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Кротоне
0:0
Первый тайм: 26'

Стадион:
Фрозиноне
0' 26'
3
Куомо
Джузеппе
6
Джильотти
Гийом
14
Крочата
Джованни
30
Мессьяс
Жуниор
7
Паганини
Лука
11
Хаас
Николас
5
Гори
Мирко
14
Сальви
Алессандро
28
Чано
Камилло
18
Новакович
Андрия
Кротоне
3-5-2
Фрозиноне
3-5-2

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 72 Владение мячом, % 28

Бомбардиры внутри турнира

Кротоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сими Нванкво 20 (4) 0.54
2. Бенали Ахмед 7 0.19
3. Мессьяс Жуниор 6 0.16
4. Крочата Джованни 5 0.14
5. Мустаккьо Маттиа 3 0.08
6. Арментерос Самуэль 3 0.08
7. Големич Владимир 3 0.08
8. Марроне Лука 3 0.08
9. Молина Сальваторе 2 0.05
10. Маццотта Антонио 2 0.05
11. Дзанеллато Никколо 2 0.05
12. Барберис Андреа 1 0.03
13. Джербо Альберто 1 0.03
14. Куомо Джузеппе 1 0.03
15. Лопес Макси 1 (1) 0.03
16. Джильотти Гийом 0 0
17. Налини Андреа 0 0
Фрозиноне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дионизи Федерико 11 (4) 0.3
2. Чано Камилло 7 (3) 0.19
3. Паганини Лука 5 0.14
4. Новакович Андрия 4 0.11
5. Бегетто Андреа 2 0.05
6. Роден Маркус 2 0.05
7. Бригенти Николо 2 0.05
8. Капуано Марко 2 0.05
9. Читро Никола 2 0.05
10. Сальви Алессандро 1 0.03
11. Майелло Раффаэле 1 0.03
12. Дзампано Франческо 1 0.03
13. Хаас Николас 0 0

Карточки

Кротоне
# Игрок      
1. Марроне Лука 10 0
2. Мессьяс Жуниор 6 1
3. Барберис Андреа 7 0
4. Молина Сальваторе 5 1
5. Сими Нванкво 6 0
6. Крочата Джованни 6 0
7. Дзанеллато Никколо 4 1
8. Мустаккьо Маттиа 5 0
9. Куомо Джузеппе 5 0
10. Джильотти Гийом 3 1
11. Големич Владимир 3 1
12. Бенали Ахмед 4 0
13. Курадо Маркос 2 0
14. Сполли Николас 1 0
15. Маццотта Антонио 1 0
16. Арментерос Самуэль 1 0
17. Видо Лука 1 0
18. Янкович Марко 1 0
19. Руджьеро Цак 1 0
Фрозиноне
# Игрок      
1. Бригенти Николо 12 1
2. Дионизи Федерико 8 1
3. Паганини Лука 8 1
4. Чано Камилло 8 0
5. Гори Мирко 5 1
6. Хаас Николас 5 1
7. Капуано Марко 5 0
8. Бегетто Андреа 5 0
9. Ариаудо Лоренцо 4 0
10. Майелло Раффаэле 4 0
11. Дзампано Франческо 4 0
12. Сальви Алессандро 3 0
13. Роден Маркус 3 0
14. Крайнц Лука 3 0
15. Ардеманьи Маттео 1 1
16. Барди Франческо 2 0
17. Новакович Андрия 2 0
18. Читро Никола 1 0
19. Матарезе Лука 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кротоне 14.55% (8) 21.82% (12) 23.64% (13) 23.64% (13) 5.45% (3) 10.91% (6)
 Фрозиноне 22.22% (8) 11.11% (4) 8.33% (3) 19.44% (7) 27.78% (10) 11.11% (4)

Предыдущие игры

Кротоне Последние 20 матчей: + = -
Ливорно 1:5 Кротоне Кротоне 1:1 Салернитана Кротоне 1:0 Порденоне Читтаделла 1:3 Кротоне
Кротоне 3:0 Беневенто Асколи 1:1 Кротоне Перуджа 0:0 Кротоне Кротоне 1:1 Кьево Венеция 1:3 Кротоне Кротоне 1:0 Пиза Виртус Энтелла 1:2 Кротоне Кротоне 4:1 Пескара Юве Стабия 3:2 Кротоне Кротоне 1:0 Кремонезе Эмполи 3:1 Кротоне Кротоне 1:2 Специя Козенца 0:1 Кротоне Кротоне 3:0 Трапани Фрозиноне 1:2 Кротоне Кротоне 2:1 Ливорно
Фрозиноне Последние 20 матчей: + = -
Фрозиноне 2:3 Беневенто Пескара 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Юве Стабия Эмполи 2:0 Фрозиноне
Фрозиноне 2:1 Специя Кьево 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Читтаделла Трапани 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Кремонезе Ливорно 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Салернитана Козенца 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Перуджа Венеция 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Виртус Энтелла Асколи 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Порденоне Пиза 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 Кротоне Беневенто 1:0 Фрозиноне

Последние игры между собой

Кротоне: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 1
Фрозиноне: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 6
Фрозиноне 1:2 Кротоне Серия B Фрозиноне 3:1 Кротоне Серия B Кротоне 2:0 Фрозиноне Серия B Кротоне 4:1 Фрозиноне Серия B
Фрозиноне 2:3 Кротоне Серия B Кротоне 3:0 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 1:1 Кротоне Серия B Фрозиноне 0:2 Кротоне Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 0:1 Заявка 37 25 8 4 63 - 25 83
2. Кротоне 0:0 Заявка 37 19 9 9 62 - 38 66
3. Порденоне 1:0 Заявка 37 17 8 12 46 - 43 59
4. Специя 0:0 Заявка 37 16 10 11 52 - 39 58
5. Фрозиноне 0:0 Заявка 37 14 12 11 40 - 36 54
6. Читтаделла 0:0 Заявка 37 15 8 14 45 - 47 53
7. Кьево 1:0 Заявка 37 13 14 10 47 - 38 53
8. Салернитана 0:1 Заявка 37 14 9 14 51 - 48 51
9. Пиза 0:0 Заявка 37 13 12 12 47 - 44 51
10. Эмполи 0:2 Заявка 37 13 12 12 44 - 45 51
11. Кремонезе 1:0 Заявка 37 12 12 13 39 - 40 48
12. Виртус Энтелла 0:0 Заявка 37 12 12 13 44 - 47 48
13. Венеция 0:0 Заявка 37 11 15 11 34 - 38 48
14. Асколи 0:0 Заявка 37 13 8 16 48 - 53 47
15. Перуджа 0:1 Заявка 37 12 9 16 36 - 45 45
16. Козенца 2:0 Заявка 37 11 10 16 44 - 47 43
17. Пескара 0:0 Заявка 37 11 10 16 47 - 54 43
18. Трапани 1:0 Заявка 37 10 13 14 45 - 59 43
19. Юве Стабия 0:1 Заявка 37 11 8 18 45 - 59 41
20. Ливорно 0:0 Заявка 37 5 7 25 30 - 64 22
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ezio Scida. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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