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  3. Италия
Кротоне
1:0
Конец матча

Стадион:
Фрозиноне
0'
29' Желтая карточка
Чано Камилло
55' Желтая карточка
Джильотти Гийом
59' Желтая карточка
Куомо Джузеппе
63' Желтая карточка
Мессьяс Жуниор
66' Желтая карточка
Молина Сальваторе
77' Желтая карточка
Крайнц Лука
79' Желтая карточка
Бенали Ахмед
1:0
80' Гол
Гомельт Томислав
90'+7
3
Куомо
Джузеппе
6
Джильотти
Гийом
14
Крочата
Джованни
30
Мессьяс
Жуниор
7
Паганини
Лука
11
Хаас
Николас
5
Гори
Мирко
14
Сальви
Алессандро
28
Чано
Камилло
18
Новакович
Андрия
Кротоне
3-5-2
Фрозиноне
3-5-2

Ход матча

29'
 
Чано Камилло
46'
Мустаккьо Маттиа
Джербо Альберто
 
46'
Барберис Андреа
Дзанеллато Никколо
 
55'
Джильотти Гийом
 
58'
Големич Владимир
Джильотти Гийом
 
59'
Куомо Джузеппе
 
63'
Мессьяс Жуниор
 
66'
Молина Сальваторе
 
68'
Бенали Ахмед
Крочата Джованни
 
71'
 
Дионизи Федерико
Чано Камилло
77'
 
Крайнц Лука
78'
Маццотта Антонио
Молина Сальваторе
 
79'
Бенали Ахмед
 
80'
Гомельт Томислав
1:0
84'
 
Ардеманьи Маттео
Новакович Андрия
84'
 
Матарезе Лука
Хаас Николас

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 3
  • 2 Офсайды 6
  • 21 Нарушения правил 18
  • 5 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 69 Владение мячом, % 31

Бомбардиры внутри турнира

Кротоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сими Нванкво 20 (4) 0.54
2. Бенали Ахмед 7 0.19
3. Мессьяс Жуниор 6 0.16
4. Крочата Джованни 5 0.14
5. Мустаккьо Маттиа 3 0.08
6. Арментерос Самуэль 3 0.08
7. Големич Владимир 3 0.08
8. Марроне Лука 3 0.08
9. Молина Сальваторе 2 0.05
10. Маццотта Антонио 2 0.05
11. Дзанеллато Никколо 2 0.05
12. Барберис Андреа 1 0.03
13. Джербо Альберто 1 0.03
14. Гомельт Томислав 1 0.03
15. Куомо Джузеппе 1 0.03
16. Лопес Макси 1 (1) 0.03
17. Джильотти Гийом 0 0
18. Налини Андреа 0 0
Фрозиноне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дионизи Федерико 11 (4) 0.3
2. Чано Камилло 7 (3) 0.19
3. Паганини Лука 5 0.14
4. Новакович Андрия 4 0.11
5. Бегетто Андреа 2 0.05
6. Роден Маркус 2 0.05
7. Бригенти Николо 2 0.05
8. Капуано Марко 2 0.05
9. Читро Никола 2 0.05
10. Сальви Алессандро 1 0.03
11. Майелло Раффаэле 1 0.03
12. Дзампано Франческо 1 0.03
13. Хаас Николас 0 0

Карточки

Кротоне
# Игрок      
1. Марроне Лука 10 0
2. Мессьяс Жуниор 7 1
3. Молина Сальваторе 6 1
4. Барберис Андреа 7 0
5. Сими Нванкво 6 0
6. Крочата Джованни 6 0
7. Куомо Джузеппе 6 0
8. Джильотти Гийом 4 1
9. Дзанеллато Никколо 4 1
10. Мустаккьо Маттиа 5 0
11. Бенали Ахмед 5 0
12. Големич Владимир 3 1
13. Курадо Маркос 2 0
14. Сполли Николас 1 0
15. Маццотта Антонио 1 0
16. Арментерос Самуэль 1 0
17. Видо Лука 1 0
18. Янкович Марко 1 0
19. Руджьеро Цак 1 0
Фрозиноне
# Игрок      
1. Бригенти Николо 12 1
2. Дионизи Федерико 8 1
3. Паганини Лука 8 1
4. Чано Камилло 9 0
5. Гори Мирко 5 1
6. Хаас Николас 5 1
7. Капуано Марко 5 0
8. Бегетто Андреа 5 0
9. Ариаудо Лоренцо 4 0
10. Майелло Раффаэле 4 0
11. Крайнц Лука 4 0
12. Дзампано Франческо 4 0
13. Сальви Алессандро 3 0
14. Роден Маркус 3 0
15. Ардеманьи Маттео 1 1
16. Барди Франческо 2 0
17. Новакович Андрия 2 0
18. Читро Никола 1 0
19. Матарезе Лука 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кротоне 14.29% (8) 21.43% (12) 23.21% (13) 23.21% (13) 5.36% (3) 12.5% (7)
 Фрозиноне 22.22% (8) 11.11% (4) 8.33% (3) 19.44% (7) 27.78% (10) 11.11% (4)

Предыдущие игры

Кротоне Последние 20 матчей: + = -
Ливорно 1:5 Кротоне Кротоне 1:1 Салернитана Кротоне 1:0 Порденоне Читтаделла 1:3 Кротоне
Кротоне 3:0 Беневенто Асколи 1:1 Кротоне Перуджа 0:0 Кротоне Кротоне 1:1 Кьево Венеция 1:3 Кротоне Кротоне 1:0 Пиза Виртус Энтелла 1:2 Кротоне Кротоне 4:1 Пескара Юве Стабия 3:2 Кротоне Кротоне 1:0 Кремонезе Эмполи 3:1 Кротоне Кротоне 1:2 Специя Козенца 0:1 Кротоне Кротоне 3:0 Трапани Фрозиноне 1:2 Кротоне Кротоне 2:1 Ливорно
Фрозиноне Последние 20 матчей: + = -
Фрозиноне 2:3 Беневенто Пескара 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Юве Стабия Эмполи 2:0 Фрозиноне
Фрозиноне 2:1 Специя Кьево 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Читтаделла Трапани 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Кремонезе Ливорно 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Салернитана Козенца 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Перуджа Венеция 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Виртус Энтелла Асколи 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Порденоне Пиза 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 Кротоне Беневенто 1:0 Фрозиноне

Последние игры между собой

Кротоне: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 1
Фрозиноне: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 6
Фрозиноне 1:2 Кротоне Серия B Фрозиноне 3:1 Кротоне Серия B Кротоне 2:0 Фрозиноне Серия B Кротоне 4:1 Фрозиноне Серия B
Фрозиноне 2:3 Кротоне Серия B Кротоне 3:0 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 1:1 Кротоне Серия B Фрозиноне 0:2 Кротоне Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто Заявка 37 25 8 4 63 - 25 83
2. Кротоне Заявка 37 20 8 9 63 - 38 68
3. Специя Заявка 37 16 10 11 52 - 39 58
4. Порденоне Заявка 37 16 9 12 46 - 44 57
5. Читтаделла Заявка 37 16 7 14 46 - 47 55
6. Пиза Заявка 37 14 11 12 48 - 44 53
7. Фрозиноне Заявка 37 14 11 12 40 - 37 53
8. Кьево Заявка 37 13 14 10 47 - 38 53
9. Салернитана Заявка 37 14 10 13 52 - 48 52
10. Эмполи Заявка 37 13 12 12 45 - 48 51
11. Кремонезе Заявка 37 12 12 13 40 - 41 48
12. Виртус Энтелла Заявка 37 12 12 13 44 - 47 48
13. Венеция Заявка 37 11 14 12 34 - 39 47
14. Асколи Заявка 37 13 7 17 48 - 54 46
15. Пескара Заявка 37 12 9 16 48 - 54 45
16. Перуджа Заявка 37 12 9 16 37 - 46 45
17. Козенца Заявка 37 11 10 16 47 - 48 43
18. Трапани Заявка 37 10 13 14 46 - 60 43
19. Юве Стабия Заявка 37 11 8 18 46 - 60 41
20. Ливорно Заявка 37 5 6 26 30 - 65 21
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    29'
    Чано Камилло получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ezio Scida. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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