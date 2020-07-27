Специя
0:0
Конец матча
Стадион: Альберто Пиччи
Виртус Энтелла
2' Желтая карточкаПаолуччи Андреа
32' Желтая карточкаГьяси Эммануэль
90' Желтая карточкаРиччи Матео
28
Эрлич
Мартин
14
Нзола
М'Бала
26
Дези
Якопо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Эрлич МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Нзола М'БалаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vincenzo Italiano
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Дези ЯкопоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Боскалья Роберто
Ход матча
32'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 1
-
3 Угловые 3
-
4 Офсайды 4
-
19 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
65 Владение мячом, % 35
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гьяси Эммануэль
|8
|0.22
|2.
|Рагуза Антонио
|8
|0.22
|3.
|Галабинов Андрей
|6 (2)
|0.16
|4.
|Мастину Джузеппе
|5
|0.14
|5.
|Риччи Матео
|4 (3)
|0.11
|6.
|Риччи Федерико
|3 (1)
|0.08
|7.
|Бидуи Софьян
|3
|0.08
|8.
|Бартоломей Паоло
|2
|0.05
|9.
|Гудьонсен Свейнн
|2
|0.05
|10.
|Капрадосси Элио
|2
|0.05
|11.
|Маджоре Джулио
|1
|0.03
|12.
|Мора Лука
|1
|0.03
|13.
|Ди Гаудио Антонио
|1
|0.03
|14.
|Маркицца Риккардо
|0
|0
|15.
|Акампора Дженнаро
|0
|0
|16.
|Рамос Хуан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Лука Джузеппе
|10 (3)
|0.27
|2.
|Скенетти Андреа
|5 (1)
|0.14
|3.
|Поли Фабрицио
|5
|0.14
|4.
|Манкосу Маттео
|4 (2)
|0.11
|5.
|Маццители Лука
|3
|0.08
|6.
|Пеллиццер Микеле
|3
|0.08
|7.
|Дези Якопо
|2
|0.05
|8.
|Де Лука Мануэль
|2
|0.05
|9.
|Тоскано Марко
|1
|0.03
|10.
|Эрамо Мирко
|1
|0.03
|11.
|Паолуччи Андреа
|1
|0.03
|12.
|Кьоза Марко
|1
|0.03
|13.
|Морра Клаудио
|1
|0.03
|14.
|Родригес Алехандро
|1 (1)
|0.03
|15.
|Серникола Леонардо
|1
|0.03
|16.
|Сала Марко
|0
|0
|17.
|Криалезе Карло
|0
|0
|18.
|Копполаро Мауро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мора Лука
|9
|1
|2.
|Маджоре Джулио
|6
|2
|3.
|Гьяси Эммануэль
|9
|0
|4.
|Риччи Матео
|8
|0
|5.
|Рамос Хуан
|4
|2
|6.
|Мастину Джузеппе
|6
|0
|7.
|Капрадосси Элио
|4
|0
|8.
|Бартоломей Паоло
|4
|0
|9.
|Виньяли Лука
|4
|0
|10.
|Гудьонсен Свейнн
|4
|0
|11.
|Феррер Сальвадор
|4
|0
|12.
|Эрлич Мартин
|2
|1
|13.
|Терци Клаудио
|3
|0
|14.
|Рагуза Антонио
|2
|0
|15.
|Риччи Федерико
|2
|0
|16.
|Бидуи Софьян
|2
|0
|17.
|Галабинов Андрей
|2
|0
|18.
|Маркицца Риккардо
|2
|0
|19.
|Итальяно Виченцо
|1
|0
|20.
|Скуффет Симоне
|1
|0
|21.
|Бастони Симоне
|1
|0
|22.
|Акампора Дженнаро
|1
|0
|23.
|Макинтош-Баффондж Даррен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Паолуччи Андреа
|10
|0
|2.
|Маццители Лука
|7
|1
|3.
|Копполаро Мауро
|7
|1
|4.
|Де Лука Джузеппе
|5
|2
|5.
|Пеллиццер Микеле
|8
|0
|6.
|Сеттембрини Андреа
|6
|1
|7.
|Контини Никита
|7
|0
|8.
|Скенетти Андреа
|5
|1
|9.
|Кьоза Марко
|4
|1
|10.
|Эрамо Мирко
|4
|0
|11.
|Поли Фабрицио
|3
|0
|12.
|Тоскано Марко
|3
|0
|13.
|Сала Марко
|3
|0
|14.
|Родригес Алехандро
|2
|0
|15.
|Ниццетто Лука
|2
|0
|16.
|Адорьян Кристиан
|2
|0
|17.
|Криалезе Карло
|2
|0
|18.
|Куррарино Микеле
|2
|0
|19.
|Крими Марко
|0
|1
|20.
|Манкосу Маттео
|1
|0
|21.
|Де Лука Мануэль
|1
|0
|22.
|Чаджиа Мутир
|1
|0
|23.
|Бонини Федерико
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Специя
|8% (4)
|12% (6)
|12% (6)
|24% (12)
|30% (15)
|14% (7)
|Виртус Энтелла
|6.45% (2)
|19.35% (6)
|35.48% (11)
|12.9% (4)
|3.23% (1)
|22.58% (7)
Предыдущие игры
Специя Последние 20 матчей: + = -Кремонезе 0:0 Специя Специя 0:1 Венеция Ливорно 0:1 Специя Специя 5:1 Козенца
Фрозиноне 2:1 Специя Специя 1:2 Пиза Кьево 1:3 Специя Специя 1:0 Эмполи Юве Стабия 3:1 Специя Специя 2:0 Пескара Беневенто 3:1 Специя Трапани 1:1 Специя Специя 3:1 Асколи Специя 3:2 Кремонезе Перуджа 0:3 Специя Специя 1:0 Порденоне Кротоне 1:2 Специя Специя 1:1 Читтаделла Специя 2:1 Салернитана Виртус Энтелла 0:0 Специя
Виртус Энтелла Последние 20 матчей: + = -Виртус Энтелла 0:2 Перуджа Эмполи 2:4 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Пиза Юве Стабия 1:1 Виртус Энтелла
Виртус Энтелла 1:1 Кьево Порденоне 2:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Салернитана Козенца 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3:0 Асколи Трапани 4:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:2 Кротоне Виртус Энтелла 0:4 Беневенто Венеция 2:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:0 Пескара Фрозиноне 1:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Кремонезе Ливорно 4:4 Виртус Энтелла Читтаделла 1:3 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:0 Специя Перуджа 2:0 Виртус Энтелла
Последние игры между собой
Специя: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 1
Виртус Энтелла: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|Заявка
|37
|25
|8
|4
|63 - 25
|83
|2.
|Кротоне
|Заявка
|37
|20
|8
|9
|63 - 38
|68
|3.
|Специя
|Заявка
|37
|16
|10
|11
|52 - 39
|58
|4.
|Порденоне
|Заявка
|37
|16
|9
|12
|46 - 44
|57
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|37
|16
|7
|14
|46 - 47
|55
|6.
|Пиза
|Заявка
|37
|14
|11
|12
|48 - 44
|53
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|37
|14
|11
|12
|40 - 37
|53
|8.
|Кьево
|Заявка
|37
|13
|14
|10
|47 - 38
|53
|9.
|Салернитана
|Заявка
|37
|14
|10
|13
|52 - 48
|52
|10.
|Эмполи
|Заявка
|37
|13
|12
|12
|45 - 48
|51
|11.
|Кремонезе
|Заявка
|37
|12
|12
|13
|40 - 41
|48
|12.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|37
|12
|12
|13
|44 - 47
|48
|13.
|Венеция
|Заявка
|37
|11
|14
|12
|34 - 39
|47
|14.
|Асколи
|Заявка
|37
|13
|7
|17
|48 - 54
|46
|15.
|Пескара
|Заявка
|37
|12
|9
|16
|48 - 54
|45
|16.
|Перуджа
|Заявка
|37
|12
|9
|16
|37 - 46
|45
|17.
|Козенца
|Заявка
|37
|11
|10
|16
|47 - 48
|43
|18.
|Трапани
|Заявка
|37
|10
|13
|14
|46 - 60
|43
|19.
|Юве Стабия
|Заявка
|37
|11
|8
|18
|46 - 60
|41
|20.
|Ливорно
|Заявка
|37
|5
|6
|26
|30 - 65
|21