11
Хаас
Николас
28
Чано
Камилло
- Основной состав
-
22 Феста МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Сими НванквоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бенали АхмедПолузащитник
-
20 Лопес МаксиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Строппа Джованни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Хаас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Чано КамиллоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
72 Владение мячом, % 28
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сими Нванкво
|20 (4)
|0.54
|2.
|Бенали Ахмед
|7
|0.19
|3.
|Мессьяс Жуниор
|6
|0.16
|4.
|Крочата Джованни
|5
|0.14
|5.
|Мустаккьо Маттиа
|3
|0.08
|6.
|Арментерос Самуэль
|3
|0.08
|7.
|Големич Владимир
|3
|0.08
|8.
|Марроне Лука
|3
|0.08
|9.
|Молина Сальваторе
|2
|0.05
|10.
|Маццотта Антонио
|2
|0.05
|11.
|Дзанеллато Никколо
|2
|0.05
|12.
|Барберис Андреа
|1
|0.03
|13.
|Джербо Альберто
|1
|0.03
|14.
|Куомо Джузеппе
|1
|0.03
|15.
|Лопес Макси
|1 (1)
|0.03
|16.
|Джильотти Гийом
|0
|0
|17.
|Налини Андреа
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дионизи Федерико
|11 (4)
|0.3
|2.
|Чано Камилло
|7 (3)
|0.19
|3.
|Паганини Лука
|5
|0.14
|4.
|Новакович Андрия
|4
|0.11
|5.
|Бегетто Андреа
|2
|0.05
|6.
|Роден Маркус
|2
|0.05
|7.
|Бригенти Николо
|2
|0.05
|8.
|Капуано Марко
|2
|0.05
|9.
|Читро Никола
|2
|0.05
|10.
|Сальви Алессандро
|1
|0.03
|11.
|Майелло Раффаэле
|1
|0.03
|12.
|Дзампано Франческо
|1
|0.03
|13.
|Хаас Николас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Марроне Лука
|10
|0
|2.
|Мессьяс Жуниор
|6
|1
|3.
|Барберис Андреа
|7
|0
|4.
|Молина Сальваторе
|5
|1
|5.
|Сими Нванкво
|6
|0
|6.
|Крочата Джованни
|6
|0
|7.
|Дзанеллато Никколо
|4
|1
|8.
|Мустаккьо Маттиа
|5
|0
|9.
|Куомо Джузеппе
|5
|0
|10.
|Джильотти Гийом
|3
|1
|11.
|Големич Владимир
|3
|1
|12.
|Бенали Ахмед
|4
|0
|13.
|Курадо Маркос
|2
|0
|14.
|Сполли Николас
|1
|0
|15.
|Маццотта Антонио
|1
|0
|16.
|Арментерос Самуэль
|1
|0
|17.
|Видо Лука
|1
|0
|18.
|Янкович Марко
|1
|0
|19.
|Руджьеро Цак
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бригенти Николо
|12
|1
|2.
|Дионизи Федерико
|8
|1
|3.
|Паганини Лука
|8
|1
|4.
|Чано Камилло
|8
|0
|5.
|Гори Мирко
|5
|1
|6.
|Хаас Николас
|5
|1
|7.
|Капуано Марко
|5
|0
|8.
|Бегетто Андреа
|5
|0
|9.
|Ариаудо Лоренцо
|4
|0
|10.
|Майелло Раффаэле
|4
|0
|11.
|Дзампано Франческо
|4
|0
|12.
|Сальви Алессандро
|3
|0
|13.
|Роден Маркус
|3
|0
|14.
|Крайнц Лука
|3
|0
|15.
|Ардеманьи Маттео
|1
|1
|16.
|Барди Франческо
|2
|0
|17.
|Новакович Андрия
|2
|0
|18.
|Читро Никола
|1
|0
|19.
|Матарезе Лука
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кротоне
|14.55% (8)
|21.82% (12)
|23.64% (13)
|23.64% (13)
|5.45% (3)
|10.91% (6)
|Фрозиноне
|22.22% (8)
|11.11% (4)
|8.33% (3)
|19.44% (7)
|27.78% (10)
|11.11% (4)
Предыдущие игры
Кротоне Последние 20 матчей: + = -Ливорно 1:5 Кротоне Кротоне 1:1 Салернитана Кротоне 1:0 Порденоне Читтаделла 1:3 Кротоне
Кротоне 3:0 Беневенто Асколи 1:1 Кротоне Перуджа 0:0 Кротоне Кротоне 1:1 Кьево Венеция 1:3 Кротоне Кротоне 1:0 Пиза Виртус Энтелла 1:2 Кротоне Кротоне 4:1 Пескара Юве Стабия 3:2 Кротоне Кротоне 1:0 Кремонезе Эмполи 3:1 Кротоне Кротоне 1:2 Специя Козенца 0:1 Кротоне Кротоне 3:0 Трапани Фрозиноне 1:2 Кротоне Кротоне 2:1 Ливорно
Фрозиноне Последние 20 матчей: + = -Фрозиноне 2:3 Беневенто Пескара 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Юве Стабия Эмполи 2:0 Фрозиноне
Фрозиноне 2:1 Специя Кьево 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Читтаделла Трапани 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Кремонезе Ливорно 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Салернитана Козенца 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Перуджа Венеция 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Виртус Энтелла Асколи 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Порденоне Пиза 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 Кротоне Беневенто 1:0 Фрозиноне
Последние игры между собой
Кротоне: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 1
Фрозиноне: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|0:1 Заявка
|37
|25
|8
|4
|63 - 25
|83
|2.
|Кротоне
|0:0 Заявка
|37
|19
|9
|9
|62 - 38
|66
|3.
|Порденоне
|1:0 Заявка
|37
|17
|8
|12
|46 - 43
|59
|4.
|Специя
|0:0 Заявка
|37
|16
|10
|11
|52 - 39
|58
|5.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|37
|14
|12
|11
|40 - 36
|54
|6.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|37
|15
|8
|14
|45 - 47
|53
|7.
|Кьево
|1:0 Заявка
|37
|13
|14
|10
|47 - 38
|53
|8.
|Салернитана
|0:1 Заявка
|37
|14
|9
|14
|51 - 48
|51
|9.
|Пиза
|0:0 Заявка
|37
|13
|12
|12
|47 - 44
|51
|10.
|Эмполи
|0:2 Заявка
|37
|13
|12
|12
|44 - 45
|51
|11.
|Кремонезе
|1:0 Заявка
|37
|12
|12
|13
|39 - 40
|48
|12.
|Виртус Энтелла
|0:0 Заявка
|37
|12
|12
|13
|44 - 47
|48
|13.
|Венеция
|0:0 Заявка
|37
|11
|15
|11
|34 - 38
|48
|14.
|Асколи
|0:0 Заявка
|37
|13
|8
|16
|48 - 53
|47
|15.
|Перуджа
|0:1 Заявка
|37
|12
|9
|16
|36 - 45
|45
|16.
|Козенца
|2:0 Заявка
|37
|11
|10
|16
|44 - 47
|43
|17.
|Пескара
|0:0 Заявка
|37
|11
|10
|16
|47 - 54
|43
|18.
|Трапани
|1:0 Заявка
|37
|10
|13
|14
|45 - 59
|43
|19.
|Юве Стабия
|0:1 Заявка
|37
|11
|8
|18
|45 - 59
|41
|20.
|Ливорно
|0:0 Заявка
|37
|5
|7
|25
|30 - 64
|22