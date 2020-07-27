Эмполи
1:5
Конец матча
Стадион: Карло Кастеллани
Козенца
0:1
5' ГолБиттанте Лука
0:2
12' ГолРивьер Эммануэль
19' Желтая карточкаСьерральта Франсиско
0:3
32' ГолКарретта Мирко
35' Желтая карточкаХендерсон Лиам
54' Желтая карточкаБруччини Мирко
0:4
63' ГолБаэс Хайме
1:4
67' ГолЛа Мантия Андреа
1:5
80' ГолРивьер Эммануэль
29
Балковец
Юре
32
Баэс
Хайме
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Балковец ЮреЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Пинна СимонеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Марино Паскуале
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Баэс ХаймеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Roberto Occhiuzzi
Ход матча
5'
0:1
12'
32'
0:3
35'
54'
63'
0:4
67'
80'
1:5
Статистика матча
-
20 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 12
-
8 Угловые 5
-
4 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
69 Владение мячом, % 31
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манкузо Леонардо
|13 (2)
|0.35
|2.
|Байрами Недим
|5
|0.14
|3.
|Фраттези Давиде
|5
|0.14
|4.
|Дези Якопо
|4
|0.11
|5.
|Чичиретти Амато
|4 (1)
|0.11
|6.
|Ла Гумина Антонино
|4 (1)
|0.11
|7.
|Тутино Дженнаро
|3
|0.08
|8.
|Штулац Лео
|2
|0.05
|9.
|Балковец Юре
|1
|0.03
|10.
|Хендерсон Лиам
|1
|0.03
|11.
|Бандинелли Филиппо
|1
|0.03
|12.
|Ла Мантия Андреа
|1
|0.03
|13.
|Сьерральта Франсиско
|1
|0.03
|14.
|Журковски Шимон
|1
|0.03
|15.
|Фьямоцци Риккардо
|0
|0
|16.
|Морео Стефано
|0
|0
|17.
|Весели Фредерик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ривьер Эммануэль
|11 (1)
|0.3
|2.
|Бруччини Мирко
|8 (2)
|0.22
|3.
|Асенсио Рауль
|7
|0.19
|4.
|Баэс Хайме
|6
|0.16
|5.
|Карретта Мирко
|4
|0.11
|6.
|Шаудоне Даниэле
|3
|0.08
|7.
|Пьерини Николас
|3
|0.08
|8.
|Биттанте Лука
|2
|0.05
|9.
|Машаш Зинедин
|1
|0.03
|10.
|Лазаар Ашраф
|1
|0.03
|11.
|Бро Жереми
|1
|0.03
|12.
|Касасола Тиаго
|0
|0
|13.
|Д'Орацио Томмазо
|0
|0
|14.
|Презиосо Марио
|0
|0
|15.
|Капела Анибал
|0
|0
|16.
|Леджиттимо Маттео
|0
|0
|17.
|Коне Бенджамин
|0
|0
|18.
|Балули Мохамед
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хендерсон Лиам
|6
|1
|2.
|Балковец Юре
|6
|1
|3.
|Бандинелли Филиппо
|5
|1
|4.
|Дези Якопо
|5
|0
|5.
|Майетта Доменико
|5
|0
|6.
|Риччи Самуэле
|5
|0
|7.
|Фьямоцци Риккардо
|3
|1
|8.
|Весели Фредерик
|4
|0
|9.
|Сьерральта Франсиско
|4
|0
|10.
|Фраттези Давиде
|4
|0
|11.
|Лариби Карим
|2
|1
|12.
|Романьоли Симоне
|3
|0
|13.
|Ла Гумина Антонино
|3
|0
|14.
|Антонелли Лука
|2
|0
|15.
|Тутино Дженнаро
|2
|0
|16.
|Пиррелло Роберто
|2
|0
|17.
|Пинна Симоне
|2
|0
|18.
|Фантаччи Томмазо
|2
|0
|19.
|Журковски Шимон
|2
|0
|20.
|Ла Мантия Андреа
|1
|0
|21.
|Штулац Лео
|1
|0
|22.
|Бриньоли Альберто
|1
|0
|23.
|Николау Димитриос
|1
|0
|24.
|Байрами Недим
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шаудоне Даниэле
|7
|2
|2.
|Идда Риккардо
|8
|1
|3.
|Бруччини Мирко
|9
|0
|4.
|Кануте Франк
|6
|1
|5.
|Монако Сальваторе
|6
|0
|6.
|Капела Анибал
|4
|1
|7.
|Перина Пьетро
|5
|0
|8.
|Д'Орацио Томмазо
|5
|0
|9.
|Скьяви Раффаэле
|4
|0
|10.
|Леджиттимо Маттео
|4
|0
|11.
|Корси Анджело
|4
|0
|12.
|Асенсио Рауль
|2
|1
|13.
|Ривьер Эммануэль
|3
|0
|14.
|Баэс Хайме
|3
|0
|15.
|Касасола Тиаго
|3
|0
|16.
|Презиосо Марио
|3
|0
|17.
|Греко Леандро
|2
|0
|18.
|Биттанте Лука
|2
|0
|19.
|Коне Бенджамин
|2
|0
|20.
|Балули Мохамед
|2
|0
|21.
|Литтери Джанлука
|1
|0
|22.
|Карретта Мирко
|1
|0
|23.
|Лазаар Ашраф
|1
|0
|24.
|Машаш Зинедин
|1
|0
|25.
|Бро Жереми
|1
|0
|26.
|Пьерини Николас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эмполи
|20% (8)
|17.5% (7)
|22.5% (9)
|10% (4)
|17.5% (7)
|12.5% (5)
|Козенца
|18.6% (8)
|20.93% (9)
|25.58% (11)
|11.63% (5)
|20.93% (9)
|2.33% (1)
Предыдущие игры
Эмполи Последние 20 матчей: + = -Салернитана 2:4 Эмполи Эмполи 2:4 Виртус Энтелла Асколи 1:0 Эмполи Эмполи 2:0 Фрозиноне
Венеция 0:2 Эмполи Пескара 1:1 Эмполи Эмполи 0:0 Беневенто Специя 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Трапани Кремонезе 2:3 Эмполи Эмполи 0:1 Порденоне Перуджа 0:1 Эмполи Эмполи 2:1 Пиза Читтаделла 1:2 Эмполи Эмполи 3:1 Кротоне Эмполи 1:1 Кьево Юве Стабия 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Ливорно Козенца 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Салернитана
Козенца Последние 20 матчей: + = -Козенца 2:1 Пиза Порденоне 1:2 Козенца Козенца 2:1 Перуджа Специя 5:1 Козенца
Козенца 0:1 Асколи Козенца 2:2 Трапани Кремонезе 0:2 Козенца Козенца 2:1 Виртус Энтелла Кьево 2:0 Козенца Козенца 1:2 Читтаделла Венеция 1:1 Козенца Козенца 0:2 Фрозиноне Ливорно 0:3 Козенца Козенца 0:1 Беневенто Пескара 2:1 Козенца Салернитана 2:1 Козенца Козенца 0:1 Кротоне Юве Стабия 1:0 Козенца Козенца 1:0 Эмполи Пиза 1:3 Козенца
Последние игры между собой
Эмполи: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Козенца: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|Заявка
|37
|25
|8
|4
|63 - 25
|83
|2.
|Кротоне
|Заявка
|37
|20
|8
|9
|63 - 38
|68
|3.
|Специя
|Заявка
|37
|16
|10
|11
|52 - 39
|58
|4.
|Порденоне
|Заявка
|37
|16
|9
|12
|46 - 44
|57
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|37
|16
|7
|14
|46 - 47
|55
|6.
|Пиза
|Заявка
|37
|14
|11
|12
|48 - 44
|53
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|37
|14
|11
|12
|40 - 37
|53
|8.
|Кьево
|Заявка
|37
|13
|14
|10
|47 - 38
|53
|9.
|Салернитана
|Заявка
|37
|14
|10
|13
|52 - 48
|52
|10.
|Эмполи
|Заявка
|37
|13
|12
|12
|45 - 48
|51
|11.
|Кремонезе
|Заявка
|37
|12
|12
|13
|40 - 41
|48
|12.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|37
|12
|12
|13
|44 - 47
|48
|13.
|Венеция
|Заявка
|37
|11
|14
|12
|34 - 39
|47
|14.
|Асколи
|Заявка
|37
|13
|7
|17
|48 - 54
|46
|15.
|Пескара
|Заявка
|37
|12
|9
|16
|48 - 54
|45
|16.
|Перуджа
|Заявка
|37
|12
|9
|16
|37 - 46
|45
|17.
|Козенца
|Заявка
|37
|11
|10
|16
|47 - 48
|43
|18.
|Трапани
|Заявка
|37
|10
|13
|14
|46 - 60
|43
|19.
|Юве Стабия
|Заявка
|37
|11
|8
|18
|46 - 60
|41
|20.
|Ливорно
|Заявка
|37
|5
|6
|26
|30 - 65
|21