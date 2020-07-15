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Сассуоло
 
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Стадион:
Милан

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Капуто Франческо 18 (1) 0.49
2. Берарди Доменико 13 (2) 0.35
3. Бога Жереми 11 0.3
4. Джуричич Филип 5 0.14
5. Дефрель Грегоре 3 (1) 0.08
6. Траоре Хамед 3 0.08
7. Мюлдюр Мерт 2 0.05
8. Дункан Альфред 1 0.03
9. Тольян Йереми 1 0.03
10. Обьянг Педро 1 0.03
11. Бурабия Мехди 1 0.03
12. Гараслин Лукаш 1 0.03
13. Рожерио да Силва 1 0.03
14. Маньяни Джанджакомо 1 0.03
15. Распадори Джакомо 1 0.03
16. Локателли Мануэль 0 0
17. Пелузо Федерико 0 0
18. Кирьякопулос Гиоргус 0 0
19. Феррари Джанмарко 0 0
Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ребич Анте 11 0.3
2. Чалханоглу Хакан 7 (1) 0.19
3. Тео Эрнандес 6 0.16
4. Ибрагимович Златан 5 (2) 0.14
5. Леау Рафаэл 5 0.14
6. Кесси Франк 4 (2) 0.11
7. Пёнтек Кшиштоф 4 (3) 0.11
8. Бонавентура Джакомо 3 0.08
9. Сусо Хесус 1 0.03
10. Кастильехо Самуэль 1 0.03
11. Калабрия Давиде 1 0.03
12. Романьоли Алессио 1 0.03
13. Беннасер Исмаэль 1 0.03
14. Салемакерс Алексис 1 0.03
15. Конти Андреа 0 0
16. Билья Лукас 0 0
17. Крунич Раде 0 0
18. Пакета Лукас 0 0

Карточки

Сассуоло
# Игрок      
1. Обьянг Педро 9 0
2. Тольян Йереми 8 0
3. Локателли Мануэль 8 0
4. Марлон 7 0
5. Рожерио да Силва 6 0
6. Пелузо Федерико 4 1
7. Джуричич Филип 5 0
8. Бурабия Мехди 5 0
9. Маньянелли Франческо 5 0
10. Берарди Доменико 5 0
11. Феррари Джанмарко 5 0
12. Кирьякопулос Гиоргус 4 0
13. Мюлдюр Мерт 4 0
14. Капуто Франческо 3 0
15. Дункан Альфред 3 0
16. Романья Филиппо 3 0
17. Траоре Хамед 3 0
18. Дефрель Грегоре 1 0
19. Консильи Андреа 1 0
20. Гараслин Лукаш 1 0
21. Маньяни Джанджакомо 1 0
Милан
# Игрок      
1. Беннасер Исмаэль 13 0
2. Тео Эрнандес 9 0
3. Конти Андреа 8 0
4. Пакета Лукас 7 0
5. Калабрия Давиде 3 2
6. Чалханоглу Хакан 6 0
7. Мусаккио Матео 4 1
8. Кастильехо Самуэль 3 1
9. Ребич Анте 4 0
10. Романьоли Алессио 4 0
11. Салемакерс Алексис 2 1
12. Билья Лукас 3 0
13. Крунич Раде 3 0
14. Кесси Франк 3 0
15. Доннарумма Джанлуиджи 3 0
16. Кьяер Симон 2 0
17. Борини Фабио 2 0
18. Сусо Хесус 2 0
19. Дуарте Леонардо 2 0
20. Рейна Пепе 0 1
21. Ибрагимович Златан 1 0
22. Бонавентура Джакомо 1 0
23. Доннарумма Антонио 1 0
24. Андре Силва 1 0
25. Пёнтек Кшиштоф 1 0
26. Габбия Маттео 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сассуоло 8.47% (5) 18.64% (11) 18.64% (11) 16.95% (10) 25.42% (15) 11.86% (7)
 Милан 6.12% (3) 18.37% (9) 8.16% (4) 28.57% (14) 20.41% (10) 18.37% (9)

Предыдущие игры

Сассуоло Последние 20 матчей: + = -
Кальяри 1:1 Сассуоло Сассуоло 3:3 Ювентус Лацио 1:2 Сассуоло Болонья 1:2 Сассуоло
Сассуоло 4:2 Лечче Фиорентина 1:3 Сассуоло Сассуоло 3:3 Верона Интер Милан 3:3 Сассуоло Аталанта 4:1 Сассуоло Сассуоло 3:0 Брешия Сассуоло 0:1 Парма СПАЛ 2013 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Рома Сампдория 0:0 Сассуоло Сассуоло 2:1 Торино Удинезе 3:0 Сассуоло Дженоа 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:2 Наполи Брешия 0:2 Сассуоло Милан 0:0 Сассуоло
Милан Последние 20 матчей: + = -
Милан 5:1 Болонья Милан 3:1 Парма Наполи 2:2 Милан Милан 4:2 Ювентус
Лацио 0:3 Милан СПАЛ 2013 2:2 Милан Милан 2:0 Рома Лечче 1:4 Милан Ювентус 0:0 Милан Милан 1:2 Дженоа Фиорентина 1:1 Милан Милан 1:0 Торино Милан 1:1 Ювентус Интер Милан 4:2 Милан Милан 1:1 Верона Милан 4:2 Торино Брешия 0:1 Милан Милан 3:2 Удинезе Милан 3:0 СПАЛ 2013 Кальяри 0:2 Милан

Последние игры между собой

Сассуоло: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 9
Милан: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 6
Милан 0:0 Сассуоло Серия A Милан 1:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:4 Милан Серия A Милан 1:1 Сассуоло Серия A
Сассуоло 0:2 Милан Серия A Сассуоло 0:1 Милан Серия A Милан 4:3 Сассуоло Серия A Сассуоло 3:2 Милан Товарищеские матчи Сассуоло 2:0 Милан Серия A Милан 2:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:1 Милан Товарищеские матчи Сассуоло 3:2 Милан Серия A Милан 2:1 Сассуоло Кубок Милан 1:2 Сассуоло Серия A Милан 2:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 4:3 Милан Серия A Сассуоло 2:1 Милан TIM Трофи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 33 24 5 4 70 - 35 77
2. Аталанта Заявка 34 21 8 5 94 - 44 71
3. Интер Милан Заявка 33 21 8 4 72 - 34 71
4. Лацио Заявка 33 21 6 6 68 - 35 69
5. Рома Заявка 33 17 6 10 61 - 44 57
6. Милан Заявка 34 16 8 10 53 - 43 56
7. Наполи Заявка 33 15 8 10 53 - 44 53
8. Сассуоло Заявка 34 13 9 12 63 - 58 48
9. Верона Заявка 34 11 12 11 42 - 42 45
10. Болонья Заявка 34 11 10 13 48 - 57 43
11. Кальяри Заявка 34 10 12 12 49 - 50 42
12. Парма Заявка 33 11 7 15 45 - 47 40
13. Фиорентина Заявка 33 9 12 12 41 - 45 39
14. Сампдория Заявка 33 11 5 17 42 - 54 38
15. Торино Заявка 33 11 4 18 41 - 60 37
16. Удинезе Заявка 33 9 9 15 31 - 46 36
17. Дженоа Заявка 33 7 9 17 40 - 63 30
18. Лечче Заявка 33 7 8 18 41 - 74 29
19. Брешия Заявка 33 5 6 22 30 - 70 21
20. СПАЛ 2013 Заявка 33 5 4 24 23 - 62 19
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сассуоло - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 июля 2020, осталось 2 дня 20 часов 38 минут.


    • Прогнозы 50
    Сассуоло 4% (2)
    X 22% (11)
    Милан 74% (37)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Сассуоло - Милан

    Исход игры
    Сассуоло
    4% (2)
    Ничья
    22% (11)
    Милан
    74% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.25% (27)
    Меньше
    43.75% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    72.92% (35)
    Нет
    27.08% (13)
    Популярный счёт
    1:2 Милан
    44% (22)
    1:1 Ничья
    16% (8)
    0:1 Милан
    14% (7)
    0:2 Милан
    10% (5)
    1:3 Милан
    4% (2)
    2:2 Ничья
    4% (2)
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