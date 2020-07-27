  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Пескара
1:0
Конец матча

Стадион:
Ливорно
0'
26' Желтая карточка
Клеменца Лука
37' Желтая карточка
Друди Мирко
45' Желтая карточка
Кастанос Григорис
1:0
52' Гол
Маньеро Риккардо
65' Желтая карточка
Пальмьеро Лука
67' Желтая карточка
Коппола Алессандро
90' Желтая карточка
Крекко Лука
90' Желтая карточка
Мемушай Ледиан
90' Желтая карточка
Бошич Милош
90'+7
1
Фиорилло
Винченцо
27
Дзаппа
Габриэле
18
Бетелла
Давиде
16
Друди
Мирко
14
Бальцано
Антонио
8
Мемушай
Ледиан
20
Пальмьеро
Лука
37
Кастанос
Григорис
13
Клеменца
Лука
19
Маньеро
Риккардо
41
Бошич
Милош
1
Нери
Филиппо
2
Мэри-Сент
Эндрю
5
Коппола
Алессандро
42
Бобен
Матия
19
Морелли
Габриэле
37
Авуа
Теофилус
8
Лучи
Андреа
21
Тровато
Маттиа
47
Сек
Мустафа
11
Мендес
Мурило
13
Hamza
Haoudi
Пескара
4-3-3
Ливорно
3-5-2

Ход матча

26'
Клеменца Лука
 
37'
Друди Мирко
 
45'
Кастанос Григорис
 
46'
Пуччарелли Мануэль
Кастанос Григорис
 
46'
 
Паллекки Маттео
Hamza Haoudi
52'
Маньеро Риккардо
(Пуччарелли Мануэль)
1:0
53'
 
Порчино Антонио
Тровато Маттиа
59'
 
Руджеро Дженнаро
Сек Мустафа
65'
Дель Гроссо Кристиано
Бальцано Антонио
 
65'
Пальмьеро Лука
 
67'
 
Коппола Алессандро
68'
Бузеллато Массимилиано
Пальмьеро Лука
 
69'
Бруно Алессандро
Клеменца Лука
 
73'
 
Alain Fremura
Морелли Габриэле
73'
 
Агацци Давиде
Лучи Андреа
84'
Крекко Лука
Пуччарелли Мануэль
 
90'
Крекко Лука
 
90'
Мемушай Ледиан
 
90'
Бошич Милош
 

Статистика матча

  • 15 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 3
  • 6 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 9
  • 7 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 56 Владение мячом, % 44

Бомбардиры внутри турнира

Пескара
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Галано Кристиан 13 (1) 0.35
2. Мачин Хосе 7 (1) 0.19
3. Маньеро Риккардо 6 (3) 0.16
4. Дзаппа Габриэле 5 0.14
5. Мемушай Ледиан 4 0.11
6. Бузеллато Массимилиано 2 (1) 0.05
7. Тумминелло Марко 2 (1) 0.05
8. Крекко Лука 1 0.03
9. Клеменца Лука 1 0.03
10. Бетелла Давиде 1 0.03
11. Бошич Милош 1 0.03
12. Кампаньяро Уго 1 0.03
13. Чофани Маттео 1 0.03
14. Пальмьеро Лука 1 0.03
15. Боррелли Дженнаро 1 0.03
16. Кастанос Григорис 0 0
17. Машанджело Эдоардо 0 0
18. Мелегони Филиппо 0 0
19. Бальцано Антонио 0 0
20. Друди Мирко 0 0
Ливорно
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маррас Мануэль 8 (1) 0.22
2. Марсура Давиде 4 0.11
3. Агацци Давиде 3 0.08
4. Мендес Мурило 3 (1) 0.08
5. Феррари Франко 2 0.05
6. Бракен Свен 1 0.03
7. Райчевич Филип 1 0.03
8. Дель Прато Энрико 1 0.03
9. Маццео Фабио 1 0.03
10. Богдан Лука 1 0.03
11. Бобен Матия 1 0.03
12. Тровато Маттиа 1 0.03
13. Коппола Алессандро 1 0.03
14. Рокка Микеле 1 (1) 0.03
15. Порчино Антонио 0 0
16. Лучи Андреа 0 0
17. Морелли Габриэле 0 0

Карточки

Пескара
# Игрок      
1. Друди Мирко 9 0
2. Пальмьеро Лука 7 1
3. Кастанос Григорис 7 0
4. Машанджело Эдоардо 5 1
5. Мемушай Ледиан 6 0
6. Чофани Маттео 4 1
7. Галано Кристиан 4 1
8. Бетелла Давиде 4 1
9. Сконьямильо Дженнаро 5 0
10. Бузеллато Массимилиано 5 0
11. Мачин Хосе 4 0
12. Брунори Маттео 4 0
13. Бошич Милош 4 0
14. Маньеро Риккардо 3 0
15. Бальцано Антонио 3 0
16. Крекко Лука 3 0
17. Клеменца Лука 3 0
18. Дель Гроссо Кристиано 2 0
19. Боррелли Дженнаро 2 0
20. Божинов Валери 0 1
21. Чиско Андреа 0 1
22. Бруно Алессандро 1 0
23. Тумминелло Марко 1 0
24. Мелегони Филиппо 1 0
Ливорно
# Игрок      
1. Маррас Мануэль 11 0
2. Агацци Давиде 7 1
3. Лучи Андреа 8 0
4. Бобен Матия 6 0
5. Богдан Лука 4 1
6. Рокка Микеле 5 0
7. Гоннелли Лоренцо 5 0
8. Порчино Антонио 3 1
9. Райчевич Филип 4 0
10. Маццео Фабио 3 0
11. Морганелла Мишель 3 0
12. Бракен Свен 3 0
13. Мендес Мурило 3 0
14. Марсура Давиде 1 1
15. Ди Дженнаро Маттео 1 1
16. Коппола Алессандро 1 1
17. Вивиани Федерико 2 0
18. Газбарро Андреа 2 0
19. Морелли Габриэле 2 0
20. Авуа Теофилус 2 0
21. Паллекки Маттео 2 0
22. Сильвестре Матиас 1 0
23. Риццо Лука 1 0
24. Феррари Франко 1 0
25. Бриньола Энрико 1 0
26. Руджеро Дженнаро 1 0
27. Дель Прато Энрико 1 0
28. Alain Fremura 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Пескара 13.64% (6) 13.64% (6) 11.36% (5) 22.73% (10) 18.18% (8) 20.45% (9)
 Ливорно 19.23% (5) 23.08% (6) 3.85% (1) 42.31% (11) 7.69% (2) 3.85% (1)

Предыдущие игры

Пескара Последние 20 матчей: + = -
Трапани 1:0 Пескара Пескара 1:1 Фрозиноне Венеция 1:1 Пескара Пескара 2:2 Перуджа
Кремонезе 1:0 Пескара Пескара 1:1 Эмполи Пиза 2:1 Пескара Пескара 3:1 Юве Стабия Беневенто 4:0 Пескара Специя 2:0 Пескара Пескара 2:1 Асколи Кротоне 4:1 Пескара Пескара 1:2 Читтаделла Виртус Энтелла 2:0 Пескара Пескара 2:1 Козенца Порденоне 0:2 Пескара Пескара 1:2 Салернитана Пескара 0:0 Кьево Ливорно 0:2 Пескара Пескара 1:1 Трапани
Ливорно Последние 20 матчей: + = -
Ливорно 1:5 Кротоне Беневенто 3:1 Ливорно Ливорно 0:1 Специя Ливорно 1:2 Кремонезе
Трапани 2:1 Ливорно Ливорно 0:2 Венеция Юве Стабия 2:3 Ливорно Ливорно 0:2 Читтаделла Пиза 1:0 Ливорно Ливорно 2:2 Фрозиноне Кьево 0:1 Ливорно Салернитана 1:0 Ливорно Ливорно 0:3 Козенца Порденоне 2:2 Ливорно Ливорно 0:3 Асколи Перуджа 1:0 Ливорно Ливорно 4:4 Виртус Энтелла Эмполи 1:1 Ливорно Ливорно 0:2 Пескара Кротоне 2:1 Ливорно

Последние игры между собой

Пескара: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 4
Ливорно: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 6
Ливорно 0:2 Пескара Серия B Ливорно 0:0 Пескара Серия B Пескара 2:1 Ливорно Серия B Пескара 2:1 Ливорно Серия B
Ливорно 4:0 Пескара Серия B Пескара 3:0 Ливорно Серия B Ливорно 1:2 Пескара Серия B Пескара 3:1 Ливорно Товарищеские матчи Пескара 0:2 Ливорно Серия B Ливорно 3:1 Пескара Серия B Пескара 0:1 Ливорно Серия B Ливорно 1:1 Пескара Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто Заявка 37 25 8 4 63 - 25 83
2. Кротоне Заявка 37 20 8 9 63 - 38 68
3. Специя Заявка 37 16 10 11 52 - 39 58
4. Порденоне Заявка 37 16 9 12 46 - 44 57
5. Читтаделла Заявка 37 16 7 14 46 - 47 55
6. Пиза Заявка 37 14 11 12 48 - 44 53
7. Фрозиноне Заявка 37 14 11 12 40 - 37 53
8. Кьево Заявка 37 13 14 10 47 - 38 53
9. Салернитана Заявка 37 14 10 13 52 - 48 52
10. Эмполи Заявка 37 13 12 12 45 - 48 51
11. Кремонезе Заявка 37 12 12 13 40 - 41 48
12. Виртус Энтелла Заявка 37 12 12 13 44 - 47 48
13. Венеция Заявка 37 11 14 12 34 - 39 47
14. Асколи Заявка 37 13 7 17 48 - 54 46
15. Пескара Заявка 37 12 9 16 48 - 54 45
16. Перуджа Заявка 37 12 9 16 37 - 46 45
17. Козенца Заявка 37 11 10 16 47 - 48 43
18. Трапани Заявка 37 10 13 14 46 - 60 43
19. Юве Стабия Заявка 37 11 8 18 46 - 60 41
20. Ливорно Заявка 37 5 6 26 30 - 65 21
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Кастанос Григорис получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Друди Мирко получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Клеменца Лука получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Пескара 1:0 Ливорно онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный