  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Эмполи
0:2
Первый тайм: 26'

Стадион:
Козенца
0'
0:1
5' Гол
Биттанте Лука
0:2
12' Гол
Ривьер Эммануэль
19' Желтая карточка
Сьерральта Франсиско
26'
1
Бриньоли
Альберто
36
Фьямоцци
Риккардо
6
Романьоли
Симоне
3
Майетта
Доменико
29
Балковец
Юре
16
Фраттези
Давиде
38
Хендерсон
Лиам
25
Бандинелли
Филиппо
17
Чичиретти
Амато
7
Манкузо
Леонардо
11
Байрами
Недим
22
Саракко
Умберто
4
Капела
Анибал
5
Идда
Риккардо
18
Леджиттимо
Маттео
15
Касасола
Тиаго
21
Бруччини
Мирко
16
Шаудоне
Даниэле
27
Биттанте
Лука
10
Карретта
Мирко
29
Ривьер
Эммануэль
32
Баэс
Хайме
Эмполи
4-3-3
Козенца
3-4-3

Ход матча

5'
0:1
Биттанте Лука
(Карретта Мирко)
7'
Сьерральта Франсиско
Майетта Доменико
 
12'
0:2
Ривьер Эммануэль
(Касасола Тиаго)
19'
Сьерральта Франсиско
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 72 Владение мячом, % 28

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манкузо Леонардо 13 (2) 0.35
2. Байрами Недим 5 0.14
3. Фраттези Давиде 5 0.14
4. Дези Якопо 4 0.11
5. Чичиретти Амато 4 (1) 0.11
6. Ла Гумина Антонино 4 (1) 0.11
7. Тутино Дженнаро 3 0.08
8. Штулац Лео 2 0.05
9. Балковец Юре 1 0.03
10. Хендерсон Лиам 1 0.03
11. Бандинелли Филиппо 1 0.03
12. Сьерральта Франсиско 1 0.03
13. Журковски Шимон 1 0.03
14. Фьямоцци Риккардо 0 0
15. Морео Стефано 0 0
16. Весели Фредерик 0 0
Козенца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ривьер Эммануэль 10 (1) 0.27
2. Бруччини Мирко 8 (2) 0.22
3. Асенсио Рауль 7 0.19
4. Баэс Хайме 5 0.14
5. Шаудоне Даниэле 3 0.08
6. Карретта Мирко 3 0.08
7. Пьерини Николас 3 0.08
8. Биттанте Лука 2 0.05
9. Машаш Зинедин 1 0.03
10. Лазаар Ашраф 1 0.03
11. Бро Жереми 1 0.03
12. Касасола Тиаго 0 0
13. Д'Орацио Томмазо 0 0
14. Презиосо Марио 0 0
15. Капела Анибал 0 0
16. Леджиттимо Маттео 0 0
17. Коне Бенджамин 0 0
18. Балули Мохамед 0 0

Карточки

Эмполи
# Игрок      
1. Балковец Юре 6 1
2. Хендерсон Лиам 5 1
3. Бандинелли Филиппо 5 1
4. Дези Якопо 5 0
5. Майетта Доменико 5 0
6. Риччи Самуэле 5 0
7. Фьямоцци Риккардо 3 1
8. Весели Фредерик 4 0
9. Фраттези Давиде 4 0
10. Лариби Карим 2 1
11. Романьоли Симоне 3 0
12. Сьерральта Франсиско 3 0
13. Ла Гумина Антонино 3 0
14. Антонелли Лука 2 0
15. Тутино Дженнаро 2 0
16. Пиррелло Роберто 2 0
17. Пинна Симоне 2 0
18. Фантаччи Томмазо 2 0
19. Журковски Шимон 2 0
20. Ла Мантия Андреа 1 0
21. Штулац Лео 1 0
22. Бриньоли Альберто 1 0
23. Николау Димитриос 1 0
24. Байрами Недим 1 0
Козенца
# Игрок      
1. Шаудоне Даниэле 7 2
2. Идда Риккардо 8 1
3. Бруччини Мирко 8 0
4. Кануте Франк 6 1
5. Монако Сальваторе 6 0
6. Капела Анибал 4 1
7. Перина Пьетро 5 0
8. Д'Орацио Томмазо 5 0
9. Скьяви Раффаэле 4 0
10. Леджиттимо Маттео 4 0
11. Корси Анджело 4 0
12. Асенсио Рауль 2 1
13. Ривьер Эммануэль 3 0
14. Баэс Хайме 3 0
15. Касасола Тиаго 3 0
16. Презиосо Марио 3 0
17. Греко Леандро 2 0
18. Биттанте Лука 2 0
19. Коне Бенджамин 2 0
20. Балули Мохамед 2 0
21. Литтери Джанлука 1 0
22. Карретта Мирко 1 0
23. Лазаар Ашраф 1 0
24. Машаш Зинедин 1 0
25. Бро Жереми 1 0
26. Пьерини Николас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эмполи 20.51% (8) 17.95% (7) 23.08% (9) 10.26% (4) 15.38% (6) 12.82% (5)
 Козенца 15.79% (6) 23.68% (9) 26.32% (10) 13.16% (5) 21.05% (8) 0

Предыдущие игры

Эмполи Последние 20 матчей: + = -
Салернитана 2:4 Эмполи Эмполи 2:4 Виртус Энтелла Асколи 1:0 Эмполи Эмполи 2:0 Фрозиноне
Венеция 0:2 Эмполи Пескара 1:1 Эмполи Эмполи 0:0 Беневенто Специя 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Трапани Кремонезе 2:3 Эмполи Эмполи 0:1 Порденоне Перуджа 0:1 Эмполи Эмполи 2:1 Пиза Читтаделла 1:2 Эмполи Эмполи 3:1 Кротоне Эмполи 1:1 Кьево Юве Стабия 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Ливорно Козенца 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Салернитана
Козенца Последние 20 матчей: + = -
Козенца 2:1 Пиза Порденоне 1:2 Козенца Козенца 2:1 Перуджа Специя 5:1 Козенца
Козенца 0:1 Асколи Козенца 2:2 Трапани Кремонезе 0:2 Козенца Козенца 2:1 Виртус Энтелла Кьево 2:0 Козенца Козенца 1:2 Читтаделла Венеция 1:1 Козенца Козенца 0:2 Фрозиноне Ливорно 0:3 Козенца Козенца 0:1 Беневенто Пескара 2:1 Козенца Салернитана 2:1 Козенца Козенца 0:1 Кротоне Юве Стабия 1:0 Козенца Козенца 1:0 Эмполи Пиза 1:3 Козенца

Последние игры между собой

Эмполи: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Козенца: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Козенца 1:0 Эмполи Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 0:1 Заявка 37 25 8 4 63 - 25 83
2. Кротоне 0:0 Заявка 37 19 9 9 62 - 38 66
3. Порденоне 1:0 Заявка 37 17 8 12 46 - 43 59
4. Специя 0:0 Заявка 37 16 10 11 52 - 39 58
5. Фрозиноне 0:0 Заявка 37 14 12 11 40 - 36 54
6. Читтаделла 0:0 Заявка 37 15 8 14 45 - 47 53
7. Кьево 1:0 Заявка 37 13 14 10 47 - 38 53
8. Салернитана 0:1 Заявка 37 14 9 14 51 - 48 51
9. Пиза 0:0 Заявка 37 13 12 12 47 - 44 51
10. Эмполи 0:2 Заявка 37 13 12 12 44 - 45 51
11. Кремонезе 1:0 Заявка 37 12 12 13 39 - 40 48
12. Виртус Энтелла 0:0 Заявка 37 12 12 13 44 - 47 48
13. Венеция 0:0 Заявка 37 11 15 11 34 - 38 48
14. Асколи 0:0 Заявка 37 13 8 16 48 - 53 47
15. Перуджа 0:1 Заявка 37 12 9 16 36 - 45 45
16. Козенца 2:0 Заявка 37 11 10 16 44 - 47 43
17. Пескара 0:0 Заявка 37 11 10 16 47 - 54 43
18. Трапани 1:0 Заявка 37 10 13 14 45 - 59 43
19. Юве Стабия 0:1 Заявка 37 11 8 18 45 - 59 41
20. Ливорно 0:0 Заявка 37 5 7 25 30 - 64 22
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Эмполи 0:2 Козенца онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный