)
Нет
27.08% (13)
Популярный счёт
1:2 Милан
44% (22)
1:1 Ничья
16% (8)
0:1 Милан
14% (7)
0:2 Милан
10% (5)
1:3 Милан
4% (2)
2:2 Ничья
4% (2)
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