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  2. Матчи
  3. Италия
Эмполи
1:5
Конец матча

Стадион:
Козенца
0'
0:1
5' Гол
Биттанте Лука
0:2
12' Гол
Ривьер Эммануэль
19' Желтая карточка
Сьерральта Франсиско
0:3
32' Гол
Карретта Мирко
35' Желтая карточка
Хендерсон Лиам
54' Желтая карточка
Бруччини Мирко
0:4
63' Гол
Баэс Хайме
1:4
67' Гол
Ла Мантия Андреа
1:5
80' Гол
Ривьер Эммануэль
90'+6
1
Бриньоли
Альберто
36
Фьямоцци
Риккардо
6
Романьоли
Симоне
3
Майетта
Доменико
29
Балковец
Юре
16
Фраттези
Давиде
38
Хендерсон
Лиам
25
Бандинелли
Филиппо
17
Чичиретти
Амато
7
Манкузо
Леонардо
11
Байрами
Недим
22
Саракко
Умберто
4
Капела
Анибал
5
Идда
Риккардо
18
Леджиттимо
Маттео
15
Касасола
Тиаго
21
Бруччини
Мирко
16
Шаудоне
Даниэле
27
Биттанте
Лука
10
Карретта
Мирко
29
Ривьер
Эммануэль
32
Баэс
Хайме
Эмполи
4-3-3
Козенца
3-4-3

Ход матча

5'
0:1
Биттанте Лука
(Карретта Мирко)
6'
Сьерральта Франсиско
Майетта Доменико
 
12'
0:2
Ривьер Эммануэль
(Касасола Тиаго)
19'
Сьерральта Франсиско
 
32'
0:3
Карретта Мирко
(Касасола Тиаго)
35'
Хендерсон Лиам
 
46'
Ла Мантия Андреа
Манкузо Леонардо
 
52'
 
Монако Сальваторе
Капела Анибал
54'
 
Бруччини Мирко
59'
Тутино Дженнаро
Фраттези Давиде
 
59'
Риччи Самуэле
Бандинелли Филиппо
 
60'
 
Балули Мохамед
Карретта Мирко
63'
0:4
Баэс Хайме
(Ривьер Эммануэль)
67'
Ла Мантия Андреа
(Хендерсон Лиам)
1:4
78'
 
Д'Орацио Томмазо
Биттанте Лука
78'
 
Асенсио Рауль
Баэс Хайме
80'
1:5
Ривьер Эммануэль
83'
Гаццола Марчелло
Байрами Недим
 

Статистика матча

  • 20 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 12
  • 8 Угловые 5
  • 4 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 69 Владение мячом, % 31

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манкузо Леонардо 13 (2) 0.35
2. Байрами Недим 5 0.14
3. Фраттези Давиде 5 0.14
4. Дези Якопо 4 0.11
5. Чичиретти Амато 4 (1) 0.11
6. Ла Гумина Антонино 4 (1) 0.11
7. Тутино Дженнаро 3 0.08
8. Штулац Лео 2 0.05
9. Балковец Юре 1 0.03
10. Хендерсон Лиам 1 0.03
11. Бандинелли Филиппо 1 0.03
12. Ла Мантия Андреа 1 0.03
13. Сьерральта Франсиско 1 0.03
14. Журковски Шимон 1 0.03
15. Фьямоцци Риккардо 0 0
16. Морео Стефано 0 0
17. Весели Фредерик 0 0
Козенца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ривьер Эммануэль 11 (1) 0.3
2. Бруччини Мирко 8 (2) 0.22
3. Асенсио Рауль 7 0.19
4. Баэс Хайме 6 0.16
5. Карретта Мирко 4 0.11
6. Шаудоне Даниэле 3 0.08
7. Пьерини Николас 3 0.08
8. Биттанте Лука 2 0.05
9. Машаш Зинедин 1 0.03
10. Лазаар Ашраф 1 0.03
11. Бро Жереми 1 0.03
12. Касасола Тиаго 0 0
13. Д'Орацио Томмазо 0 0
14. Презиосо Марио 0 0
15. Капела Анибал 0 0
16. Леджиттимо Маттео 0 0
17. Коне Бенджамин 0 0
18. Балули Мохамед 0 0

Карточки

Эмполи
# Игрок      
1. Хендерсон Лиам 6 1
2. Балковец Юре 6 1
3. Бандинелли Филиппо 5 1
4. Дези Якопо 5 0
5. Майетта Доменико 5 0
6. Риччи Самуэле 5 0
7. Фьямоцци Риккардо 3 1
8. Весели Фредерик 4 0
9. Сьерральта Франсиско 4 0
10. Фраттези Давиде 4 0
11. Лариби Карим 2 1
12. Романьоли Симоне 3 0
13. Ла Гумина Антонино 3 0
14. Антонелли Лука 2 0
15. Тутино Дженнаро 2 0
16. Пиррелло Роберто 2 0
17. Пинна Симоне 2 0
18. Фантаччи Томмазо 2 0
19. Журковски Шимон 2 0
20. Ла Мантия Андреа 1 0
21. Штулац Лео 1 0
22. Бриньоли Альберто 1 0
23. Николау Димитриос 1 0
24. Байрами Недим 1 0
Козенца
# Игрок      
1. Шаудоне Даниэле 7 2
2. Идда Риккардо 8 1
3. Бруччини Мирко 9 0
4. Кануте Франк 6 1
5. Монако Сальваторе 6 0
6. Капела Анибал 4 1
7. Перина Пьетро 5 0
8. Д'Орацио Томмазо 5 0
9. Скьяви Раффаэле 4 0
10. Леджиттимо Маттео 4 0
11. Корси Анджело 4 0
12. Асенсио Рауль 2 1
13. Ривьер Эммануэль 3 0
14. Баэс Хайме 3 0
15. Касасола Тиаго 3 0
16. Презиосо Марио 3 0
17. Греко Леандро 2 0
18. Биттанте Лука 2 0
19. Коне Бенджамин 2 0
20. Балули Мохамед 2 0
21. Литтери Джанлука 1 0
22. Карретта Мирко 1 0
23. Лазаар Ашраф 1 0
24. Машаш Зинедин 1 0
25. Бро Жереми 1 0
26. Пьерини Николас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эмполи 20% (8) 17.5% (7) 22.5% (9) 10% (4) 17.5% (7) 12.5% (5)
 Козенца 18.6% (8) 20.93% (9) 25.58% (11) 11.63% (5) 20.93% (9) 2.33% (1)

Предыдущие игры

Эмполи Последние 20 матчей: + = -
Салернитана 2:4 Эмполи Эмполи 2:4 Виртус Энтелла Асколи 1:0 Эмполи Эмполи 2:0 Фрозиноне
Венеция 0:2 Эмполи Пескара 1:1 Эмполи Эмполи 0:0 Беневенто Специя 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Трапани Кремонезе 2:3 Эмполи Эмполи 0:1 Порденоне Перуджа 0:1 Эмполи Эмполи 2:1 Пиза Читтаделла 1:2 Эмполи Эмполи 3:1 Кротоне Эмполи 1:1 Кьево Юве Стабия 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Ливорно Козенца 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Салернитана
Козенца Последние 20 матчей: + = -
Козенца 2:1 Пиза Порденоне 1:2 Козенца Козенца 2:1 Перуджа Специя 5:1 Козенца
Козенца 0:1 Асколи Козенца 2:2 Трапани Кремонезе 0:2 Козенца Козенца 2:1 Виртус Энтелла Кьево 2:0 Козенца Козенца 1:2 Читтаделла Венеция 1:1 Козенца Козенца 0:2 Фрозиноне Ливорно 0:3 Козенца Козенца 0:1 Беневенто Пескара 2:1 Козенца Салернитана 2:1 Козенца Козенца 0:1 Кротоне Юве Стабия 1:0 Козенца Козенца 1:0 Эмполи Пиза 1:3 Козенца

Последние игры между собой

Эмполи: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Козенца: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Козенца 1:0 Эмполи Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто Заявка 37 25 8 4 63 - 25 83
2. Кротоне Заявка 37 20 8 9 63 - 38 68
3. Специя Заявка 37 16 10 11 52 - 39 58
4. Порденоне Заявка 37 16 9 12 46 - 44 57
5. Читтаделла Заявка 37 16 7 14 46 - 47 55
6. Пиза Заявка 37 14 11 12 48 - 44 53
7. Фрозиноне Заявка 37 14 11 12 40 - 37 53
8. Кьево Заявка 37 13 14 10 47 - 38 53
9. Салернитана Заявка 37 14 10 13 52 - 48 52
10. Эмполи Заявка 37 13 12 12 45 - 48 51
11. Кремонезе Заявка 37 12 12 13 40 - 41 48
12. Виртус Энтелла Заявка 37 12 12 13 44 - 47 48
13. Венеция Заявка 37 11 14 12 34 - 39 47
14. Асколи Заявка 37 13 7 17 48 - 54 46
15. Пескара Заявка 37 12 9 16 48 - 54 45
16. Перуджа Заявка 37 12 9 16 37 - 46 45
17. Козенца Заявка 37 11 10 16 47 - 48 43
18. Трапани Заявка 37 10 13 14 46 - 60 43
19. Юве Стабия Заявка 37 11 8 18 46 - 60 41
20. Ливорно Заявка 37 5 6 26 30 - 65 21
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