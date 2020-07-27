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  2. Матчи
  3. Италия
Пиза
1:0
Конец матча

Стадион:
Асколи
0'
33' Желтая карточка
Соддимо Данило
1:0
45' Гол
Сьега Николас
46' Желтая карточка
Биринделли Самуэле
49' Желтая карточка
Брлек Петар
62' Вторая желтая карточка
Москарделли Давиде
75' Желтая карточка
Сьега Николас
83' Желтая карточка
Мерони Андреа
90' Желтая карточка
Валентини Науэль
90'+7
22
Перилли
Симоне
2
Биринделли
Самуэле
8
Караччоло
Антонио
24
Варньер
Марко
23
Лизи
Франческо
14
Марин
Мариус
30
Де
Витис
Алессандро
21
Пинато
Марко
7
Сьега
Николас
10
Соддимо
Данило
31
Маркони
Микеле
33
Леали
Никола
4
Феригра
Эрик
2
Валентини
Науэль
15
Гравильон
Эндрю
28
Андреони
Кристиан
7
Кавион
Микеле
30
Брлек
Петар
17
Серникола
Леонардо
27
Эрамо
Мирко
18
Тротта
Марселло
11
Нинкович
Никола
Пиза
4-3-1-2
Асколи
3-4-1-2

Ход матча

33'
Соддимо Данило
 
45'
Сьега Николас
1:0
46'
Биринделли Самуэле
 
49'
 
Брлек Петар
59'
 
Морозини Леонардо
Эрамо Мирко
59'
 
Скамачча Джанлука
Тротта Марселло
62'
Москарделли Давиде
 
66'
Мазуччи Гаэтано
Соддимо Данило
 
66'
Гухер Роберт
Пинато Марко
 
70'
 
Петруччи Давиде
Брлек Петар
71'
 
Падоин Симоне
Андреони Кристиан
75'
Сьега Николас
 
76'
 
Пинту Диогу
Кавион Микеле
78'
Мерони Андреа
Марин Мариус
 
83'
Мерони Андреа
 
87'
Пизано Эрос
Биринделли Самуэле
 
87'
Видо Лука
Маркони Микеле
 
90'
 
Валентини Науэль

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 11
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 7
  • 2 Офсайды 4
  • 21 Нарушения правил 10
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 45 Владение мячом, % 55

Бомбардиры внутри турнира

Пиза
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маркони Микеле 14 (2) 0.38
2. Мазуччи Гаэтано 6 0.16
3. Лизи Франческо 4 0.11
4. Видо Лука 3 0.08
5. Пинато Марко 2 0.05
6. Биринделли Самуэле 2 0.05
7. Москарделли Давиде 2 0.05
8. Де Витис Алессандро 2 0.05
9. Гухер Роберт 1 0.03
10. Марин Мариус 1 0.03
11. Бенедетти Симоне 1 0.03
12. Белли Франческо 1 0.03
13. Пизано Эрос 1 0.03
14. Фабро Микаэль 1 0.03
15. Сьега Николас 1 0.03
16. Айя Рамзи 1 0.03
17. Минессо Маттиа 1 0.03
18. Верна Лука 1 0.03
19. Ди Квинцио Давиде 1 0.03
Асколи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нинкович Никола 9 (1) 0.24
2. Скамачча Джанлука 9 0.24
3. Да Крус Алессио 5 (1) 0.14
4. Тротта Марселло 5 0.14
5. Морозини Леонардо 5 0.14
6. Ардеманьи Маттео 3 (1) 0.08
7. Кавион Микеле 2 0.05
8. Джербо Альберто 1 0.03
9. Трояно Микеле 1 0.03
10. Броско Риккардо 1 0.03
11. Эрамо Мирко 1 0.03
12. Пучино Раффаэле 1 0.03
13. Чаджиа Мутир 1 0.03
14. Пинту Диогу 1 0.03
15. Падоин Симоне 0 0
16. Петруччи Давиде 0 0
17. Брлек Петар 0 0
18. Андреони Кристиан 0 0
19. Пиччинокки Марио 0 0
20. Серникола Леонардо 0 0

Карточки

Пиза
# Игрок      
1. Бенедетти Симоне 11 2
2. Сьега Николас 8 1
3. Биринделли Самуэле 8 1
4. Марин Мариус 7 1
5. Мазуччи Гаэтано 7 0
6. Гухер Роберт 7 0
7. Де Витис Алессандро 7 0
8. Пинато Марко 5 1
9. Маркони Микеле 3 2
10. Айя Рамзи 6 0
11. Лизи Франческо 6 0
12. Соддимо Данило 4 1
13. Фабро Микаэль 3 1
14. Москарделли Давиде 2 1
15. Белли Франческо 2 1
16. Ингроссо Джанмарко 3 0
17. Пизано Эрос 3 0
18. Гори Стефано 2 0
19. Верна Лука 2 0
20. Мерони Андреа 2 0
21. Льотти Даниэле 1 0
22. Варньер Марко 1 0
Асколи
# Игрок      
1. Гравильон Эндрю 12 0
2. Трояно Микеле 10 1
3. Нинкович Никола 7 1
4. Брлек Петар 8 0
5. Да Крус Алессио 2 3
6. Петруччи Давиде 5 1
7. Кавион Микеле 6 0
8. Падоин Симоне 5 0
9. Броско Риккардо 5 0
10. Джербо Альберто 5 0
11. Серникола Леонардо 5 0
12. Андреони Кристиан 3 1
13. Валентини Науэль 4 0
14. Пучино Раффаэле 4 0
15. Раньери Лука 4 0
16. Ардеманьи Маттео 3 0
17. Тротта Марселло 3 0
18. Морозини Леонардо 3 0
19. Скамачча Джанлука 3 0
20. Леали Никола 2 0
21. Пиччинокки Марио 2 0
22. Чаджиа Мутир 2 0
23. Стеллоне Роберто 1 0
24. Пинту Диогу 1 0
25. Феригра Эрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Пиза 14.29% (6) 11.9% (5) 28.57% (12) 21.43% (9) 9.52% (4) 14.29% (6)
 Асколи 12.2% (5) 17.07% (7) 21.95% (9) 17.07% (7) 17.07% (7) 14.63% (6)

Предыдущие игры

Пиза Последние 20 матчей: + = -
Козенца 2:1 Пиза Пиза 3:2 Трапани Виртус Энтелла 1:1 Пиза Порденоне 1:0 Пиза
Пиза 2:0 Читтаделла Специя 1:2 Пиза Пиза 2:1 Пескара Салернитана 1:1 Пиза Пиза 1:0 Ливорно Кротоне 1:0 Пиза Пиза 1:0 Перуджа Пиза 1:2 Венеция Эмполи 2:1 Пиза Пиза 1:1 Кьево Кремонезе 3:4 Пиза Пиза 1:1 Юве Стабия Беневенто 1:1 Пиза Пиза 0:0 Фрозиноне Асколи 1:0 Пиза Пиза 1:3 Козенца
Асколи Последние 20 матчей: + = -
Асколи 2:2 Порденоне Читтаделла 1:2 Асколи Асколи 1:0 Эмполи Асколи 3:2 Салернитана
Козенца 0:1 Асколи Асколи 1:1 Кротоне Венеция 2:1 Асколи Асколи 0:1 Перуджа Асколи 1:3 Кремонезе Виртус Энтелла 3:0 Асколи Асколи 1:1 Кьево Пескара 2:1 Асколи Специя 3:1 Асколи Асколи 2:2 Юве Стабия Ливорно 0:3 Асколи Асколи 0:1 Фрозиноне Трапани 3:1 Асколи Беневенто 4:0 Асколи Асколи 1:0 Пиза Порденоне 2:1 Асколи

Последние игры между собой

Пиза: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 6
Асколи: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 3
Асколи 1:0 Пиза Серия B Асколи 2:4 Пиза Серия B Пиза 2:1 Асколи Серия B Пиза 0:1 Асколи Лега Про
Пиза 0:1 Асколи Лега Про Асколи 1:1 Пиза Лега Про Асколи 2:1 Пиза Про Прима Дивизионе Пиза 2:1 Асколи Про Прима Дивизионе Асколи 1:0 Пиза Серия B Пиза 1:1 Асколи Серия B Асколи 1:0 Пиза Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто Заявка 37 25 8 4 63 - 25 83
2. Кротоне Заявка 37 20 8 9 63 - 38 68
3. Специя Заявка 37 16 10 11 52 - 39 58
4. Порденоне Заявка 37 16 9 12 46 - 44 57
5. Читтаделла Заявка 37 16 7 14 46 - 47 55
6. Пиза Заявка 37 14 11 12 48 - 44 53
7. Фрозиноне Заявка 37 14 11 12 40 - 37 53
8. Кьево Заявка 37 13 14 10 47 - 38 53
9. Салернитана Заявка 37 14 10 13 52 - 48 52
10. Эмполи Заявка 37 13 12 12 45 - 48 51
11. Кремонезе Заявка 37 12 12 13 40 - 41 48
12. Виртус Энтелла Заявка 37 12 12 13 44 - 47 48
13. Венеция Заявка 37 11 14 12 34 - 39 47
14. Асколи Заявка 37 13 7 17 48 - 54 46
15. Пескара Заявка 37 12 9 16 48 - 54 45
16. Перуджа Заявка 37 12 9 16 37 - 46 45
17. Козенца Заявка 37 11 10 16 47 - 48 43
18. Трапани Заявка 37 10 13 14 46 - 60 43
19. Юве Стабия Заявка 37 11 8 18 46 - 60 41
20. Ливорно Заявка 37 5 6 26 30 - 65 21
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Сьега Николас бьет в цель!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    33'
    Соддимо Данило получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Romeo Anconetani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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