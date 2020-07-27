Пескара
1:0
Конец матча
Стадион: Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia
Ливорно
26' Желтая карточкаКлеменца Лука
37' Желтая карточкаДруди Мирко
45' Желтая карточкаКастанос Григорис
1:0
52' ГолМаньеро Риккардо
65' Желтая карточкаПальмьеро Лука
67' Желтая карточкаКоппола Алессандро
90' Желтая карточкаКрекко Лука
90' Желтая карточкаМемушай Ледиан
90' Желтая карточкаБошич Милош
16
Друди
Мирко
41
Бошич
Милош
42
Бобен
Матия
47
Сек
Мустафа
13
Hamza
Haoudi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Друди МиркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
41 Бошич МилошНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Крекко ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Andrea Sottil
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
42 Бобен МатияЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Сек МустафаПолузащитник
- Нападающий
-
13 Hamza HaoudiНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Antonio Filippini
Ход матча
26'
37'
52'
65'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
15 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 2
-
5 Угловые 3
-
6 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 9
-
7 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
56 Владение мячом, % 44
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Галано Кристиан
|13 (1)
|0.35
|2.
|Мачин Хосе
|7 (1)
|0.19
|3.
|Маньеро Риккардо
|6 (3)
|0.16
|4.
|Дзаппа Габриэле
|5
|0.14
|5.
|Мемушай Ледиан
|4
|0.11
|6.
|Бузеллато Массимилиано
|2 (1)
|0.05
|7.
|Тумминелло Марко
|2 (1)
|0.05
|8.
|Крекко Лука
|1
|0.03
|9.
|Клеменца Лука
|1
|0.03
|10.
|Бетелла Давиде
|1
|0.03
|11.
|Бошич Милош
|1
|0.03
|12.
|Кампаньяро Уго
|1
|0.03
|13.
|Чофани Маттео
|1
|0.03
|14.
|Пальмьеро Лука
|1
|0.03
|15.
|Боррелли Дженнаро
|1
|0.03
|16.
|Кастанос Григорис
|0
|0
|17.
|Машанджело Эдоардо
|0
|0
|18.
|Мелегони Филиппо
|0
|0
|19.
|Бальцано Антонио
|0
|0
|20.
|Друди Мирко
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Маррас Мануэль
|8 (1)
|0.22
|2.
|Марсура Давиде
|4
|0.11
|3.
|Агацци Давиде
|3
|0.08
|4.
|Мендес Мурило
|3 (1)
|0.08
|5.
|Феррари Франко
|2
|0.05
|6.
|Бракен Свен
|1
|0.03
|7.
|Райчевич Филип
|1
|0.03
|8.
|Дель Прато Энрико
|1
|0.03
|9.
|Маццео Фабио
|1
|0.03
|10.
|Богдан Лука
|1
|0.03
|11.
|Бобен Матия
|1
|0.03
|12.
|Тровато Маттиа
|1
|0.03
|13.
|Коппола Алессандро
|1
|0.03
|14.
|Рокка Микеле
|1 (1)
|0.03
|15.
|Порчино Антонио
|0
|0
|16.
|Лучи Андреа
|0
|0
|17.
|Морелли Габриэле
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Друди Мирко
|9
|0
|2.
|Пальмьеро Лука
|7
|1
|3.
|Кастанос Григорис
|7
|0
|4.
|Машанджело Эдоардо
|5
|1
|5.
|Мемушай Ледиан
|6
|0
|6.
|Чофани Маттео
|4
|1
|7.
|Галано Кристиан
|4
|1
|8.
|Бетелла Давиде
|4
|1
|9.
|Сконьямильо Дженнаро
|5
|0
|10.
|Бузеллато Массимилиано
|5
|0
|11.
|Мачин Хосе
|4
|0
|12.
|Брунори Маттео
|4
|0
|13.
|Бошич Милош
|4
|0
|14.
|Маньеро Риккардо
|3
|0
|15.
|Бальцано Антонио
|3
|0
|16.
|Крекко Лука
|3
|0
|17.
|Клеменца Лука
|3
|0
|18.
|Дель Гроссо Кристиано
|2
|0
|19.
|Боррелли Дженнаро
|2
|0
|20.
|Божинов Валери
|0
|1
|21.
|Чиско Андреа
|0
|1
|22.
|Бруно Алессандро
|1
|0
|23.
|Тумминелло Марко
|1
|0
|24.
|Мелегони Филиппо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Маррас Мануэль
|11
|0
|2.
|Агацци Давиде
|7
|1
|3.
|Лучи Андреа
|8
|0
|4.
|Бобен Матия
|6
|0
|5.
|Богдан Лука
|4
|1
|6.
|Рокка Микеле
|5
|0
|7.
|Гоннелли Лоренцо
|5
|0
|8.
|Порчино Антонио
|3
|1
|9.
|Райчевич Филип
|4
|0
|10.
|Маццео Фабио
|3
|0
|11.
|Морганелла Мишель
|3
|0
|12.
|Бракен Свен
|3
|0
|13.
|Мендес Мурило
|3
|0
|14.
|Марсура Давиде
|1
|1
|15.
|Ди Дженнаро Маттео
|1
|1
|16.
|Коппола Алессандро
|1
|1
|17.
|Вивиани Федерико
|2
|0
|18.
|Газбарро Андреа
|2
|0
|19.
|Морелли Габриэле
|2
|0
|20.
|Авуа Теофилус
|2
|0
|21.
|Паллекки Маттео
|2
|0
|22.
|Сильвестре Матиас
|1
|0
|23.
|Риццо Лука
|1
|0
|24.
|Феррари Франко
|1
|0
|25.
|Бриньола Энрико
|1
|0
|26.
|Руджеро Дженнаро
|1
|0
|27.
|Дель Прато Энрико
|1
|0
|28.
|Alain Fremura
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Пескара
|13.64% (6)
|13.64% (6)
|11.36% (5)
|22.73% (10)
|18.18% (8)
|20.45% (9)
|Ливорно
|19.23% (5)
|23.08% (6)
|3.85% (1)
|42.31% (11)
|7.69% (2)
|3.85% (1)
Предыдущие игры
Пескара Последние 20 матчей: + = -Трапани 1:0 Пескара Пескара 1:1 Фрозиноне Венеция 1:1 Пескара Пескара 2:2 Перуджа
Кремонезе 1:0 Пескара Пескара 1:1 Эмполи Пиза 2:1 Пескара Пескара 3:1 Юве Стабия Беневенто 4:0 Пескара Специя 2:0 Пескара Пескара 2:1 Асколи Кротоне 4:1 Пескара Пескара 1:2 Читтаделла Виртус Энтелла 2:0 Пескара Пескара 2:1 Козенца Порденоне 0:2 Пескара Пескара 1:2 Салернитана Пескара 0:0 Кьево Ливорно 0:2 Пескара Пескара 1:1 Трапани
Ливорно Последние 20 матчей: + = -Ливорно 1:5 Кротоне Беневенто 3:1 Ливорно Ливорно 0:1 Специя Ливорно 1:2 Кремонезе
Трапани 2:1 Ливорно Ливорно 0:2 Венеция Юве Стабия 2:3 Ливорно Ливорно 0:2 Читтаделла Пиза 1:0 Ливорно Ливорно 2:2 Фрозиноне Кьево 0:1 Ливорно Салернитана 1:0 Ливорно Ливорно 0:3 Козенца Порденоне 2:2 Ливорно Ливорно 0:3 Асколи Перуджа 1:0 Ливорно Ливорно 4:4 Виртус Энтелла Эмполи 1:1 Ливорно Ливорно 0:2 Пескара Кротоне 2:1 Ливорно
Последние игры между собой
Пескара: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 4
Ливорно: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|Заявка
|37
|25
|8
|4
|63 - 25
|83
|2.
|Кротоне
|Заявка
|37
|20
|8
|9
|63 - 38
|68
|3.
|Специя
|Заявка
|37
|16
|10
|11
|52 - 39
|58
|4.
|Порденоне
|Заявка
|37
|16
|9
|12
|46 - 44
|57
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|37
|16
|7
|14
|46 - 47
|55
|6.
|Пиза
|Заявка
|37
|14
|11
|12
|48 - 44
|53
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|37
|14
|11
|12
|40 - 37
|53
|8.
|Кьево
|Заявка
|37
|13
|14
|10
|47 - 38
|53
|9.
|Салернитана
|Заявка
|37
|14
|10
|13
|52 - 48
|52
|10.
|Эмполи
|Заявка
|37
|13
|12
|12
|45 - 48
|51
|11.
|Кремонезе
|Заявка
|37
|12
|12
|13
|40 - 41
|48
|12.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|37
|12
|12
|13
|44 - 47
|48
|13.
|Венеция
|Заявка
|37
|11
|14
|12
|34 - 39
|47
|14.
|Асколи
|Заявка
|37
|13
|7
|17
|48 - 54
|46
|15.
|Пескара
|Заявка
|37
|12
|9
|16
|48 - 54
|45
|16.
|Перуджа
|Заявка
|37
|12
|9
|16
|37 - 46
|45
|17.
|Козенца
|Заявка
|37
|11
|10
|16
|47 - 48
|43
|18.
|Трапани
|Заявка
|37
|10
|13
|14
|46 - 60
|43
|19.
|Юве Стабия
|Заявка
|37
|11
|8
|18
|46 - 60
|41
|20.
|Ливорно
|Заявка
|37
|5
|6
|26
|30 - 65
|21