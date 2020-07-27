  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Пиза
0:0
Первый тайм: 23'

Стадион:
Асколи
0' 23'
22
Перилли
Симоне
2
Биринделли
Самуэле
8
Караччоло
Антонио
24
Варньер
Марко
23
Лизи
Франческо
14
Марин
Мариус
30
Де
Витис
Алессандро
21
Пинато
Марко
7
Сьега
Николас
10
Соддимо
Данило
31
Маркони
Микеле
33
Леали
Никола
4
Феригра
Эрик
2
Валентини
Науэль
15
Гравильон
Эндрю
28
Андреони
Кристиан
7
Кавион
Микеле
30
Брлек
Петар
17
Серникола
Леонардо
11
Нинкович
Никола
18
Тротта
Марселло
27
Эрамо
Мирко
Пиза
4-3-1-2
Асколи
3-4-1-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Бомбардиры внутри турнира

Пиза
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маркони Микеле 14 (2) 0.38
2. Мазуччи Гаэтано 6 0.16
3. Лизи Франческо 4 0.11
4. Видо Лука 3 0.08
5. Пинато Марко 2 0.05
6. Биринделли Самуэле 2 0.05
7. Москарделли Давиде 2 0.05
8. Де Витис Алессандро 2 0.05
9. Гухер Роберт 1 0.03
10. Марин Мариус 1 0.03
11. Бенедетти Симоне 1 0.03
12. Белли Франческо 1 0.03
13. Пизано Эрос 1 0.03
14. Фабро Микаэль 1 0.03
15. Айя Рамзи 1 0.03
16. Минессо Маттиа 1 0.03
17. Верна Лука 1 0.03
18. Ди Квинцио Давиде 1 0.03
19. Сьега Николас 0 0
Асколи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нинкович Никола 9 (1) 0.24
2. Скамачча Джанлука 9 0.24
3. Да Крус Алессио 5 (1) 0.14
4. Тротта Марселло 5 0.14
5. Морозини Леонардо 5 0.14
6. Ардеманьи Маттео 3 (1) 0.08
7. Кавион Микеле 2 0.05
8. Джербо Альберто 1 0.03
9. Трояно Микеле 1 0.03
10. Броско Риккардо 1 0.03
11. Эрамо Мирко 1 0.03
12. Пучино Раффаэле 1 0.03
13. Чаджиа Мутир 1 0.03
14. Пинту Диогу 1 0.03
15. Падоин Симоне 0 0
16. Петруччи Давиде 0 0
17. Брлек Петар 0 0
18. Андреони Кристиан 0 0
19. Пиччинокки Марио 0 0
20. Серникола Леонардо 0 0

Карточки

Пиза
# Игрок      
1. Бенедетти Симоне 11 2
2. Сьега Николас 7 1
3. Биринделли Самуэле 7 1
4. Марин Мариус 7 1
5. Мазуччи Гаэтано 7 0
6. Гухер Роберт 7 0
7. Де Витис Алессандро 7 0
8. Пинато Марко 5 1
9. Маркони Микеле 3 2
10. Айя Рамзи 6 0
11. Лизи Франческо 6 0
12. Соддимо Данило 3 1
13. Фабро Микаэль 3 1
14. Белли Франческо 2 1
15. Ингроссо Джанмарко 3 0
16. Пизано Эрос 3 0
17. Москарделли Давиде 2 0
18. Гори Стефано 2 0
19. Верна Лука 2 0
20. Льотти Даниэле 1 0
21. Варньер Марко 1 0
22. Мерони Андреа 1 0
Асколи
# Игрок      
1. Гравильон Эндрю 12 0
2. Трояно Микеле 10 1
3. Нинкович Никола 7 1
4. Да Крус Алессио 2 3
5. Брлек Петар 7 0
6. Петруччи Давиде 5 1
7. Кавион Микеле 6 0
8. Падоин Симоне 5 0
9. Броско Риккардо 5 0
10. Джербо Альберто 5 0
11. Серникола Леонардо 5 0
12. Андреони Кристиан 3 1
13. Пучино Раффаэле 4 0
14. Раньери Лука 4 0
15. Ардеманьи Маттео 3 0
16. Валентини Науэль 3 0
17. Тротта Марселло 3 0
18. Морозини Леонардо 3 0
19. Скамачча Джанлука 3 0
20. Леали Никола 2 0
21. Пиччинокки Марио 2 0
22. Чаджиа Мутир 2 0
23. Стеллоне Роберто 1 0
24. Пинту Диогу 1 0
25. Феригра Эрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Пиза 14.63% (6) 12.2% (5) 26.83% (11) 21.95% (9) 9.76% (4) 14.63% (6)
 Асколи 12.2% (5) 17.07% (7) 21.95% (9) 17.07% (7) 17.07% (7) 14.63% (6)

Предыдущие игры

Пиза Последние 20 матчей: + = -
Козенца 2:1 Пиза Пиза 3:2 Трапани Виртус Энтелла 1:1 Пиза Порденоне 1:0 Пиза
Пиза 2:0 Читтаделла Специя 1:2 Пиза Пиза 2:1 Пескара Салернитана 1:1 Пиза Пиза 1:0 Ливорно Кротоне 1:0 Пиза Пиза 1:0 Перуджа Пиза 1:2 Венеция Эмполи 2:1 Пиза Пиза 1:1 Кьево Кремонезе 3:4 Пиза Пиза 1:1 Юве Стабия Беневенто 1:1 Пиза Пиза 0:0 Фрозиноне Асколи 1:0 Пиза Пиза 1:3 Козенца
Асколи Последние 20 матчей: + = -
Асколи 2:2 Порденоне Читтаделла 1:2 Асколи Асколи 1:0 Эмполи Асколи 3:2 Салернитана
Козенца 0:1 Асколи Асколи 1:1 Кротоне Венеция 2:1 Асколи Асколи 0:1 Перуджа Асколи 1:3 Кремонезе Виртус Энтелла 3:0 Асколи Асколи 1:1 Кьево Пескара 2:1 Асколи Специя 3:1 Асколи Асколи 2:2 Юве Стабия Ливорно 0:3 Асколи Асколи 0:1 Фрозиноне Трапани 3:1 Асколи Беневенто 4:0 Асколи Асколи 1:0 Пиза Порденоне 2:1 Асколи

Последние игры между собой

Пиза: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 6
Асколи: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 3
Асколи 1:0 Пиза Серия B Асколи 2:4 Пиза Серия B Пиза 2:1 Асколи Серия B Пиза 0:1 Асколи Лега Про
Пиза 0:1 Асколи Лега Про Асколи 1:1 Пиза Лега Про Асколи 2:1 Пиза Про Прима Дивизионе Пиза 2:1 Асколи Про Прима Дивизионе Асколи 1:0 Пиза Серия B Пиза 1:1 Асколи Серия B Асколи 1:0 Пиза Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 0:1 Заявка 37 25 8 4 63 - 25 83
2. Кротоне 0:0 Заявка 37 19 9 9 62 - 38 66
3. Порденоне 1:0 Заявка 37 17 8 12 46 - 43 59
4. Специя 0:0 Заявка 37 16 10 11 52 - 39 58
5. Фрозиноне 0:0 Заявка 37 14 12 11 40 - 36 54
6. Читтаделла 0:0 Заявка 37 15 8 14 45 - 47 53
7. Кьево 1:0 Заявка 37 13 14 10 47 - 38 53
8. Салернитана 0:1 Заявка 37 14 9 14 51 - 48 51
9. Пиза 0:0 Заявка 37 13 12 12 47 - 44 51
10. Эмполи 0:2 Заявка 37 13 12 12 44 - 45 51
11. Кремонезе 1:0 Заявка 37 12 12 13 39 - 40 48
12. Виртус Энтелла 0:0 Заявка 37 12 12 13 44 - 47 48
13. Венеция 0:0 Заявка 37 11 15 11 34 - 38 48
14. Асколи 0:0 Заявка 37 13 8 16 48 - 53 47
15. Перуджа 0:1 Заявка 37 12 9 16 36 - 45 45
16. Козенца 2:0 Заявка 37 11 10 16 44 - 47 43
17. Пескара 0:0 Заявка 37 11 10 16 47 - 54 43
18. Трапани 1:0 Заявка 37 10 13 14 45 - 59 43
19. Юве Стабия 0:1 Заявка 37 11 8 18 45 - 59 41
20. Ливорно 0:0 Заявка 37 5 7 25 30 - 64 22
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Romeo Anconetani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Пиза 0:0 Асколи онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный