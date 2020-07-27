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Беневенто
0:1
Конец матча

Стадион:
Кьево
0'
0:1
10' Гол
Гарритано Лука
43' Желтая карточка
Кальдирола Лука
85' Желтая карточка
Хетемай Перпарим
90'+6
1
Монтипо
Лоренцо
11
Маджио
Кристиан
35
Барба
Федерико
5
Кальдирола
Лука
15
Пастина
Кристиан
17
Басит
Абдалла
21
Хетемай
Перпарим
7
Крагль
Оливер
19
Инсинье
Роберто
16
Импрота
Риккардо
32
Мончини
Габриэле
1
Шемпер
Адриан
41
Дикманн
Лоренцо
15
Леверб
Максим
33
Риджионе
Микеле
13
Ренцетти
Франческо
8
Сегре
Джакопо
6
Эспозито
Сальваторе
16
Гарритано
Лука
27
Сетер
Дамир
23
Джорджевич
Филип
25
Виньято
Эмануэль
Беневенто
4-2-3-1
Кьево
4-3-3

Ход матча

10'
0:1
Гарритано Лука
(Сетер Дамир)
43'
Кальдирола Лука
 
46'
Рилло Франческо
Пастина Кристиан
 
46'
 
Оби Джоэл
Эспозито Сальваторе
58'
 
Ди Ноя Джованни
Виньято Эмануэль
58'
Тельо Андрес
Басит Абдалла
 
71'
Сау Марко
Инсинье Роберто
 
76'
Ди Серио Джузеппе
Импрота Риккардо
 
82'
 
Цуэлли Эмануэле
Сегре Джакопо
82'
 
Грубац Сергей
Джорджевич Филип
85'
Хетемай Перпарим
 

Статистика матча

  • 15 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 5
  • 1 Офсайды 4
  • 13 Нарушения правил 18
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 65 Владение мячом, % 35

Бомбардиры внутри турнира

Беневенто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сау Марко 12 0.32
2. Виола Николас 9 (4) 0.24
3. Инсинье Роберто 7 0.19
4. Кода Массимо 7 0.19
5. Крагль Оливер 5 0.14
6. Импрота Риккардо 4 0.11
7. Маджио Кристиан 3 0.08
8. Мончини Габриэле 3 0.08
9. Туиа Алессандро 3 0.08
10. Кальдирола Лука 3 0.08
11. Тельо Андрес 2 0.05
12. Арментерос Самуэль 2 0.05
13. Летиция Гаэтано 1 0.03
14. Ди Серио Джузеппе 1 0.03
15. Хетемай Перпарим 0 0
16. Скьяттарелла Паскуале 0 0
17. Дель Пинто Лоренцо 0 0
Кьево
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джорджевич Филип 9 (1) 0.24
2. Меджорини Риккардо 8 (2) 0.22
3. Джаккерини Эммануэле 5 (2) 0.14
4. Виньято Эмануэль 5 0.14
5. Сегре Джакопо 3 0.08
6. Риджионе Микеле 3 0.08
7. Сетер Дамир 2 0.05
8. Пуччарелли Мануэль 2 0.05
9. Гарритано Лука 2 0.05
10. Ди Ноя Джованни 2 0.05
11. Родригес Алехандро 1 0.03
12. Эспозито Сальваторе 1 0.03
13. Оби Джоэл 1 0.03
14. Дикманн Лоренцо 1 0.03
15. Вяйсянен Саули 1 0.03
16. Бертаньоли Массимо 1 0.03
17. Ренцетти Франческо 0 0
18. Цесар Боштян 0 0
19. Бривио Давиде 0 0
20. Ровалья Пьетро 0 0

Карточки

Беневенто
# Игрок      
1. Скьяттарелла Паскуале 10 0
2. Маджио Кристиан 8 1
3. Кальдирола Лука 6 2
4. Вольта Массимо 7 1
5. Хетемай Перпарим 8 0
6. Крагль Оливер 5 0
7. Летиция Гаэтано 5 0
8. Импрота Риккардо 3 1
9. Тельо Андрес 3 1
10. Кода Массимо 4 0
11. Виола Николас 3 0
12. Антей Лука 3 0
13. Сау Марко 2 0
14. Инсинье Роберто 2 0
15. Туиа Алессандро 1 0
16. Арментерос Самуэль 1 0
17. Барба Федерико 1 0
18. Дель Пинто Лоренцо 1 0
19. Монтипо Лоренцо 1 0
20. Гьямфи Брайт 1 0
21. Басит Абдалла 1 0
22. Ди Серио Джузеппе 1 0
Кьево
# Игрок      
1. Цесар Боштян 11 0
2. Оби Джоэл 9 0
3. Гарритано Лука 9 0
4. Дикманн Лоренцо 8 0
5. Меджорини Риккардо 6 0
6. Вяйсянен Саули 6 0
7. Леверб Максим 6 0
8. Эспозито Сальваторе 6 0
9. Сегре Джакопо 5 0
10. Джорджевич Филип 4 0
11. Фрей Николя 4 0
12. Ди Ноя Джованни 4 0
13. Виньято Эмануэль 3 0
14. Пина Нуну 1 1
15. Родригес Алехандро 2 0
16. Риджионе Микеле 2 0
17. Шемпер Адриан 2 0
18. Цуэлли Эмануэле 2 0
19. Пуччарелли Мануэль 0 1
20. Бривио Давиде 1 0
21. Джаккерини Эммануэле 1 0
22. Коттали Маттео 1 0
23. Карамоко Ибрагим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Беневенто 16.07% (9) 14.29% (8) 19.64% (11) 10.71% (6) 19.64% (11) 19.64% (11)
 Кьево 17.78% (8) 11.11% (5) 20% (9) 17.78% (8) 17.78% (8) 15.56% (7)

Предыдущие игры

Беневенто Последние 20 матчей: + = -
Фрозиноне 2:3 Беневенто Беневенто 3:1 Ливорно Трапани 2:0 Беневенто Беневенто 1:1 Венеция
Кротоне 3:0 Беневенто Беневенто 1:0 Юве Стабия Эмполи 0:0 Беневенто Кремонезе 0:1 Беневенто Беневенто 4:0 Пескара Перуджа 1:2 Беневенто Беневенто 3:1 Специя Виртус Энтелла 0:4 Беневенто Беневенто 2:1 Порденоне Козенца 0:1 Беневенто Беневенто 1:1 Салернитана Читтаделла 1:2 Беневенто Беневенто 1:1 Пиза Беневенто 4:0 Асколи Кьево 1:2 Беневенто Беневенто 1:0 Фрозиноне
Кьево Последние 20 матчей: + = -
Кьево 4:1 Читтаделла Юве Стабия 3:2 Кьево Кремонезе 1:0 Кьево Кьево 1:1 Трапани
Виртус Энтелла 1:1 Кьево Кьево 2:0 Фрозиноне Кьево 1:3 Специя Кротоне 1:1 Кьево Кьево 2:0 Козенца Асколи 1:1 Кьево Кьево 0:1 Ливорно Порденоне 0:1 Кьево Кьево 2:0 Салернитана Пиза 1:1 Кьево Кьево 0:1 Венеция Эмполи 1:1 Кьево Кьево 2:0 Перуджа Пескара 0:0 Кьево Кьево 1:2 Беневенто Читтаделла 1:1 Кьево

Последние игры между собой

Беневенто: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Кьево: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Кьево 1:2 Беневенто Серия B Кьево 1:0 Беневенто Серия A Беневенто 1:0 Кьево Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто Заявка 37 25 8 4 63 - 25 83
2. Кротоне Заявка 37 20 8 9 63 - 38 68
3. Специя Заявка 37 16 10 11 52 - 39 58
4. Порденоне Заявка 37 16 9 12 46 - 44 57
5. Читтаделла Заявка 37 16 7 14 46 - 47 55
6. Пиза Заявка 37 14 11 12 48 - 44 53
7. Фрозиноне Заявка 37 14 11 12 40 - 37 53
8. Кьево Заявка 37 13 14 10 47 - 38 53
9. Салернитана Заявка 37 14 10 13 52 - 48 52
10. Эмполи Заявка 37 13 12 12 45 - 48 51
11. Кремонезе Заявка 37 12 12 13 40 - 41 48
12. Виртус Энтелла Заявка 37 12 12 13 44 - 47 48
13. Венеция Заявка 37 11 14 12 34 - 39 47
14. Асколи Заявка 37 13 7 17 48 - 54 46
15. Пескара Заявка 37 12 9 16 48 - 54 45
16. Перуджа Заявка 37 12 9 16 37 - 46 45
17. Козенца Заявка 37 11 10 16 47 - 48 43
18. Трапани Заявка 37 10 13 14 46 - 60 43
19. Юве Стабия Заявка 37 11 8 18 46 - 60 41
20. Ливорно Заявка 37 5 6 26 30 - 65 21
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Кальдирола Лука получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Гарритано Лука бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ciro Vigorito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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