Пиза
0:0
Первый тайм: 23'
Стадион: Stadio Romeo Anconetani
Асколи
14
Марин
Мариус
21
Пинато
Марко
33
Леали
Никола
30
Брлек
Петар
27
Эрамо
Мирко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Марин МариусПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Пинато МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Декич ВладанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Гухер РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Видо ЛукаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
- Основной состав
-
33 Леали НиколаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Брлек ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Эрамо МиркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Пинту ДиогуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Davide Dionigi
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Маркони Микеле
|14 (2)
|0.38
|2.
|Мазуччи Гаэтано
|6
|0.16
|3.
|Лизи Франческо
|4
|0.11
|4.
|Видо Лука
|3
|0.08
|5.
|Пинато Марко
|2
|0.05
|6.
|Биринделли Самуэле
|2
|0.05
|7.
|Москарделли Давиде
|2
|0.05
|8.
|Де Витис Алессандро
|2
|0.05
|9.
|Гухер Роберт
|1
|0.03
|10.
|Марин Мариус
|1
|0.03
|11.
|Бенедетти Симоне
|1
|0.03
|12.
|Белли Франческо
|1
|0.03
|13.
|Пизано Эрос
|1
|0.03
|14.
|Фабро Микаэль
|1
|0.03
|15.
|Айя Рамзи
|1
|0.03
|16.
|Минессо Маттиа
|1
|0.03
|17.
|Верна Лука
|1
|0.03
|18.
|Ди Квинцио Давиде
|1
|0.03
|19.
|Сьега Николас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нинкович Никола
|9 (1)
|0.24
|2.
|Скамачча Джанлука
|9
|0.24
|3.
|Да Крус Алессио
|5 (1)
|0.14
|4.
|Тротта Марселло
|5
|0.14
|5.
|Морозини Леонардо
|5
|0.14
|6.
|Ардеманьи Маттео
|3 (1)
|0.08
|7.
|Кавион Микеле
|2
|0.05
|8.
|Джербо Альберто
|1
|0.03
|9.
|Трояно Микеле
|1
|0.03
|10.
|Броско Риккардо
|1
|0.03
|11.
|Эрамо Мирко
|1
|0.03
|12.
|Пучино Раффаэле
|1
|0.03
|13.
|Чаджиа Мутир
|1
|0.03
|14.
|Пинту Диогу
|1
|0.03
|15.
|Падоин Симоне
|0
|0
|16.
|Петруччи Давиде
|0
|0
|17.
|Брлек Петар
|0
|0
|18.
|Андреони Кристиан
|0
|0
|19.
|Пиччинокки Марио
|0
|0
|20.
|Серникола Леонардо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бенедетти Симоне
|11
|2
|2.
|Сьега Николас
|7
|1
|3.
|Биринделли Самуэле
|7
|1
|4.
|Марин Мариус
|7
|1
|5.
|Мазуччи Гаэтано
|7
|0
|6.
|Гухер Роберт
|7
|0
|7.
|Де Витис Алессандро
|7
|0
|8.
|Пинато Марко
|5
|1
|9.
|Маркони Микеле
|3
|2
|10.
|Айя Рамзи
|6
|0
|11.
|Лизи Франческо
|6
|0
|12.
|Соддимо Данило
|3
|1
|13.
|Фабро Микаэль
|3
|1
|14.
|Белли Франческо
|2
|1
|15.
|Ингроссо Джанмарко
|3
|0
|16.
|Пизано Эрос
|3
|0
|17.
|Москарделли Давиде
|2
|0
|18.
|Гори Стефано
|2
|0
|19.
|Верна Лука
|2
|0
|20.
|Льотти Даниэле
|1
|0
|21.
|Варньер Марко
|1
|0
|22.
|Мерони Андреа
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гравильон Эндрю
|12
|0
|2.
|Трояно Микеле
|10
|1
|3.
|Нинкович Никола
|7
|1
|4.
|Да Крус Алессио
|2
|3
|5.
|Брлек Петар
|7
|0
|6.
|Петруччи Давиде
|5
|1
|7.
|Кавион Микеле
|6
|0
|8.
|Падоин Симоне
|5
|0
|9.
|Броско Риккардо
|5
|0
|10.
|Джербо Альберто
|5
|0
|11.
|Серникола Леонардо
|5
|0
|12.
|Андреони Кристиан
|3
|1
|13.
|Пучино Раффаэле
|4
|0
|14.
|Раньери Лука
|4
|0
|15.
|Ардеманьи Маттео
|3
|0
|16.
|Валентини Науэль
|3
|0
|17.
|Тротта Марселло
|3
|0
|18.
|Морозини Леонардо
|3
|0
|19.
|Скамачча Джанлука
|3
|0
|20.
|Леали Никола
|2
|0
|21.
|Пиччинокки Марио
|2
|0
|22.
|Чаджиа Мутир
|2
|0
|23.
|Стеллоне Роберто
|1
|0
|24.
|Пинту Диогу
|1
|0
|25.
|Феригра Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Пиза
|14.63% (6)
|12.2% (5)
|26.83% (11)
|21.95% (9)
|9.76% (4)
|14.63% (6)
|Асколи
|12.2% (5)
|17.07% (7)
|21.95% (9)
|17.07% (7)
|17.07% (7)
|14.63% (6)
Предыдущие игры
Пиза Последние 20 матчей: + = -Козенца 2:1 Пиза Пиза 3:2 Трапани Виртус Энтелла 1:1 Пиза Порденоне 1:0 Пиза
Асколи Последние 20 матчей: + = -Асколи 2:2 Порденоне Читтаделла 1:2 Асколи Асколи 1:0 Эмполи Асколи 3:2 Салернитана
Козенца 0:1 Асколи Асколи 1:1 Кротоне Венеция 2:1 Асколи Асколи 0:1 Перуджа Асколи 1:3 Кремонезе Виртус Энтелла 3:0 Асколи Асколи 1:1 Кьево Пескара 2:1 Асколи Специя 3:1 Асколи Асколи 2:2 Юве Стабия Ливорно 0:3 Асколи Асколи 0:1 Фрозиноне Трапани 3:1 Асколи Беневенто 4:0 Асколи Асколи 1:0 Пиза Порденоне 2:1 Асколи
Последние игры между собой
Пиза: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 6
Асколи: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|0:1 Заявка
|37
|25
|8
|4
|63 - 25
|83
|2.
|Кротоне
|0:0 Заявка
|37
|19
|9
|9
|62 - 38
|66
|3.
|Порденоне
|1:0 Заявка
|37
|17
|8
|12
|46 - 43
|59
|4.
|Специя
|0:0 Заявка
|37
|16
|10
|11
|52 - 39
|58
|5.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|37
|14
|12
|11
|40 - 36
|54
|6.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|37
|15
|8
|14
|45 - 47
|53
|7.
|Кьево
|1:0 Заявка
|37
|13
|14
|10
|47 - 38
|53
|8.
|Салернитана
|0:1 Заявка
|37
|14
|9
|14
|51 - 48
|51
|9.
|Пиза
|0:0 Заявка
|37
|13
|12
|12
|47 - 44
|51
|10.
|Эмполи
|0:2 Заявка
|37
|13
|12
|12
|44 - 45
|51
|11.
|Кремонезе
|1:0 Заявка
|37
|12
|12
|13
|39 - 40
|48
|12.
|Виртус Энтелла
|0:0 Заявка
|37
|12
|12
|13
|44 - 47
|48
|13.
|Венеция
|0:0 Заявка
|37
|11
|15
|11
|34 - 38
|48
|14.
|Асколи
|0:0 Заявка
|37
|13
|8
|16
|48 - 53
|47
|15.
|Перуджа
|0:1 Заявка
|37
|12
|9
|16
|36 - 45
|45
|16.
|Козенца
|2:0 Заявка
|37
|11
|10
|16
|44 - 47
|43
|17.
|Пескара
|0:0 Заявка
|37
|11
|10
|16
|47 - 54
|43
|18.
|Трапани
|1:0 Заявка
|37
|10
|13
|14
|45 - 59
|43
|19.
|Юве Стабия
|0:1 Заявка
|37
|11
|8
|18
|45 - 59
|41
|20.
|Ливорно
|0:0 Заявка
|37
|5
|7
|25
|30 - 64
|22