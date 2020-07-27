Перуджа
1:2
Конец матча
Стадион: Ренато Кури
Трапани
3' Желтая карточкаДьомбер Норберт
13' Желтая карточкаОджер Мозес
0:1
23' ГолГрильо Фаусто
25' Желтая карточкаПальяруло Лука
1:1
26' ГолФальчинелли Диего
31' Желтая карточкаГрильо Фаусто
43' Желтая карточкаМаццокки Паскуале
63' Желтая карточкаКупиш Томаш
72' Желтая карточкаРози Алеандро
1:2
90' ГолЛуперини Грегорио
23
Купиш
Томаш
19
Оджер
Мозес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Конате АмараПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Оддо Массимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Купиш ТомашПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Оджер МозесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Пищек ФилипНападающий
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
Ход матча
13'
23'
0:1
25'
26'
31'
63'
72'
90'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 17
-
5 Удары в створ 6
-
4 Угловые 10
-
2 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 19
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
56 Владение мячом, % 44
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йемелло Пьетро
|19 (9)
|0.51
|2.
|Буонаюто Кристиан
|4
|0.11
|3.
|Мелькьорри Федерико
|3
|0.08
|4.
|Фальчинелли Диего
|3 (1)
|0.08
|5.
|Капоне Кристиан
|2
|0.05
|6.
|Николусси Кавилья Ханс
|1
|0.03
|7.
|Фальцерано Марчелло
|1
|0.03
|8.
|Ди Кьяра Джанлука
|1
|0.03
|9.
|Маццокки Паскуале
|1
|0.03
|10.
|Фаласко Никола
|1
|0.03
|11.
|Куан Кристиан
|1
|0.03
|12.
|Рози Алеандро
|0
|0
|13.
|Драгомир Влад
|0
|0
|14.
|Балич Андрия
|0
|0
|15.
|Карраро Марко
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Петтинари Стефано
|17 (1)
|0.46
|2.
|Тогордо Антони
|7 (4)
|0.19
|3.
|Луперини Грегорио
|5
|0.14
|4.
|Дальмонте Никола
|2
|0.05
|5.
|Пищек Филип
|2
|0.05
|6.
|Фелице Эвакуо
|2
|0.05
|7.
|Москати Марко
|2
|0.05
|8.
|Нзола М'Бала
|2
|0.05
|9.
|Кулибали Мамаду
|2
|0.05
|10.
|Скалья Луиджи Альберто
|1
|0.03
|11.
|Купиш Томаш
|1
|0.03
|12.
|Пальяруло Лука
|1
|0.03
|13.
|Ферретти Даниэле
|1
|0.03
|14.
|Грильо Фаусто
|1
|0.03
|15.
|Колпани Андреа
|0
|0
|16.
|Дель Прете Лоренцо
|0
|0
|17.
|Страндберг Стефан
|0
|0
|18.
|Якимовски Никола
|0
|0
|19.
|Корапи Франческо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рози Алеандро
|10
|1
|2.
|Йемелло Пьетро
|6
|1
|3.
|Карраро Марко
|6
|1
|4.
|Фаласко Никола
|5
|1
|5.
|Дьомбер Норберт
|5
|1
|6.
|Ди Кьяра Джанлука
|4
|1
|7.
|Сгарби Филиппо
|5
|0
|8.
|Драгомир Влад
|3
|1
|9.
|Мелькьорри Федерико
|4
|0
|10.
|Викарио Гульельмо
|4
|0
|11.
|Куан Кристиан
|2
|1
|12.
|Райкович Слободан
|3
|0
|13.
|Греко Леандро
|3
|0
|14.
|Фальчинелли Диего
|3
|0
|15.
|Буонаюто Кристиан
|3
|0
|16.
|Маццокки Паскуале
|3
|0
|17.
|Нзита Мардоки
|3
|0
|18.
|Фальцерано Марчелло
|1
|1
|19.
|Анджелла Габриэле
|2
|0
|20.
|Конате Амара
|2
|0
|21.
|Капоне Кристиан
|1
|0
|22.
|Бьянкимано Андреа
|1
|0
|23.
|Фернандес Пауло
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сконьямилло Стефано
|15
|1
|2.
|Пальяруло Лука
|7
|2
|3.
|Грильо Фаусто
|6
|1
|4.
|Форнасьер Микеле
|7
|0
|5.
|Луперини Грегорио
|6
|0
|6.
|Тогордо Антони
|6
|0
|7.
|Петтинари Стефано
|5
|0
|8.
|Алой Сальваторе
|5
|0
|9.
|Кулибали Мамаду
|3
|1
|10.
|Страндберг Стефан
|1
|2
|11.
|Купиш Томаш
|4
|0
|12.
|Бьябьяни Джонатан
|4
|0
|13.
|Дель Прете Лоренцо
|4
|0
|14.
|Скалья Луиджи Альберто
|4
|0
|15.
|Оджер Мозес
|4
|0
|16.
|Нзола М'Бала
|2
|1
|17.
|Пиррелло Роберто
|1
|1
|18.
|Якимовски Никола
|2
|0
|19.
|Москати Марко
|2
|0
|20.
|Дальмонте Никола
|2
|0
|21.
|Пищек Филип
|2
|0
|22.
|Буонджорно Алессандро
|2
|0
|23.
|Колпани Андреа
|2
|0
|24.
|Фелице Эвакуо
|1
|0
|25.
|Тулли Джакомо
|1
|0
|26.
|Ферретти Даниэле
|1
|0
|27.
|Дини Андреа
|1
|0
|28.
|Кандела Антонио
|1
|0
|29.
|Карнесекки Марко
|1
|0
|30.
|Кристиан Каус
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Перуджа
|9.09% (3)
|21.21% (7)
|24.24% (8)
|6.06% (2)
|30.3% (10)
|9.09% (3)
|Трапани
|4.76% (2)
|21.43% (9)
|28.57% (12)
|9.52% (4)
|23.81% (10)
|11.9% (5)
Предыдущие игры
Перуджа Последние 20 матчей: + = -Виртус Энтелла 0:2 Перуджа Перуджа 0:0 Кремонезе Козенца 2:1 Перуджа Пескара 2:2 Перуджа
Перуджа 1:2 Порденоне Читтаделла 2:0 Перуджа Перуджа 0:0 Кротоне Асколи 0:1 Перуджа Перуджа 1:0 Салернитана Перуджа 1:2 Беневенто Пиза 1:0 Перуджа Перуджа 0:1 Эмполи Фрозиноне 1:0 Перуджа Перуджа 0:3 Специя Юве Стабия 1:2 Перуджа Перуджа 1:0 Ливорно Кьево 2:0 Перуджа Наполи 2:0 Перуджа Перуджа 0:1 Венеция Трапани 2:2 Перуджа
Трапани Последние 20 матчей: + = -Трапани 1:0 Пескара Пиза 3:2 Трапани Трапани 2:0 Беневенто Кьево 1:1 Трапани
Трапани 2:1 Ливорно Козенца 2:2 Трапани Трапани 3:0 Порденоне Трапани 0:0 Фрозиноне Эмполи 1:1 Трапани Трапани 4:1 Виртус Энтелла Юве Стабия 2:2 Трапани Трапани 1:1 Специя Кремонезе 5:0 Трапани Салернитана 1:0 Трапани Трапани 0:3 Читтаделла Венеция 1:1 Трапани Трапани 3:1 Асколи Кротоне 3:0 Трапани Трапани 2:2 Перуджа Пескара 1:1 Трапани
Последние игры между собой
Перуджа: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 2
Трапани: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|Заявка
|37
|25
|8
|4
|63 - 25
|83
|2.
|Кротоне
|Заявка
|37
|20
|8
|9
|63 - 38
|68
|3.
|Специя
|Заявка
|37
|16
|10
|11
|52 - 39
|58
|4.
|Порденоне
|Заявка
|37
|16
|9
|12
|46 - 44
|57
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|37
|16
|7
|14
|46 - 47
|55
|6.
|Пиза
|Заявка
|37
|14
|11
|12
|48 - 44
|53
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|37
|14
|11
|12
|40 - 37
|53
|8.
|Кьево
|Заявка
|37
|13
|14
|10
|47 - 38
|53
|9.
|Салернитана
|Заявка
|37
|14
|10
|13
|52 - 48
|52
|10.
|Эмполи
|Заявка
|37
|13
|12
|12
|45 - 48
|51
|11.
|Кремонезе
|Заявка
|37
|12
|12
|13
|40 - 41
|48
|12.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|37
|12
|12
|13
|44 - 47
|48
|13.
|Венеция
|Заявка
|37
|11
|14
|12
|34 - 39
|47
|14.
|Асколи
|Заявка
|37
|13
|7
|17
|48 - 54
|46
|15.
|Пескара
|Заявка
|37
|12
|9
|16
|48 - 54
|45
|16.
|Перуджа
|Заявка
|37
|12
|9
|16
|37 - 46
|45
|17.
|Козенца
|Заявка
|37
|11
|10
|16
|47 - 48
|43
|18.
|Трапани
|Заявка
|37
|10
|13
|14
|46 - 60
|43
|19.
|Юве Стабия
|Заявка
|37
|11
|8
|18
|46 - 60
|41
|20.
|Ливорно
|Заявка
|37
|5
|6
|26
|30 - 65
|21