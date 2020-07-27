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Перуджа
1:1
Первый тайм: 26'

Стадион:
Трапани
0'
4' Желтая карточка
Дьомбер Норберт
13' Желтая карточка
Оджер Мозес
0:1
23' Гол
Грильо Фаусто
24' Желтая карточка
Пальяруло Лука
26'
1
Викарио
Гульельмо
7
Маццокки
Паскуале
32
Дьомбер
Норберт
33
Анджелла
Габриэле
25
Фаласко
Никола
23
Фальцерано
Марчелло
4
Карраро
Марко
10
Драгомир
Влад
8
Фальчинелли
Диего
29
Капоне
Кристиан
9
Йемелло
Пьетро
12
Карнесекки
Марко
31
Пиррелло
Роберто
4
Пальяруло
Лука
18
Буонджорно
Алессандро
23
Купиш
Томаш
10
Кулибали
Мамаду
19
Оджер
Мозес
28
Колпани
Андреа
37
Грильо
Фаусто
34
Дальмонте
Никола
32
Петтинари
Стефано
Перуджа
4-3-2-1
Трапани
3-5-2

Ход матча

4'
Дьомбер Норберт
 
13'
 
Оджер Мозес
23'
0:1
Грильо Фаусто
24'
 
Пальяруло Лука

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 75 Владение мячом, % 25

Бомбардиры внутри турнира

Перуджа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йемелло Пьетро 19 (9) 0.51
2. Буонаюто Кристиан 4 0.11
3. Мелькьорри Федерико 3 0.08
4. Капоне Кристиан 2 0.05
5. Фальчинелли Диего 2 (1) 0.05
6. Николусси Кавилья Ханс 1 0.03
7. Фальцерано Марчелло 1 0.03
8. Ди Кьяра Джанлука 1 0.03
9. Маццокки Паскуале 1 0.03
10. Фаласко Никола 1 0.03
11. Куан Кристиан 1 0.03
12. Рози Алеандро 0 0
13. Драгомир Влад 0 0
14. Балич Андрия 0 0
15. Карраро Марко 0 0
Трапани
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Петтинари Стефано 17 (1) 0.46
2. Тогордо Антони 7 (4) 0.19
3. Луперини Грегорио 4 0.11
4. Дальмонте Никола 2 0.05
5. Пищек Филип 2 0.05
6. Фелице Эвакуо 2 0.05
7. Москати Марко 2 0.05
8. Нзола М'Бала 2 0.05
9. Кулибали Мамаду 2 0.05
10. Скалья Луиджи Альберто 1 0.03
11. Купиш Томаш 1 0.03
12. Пальяруло Лука 1 0.03
13. Ферретти Даниэле 1 0.03
14. Колпани Андреа 0 0
15. Дель Прете Лоренцо 0 0
16. Страндберг Стефан 0 0
17. Якимовски Никола 0 0
18. Корапи Франческо 0 0

Карточки

Перуджа
# Игрок      
1. Рози Алеандро 9 1
2. Йемелло Пьетро 6 1
3. Карраро Марко 6 1
4. Фаласко Никола 5 1
5. Дьомбер Норберт 5 1
6. Ди Кьяра Джанлука 4 1
7. Сгарби Филиппо 5 0
8. Драгомир Влад 3 1
9. Мелькьорри Федерико 4 0
10. Викарио Гульельмо 4 0
11. Куан Кристиан 2 1
12. Райкович Слободан 3 0
13. Греко Леандро 3 0
14. Фальчинелли Диего 3 0
15. Буонаюто Кристиан 3 0
16. Нзита Мардоки 3 0
17. Фальцерано Марчелло 1 1
18. Анджелла Габриэле 2 0
19. Маццокки Паскуале 2 0
20. Конате Амара 2 0
21. Капоне Кристиан 1 0
22. Бьянкимано Андреа 1 0
23. Фернандес Пауло 1 0
Трапани
# Игрок      
1. Сконьямилло Стефано 15 1
2. Пальяруло Лука 6 2
3. Форнасьер Микеле 7 0
4. Грильо Фаусто 5 1
5. Луперини Грегорио 6 0
6. Тогордо Антони 6 0
7. Петтинари Стефано 5 0
8. Алой Сальваторе 5 0
9. Кулибали Мамаду 3 1
10. Страндберг Стефан 1 2
11. Бьябьяни Джонатан 4 0
12. Дель Прете Лоренцо 4 0
13. Скалья Луиджи Альберто 4 0
14. Оджер Мозес 4 0
15. Нзола М'Бала 2 1
16. Купиш Томаш 3 0
17. Пиррелло Роберто 1 1
18. Якимовски Никола 2 0
19. Москати Марко 2 0
20. Дальмонте Никола 2 0
21. Пищек Филип 2 0
22. Буонджорно Алессандро 2 0
23. Колпани Андреа 2 0
24. Фелице Эвакуо 1 0
25. Тулли Джакомо 1 0
26. Ферретти Даниэле 1 0
27. Дини Андреа 1 0
28. Кандела Антонио 1 0
29. Карнесекки Марко 1 0
30. Кристиан Каус 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Перуджа 9.38% (3) 18.75% (6) 25% (8) 6.25% (2) 31.25% (10) 9.38% (3)
 Трапани 4.88% (2) 19.51% (8) 29.27% (12) 9.76% (4) 24.39% (10) 12.2% (5)

Предыдущие игры

Перуджа Последние 20 матчей: + = -
Виртус Энтелла 0:2 Перуджа Перуджа 0:0 Кремонезе Козенца 2:1 Перуджа Пескара 2:2 Перуджа
Перуджа 1:2 Порденоне Читтаделла 2:0 Перуджа Перуджа 0:0 Кротоне Асколи 0:1 Перуджа Перуджа 1:0 Салернитана Перуджа 1:2 Беневенто Пиза 1:0 Перуджа Перуджа 0:1 Эмполи Фрозиноне 1:0 Перуджа Перуджа 0:3 Специя Юве Стабия 1:2 Перуджа Перуджа 1:0 Ливорно Кьево 2:0 Перуджа Наполи 2:0 Перуджа Перуджа 0:1 Венеция Трапани 2:2 Перуджа
Трапани Последние 20 матчей: + = -
Трапани 1:0 Пескара Пиза 3:2 Трапани Трапани 2:0 Беневенто Кьево 1:1 Трапани
Трапани 2:1 Ливорно Козенца 2:2 Трапани Трапани 3:0 Порденоне Трапани 0:0 Фрозиноне Эмполи 1:1 Трапани Трапани 4:1 Виртус Энтелла Юве Стабия 2:2 Трапани Трапани 1:1 Специя Кремонезе 5:0 Трапани Салернитана 1:0 Трапани Трапани 0:3 Читтаделла Венеция 1:1 Трапани Трапани 3:1 Асколи Кротоне 3:0 Трапани Трапани 2:2 Перуджа Пескара 1:1 Трапани

Последние игры между собой

Перуджа: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 2
Трапани: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 1
Трапани 2:2 Перуджа Серия B Трапани 3:0 Перуджа Серия B Перуджа 1:1 Трапани Серия B Перуджа 0:2 Трапани Серия B
Трапани 0:0 Перуджа Серия B Перуджа 1:0 Трапани Серия B Трапани 2:2 Перуджа Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 0:1 Заявка 37 25 8 4 63 - 25 83
2. Кротоне 0:0 Заявка 37 19 9 9 62 - 38 66
3. Порденоне 1:0 Заявка 37 17 8 12 46 - 43 59
4. Специя 0:0 Заявка 37 16 10 11 52 - 39 58
5. Фрозиноне 0:0 Заявка 37 14 12 11 40 - 36 54
6. Читтаделла 0:0 Заявка 37 15 8 14 45 - 47 53
7. Кьево 1:0 Заявка 37 13 14 10 47 - 38 53
8. Салернитана 0:1 Заявка 37 14 9 14 51 - 48 51
9. Пиза 0:0 Заявка 37 13 12 12 47 - 44 51
10. Эмполи 0:2 Заявка 37 13 12 12 44 - 45 51
11. Кремонезе 1:0 Заявка 37 12 12 13 39 - 40 48
12. Виртус Энтелла 0:0 Заявка 37 12 12 13 44 - 47 48
13. Венеция 0:0 Заявка 37 11 15 11 34 - 38 48
14. Асколи 0:0 Заявка 37 13 8 16 48 - 53 47
15. Перуджа 0:1 Заявка 37 12 9 16 36 - 45 45
16. Козенца 2:0 Заявка 37 11 10 16 44 - 47 43
17. Пескара 0:0 Заявка 37 11 10 16 47 - 54 43
18. Трапани 1:0 Заявка 37 10 13 14 45 - 59 43
19. Юве Стабия 0:1 Заявка 37 11 8 18 45 - 59 41
20. Ливорно 0:0 Заявка 37 5 7 25 30 - 64 22
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Curi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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