Пиза
1:0
Конец матча
Стадион: Stadio Romeo Anconetani
Асколи
33' Желтая карточкаСоддимо Данило
1:0
45' ГолСьега Николас
46' Желтая карточкаБиринделли Самуэле
49' Желтая карточкаБрлек Петар
62' Вторая желтая карточкаМоскарделли Давиде
75' Желтая карточкаСьега Николас
83' Желтая карточкаМерони Андреа
90' Желтая карточкаВалентини Науэль
14
Марин
Мариус
21
Пинато
Марко
33
Леали
Никола
30
Брлек
Петар
27
Эрамо
Мирко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Марин МариусПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Пинато МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Декич ВладанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Гухер РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Видо ЛукаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
- Основной состав
-
33 Леали НиколаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Брлек ПетарПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Пинту ДиогуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Davide Dionigi
Ход матча
33'
45'
1:0
49'
75'
83'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 11
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 7
-
2 Офсайды 4
-
21 Нарушения правил 10
-
4 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
45 Владение мячом, % 55
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Маркони Микеле
|14 (2)
|0.38
|2.
|Мазуччи Гаэтано
|6
|0.16
|3.
|Лизи Франческо
|4
|0.11
|4.
|Видо Лука
|3
|0.08
|5.
|Пинато Марко
|2
|0.05
|6.
|Биринделли Самуэле
|2
|0.05
|7.
|Москарделли Давиде
|2
|0.05
|8.
|Де Витис Алессандро
|2
|0.05
|9.
|Гухер Роберт
|1
|0.03
|10.
|Марин Мариус
|1
|0.03
|11.
|Бенедетти Симоне
|1
|0.03
|12.
|Белли Франческо
|1
|0.03
|13.
|Пизано Эрос
|1
|0.03
|14.
|Фабро Микаэль
|1
|0.03
|15.
|Сьега Николас
|1
|0.03
|16.
|Айя Рамзи
|1
|0.03
|17.
|Минессо Маттиа
|1
|0.03
|18.
|Верна Лука
|1
|0.03
|19.
|Ди Квинцио Давиде
|1
|0.03
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нинкович Никола
|9 (1)
|0.24
|2.
|Скамачча Джанлука
|9
|0.24
|3.
|Да Крус Алессио
|5 (1)
|0.14
|4.
|Тротта Марселло
|5
|0.14
|5.
|Морозини Леонардо
|5
|0.14
|6.
|Ардеманьи Маттео
|3 (1)
|0.08
|7.
|Кавион Микеле
|2
|0.05
|8.
|Джербо Альберто
|1
|0.03
|9.
|Трояно Микеле
|1
|0.03
|10.
|Броско Риккардо
|1
|0.03
|11.
|Эрамо Мирко
|1
|0.03
|12.
|Пучино Раффаэле
|1
|0.03
|13.
|Чаджиа Мутир
|1
|0.03
|14.
|Пинту Диогу
|1
|0.03
|15.
|Падоин Симоне
|0
|0
|16.
|Петруччи Давиде
|0
|0
|17.
|Брлек Петар
|0
|0
|18.
|Андреони Кристиан
|0
|0
|19.
|Пиччинокки Марио
|0
|0
|20.
|Серникола Леонардо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бенедетти Симоне
|11
|2
|2.
|Сьега Николас
|8
|1
|3.
|Биринделли Самуэле
|8
|1
|4.
|Марин Мариус
|7
|1
|5.
|Мазуччи Гаэтано
|7
|0
|6.
|Гухер Роберт
|7
|0
|7.
|Де Витис Алессандро
|7
|0
|8.
|Пинато Марко
|5
|1
|9.
|Маркони Микеле
|3
|2
|10.
|Айя Рамзи
|6
|0
|11.
|Лизи Франческо
|6
|0
|12.
|Соддимо Данило
|4
|1
|13.
|Фабро Микаэль
|3
|1
|14.
|Москарделли Давиде
|2
|1
|15.
|Белли Франческо
|2
|1
|16.
|Ингроссо Джанмарко
|3
|0
|17.
|Пизано Эрос
|3
|0
|18.
|Гори Стефано
|2
|0
|19.
|Верна Лука
|2
|0
|20.
|Мерони Андреа
|2
|0
|21.
|Льотти Даниэле
|1
|0
|22.
|Варньер Марко
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гравильон Эндрю
|12
|0
|2.
|Трояно Микеле
|10
|1
|3.
|Нинкович Никола
|7
|1
|4.
|Брлек Петар
|8
|0
|5.
|Да Крус Алессио
|2
|3
|6.
|Петруччи Давиде
|5
|1
|7.
|Кавион Микеле
|6
|0
|8.
|Падоин Симоне
|5
|0
|9.
|Броско Риккардо
|5
|0
|10.
|Джербо Альберто
|5
|0
|11.
|Серникола Леонардо
|5
|0
|12.
|Андреони Кристиан
|3
|1
|13.
|Валентини Науэль
|4
|0
|14.
|Пучино Раффаэле
|4
|0
|15.
|Раньери Лука
|4
|0
|16.
|Ардеманьи Маттео
|3
|0
|17.
|Тротта Марселло
|3
|0
|18.
|Морозини Леонардо
|3
|0
|19.
|Скамачча Джанлука
|3
|0
|20.
|Леали Никола
|2
|0
|21.
|Пиччинокки Марио
|2
|0
|22.
|Чаджиа Мутир
|2
|0
|23.
|Стеллоне Роберто
|1
|0
|24.
|Пинту Диогу
|1
|0
|25.
|Феригра Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Пиза
|14.29% (6)
|11.9% (5)
|28.57% (12)
|21.43% (9)
|9.52% (4)
|14.29% (6)
|Асколи
|12.2% (5)
|17.07% (7)
|21.95% (9)
|17.07% (7)
|17.07% (7)
|14.63% (6)
Предыдущие игры
Пиза Последние 20 матчей: + = -Козенца 2:1 Пиза Пиза 3:2 Трапани Виртус Энтелла 1:1 Пиза Порденоне 1:0 Пиза
Асколи Последние 20 матчей: + = -Асколи 2:2 Порденоне Читтаделла 1:2 Асколи Асколи 1:0 Эмполи Асколи 3:2 Салернитана
Козенца 0:1 Асколи Асколи 1:1 Кротоне Венеция 2:1 Асколи Асколи 0:1 Перуджа Асколи 1:3 Кремонезе Виртус Энтелла 3:0 Асколи Асколи 1:1 Кьево Пескара 2:1 Асколи Специя 3:1 Асколи Асколи 2:2 Юве Стабия Ливорно 0:3 Асколи Асколи 0:1 Фрозиноне Трапани 3:1 Асколи Беневенто 4:0 Асколи Асколи 1:0 Пиза Порденоне 2:1 Асколи
Последние игры между собой
Пиза: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 6
Асколи: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|Заявка
|37
|25
|8
|4
|63 - 25
|83
|2.
|Кротоне
|Заявка
|37
|20
|8
|9
|63 - 38
|68
|3.
|Специя
|Заявка
|37
|16
|10
|11
|52 - 39
|58
|4.
|Порденоне
|Заявка
|37
|16
|9
|12
|46 - 44
|57
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|37
|16
|7
|14
|46 - 47
|55
|6.
|Пиза
|Заявка
|37
|14
|11
|12
|48 - 44
|53
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|37
|14
|11
|12
|40 - 37
|53
|8.
|Кьево
|Заявка
|37
|13
|14
|10
|47 - 38
|53
|9.
|Салернитана
|Заявка
|37
|14
|10
|13
|52 - 48
|52
|10.
|Эмполи
|Заявка
|37
|13
|12
|12
|45 - 48
|51
|11.
|Кремонезе
|Заявка
|37
|12
|12
|13
|40 - 41
|48
|12.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|37
|12
|12
|13
|44 - 47
|48
|13.
|Венеция
|Заявка
|37
|11
|14
|12
|34 - 39
|47
|14.
|Асколи
|Заявка
|37
|13
|7
|17
|48 - 54
|46
|15.
|Пескара
|Заявка
|37
|12
|9
|16
|48 - 54
|45
|16.
|Перуджа
|Заявка
|37
|12
|9
|16
|37 - 46
|45
|17.
|Козенца
|Заявка
|37
|11
|10
|16
|47 - 48
|43
|18.
|Трапани
|Заявка
|37
|10
|13
|14
|46 - 60
|43
|19.
|Юве Стабия
|Заявка
|37
|11
|8
|18
|46 - 60
|41
|20.
|Ливорно
|Заявка
|37
|5
|6
|26
|30 - 65
|21