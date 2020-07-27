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Беневенто
0:1
Первый тайм: 26'

Стадион:
Кьево
0'
0:1
10' Гол
Гарритано Лука
26'
1
Монтипо
Лоренцо
11
Маджио
Кристиан
35
Барба
Федерико
5
Кальдирола
Лука
15
Пастина
Кристиан
17
Басит
Абдалла
21
Хетемай
Перпарим
7
Крагль
Оливер
19
Инсинье
Роберто
16
Импрота
Риккардо
32
Мончини
Габриэле
1
Шемпер
Адриан
41
Дикманн
Лоренцо
15
Леверб
Максим
33
Риджионе
Микеле
13
Ренцетти
Франческо
8
Сегре
Джакопо
6
Эспозито
Сальваторе
16
Гарритано
Лука
27
Сетер
Дамир
23
Джорджевич
Филип
25
Виньято
Эмануэль
Беневенто
4-2-3-1
Кьево
4-3-3

Ход матча

10'
0:1
Гарритано Лука
(Сетер Дамир)

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Бомбардиры внутри турнира

Беневенто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сау Марко 12 0.32
2. Виола Николас 9 (4) 0.24
3. Инсинье Роберто 7 0.19
4. Кода Массимо 7 0.19
5. Крагль Оливер 5 0.14
6. Импрота Риккардо 4 0.11
7. Маджио Кристиан 3 0.08
8. Мончини Габриэле 3 0.08
9. Туиа Алессандро 3 0.08
10. Кальдирола Лука 3 0.08
11. Тельо Андрес 2 0.05
12. Арментерос Самуэль 2 0.05
13. Летиция Гаэтано 1 0.03
14. Ди Серио Джузеппе 1 0.03
15. Хетемай Перпарим 0 0
16. Скьяттарелла Паскуале 0 0
17. Дель Пинто Лоренцо 0 0
Кьево
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джорджевич Филип 9 (1) 0.24
2. Меджорини Риккардо 8 (2) 0.22
3. Джаккерини Эммануэле 5 (2) 0.14
4. Виньято Эмануэль 5 0.14
5. Сегре Джакопо 3 0.08
6. Риджионе Микеле 3 0.08
7. Сетер Дамир 2 0.05
8. Пуччарелли Мануэль 2 0.05
9. Гарритано Лука 2 0.05
10. Ди Ноя Джованни 2 0.05
11. Родригес Алехандро 1 0.03
12. Эспозито Сальваторе 1 0.03
13. Оби Джоэл 1 0.03
14. Дикманн Лоренцо 1 0.03
15. Вяйсянен Саули 1 0.03
16. Бертаньоли Массимо 1 0.03
17. Ренцетти Франческо 0 0
18. Цесар Боштян 0 0
19. Бривио Давиде 0 0
20. Ровалья Пьетро 0 0

Карточки

Беневенто
# Игрок      
1. Скьяттарелла Паскуале 10 0
2. Маджио Кристиан 8 1
3. Вольта Массимо 7 1
4. Кальдирола Лука 5 2
5. Хетемай Перпарим 7 0
6. Крагль Оливер 5 0
7. Летиция Гаэтано 5 0
8. Импрота Риккардо 3 1
9. Тельо Андрес 3 1
10. Кода Массимо 4 0
11. Виола Николас 3 0
12. Антей Лука 3 0
13. Сау Марко 2 0
14. Инсинье Роберто 2 0
15. Туиа Алессандро 1 0
16. Арментерос Самуэль 1 0
17. Барба Федерико 1 0
18. Дель Пинто Лоренцо 1 0
19. Монтипо Лоренцо 1 0
20. Гьямфи Брайт 1 0
21. Басит Абдалла 1 0
22. Ди Серио Джузеппе 1 0
Кьево
# Игрок      
1. Цесар Боштян 11 0
2. Оби Джоэл 9 0
3. Гарритано Лука 9 0
4. Дикманн Лоренцо 8 0
5. Меджорини Риккардо 6 0
6. Вяйсянен Саули 6 0
7. Леверб Максим 6 0
8. Эспозито Сальваторе 6 0
9. Сегре Джакопо 5 0
10. Джорджевич Филип 4 0
11. Фрей Николя 4 0
12. Ди Ноя Джованни 4 0
13. Виньято Эмануэль 3 0
14. Пина Нуну 1 1
15. Родригес Алехандро 2 0
16. Риджионе Микеле 2 0
17. Шемпер Адриан 2 0
18. Цуэлли Эмануэле 2 0
19. Пуччарелли Мануэль 0 1
20. Бривио Давиде 1 0
21. Джаккерини Эммануэле 1 0
22. Коттали Маттео 1 0
23. Карамоко Ибрагим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Беневенто 16.07% (9) 14.29% (8) 19.64% (11) 10.71% (6) 19.64% (11) 19.64% (11)
 Кьево 15.91% (7) 11.36% (5) 20.45% (9) 18.18% (8) 18.18% (8) 15.91% (7)

Предыдущие игры

Беневенто Последние 20 матчей: + = -
Фрозиноне 2:3 Беневенто Беневенто 3:1 Ливорно Трапани 2:0 Беневенто Беневенто 1:1 Венеция
Кротоне 3:0 Беневенто Беневенто 1:0 Юве Стабия Эмполи 0:0 Беневенто Кремонезе 0:1 Беневенто Беневенто 4:0 Пескара Перуджа 1:2 Беневенто Беневенто 3:1 Специя Виртус Энтелла 0:4 Беневенто Беневенто 2:1 Порденоне Козенца 0:1 Беневенто Беневенто 1:1 Салернитана Читтаделла 1:2 Беневенто Беневенто 1:1 Пиза Беневенто 4:0 Асколи Кьево 1:2 Беневенто Беневенто 1:0 Фрозиноне
Кьево Последние 20 матчей: + = -
Кьево 4:1 Читтаделла Юве Стабия 3:2 Кьево Кремонезе 1:0 Кьево Кьево 1:1 Трапани
Виртус Энтелла 1:1 Кьево Кьево 2:0 Фрозиноне Кьево 1:3 Специя Кротоне 1:1 Кьево Кьево 2:0 Козенца Асколи 1:1 Кьево Кьево 0:1 Ливорно Порденоне 0:1 Кьево Кьево 2:0 Салернитана Пиза 1:1 Кьево Кьево 0:1 Венеция Эмполи 1:1 Кьево Кьево 2:0 Перуджа Пескара 0:0 Кьево Кьево 1:2 Беневенто Читтаделла 1:1 Кьево

Последние игры между собой

Беневенто: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Кьево: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Кьево 1:2 Беневенто Серия B Кьево 1:0 Беневенто Серия A Беневенто 1:0 Кьево Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 0:1 Заявка 37 25 8 4 63 - 25 83
2. Кротоне 0:0 Заявка 37 19 9 9 62 - 38 66
3. Порденоне 1:0 Заявка 37 17 8 12 46 - 43 59
4. Специя 0:0 Заявка 37 16 10 11 52 - 39 58
5. Фрозиноне 0:0 Заявка 37 14 12 11 40 - 36 54
6. Читтаделла 0:0 Заявка 37 15 8 14 45 - 47 53
7. Кьево 1:0 Заявка 37 13 14 10 47 - 38 53
8. Салернитана 0:1 Заявка 37 14 9 14 51 - 48 51
9. Пиза 0:0 Заявка 37 13 12 12 47 - 44 51
10. Эмполи 0:2 Заявка 37 13 12 12 44 - 45 51
11. Кремонезе 1:0 Заявка 37 12 12 13 39 - 40 48
12. Виртус Энтелла 0:0 Заявка 37 12 12 13 44 - 47 48
13. Венеция 0:0 Заявка 37 11 15 11 34 - 38 48
14. Асколи 0:0 Заявка 37 13 8 16 48 - 53 47
15. Перуджа 0:1 Заявка 37 12 9 16 36 - 45 45
16. Козенца 2:0 Заявка 37 11 10 16 44 - 47 43
17. Пескара 0:0 Заявка 37 11 10 16 47 - 54 43
18. Трапани 1:0 Заявка 37 10 13 14 45 - 59 43
19. Юве Стабия 0:1 Заявка 37 11 8 18 45 - 59 41
20. Ливорно 0:0 Заявка 37 5 7 25 30 - 64 22
  • Первый тайм
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Гарритано Лука бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ciro Vigorito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Беневенто 0:1 Кьево онлайн

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