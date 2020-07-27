Перуджа
1:1
Первый тайм: 26'
Стадион: Ренато Кури
Трапани
4' Желтая карточкаДьомбер Норберт
13' Желтая карточкаОджер Мозес
0:1
23' ГолГрильо Фаусто
24' Желтая карточкаПальяруло Лука
23
Купиш
Томаш
19
Оджер
Мозес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Конате АмараПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Оддо Массимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Купиш ТомашПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Оджер МозесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Пищек ФилипНападающий
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
Ход матча
13'
23'
0:1
24'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
75 Владение мячом, % 25
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йемелло Пьетро
|19 (9)
|0.51
|2.
|Буонаюто Кристиан
|4
|0.11
|3.
|Мелькьорри Федерико
|3
|0.08
|4.
|Капоне Кристиан
|2
|0.05
|5.
|Фальчинелли Диего
|2 (1)
|0.05
|6.
|Николусси Кавилья Ханс
|1
|0.03
|7.
|Фальцерано Марчелло
|1
|0.03
|8.
|Ди Кьяра Джанлука
|1
|0.03
|9.
|Маццокки Паскуале
|1
|0.03
|10.
|Фаласко Никола
|1
|0.03
|11.
|Куан Кристиан
|1
|0.03
|12.
|Рози Алеандро
|0
|0
|13.
|Драгомир Влад
|0
|0
|14.
|Балич Андрия
|0
|0
|15.
|Карраро Марко
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Петтинари Стефано
|17 (1)
|0.46
|2.
|Тогордо Антони
|7 (4)
|0.19
|3.
|Луперини Грегорио
|4
|0.11
|4.
|Дальмонте Никола
|2
|0.05
|5.
|Пищек Филип
|2
|0.05
|6.
|Фелице Эвакуо
|2
|0.05
|7.
|Москати Марко
|2
|0.05
|8.
|Нзола М'Бала
|2
|0.05
|9.
|Кулибали Мамаду
|2
|0.05
|10.
|Скалья Луиджи Альберто
|1
|0.03
|11.
|Купиш Томаш
|1
|0.03
|12.
|Пальяруло Лука
|1
|0.03
|13.
|Ферретти Даниэле
|1
|0.03
|14.
|Колпани Андреа
|0
|0
|15.
|Дель Прете Лоренцо
|0
|0
|16.
|Страндберг Стефан
|0
|0
|17.
|Якимовски Никола
|0
|0
|18.
|Корапи Франческо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рози Алеандро
|9
|1
|2.
|Йемелло Пьетро
|6
|1
|3.
|Карраро Марко
|6
|1
|4.
|Фаласко Никола
|5
|1
|5.
|Дьомбер Норберт
|5
|1
|6.
|Ди Кьяра Джанлука
|4
|1
|7.
|Сгарби Филиппо
|5
|0
|8.
|Драгомир Влад
|3
|1
|9.
|Мелькьорри Федерико
|4
|0
|10.
|Викарио Гульельмо
|4
|0
|11.
|Куан Кристиан
|2
|1
|12.
|Райкович Слободан
|3
|0
|13.
|Греко Леандро
|3
|0
|14.
|Фальчинелли Диего
|3
|0
|15.
|Буонаюто Кристиан
|3
|0
|16.
|Нзита Мардоки
|3
|0
|17.
|Фальцерано Марчелло
|1
|1
|18.
|Анджелла Габриэле
|2
|0
|19.
|Маццокки Паскуале
|2
|0
|20.
|Конате Амара
|2
|0
|21.
|Капоне Кристиан
|1
|0
|22.
|Бьянкимано Андреа
|1
|0
|23.
|Фернандес Пауло
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сконьямилло Стефано
|15
|1
|2.
|Пальяруло Лука
|6
|2
|3.
|Форнасьер Микеле
|7
|0
|4.
|Грильо Фаусто
|5
|1
|5.
|Луперини Грегорио
|6
|0
|6.
|Тогордо Антони
|6
|0
|7.
|Петтинари Стефано
|5
|0
|8.
|Алой Сальваторе
|5
|0
|9.
|Кулибали Мамаду
|3
|1
|10.
|Страндберг Стефан
|1
|2
|11.
|Бьябьяни Джонатан
|4
|0
|12.
|Дель Прете Лоренцо
|4
|0
|13.
|Скалья Луиджи Альберто
|4
|0
|14.
|Оджер Мозес
|4
|0
|15.
|Нзола М'Бала
|2
|1
|16.
|Купиш Томаш
|3
|0
|17.
|Пиррелло Роберто
|1
|1
|18.
|Якимовски Никола
|2
|0
|19.
|Москати Марко
|2
|0
|20.
|Дальмонте Никола
|2
|0
|21.
|Пищек Филип
|2
|0
|22.
|Буонджорно Алессандро
|2
|0
|23.
|Колпани Андреа
|2
|0
|24.
|Фелице Эвакуо
|1
|0
|25.
|Тулли Джакомо
|1
|0
|26.
|Ферретти Даниэле
|1
|0
|27.
|Дини Андреа
|1
|0
|28.
|Кандела Антонио
|1
|0
|29.
|Карнесекки Марко
|1
|0
|30.
|Кристиан Каус
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Перуджа
|9.38% (3)
|18.75% (6)
|25% (8)
|6.25% (2)
|31.25% (10)
|9.38% (3)
|Трапани
|4.88% (2)
|19.51% (8)
|29.27% (12)
|9.76% (4)
|24.39% (10)
|12.2% (5)
Предыдущие игры
Перуджа Последние 20 матчей: + = -Виртус Энтелла 0:2 Перуджа Перуджа 0:0 Кремонезе Козенца 2:1 Перуджа Пескара 2:2 Перуджа
Перуджа 1:2 Порденоне Читтаделла 2:0 Перуджа Перуджа 0:0 Кротоне Асколи 0:1 Перуджа Перуджа 1:0 Салернитана Перуджа 1:2 Беневенто Пиза 1:0 Перуджа Перуджа 0:1 Эмполи Фрозиноне 1:0 Перуджа Перуджа 0:3 Специя Юве Стабия 1:2 Перуджа Перуджа 1:0 Ливорно Кьево 2:0 Перуджа Наполи 2:0 Перуджа Перуджа 0:1 Венеция Трапани 2:2 Перуджа
Трапани Последние 20 матчей: + = -Трапани 1:0 Пескара Пиза 3:2 Трапани Трапани 2:0 Беневенто Кьево 1:1 Трапани
Трапани 2:1 Ливорно Козенца 2:2 Трапани Трапани 3:0 Порденоне Трапани 0:0 Фрозиноне Эмполи 1:1 Трапани Трапани 4:1 Виртус Энтелла Юве Стабия 2:2 Трапани Трапани 1:1 Специя Кремонезе 5:0 Трапани Салернитана 1:0 Трапани Трапани 0:3 Читтаделла Венеция 1:1 Трапани Трапани 3:1 Асколи Кротоне 3:0 Трапани Трапани 2:2 Перуджа Пескара 1:1 Трапани
Последние игры между собой
Перуджа: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 2
Трапани: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|0:1 Заявка
|37
|25
|8
|4
|63 - 25
|83
|2.
|Кротоне
|0:0 Заявка
|37
|19
|9
|9
|62 - 38
|66
|3.
|Порденоне
|1:0 Заявка
|37
|17
|8
|12
|46 - 43
|59
|4.
|Специя
|0:0 Заявка
|37
|16
|10
|11
|52 - 39
|58
|5.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|37
|14
|12
|11
|40 - 36
|54
|6.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|37
|15
|8
|14
|45 - 47
|53
|7.
|Кьево
|1:0 Заявка
|37
|13
|14
|10
|47 - 38
|53
|8.
|Салернитана
|0:1 Заявка
|37
|14
|9
|14
|51 - 48
|51
|9.
|Пиза
|0:0 Заявка
|37
|13
|12
|12
|47 - 44
|51
|10.
|Эмполи
|0:2 Заявка
|37
|13
|12
|12
|44 - 45
|51
|11.
|Кремонезе
|1:0 Заявка
|37
|12
|12
|13
|39 - 40
|48
|12.
|Виртус Энтелла
|0:0 Заявка
|37
|12
|12
|13
|44 - 47
|48
|13.
|Венеция
|0:0 Заявка
|37
|11
|15
|11
|34 - 38
|48
|14.
|Асколи
|0:0 Заявка
|37
|13
|8
|16
|48 - 53
|47
|15.
|Перуджа
|0:1 Заявка
|37
|12
|9
|16
|36 - 45
|45
|16.
|Козенца
|2:0 Заявка
|37
|11
|10
|16
|44 - 47
|43
|17.
|Пескара
|0:0 Заявка
|37
|11
|10
|16
|47 - 54
|43
|18.
|Трапани
|1:0 Заявка
|37
|10
|13
|14
|45 - 59
|43
|19.
|Юве Стабия
|0:1 Заявка
|37
|11
|8
|18
|45 - 59
|41
|20.
|Ливорно
|0:0 Заявка
|37
|5
|7
|25
|30 - 64
|22