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  3. Италия
Пескара
0:0
Первый тайм: 27'

Стадион:
Ливорно
0' 27'
1
Фиорилло
Винченцо
27
Дзаппа
Габриэле
18
Бетелла
Давиде
16
Друди
Мирко
14
Бальцано
Антонио
37
Кастанос
Григорис
20
Пальмьеро
Лука
8
Мемушай
Ледиан
13
Клеменца
Лука
19
Маньеро
Риккардо
41
Бошич
Милош
1
Нери
Филиппо
2
Мэри-Сент
Эндрю
5
Коппола
Алессандро
42
Бобен
Матия
19
Морелли
Габриэле
21
Тровато
Маттиа
8
Лучи
Андреа
37
Авуа
Теофилус
47
Сек
Мустафа
11
Мендес
Мурило
13
Hamza
Haoudi
Пескара
4-3-3
Ливорно
3-5-2

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Бомбардиры внутри турнира

Пескара
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Галано Кристиан 13 (1) 0.35
2. Мачин Хосе 7 (1) 0.19
3. Маньеро Риккардо 5 (3) 0.14
4. Дзаппа Габриэле 5 0.14
5. Мемушай Ледиан 4 0.11
6. Бузеллато Массимилиано 2 (1) 0.05
7. Тумминелло Марко 2 (1) 0.05
8. Крекко Лука 1 0.03
9. Клеменца Лука 1 0.03
10. Бетелла Давиде 1 0.03
11. Бошич Милош 1 0.03
12. Кампаньяро Уго 1 0.03
13. Чофани Маттео 1 0.03
14. Пальмьеро Лука 1 0.03
15. Боррелли Дженнаро 1 0.03
16. Кастанос Григорис 0 0
17. Машанджело Эдоардо 0 0
18. Мелегони Филиппо 0 0
19. Бальцано Антонио 0 0
20. Друди Мирко 0 0
Ливорно
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маррас Мануэль 8 (1) 0.22
2. Марсура Давиде 4 0.11
3. Агацци Давиде 3 0.08
4. Мендес Мурило 3 (1) 0.08
5. Феррари Франко 2 0.05
6. Бракен Свен 1 0.03
7. Райчевич Филип 1 0.03
8. Дель Прато Энрико 1 0.03
9. Маццео Фабио 1 0.03
10. Богдан Лука 1 0.03
11. Бобен Матия 1 0.03
12. Тровато Маттиа 1 0.03
13. Коппола Алессандро 1 0.03
14. Рокка Микеле 1 (1) 0.03
15. Порчино Антонио 0 0
16. Лучи Андреа 0 0
17. Морелли Габриэле 0 0

Карточки

Пескара
# Игрок      
1. Друди Мирко 8 0
2. Пальмьеро Лука 6 1
3. Машанджело Эдоардо 5 1
4. Кастанос Григорис 6 0
5. Чофани Маттео 4 1
6. Галано Кристиан 4 1
7. Бетелла Давиде 4 1
8. Мемушай Ледиан 5 0
9. Сконьямильо Дженнаро 5 0
10. Бузеллато Массимилиано 5 0
11. Мачин Хосе 4 0
12. Брунори Маттео 4 0
13. Маньеро Риккардо 3 0
14. Бальцано Антонио 3 0
15. Бошич Милош 3 0
16. Дель Гроссо Кристиано 2 0
17. Крекко Лука 2 0
18. Клеменца Лука 2 0
19. Боррелли Дженнаро 2 0
20. Божинов Валери 0 1
21. Чиско Андреа 0 1
22. Бруно Алессандро 1 0
23. Тумминелло Марко 1 0
24. Мелегони Филиппо 1 0
Ливорно
# Игрок      
1. Маррас Мануэль 11 0
2. Агацци Давиде 7 1
3. Лучи Андреа 8 0
4. Бобен Матия 6 0
5. Богдан Лука 4 1
6. Рокка Микеле 5 0
7. Гоннелли Лоренцо 5 0
8. Порчино Антонио 3 1
9. Райчевич Филип 4 0
10. Маццео Фабио 3 0
11. Морганелла Мишель 3 0
12. Бракен Свен 3 0
13. Мендес Мурило 3 0
14. Марсура Давиде 1 1
15. Ди Дженнаро Маттео 1 1
16. Вивиани Федерико 2 0
17. Газбарро Андреа 2 0
18. Морелли Габриэле 2 0
19. Авуа Теофилус 2 0
20. Паллекки Маттео 2 0
21. Коппола Алессандро 0 1
22. Сильвестре Матиас 1 0
23. Риццо Лука 1 0
24. Феррари Франко 1 0
25. Бриньола Энрико 1 0
26. Руджеро Дженнаро 1 0
27. Дель Прато Энрико 1 0
28. Alain Fremura 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Пескара 13.95% (6) 13.95% (6) 11.63% (5) 20.93% (9) 18.6% (8) 20.93% (9)
 Ливорно 19.23% (5) 23.08% (6) 3.85% (1) 42.31% (11) 7.69% (2) 3.85% (1)

Предыдущие игры

Пескара Последние 20 матчей: + = -
Трапани 1:0 Пескара Пескара 1:1 Фрозиноне Венеция 1:1 Пескара Пескара 2:2 Перуджа
Кремонезе 1:0 Пескара Пескара 1:1 Эмполи Пиза 2:1 Пескара Пескара 3:1 Юве Стабия Беневенто 4:0 Пескара Специя 2:0 Пескара Пескара 2:1 Асколи Кротоне 4:1 Пескара Пескара 1:2 Читтаделла Виртус Энтелла 2:0 Пескара Пескара 2:1 Козенца Порденоне 0:2 Пескара Пескара 1:2 Салернитана Пескара 0:0 Кьево Ливорно 0:2 Пескара Пескара 1:1 Трапани
Ливорно Последние 20 матчей: + = -
Ливорно 1:5 Кротоне Беневенто 3:1 Ливорно Ливорно 0:1 Специя Ливорно 1:2 Кремонезе
Трапани 2:1 Ливорно Ливорно 0:2 Венеция Юве Стабия 2:3 Ливорно Ливорно 0:2 Читтаделла Пиза 1:0 Ливорно Ливорно 2:2 Фрозиноне Кьево 0:1 Ливорно Салернитана 1:0 Ливорно Ливорно 0:3 Козенца Порденоне 2:2 Ливорно Ливорно 0:3 Асколи Перуджа 1:0 Ливорно Ливорно 4:4 Виртус Энтелла Эмполи 1:1 Ливорно Ливорно 0:2 Пескара Кротоне 2:1 Ливорно

Последние игры между собой

Пескара: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 4
Ливорно: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 6
Ливорно 0:2 Пескара Серия B Ливорно 0:0 Пескара Серия B Пескара 2:1 Ливорно Серия B Пескара 2:1 Ливорно Серия B
Ливорно 4:0 Пескара Серия B Пескара 3:0 Ливорно Серия B Ливорно 1:2 Пескара Серия B Пескара 3:1 Ливорно Товарищеские матчи Пескара 0:2 Ливорно Серия B Ливорно 3:1 Пескара Серия B Пескара 0:1 Ливорно Серия B Ливорно 1:1 Пескара Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 0:1 Заявка 37 25 8 4 63 - 25 83
2. Кротоне 0:0 Заявка 37 19 9 9 62 - 38 66
3. Порденоне 1:0 Заявка 37 17 8 12 46 - 43 59
4. Специя 0:0 Заявка 37 16 10 11 52 - 39 58
5. Фрозиноне 0:0 Заявка 37 14 12 11 40 - 36 54
6. Читтаделла 0:0 Заявка 37 15 8 14 45 - 47 53
7. Кьево 1:0 Заявка 37 13 14 10 47 - 38 53
8. Салернитана 0:1 Заявка 37 14 9 14 51 - 48 51
9. Пиза 0:0 Заявка 37 13 12 12 47 - 44 51
10. Эмполи 0:2 Заявка 37 13 12 12 44 - 45 51
11. Кремонезе 1:0 Заявка 37 12 12 13 39 - 40 48
12. Виртус Энтелла 0:0 Заявка 37 12 12 13 44 - 47 48
13. Венеция 0:0 Заявка 37 11 15 11 34 - 38 48
14. Асколи 0:0 Заявка 37 13 8 16 48 - 53 47
15. Перуджа 0:1 Заявка 37 12 9 16 36 - 45 45
16. Козенца 2:0 Заявка 37 11 10 16 44 - 47 43
17. Пескара 0:0 Заявка 37 11 10 16 47 - 54 43
18. Трапани 1:0 Заявка 37 10 13 14 45 - 59 43
19. Юве Стабия 0:1 Заявка 37 11 8 18 45 - 59 41
20. Ливорно 0:0 Заявка 37 5 7 25 30 - 64 22
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Пескара 0:0 Ливорно онлайн

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