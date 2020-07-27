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  3. Италия
Специя
0:0
Конец матча

Стадион:
Виртус Энтелла
0'
2' Желтая карточка
Паолуччи Андреа
32' Желтая карточка
Гьяси Эммануэль
90' Желтая карточка
Риччи Матео
90'+7
1
Скуффет
Симоне
21
Феррер
Сальвадор
28
Эрлич
Мартин
19
Терци
Клаудио
3
Рамос
Хуан
16
Бартоломей
Паоло
4
Акампора
Дженнаро
6
Мора
Лука
32
Рагуза
Антонио
14
Нзола
М'Бала
11
Гьяси
Эммануэль
13
Контини
Никита
21
Копполаро
Мауро
33
Поли
Фабрицио
5
Кьоза
Марко
3
Сала
Марко
26
Дези
Якопо
23
Паолуччи
Андреа
36
Маццители
Лука
34
Скенетти
Андреа
20
Де
Лука
Мануэль
18
Морра
Клаудио
Специя
4-3-3
Виртус Энтелла
4-3-1-2

Ход матча

2'
 
Паолуччи Андреа
32'
Гьяси Эммануэль
 
46'
Ди Гаудио Антонио
Рагуза Антонио
 
46'
Гудьонсен Свейнн
Гьяси Эммануэль
 
59'
Риччи Матео
Акампора Дженнаро
 
61'
 
Тоскано Марко
Маццители Лука
62'
 
Крими Марко
Морра Клаудио
63'
Виньяли Лука
Рамос Хуан
 
63'
Бастони Симоне
Феррер Сальвадор
 
69'
 
Де Коль Филиппо
Поли Фабрицио
78'
 
Родригес Алехандро
Де Лука Мануэль
90'
Риччи Матео
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 3
  • 4 Офсайды 4
  • 19 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 65 Владение мячом, % 35

Бомбардиры внутри турнира

Специя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гьяси Эммануэль 8 0.22
2. Рагуза Антонио 8 0.22
3. Галабинов Андрей 6 (2) 0.16
4. Мастину Джузеппе 5 0.14
5. Риччи Матео 4 (3) 0.11
6. Риччи Федерико 3 (1) 0.08
7. Бидуи Софьян 3 0.08
8. Бартоломей Паоло 2 0.05
9. Гудьонсен Свейнн 2 0.05
10. Капрадосси Элио 2 0.05
11. Маджоре Джулио 1 0.03
12. Мора Лука 1 0.03
13. Ди Гаудио Антонио 1 0.03
14. Маркицца Риккардо 0 0
15. Акампора Дженнаро 0 0
16. Рамос Хуан 0 0
Виртус Энтелла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Лука Джузеппе 10 (3) 0.27
2. Скенетти Андреа 5 (1) 0.14
3. Поли Фабрицио 5 0.14
4. Манкосу Маттео 4 (2) 0.11
5. Маццители Лука 3 0.08
6. Пеллиццер Микеле 3 0.08
7. Дези Якопо 2 0.05
8. Де Лука Мануэль 2 0.05
9. Тоскано Марко 1 0.03
10. Эрамо Мирко 1 0.03
11. Паолуччи Андреа 1 0.03
12. Кьоза Марко 1 0.03
13. Морра Клаудио 1 0.03
14. Родригес Алехандро 1 (1) 0.03
15. Серникола Леонардо 1 0.03
16. Сала Марко 0 0
17. Криалезе Карло 0 0
18. Копполаро Мауро 0 0

Карточки

Специя
# Игрок      
1. Мора Лука 9 1
2. Маджоре Джулио 6 2
3. Гьяси Эммануэль 9 0
4. Риччи Матео 8 0
5. Рамос Хуан 4 2
6. Мастину Джузеппе 6 0
7. Капрадосси Элио 4 0
8. Бартоломей Паоло 4 0
9. Виньяли Лука 4 0
10. Гудьонсен Свейнн 4 0
11. Феррер Сальвадор 4 0
12. Эрлич Мартин 2 1
13. Терци Клаудио 3 0
14. Рагуза Антонио 2 0
15. Риччи Федерико 2 0
16. Бидуи Софьян 2 0
17. Галабинов Андрей 2 0
18. Маркицца Риккардо 2 0
19. Итальяно Виченцо 1 0
20. Скуффет Симоне 1 0
21. Бастони Симоне 1 0
22. Акампора Дженнаро 1 0
23. Макинтош-Баффондж Даррен 1 0
Виртус Энтелла
# Игрок      
1. Паолуччи Андреа 10 0
2. Маццители Лука 7 1
3. Копполаро Мауро 7 1
4. Де Лука Джузеппе 5 2
5. Пеллиццер Микеле 8 0
6. Сеттембрини Андреа 6 1
7. Контини Никита 7 0
8. Скенетти Андреа 5 1
9. Кьоза Марко 4 1
10. Эрамо Мирко 4 0
11. Поли Фабрицио 3 0
12. Тоскано Марко 3 0
13. Сала Марко 3 0
14. Родригес Алехандро 2 0
15. Ниццетто Лука 2 0
16. Адорьян Кристиан 2 0
17. Криалезе Карло 2 0
18. Куррарино Микеле 2 0
19. Крими Марко 0 1
20. Манкосу Маттео 1 0
21. Де Лука Мануэль 1 0
22. Чаджиа Мутир 1 0
23. Бонини Федерико 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Специя 8% (4) 12% (6) 12% (6) 24% (12) 30% (15) 14% (7)
 Виртус Энтелла 6.45% (2) 19.35% (6) 35.48% (11) 12.9% (4) 3.23% (1) 22.58% (7)

Предыдущие игры

Специя Последние 20 матчей: + = -
Кремонезе 0:0 Специя Специя 0:1 Венеция Ливорно 0:1 Специя Специя 5:1 Козенца
Фрозиноне 2:1 Специя Специя 1:2 Пиза Кьево 1:3 Специя Специя 1:0 Эмполи Юве Стабия 3:1 Специя Специя 2:0 Пескара Беневенто 3:1 Специя Трапани 1:1 Специя Специя 3:1 Асколи Специя 3:2 Кремонезе Перуджа 0:3 Специя Специя 1:0 Порденоне Кротоне 1:2 Специя Специя 1:1 Читтаделла Специя 2:1 Салернитана Виртус Энтелла 0:0 Специя
Виртус Энтелла Последние 20 матчей: + = -
Виртус Энтелла 0:2 Перуджа Эмполи 2:4 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Пиза Юве Стабия 1:1 Виртус Энтелла
Виртус Энтелла 1:1 Кьево Порденоне 2:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Салернитана Козенца 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3:0 Асколи Трапани 4:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:2 Кротоне Виртус Энтелла 0:4 Беневенто Венеция 2:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:0 Пескара Фрозиноне 1:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Кремонезе Ливорно 4:4 Виртус Энтелла Читтаделла 1:3 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:0 Специя Перуджа 2:0 Виртус Энтелла

Последние игры между собой

Специя: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 1
Виртус Энтелла: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 4
Виртус Энтелла 0:0 Специя Серия B Виртус Энтелла 0:1 Специя Серия B Специя 2:1 Виртус Энтелла Серия B Специя 2:0 Виртус Энтелла Серия B
Виртус Энтелла 1:1 Специя Серия B Виртус Энтелла 2:2 Специя Серия B Специя 0:0 Виртус Энтелла Серия B Виртус Энтелла 2:0 Специя Серия B Специя 1:0 Виртус Энтелла Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто Заявка 37 25 8 4 63 - 25 83
2. Кротоне Заявка 37 20 8 9 63 - 38 68
3. Специя Заявка 37 16 10 11 52 - 39 58
4. Порденоне Заявка 37 16 9 12 46 - 44 57
5. Читтаделла Заявка 37 16 7 14 46 - 47 55
6. Пиза Заявка 37 14 11 12 48 - 44 53
7. Фрозиноне Заявка 37 14 11 12 40 - 37 53
8. Кьево Заявка 37 13 14 10 47 - 38 53
9. Салернитана Заявка 37 14 10 13 52 - 48 52
10. Эмполи Заявка 37 13 12 12 45 - 48 51
11. Кремонезе Заявка 37 12 12 13 40 - 41 48
12. Виртус Энтелла Заявка 37 12 12 13 44 - 47 48
13. Венеция Заявка 37 11 14 12 34 - 39 47
14. Асколи Заявка 37 13 7 17 48 - 54 46
15. Пескара Заявка 37 12 9 16 48 - 54 45
16. Перуджа Заявка 37 12 9 16 37 - 46 45
17. Козенца Заявка 37 11 10 16 47 - 48 43
18. Трапани Заявка 37 10 13 14 46 - 60 43
19. Юве Стабия Заявка 37 11 8 18 46 - 60 41
20. Ливорно Заявка 37 5 6 26 30 - 65 21
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    32'
    Гьяси Эммануэль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    2'
    Паолуччи Андреа получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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