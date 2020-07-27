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Перуджа
1:2
Конец матча

Стадион:
Трапани
0'
3' Желтая карточка
Дьомбер Норберт
13' Желтая карточка
Оджер Мозес
0:1
23' Гол
Грильо Фаусто
25' Желтая карточка
Пальяруло Лука
1:1
26' Гол
Фальчинелли Диего
31' Желтая карточка
Грильо Фаусто
43' Желтая карточка
Маццокки Паскуале
63' Желтая карточка
Купиш Томаш
72' Желтая карточка
Рози Алеандро
1:2
90' Гол
Луперини Грегорио
90'+5
1
Викарио
Гульельмо
7
Маццокки
Паскуале
32
Дьомбер
Норберт
33
Анджелла
Габриэле
25
Фаласко
Никола
23
Фальцерано
Марчелло
4
Карраро
Марко
10
Драгомир
Влад
8
Фальчинелли
Диего
29
Капоне
Кристиан
9
Йемелло
Пьетро
12
Карнесекки
Марко
31
Пиррелло
Роберто
4
Пальяруло
Лука
18
Буонджорно
Алессандро
23
Купиш
Томаш
10
Кулибали
Мамаду
19
Оджер
Мозес
28
Колпани
Андреа
37
Грильо
Фаусто
34
Дальмонте
Никола
32
Петтинари
Стефано
Перуджа
4-3-2-1
Трапани
3-5-2

Ход матча

3'
Дьомбер Норберт
 
13'
 
Оджер Мозес
23'
0:1
Грильо Фаусто
(Кулибали Мамаду)
25'
 
Пальяруло Лука
26'
Фальчинелли Диего
1:1
31'
 
Грильо Фаусто
43'
Маццокки Паскуале
 
46'
 
Луперини Грегорио
Колпани Андреа
46'
 
Тогордо Антони
Оджер Мозес
46'
Николусси Кавилья Ханс
Драгомир Влад
 
62'
Рози Алеандро
Маццокки Паскуале
 
62'
Буонаюто Кристиан
Фальчинелли Диего
 
63'
 
Купиш Томаш
69'
 
Пищек Филип
Кулибали Мамаду
70'
Куан Кристиан
Фальцерано Марчелло
 
70'
Мелькьорри Федерико
Йемелло Пьетро
 
72'
Рози Алеандро
 
76'
 
Скалья Луиджи Альберто
Пальяруло Лука
77'
 
Фелице Эвакуо
Петтинари Стефано
90'
1:2
Луперини Грегорио

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 17
  • 5 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 10
  • 2 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 19
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 56 Владение мячом, % 44

Бомбардиры внутри турнира

Перуджа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йемелло Пьетро 19 (9) 0.51
2. Буонаюто Кристиан 4 0.11
3. Мелькьорри Федерико 3 0.08
4. Фальчинелли Диего 3 (1) 0.08
5. Капоне Кристиан 2 0.05
6. Николусси Кавилья Ханс 1 0.03
7. Фальцерано Марчелло 1 0.03
8. Ди Кьяра Джанлука 1 0.03
9. Маццокки Паскуале 1 0.03
10. Фаласко Никола 1 0.03
11. Куан Кристиан 1 0.03
12. Рози Алеандро 0 0
13. Драгомир Влад 0 0
14. Балич Андрия 0 0
15. Карраро Марко 0 0
Трапани
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Петтинари Стефано 17 (1) 0.46
2. Тогордо Антони 7 (4) 0.19
3. Луперини Грегорио 5 0.14
4. Дальмонте Никола 2 0.05
5. Пищек Филип 2 0.05
6. Фелице Эвакуо 2 0.05
7. Москати Марко 2 0.05
8. Нзола М'Бала 2 0.05
9. Кулибали Мамаду 2 0.05
10. Скалья Луиджи Альберто 1 0.03
11. Купиш Томаш 1 0.03
12. Пальяруло Лука 1 0.03
13. Ферретти Даниэле 1 0.03
14. Грильо Фаусто 1 0.03
15. Колпани Андреа 0 0
16. Дель Прете Лоренцо 0 0
17. Страндберг Стефан 0 0
18. Якимовски Никола 0 0
19. Корапи Франческо 0 0

Карточки

Перуджа
# Игрок      
1. Рози Алеандро 10 1
2. Йемелло Пьетро 6 1
3. Карраро Марко 6 1
4. Фаласко Никола 5 1
5. Дьомбер Норберт 5 1
6. Ди Кьяра Джанлука 4 1
7. Сгарби Филиппо 5 0
8. Драгомир Влад 3 1
9. Мелькьорри Федерико 4 0
10. Викарио Гульельмо 4 0
11. Куан Кристиан 2 1
12. Райкович Слободан 3 0
13. Греко Леандро 3 0
14. Фальчинелли Диего 3 0
15. Буонаюто Кристиан 3 0
16. Маццокки Паскуале 3 0
17. Нзита Мардоки 3 0
18. Фальцерано Марчелло 1 1
19. Анджелла Габриэле 2 0
20. Конате Амара 2 0
21. Капоне Кристиан 1 0
22. Бьянкимано Андреа 1 0
23. Фернандес Пауло 1 0
Трапани
# Игрок      
1. Сконьямилло Стефано 15 1
2. Пальяруло Лука 7 2
3. Грильо Фаусто 6 1
4. Форнасьер Микеле 7 0
5. Луперини Грегорио 6 0
6. Тогордо Антони 6 0
7. Петтинари Стефано 5 0
8. Алой Сальваторе 5 0
9. Кулибали Мамаду 3 1
10. Страндберг Стефан 1 2
11. Купиш Томаш 4 0
12. Бьябьяни Джонатан 4 0
13. Дель Прете Лоренцо 4 0
14. Скалья Луиджи Альберто 4 0
15. Оджер Мозес 4 0
16. Нзола М'Бала 2 1
17. Пиррелло Роберто 1 1
18. Якимовски Никола 2 0
19. Москати Марко 2 0
20. Дальмонте Никола 2 0
21. Пищек Филип 2 0
22. Буонджорно Алессандро 2 0
23. Колпани Андреа 2 0
24. Фелице Эвакуо 1 0
25. Тулли Джакомо 1 0
26. Ферретти Даниэле 1 0
27. Дини Андреа 1 0
28. Кандела Антонио 1 0
29. Карнесекки Марко 1 0
30. Кристиан Каус 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Перуджа 9.09% (3) 21.21% (7) 24.24% (8) 6.06% (2) 30.3% (10) 9.09% (3)
 Трапани 4.76% (2) 21.43% (9) 28.57% (12) 9.52% (4) 23.81% (10) 11.9% (5)

Предыдущие игры

Перуджа Последние 20 матчей: + = -
Виртус Энтелла 0:2 Перуджа Перуджа 0:0 Кремонезе Козенца 2:1 Перуджа Пескара 2:2 Перуджа
Перуджа 1:2 Порденоне Читтаделла 2:0 Перуджа Перуджа 0:0 Кротоне Асколи 0:1 Перуджа Перуджа 1:0 Салернитана Перуджа 1:2 Беневенто Пиза 1:0 Перуджа Перуджа 0:1 Эмполи Фрозиноне 1:0 Перуджа Перуджа 0:3 Специя Юве Стабия 1:2 Перуджа Перуджа 1:0 Ливорно Кьево 2:0 Перуджа Наполи 2:0 Перуджа Перуджа 0:1 Венеция Трапани 2:2 Перуджа
Трапани Последние 20 матчей: + = -
Трапани 1:0 Пескара Пиза 3:2 Трапани Трапани 2:0 Беневенто Кьево 1:1 Трапани
Трапани 2:1 Ливорно Козенца 2:2 Трапани Трапани 3:0 Порденоне Трапани 0:0 Фрозиноне Эмполи 1:1 Трапани Трапани 4:1 Виртус Энтелла Юве Стабия 2:2 Трапани Трапани 1:1 Специя Кремонезе 5:0 Трапани Салернитана 1:0 Трапани Трапани 0:3 Читтаделла Венеция 1:1 Трапани Трапани 3:1 Асколи Кротоне 3:0 Трапани Трапани 2:2 Перуджа Пескара 1:1 Трапани

Последние игры между собой

Перуджа: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 2
Трапани: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 1
Трапани 2:2 Перуджа Серия B Трапани 3:0 Перуджа Серия B Перуджа 1:1 Трапани Серия B Перуджа 0:2 Трапани Серия B
Трапани 0:0 Перуджа Серия B Перуджа 1:0 Трапани Серия B Трапани 2:2 Перуджа Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто Заявка 37 25 8 4 63 - 25 83
2. Кротоне Заявка 37 20 8 9 63 - 38 68
3. Специя Заявка 37 16 10 11 52 - 39 58
4. Порденоне Заявка 37 16 9 12 46 - 44 57
5. Читтаделла Заявка 37 16 7 14 46 - 47 55
6. Пиза Заявка 37 14 11 12 48 - 44 53
7. Фрозиноне Заявка 37 14 11 12 40 - 37 53
8. Кьево Заявка 37 13 14 10 47 - 38 53
9. Салернитана Заявка 37 14 10 13 52 - 48 52
10. Эмполи Заявка 37 13 12 12 45 - 48 51
11. Кремонезе Заявка 37 12 12 13 40 - 41 48
12. Виртус Энтелла Заявка 37 12 12 13 44 - 47 48
13. Венеция Заявка 37 11 14 12 34 - 39 47
14. Асколи Заявка 37 13 7 17 48 - 54 46
15. Пескара Заявка 37 12 9 16 48 - 54 45
16. Перуджа Заявка 37 12 9 16 37 - 46 45
17. Козенца Заявка 37 11 10 16 47 - 48 43
18. Трапани Заявка 37 10 13 14 46 - 60 43
19. Юве Стабия Заявка 37 11 8 18 46 - 60 41
20. Ливорно Заявка 37 5 6 26 30 - 65 21
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