Беневенто
0:1
Первый тайм: 26'
Стадион: Чиро Вигорито
Кьево
0:1
10' ГолГарритано Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Гори ПьерВратарь
- Вратарь
-
23 Антей ЛукаЗащитник
-
18 Гьямфи БрайтЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сау МаркоНападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Сетер ДамирНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Нарди МикелеВратарь
-
39 Цавар МаринЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альетти Альфредо
Ход матча
10'
0:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сау Марко
|12
|0.32
|2.
|Виола Николас
|9 (4)
|0.24
|3.
|Инсинье Роберто
|7
|0.19
|4.
|Кода Массимо
|7
|0.19
|5.
|Крагль Оливер
|5
|0.14
|6.
|Импрота Риккардо
|4
|0.11
|7.
|Маджио Кристиан
|3
|0.08
|8.
|Мончини Габриэле
|3
|0.08
|9.
|Туиа Алессандро
|3
|0.08
|10.
|Кальдирола Лука
|3
|0.08
|11.
|Тельо Андрес
|2
|0.05
|12.
|Арментерос Самуэль
|2
|0.05
|13.
|Летиция Гаэтано
|1
|0.03
|14.
|Ди Серио Джузеппе
|1
|0.03
|15.
|Хетемай Перпарим
|0
|0
|16.
|Скьяттарелла Паскуале
|0
|0
|17.
|Дель Пинто Лоренцо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джорджевич Филип
|9 (1)
|0.24
|2.
|Меджорини Риккардо
|8 (2)
|0.22
|3.
|Джаккерини Эммануэле
|5 (2)
|0.14
|4.
|Виньято Эмануэль
|5
|0.14
|5.
|Сегре Джакопо
|3
|0.08
|6.
|Риджионе Микеле
|3
|0.08
|7.
|Сетер Дамир
|2
|0.05
|8.
|Пуччарелли Мануэль
|2
|0.05
|9.
|Гарритано Лука
|2
|0.05
|10.
|Ди Ноя Джованни
|2
|0.05
|11.
|Родригес Алехандро
|1
|0.03
|12.
|Эспозито Сальваторе
|1
|0.03
|13.
|Оби Джоэл
|1
|0.03
|14.
|Дикманн Лоренцо
|1
|0.03
|15.
|Вяйсянен Саули
|1
|0.03
|16.
|Бертаньоли Массимо
|1
|0.03
|17.
|Ренцетти Франческо
|0
|0
|18.
|Цесар Боштян
|0
|0
|19.
|Бривио Давиде
|0
|0
|20.
|Ровалья Пьетро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Скьяттарелла Паскуале
|10
|0
|2.
|Маджио Кристиан
|8
|1
|3.
|Вольта Массимо
|7
|1
|4.
|Кальдирола Лука
|5
|2
|5.
|Хетемай Перпарим
|7
|0
|6.
|Крагль Оливер
|5
|0
|7.
|Летиция Гаэтано
|5
|0
|8.
|Импрота Риккардо
|3
|1
|9.
|Тельо Андрес
|3
|1
|10.
|Кода Массимо
|4
|0
|11.
|Виола Николас
|3
|0
|12.
|Антей Лука
|3
|0
|13.
|Сау Марко
|2
|0
|14.
|Инсинье Роберто
|2
|0
|15.
|Туиа Алессандро
|1
|0
|16.
|Арментерос Самуэль
|1
|0
|17.
|Барба Федерико
|1
|0
|18.
|Дель Пинто Лоренцо
|1
|0
|19.
|Монтипо Лоренцо
|1
|0
|20.
|Гьямфи Брайт
|1
|0
|21.
|Басит Абдалла
|1
|0
|22.
|Ди Серио Джузеппе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Цесар Боштян
|11
|0
|2.
|Оби Джоэл
|9
|0
|3.
|Гарритано Лука
|9
|0
|4.
|Дикманн Лоренцо
|8
|0
|5.
|Меджорини Риккардо
|6
|0
|6.
|Вяйсянен Саули
|6
|0
|7.
|Леверб Максим
|6
|0
|8.
|Эспозито Сальваторе
|6
|0
|9.
|Сегре Джакопо
|5
|0
|10.
|Джорджевич Филип
|4
|0
|11.
|Фрей Николя
|4
|0
|12.
|Ди Ноя Джованни
|4
|0
|13.
|Виньято Эмануэль
|3
|0
|14.
|Пина Нуну
|1
|1
|15.
|Родригес Алехандро
|2
|0
|16.
|Риджионе Микеле
|2
|0
|17.
|Шемпер Адриан
|2
|0
|18.
|Цуэлли Эмануэле
|2
|0
|19.
|Пуччарелли Мануэль
|0
|1
|20.
|Бривио Давиде
|1
|0
|21.
|Джаккерини Эммануэле
|1
|0
|22.
|Коттали Маттео
|1
|0
|23.
|Карамоко Ибрагим
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Беневенто
|16.07% (9)
|14.29% (8)
|19.64% (11)
|10.71% (6)
|19.64% (11)
|19.64% (11)
|Кьево
|15.91% (7)
|11.36% (5)
|20.45% (9)
|18.18% (8)
|18.18% (8)
|15.91% (7)
Предыдущие игры
Беневенто Последние 20 матчей: + = -Фрозиноне 2:3 Беневенто Беневенто 3:1 Ливорно Трапани 2:0 Беневенто Беневенто 1:1 Венеция
Кротоне 3:0 Беневенто Беневенто 1:0 Юве Стабия Эмполи 0:0 Беневенто Кремонезе 0:1 Беневенто Беневенто 4:0 Пескара Перуджа 1:2 Беневенто Беневенто 3:1 Специя Виртус Энтелла 0:4 Беневенто Беневенто 2:1 Порденоне Козенца 0:1 Беневенто Беневенто 1:1 Салернитана Читтаделла 1:2 Беневенто Беневенто 1:1 Пиза Беневенто 4:0 Асколи Кьево 1:2 Беневенто Беневенто 1:0 Фрозиноне
Кьево Последние 20 матчей: + = -Кьево 4:1 Читтаделла Юве Стабия 3:2 Кьево Кремонезе 1:0 Кьево Кьево 1:1 Трапани
Виртус Энтелла 1:1 Кьево Кьево 2:0 Фрозиноне Кьево 1:3 Специя Кротоне 1:1 Кьево Кьево 2:0 Козенца Асколи 1:1 Кьево Кьево 0:1 Ливорно Порденоне 0:1 Кьево Кьево 2:0 Салернитана Пиза 1:1 Кьево Кьево 0:1 Венеция Эмполи 1:1 Кьево Кьево 2:0 Перуджа Пескара 0:0 Кьево Кьево 1:2 Беневенто Читтаделла 1:1 Кьево
Последние игры между собой
Беневенто: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Кьево: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|0:1 Заявка
|37
|25
|8
|4
|63 - 25
|83
|2.
|Кротоне
|0:0 Заявка
|37
|19
|9
|9
|62 - 38
|66
|3.
|Порденоне
|1:0 Заявка
|37
|17
|8
|12
|46 - 43
|59
|4.
|Специя
|0:0 Заявка
|37
|16
|10
|11
|52 - 39
|58
|5.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|37
|14
|12
|11
|40 - 36
|54
|6.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|37
|15
|8
|14
|45 - 47
|53
|7.
|Кьево
|1:0 Заявка
|37
|13
|14
|10
|47 - 38
|53
|8.
|Салернитана
|0:1 Заявка
|37
|14
|9
|14
|51 - 48
|51
|9.
|Пиза
|0:0 Заявка
|37
|13
|12
|12
|47 - 44
|51
|10.
|Эмполи
|0:2 Заявка
|37
|13
|12
|12
|44 - 45
|51
|11.
|Кремонезе
|1:0 Заявка
|37
|12
|12
|13
|39 - 40
|48
|12.
|Виртус Энтелла
|0:0 Заявка
|37
|12
|12
|13
|44 - 47
|48
|13.
|Венеция
|0:0 Заявка
|37
|11
|15
|11
|34 - 38
|48
|14.
|Асколи
|0:0 Заявка
|37
|13
|8
|16
|48 - 53
|47
|15.
|Перуджа
|0:1 Заявка
|37
|12
|9
|16
|36 - 45
|45
|16.
|Козенца
|2:0 Заявка
|37
|11
|10
|16
|44 - 47
|43
|17.
|Пескара
|0:0 Заявка
|37
|11
|10
|16
|47 - 54
|43
|18.
|Трапани
|1:0 Заявка
|37
|10
|13
|14
|45 - 59
|43
|19.
|Юве Стабия
|0:1 Заявка
|37
|11
|8
|18
|45 - 59
|41
|20.
|Ливорно
|0:0 Заявка
|37
|5
|7
|25
|30 - 64
|22