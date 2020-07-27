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  3. Италия
Специя
0:0
Первый тайм: 27'

Стадион:
Виртус Энтелла
0'
2' Желтая карточка
Паолуччи Андреа
27'
1
Скуффет
Симоне
21
Феррер
Сальвадор
28
Эрлич
Мартин
19
Терци
Клаудио
3
Рамос
Хуан
16
Бартоломей
Паоло
4
Акампора
Дженнаро
6
Мора
Лука
32
Рагуза
Антонио
14
Нзола
М'Бала
11
Гьяси
Эммануэль
13
Контини
Никита
21
Копполаро
Мауро
33
Поли
Фабрицио
5
Кьоза
Марко
3
Сала
Марко
26
Дези
Якопо
23
Паолуччи
Андреа
36
Маццители
Лука
34
Скенетти
Андреа
20
Де
Лука
Мануэль
18
Морра
Клаудио
Специя
4-3-3
Виртус Энтелла
4-3-1-2

Ход матча

2'
 
Паолуччи Андреа

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Бомбардиры внутри турнира

Специя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гьяси Эммануэль 8 0.22
2. Рагуза Антонио 8 0.22
3. Галабинов Андрей 6 (2) 0.16
4. Мастину Джузеппе 5 0.14
5. Риччи Матео 4 (3) 0.11
6. Риччи Федерико 3 (1) 0.08
7. Бидуи Софьян 3 0.08
8. Бартоломей Паоло 2 0.05
9. Гудьонсен Свейнн 2 0.05
10. Капрадосси Элио 2 0.05
11. Маджоре Джулио 1 0.03
12. Мора Лука 1 0.03
13. Ди Гаудио Антонио 1 0.03
14. Маркицца Риккардо 0 0
15. Акампора Дженнаро 0 0
16. Рамос Хуан 0 0
Виртус Энтелла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Лука Джузеппе 10 (3) 0.27
2. Скенетти Андреа 5 (1) 0.14
3. Поли Фабрицио 5 0.14
4. Манкосу Маттео 4 (2) 0.11
5. Маццители Лука 3 0.08
6. Пеллиццер Микеле 3 0.08
7. Дези Якопо 2 0.05
8. Де Лука Мануэль 2 0.05
9. Тоскано Марко 1 0.03
10. Эрамо Мирко 1 0.03
11. Паолуччи Андреа 1 0.03
12. Кьоза Марко 1 0.03
13. Морра Клаудио 1 0.03
14. Родригес Алехандро 1 (1) 0.03
15. Серникола Леонардо 1 0.03
16. Сала Марко 0 0
17. Криалезе Карло 0 0
18. Копполаро Мауро 0 0

Карточки

Специя
# Игрок      
1. Мора Лука 9 1
2. Маджоре Джулио 6 2
3. Гьяси Эммануэль 8 0
4. Рамос Хуан 4 2
5. Риччи Матео 7 0
6. Мастину Джузеппе 6 0
7. Капрадосси Элио 4 0
8. Бартоломей Паоло 4 0
9. Виньяли Лука 4 0
10. Гудьонсен Свейнн 4 0
11. Феррер Сальвадор 4 0
12. Эрлич Мартин 2 1
13. Терци Клаудио 3 0
14. Рагуза Антонио 2 0
15. Риччи Федерико 2 0
16. Бидуи Софьян 2 0
17. Галабинов Андрей 2 0
18. Маркицца Риккардо 2 0
19. Итальяно Виченцо 1 0
20. Скуффет Симоне 1 0
21. Бастони Симоне 1 0
22. Акампора Дженнаро 1 0
23. Макинтош-Баффондж Даррен 1 0
Виртус Энтелла
# Игрок      
1. Паолуччи Андреа 10 0
2. Маццители Лука 7 1
3. Копполаро Мауро 7 1
4. Де Лука Джузеппе 5 2
5. Пеллиццер Микеле 8 0
6. Сеттембрини Андреа 6 1
7. Контини Никита 7 0
8. Скенетти Андреа 5 1
9. Кьоза Марко 4 1
10. Эрамо Мирко 4 0
11. Поли Фабрицио 3 0
12. Тоскано Марко 3 0
13. Сала Марко 3 0
14. Родригес Алехандро 2 0
15. Ниццетто Лука 2 0
16. Адорьян Кристиан 2 0
17. Криалезе Карло 2 0
18. Куррарино Микеле 2 0
19. Крими Марко 0 1
20. Манкосу Маттео 1 0
21. Де Лука Мануэль 1 0
22. Чаджиа Мутир 1 0
23. Бонини Федерико 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Специя 8% (4) 12% (6) 12% (6) 24% (12) 30% (15) 14% (7)
 Виртус Энтелла 6.45% (2) 19.35% (6) 35.48% (11) 12.9% (4) 3.23% (1) 22.58% (7)

Предыдущие игры

Специя Последние 20 матчей: + = -
Кремонезе 0:0 Специя Специя 0:1 Венеция Ливорно 0:1 Специя Специя 5:1 Козенца
Фрозиноне 2:1 Специя Специя 1:2 Пиза Кьево 1:3 Специя Специя 1:0 Эмполи Юве Стабия 3:1 Специя Специя 2:0 Пескара Беневенто 3:1 Специя Трапани 1:1 Специя Специя 3:1 Асколи Специя 3:2 Кремонезе Перуджа 0:3 Специя Специя 1:0 Порденоне Кротоне 1:2 Специя Специя 1:1 Читтаделла Специя 2:1 Салернитана Виртус Энтелла 0:0 Специя
Виртус Энтелла Последние 20 матчей: + = -
Виртус Энтелла 0:2 Перуджа Эмполи 2:4 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Пиза Юве Стабия 1:1 Виртус Энтелла
Виртус Энтелла 1:1 Кьево Порденоне 2:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Салернитана Козенца 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3:0 Асколи Трапани 4:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:2 Кротоне Виртус Энтелла 0:4 Беневенто Венеция 2:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:0 Пескара Фрозиноне 1:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Кремонезе Ливорно 4:4 Виртус Энтелла Читтаделла 1:3 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:0 Специя Перуджа 2:0 Виртус Энтелла

Последние игры между собой

Специя: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 1
Виртус Энтелла: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 4
Виртус Энтелла 0:0 Специя Серия B Виртус Энтелла 0:1 Специя Серия B Специя 2:1 Виртус Энтелла Серия B Специя 2:0 Виртус Энтелла Серия B
Виртус Энтелла 1:1 Специя Серия B Виртус Энтелла 2:2 Специя Серия B Специя 0:0 Виртус Энтелла Серия B Виртус Энтелла 2:0 Специя Серия B Специя 1:0 Виртус Энтелла Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 0:1 Заявка 37 25 8 4 63 - 25 83
2. Кротоне 0:0 Заявка 37 19 9 9 62 - 38 66
3. Порденоне 1:0 Заявка 37 17 8 12 46 - 43 59
4. Специя 0:0 Заявка 37 16 10 11 52 - 39 58
5. Фрозиноне 0:0 Заявка 37 14 12 11 40 - 36 54
6. Читтаделла 0:0 Заявка 37 15 8 14 45 - 47 53
7. Кьево 1:0 Заявка 37 13 14 10 47 - 38 53
8. Салернитана 0:1 Заявка 37 14 9 14 51 - 48 51
9. Пиза 0:0 Заявка 37 13 12 12 47 - 44 51
10. Эмполи 0:2 Заявка 37 13 12 12 44 - 45 51
11. Кремонезе 1:0 Заявка 37 12 12 13 39 - 40 48
12. Виртус Энтелла 0:0 Заявка 37 12 12 13 44 - 47 48
13. Венеция 0:0 Заявка 37 11 15 11 34 - 38 48
14. Асколи 0:0 Заявка 37 13 8 16 48 - 53 47
15. Перуджа 0:1 Заявка 37 12 9 16 36 - 45 45
16. Козенца 2:0 Заявка 37 11 10 16 44 - 47 43
17. Пескара 0:0 Заявка 37 11 10 16 47 - 54 43
18. Трапани 1:0 Заявка 37 10 13 14 45 - 59 43
19. Юве Стабия 0:1 Заявка 37 11 8 18 45 - 59 41
20. Ливорно 0:0 Заявка 37 5 7 25 30 - 64 22
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    2'
    Паолуччи Андреа получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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