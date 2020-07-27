Пескара
0:0
Первый тайм: 27'
Стадион: Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia
Ливорно
16
Друди
Мирко
41
Бошич
Милош
42
Бобен
Матия
47
Сек
Мустафа
13
Hamza
Haoudi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Друди МиркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
41 Бошич МилошНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Крекко ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Andrea Sottil
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
42 Бобен МатияЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Сек МустафаПолузащитник
- Нападающий
-
13 Hamza HaoudiНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Antonio Filippini
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
40 Владение мячом, % 60
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Галано Кристиан
|13 (1)
|0.35
|2.
|Мачин Хосе
|7 (1)
|0.19
|3.
|Маньеро Риккардо
|5 (3)
|0.14
|4.
|Дзаппа Габриэле
|5
|0.14
|5.
|Мемушай Ледиан
|4
|0.11
|6.
|Бузеллато Массимилиано
|2 (1)
|0.05
|7.
|Тумминелло Марко
|2 (1)
|0.05
|8.
|Крекко Лука
|1
|0.03
|9.
|Клеменца Лука
|1
|0.03
|10.
|Бетелла Давиде
|1
|0.03
|11.
|Бошич Милош
|1
|0.03
|12.
|Кампаньяро Уго
|1
|0.03
|13.
|Чофани Маттео
|1
|0.03
|14.
|Пальмьеро Лука
|1
|0.03
|15.
|Боррелли Дженнаро
|1
|0.03
|16.
|Кастанос Григорис
|0
|0
|17.
|Машанджело Эдоардо
|0
|0
|18.
|Мелегони Филиппо
|0
|0
|19.
|Бальцано Антонио
|0
|0
|20.
|Друди Мирко
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Маррас Мануэль
|8 (1)
|0.22
|2.
|Марсура Давиде
|4
|0.11
|3.
|Агацци Давиде
|3
|0.08
|4.
|Мендес Мурило
|3 (1)
|0.08
|5.
|Феррари Франко
|2
|0.05
|6.
|Бракен Свен
|1
|0.03
|7.
|Райчевич Филип
|1
|0.03
|8.
|Дель Прато Энрико
|1
|0.03
|9.
|Маццео Фабио
|1
|0.03
|10.
|Богдан Лука
|1
|0.03
|11.
|Бобен Матия
|1
|0.03
|12.
|Тровато Маттиа
|1
|0.03
|13.
|Коппола Алессандро
|1
|0.03
|14.
|Рокка Микеле
|1 (1)
|0.03
|15.
|Порчино Антонио
|0
|0
|16.
|Лучи Андреа
|0
|0
|17.
|Морелли Габриэле
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Друди Мирко
|8
|0
|2.
|Пальмьеро Лука
|6
|1
|3.
|Машанджело Эдоардо
|5
|1
|4.
|Кастанос Григорис
|6
|0
|5.
|Чофани Маттео
|4
|1
|6.
|Галано Кристиан
|4
|1
|7.
|Бетелла Давиде
|4
|1
|8.
|Мемушай Ледиан
|5
|0
|9.
|Сконьямильо Дженнаро
|5
|0
|10.
|Бузеллато Массимилиано
|5
|0
|11.
|Мачин Хосе
|4
|0
|12.
|Брунори Маттео
|4
|0
|13.
|Маньеро Риккардо
|3
|0
|14.
|Бальцано Антонио
|3
|0
|15.
|Бошич Милош
|3
|0
|16.
|Дель Гроссо Кристиано
|2
|0
|17.
|Крекко Лука
|2
|0
|18.
|Клеменца Лука
|2
|0
|19.
|Боррелли Дженнаро
|2
|0
|20.
|Божинов Валери
|0
|1
|21.
|Чиско Андреа
|0
|1
|22.
|Бруно Алессандро
|1
|0
|23.
|Тумминелло Марко
|1
|0
|24.
|Мелегони Филиппо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Маррас Мануэль
|11
|0
|2.
|Агацци Давиде
|7
|1
|3.
|Лучи Андреа
|8
|0
|4.
|Бобен Матия
|6
|0
|5.
|Богдан Лука
|4
|1
|6.
|Рокка Микеле
|5
|0
|7.
|Гоннелли Лоренцо
|5
|0
|8.
|Порчино Антонио
|3
|1
|9.
|Райчевич Филип
|4
|0
|10.
|Маццео Фабио
|3
|0
|11.
|Морганелла Мишель
|3
|0
|12.
|Бракен Свен
|3
|0
|13.
|Мендес Мурило
|3
|0
|14.
|Марсура Давиде
|1
|1
|15.
|Ди Дженнаро Маттео
|1
|1
|16.
|Вивиани Федерико
|2
|0
|17.
|Газбарро Андреа
|2
|0
|18.
|Морелли Габриэле
|2
|0
|19.
|Авуа Теофилус
|2
|0
|20.
|Паллекки Маттео
|2
|0
|21.
|Коппола Алессандро
|0
|1
|22.
|Сильвестре Матиас
|1
|0
|23.
|Риццо Лука
|1
|0
|24.
|Феррари Франко
|1
|0
|25.
|Бриньола Энрико
|1
|0
|26.
|Руджеро Дженнаро
|1
|0
|27.
|Дель Прато Энрико
|1
|0
|28.
|Alain Fremura
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Пескара
|13.95% (6)
|13.95% (6)
|11.63% (5)
|20.93% (9)
|18.6% (8)
|20.93% (9)
|Ливорно
|19.23% (5)
|23.08% (6)
|3.85% (1)
|42.31% (11)
|7.69% (2)
|3.85% (1)
Предыдущие игры
Пескара Последние 20 матчей: + = -Трапани 1:0 Пескара Пескара 1:1 Фрозиноне Венеция 1:1 Пескара Пескара 2:2 Перуджа
Кремонезе 1:0 Пескара Пескара 1:1 Эмполи Пиза 2:1 Пескара Пескара 3:1 Юве Стабия Беневенто 4:0 Пескара Специя 2:0 Пескара Пескара 2:1 Асколи Кротоне 4:1 Пескара Пескара 1:2 Читтаделла Виртус Энтелла 2:0 Пескара Пескара 2:1 Козенца Порденоне 0:2 Пескара Пескара 1:2 Салернитана Пескара 0:0 Кьево Ливорно 0:2 Пескара Пескара 1:1 Трапани
Ливорно Последние 20 матчей: + = -Ливорно 1:5 Кротоне Беневенто 3:1 Ливорно Ливорно 0:1 Специя Ливорно 1:2 Кремонезе
Трапани 2:1 Ливорно Ливорно 0:2 Венеция Юве Стабия 2:3 Ливорно Ливорно 0:2 Читтаделла Пиза 1:0 Ливорно Ливорно 2:2 Фрозиноне Кьево 0:1 Ливорно Салернитана 1:0 Ливорно Ливорно 0:3 Козенца Порденоне 2:2 Ливорно Ливорно 0:3 Асколи Перуджа 1:0 Ливорно Ливорно 4:4 Виртус Энтелла Эмполи 1:1 Ливорно Ливорно 0:2 Пескара Кротоне 2:1 Ливорно
Последние игры между собой
Пескара: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 4
Ливорно: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|0:1 Заявка
|37
|25
|8
|4
|63 - 25
|83
|2.
|Кротоне
|0:0 Заявка
|37
|19
|9
|9
|62 - 38
|66
|3.
|Порденоне
|1:0 Заявка
|37
|17
|8
|12
|46 - 43
|59
|4.
|Специя
|0:0 Заявка
|37
|16
|10
|11
|52 - 39
|58
|5.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|37
|14
|12
|11
|40 - 36
|54
|6.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|37
|15
|8
|14
|45 - 47
|53
|7.
|Кьево
|1:0 Заявка
|37
|13
|14
|10
|47 - 38
|53
|8.
|Салернитана
|0:1 Заявка
|37
|14
|9
|14
|51 - 48
|51
|9.
|Пиза
|0:0 Заявка
|37
|13
|12
|12
|47 - 44
|51
|10.
|Эмполи
|0:2 Заявка
|37
|13
|12
|12
|44 - 45
|51
|11.
|Кремонезе
|1:0 Заявка
|37
|12
|12
|13
|39 - 40
|48
|12.
|Виртус Энтелла
|0:0 Заявка
|37
|12
|12
|13
|44 - 47
|48
|13.
|Венеция
|0:0 Заявка
|37
|11
|15
|11
|34 - 38
|48
|14.
|Асколи
|0:0 Заявка
|37
|13
|8
|16
|48 - 53
|47
|15.
|Перуджа
|0:1 Заявка
|37
|12
|9
|16
|36 - 45
|45
|16.
|Козенца
|2:0 Заявка
|37
|11
|10
|16
|44 - 47
|43
|17.
|Пескара
|0:0 Заявка
|37
|11
|10
|16
|47 - 54
|43
|18.
|Трапани
|1:0 Заявка
|37
|10
|13
|14
|45 - 59
|43
|19.
|Юве Стабия
|0:1 Заявка
|37
|11
|8
|18
|45 - 59
|41
|20.
|Ливорно
|0:0 Заявка
|37
|5
|7
|25
|30 - 64
|22