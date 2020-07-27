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  3. Италия
Читтаделла
0:0
Первый тайм: 29'

Стадион:
Венеция
0'
11' Желтая карточка
Модоло Марко
14' Желтая карточка
Адорни Давиде
29'
1
Палеари
Альберто
2
Мора
Кристиан
5
Адорни
Давиде
15
Фраре
Доменико
3
Бенедетти
Амедео
16
Вита
Алессио
8
Проя
Федерико
23
Бранка
Симоне
10
Д'Урсо
Кристиан
9
Дьяв
Давиде
17
Розафио
Марко
12
Леццерини
Лука
33
Лакичевич
Иван
13
Модоло
Марко
32
Чеккарони
Пьетро
11
Молинаро
Кристиан
25
Лолло
Лоренцо
16
Фьордилино
Антонио
23
Мале
Юссеф
10
Араму
Маттиа
9
Монтальто
Адриано
19
Лонго
Самуэле
Читтаделла
4-3-1-2
Венеция
4-3-1-2

Ход матча

11'
 
Модоло Марко
14'
Адорни Давиде
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Бомбардиры внутри турнира

Читтаделла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дьяв Давиде 13 (2) 0.35
2. Йори Мануэль 8 (7) 0.22
3. Проя Федерико 5 0.14
4. Д'Урсо Кристиан 4 0.11
5. Вита Алессио 3 0.08
6. Луппи Давиде 3 0.08
7. Панико Джузеппе 2 0.05
8. Бенедетти Амедео 1 0.03
9. Станко Франческо 1 0.03
10. Гарджуло Марио 1 0.03
11. Адорни Давиде 1 0.03
12. Паван Никола 1 0.03
13. Целар Жан 1 0.03
14. Розафио Марко 0 0
15. Бранка Симоне 0 0
16. Вриони Джакомо 0 0
17. Буссалья Андреа 0 0
Венеция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Араму Маттиа 9 (3) 0.24
2. Капелло Алессандро 6 0.16
3. Лонго Самуэле 4 (1) 0.11
4. Бокалон Риккардо 3 0.08
5. Монтальто Адриано 3 (1) 0.08
6. Фиренце Марко 2 0.05
7. Мале Юссеф 1 0.03
8. Зигони Джанмарко 1 0.03
9. Модоло Марко 1 0.03
10. Чеккарони Пьетро 1 0.03
11. Калигара Фабрицио 1 0.03
12. Сукулини Франко 0 0
13. Лакичевич Иван 0 0
14. Лолло Лоренцо 0 0
15. Фьордализо Алессандро 0 0

Карточки

Читтаделла
# Игрок      
1. Бенедетти Амедео 13 0
2. Адорни Давиде 11 1
3. Дьяв Давиде 11 0
4. Йори Мануэль 9 0
5. Бранка Симоне 7 1
6. Гирингелли Лука 7 1
7. Проя Федерико 6 1
8. Пертиконе Романо 7 0
9. Гарджуло Марио 5 0
10. Паван Никола 4 0
11. Луппи Давиде 3 0
12. Вита Алессио 3 0
13. Панико Джузеппе 3 0
14. Д'Урсо Кристиан 3 0
15. Палеари Альберто 3 0
16. Мора Кристиан 3 0
17. Камильяно Агостино 2 0
18. Розафио Марко 2 0
19. Риццо Альберто 2 0
20. Буссалья Андреа 2 0
21. Фраре Доменико 2 0
22. Станко Франческо 1 0
23. Целар Жан 1 0
24. Де Марки Микаэль 1 0
Венеция
# Игрок      
1. Фьордилино Антонио 13 0
2. Мале Юссеф 9 1
3. Араму Маттиа 5 2
4. Лолло Лоренцо 6 1
5. Калигара Фабрицио 6 1
6. Сукулини Франко 7 0
7. Модоло Марко 7 0
8. Монтальто Адриано 5 0
9. Кремонези Микеле 4 0
10. Капелло Алессандро 4 0
11. Чеккарони Пьетро 4 0
12. Риккарди Давид 2 1
13. Фиренце Марко 3 0
14. Фьордализо Алессандро 3 0
15. Молинаро Кристиан 2 0
16. Лонго Самуэле 2 0
17. Моначелло Гаетано 2 0
18. Казале Николо 2 0
19. Леццерини Лука 1 0
20. Феличоли Джанфилиппо 1 0
21. Лакичевич Иван 1 0
22. Вакка Антонио 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Читтаделла 15.91% (7) 9.09% (4) 18.18% (8) 18.18% (8) 20.45% (9) 18.18% (8)
 Венеция 12.5% (4) 18.75% (6) 18.75% (6) 15.63% (5) 12.5% (4) 21.88% (7)

Предыдущие игры

Читтаделла Последние 20 матчей: + = -
Кьево 4:1 Читтаделла Читтаделла 1:2 Асколи Салернитана 4:1 Читтаделла Читтаделла 1:3 Кротоне
Пиза 2:0 Читтаделла Читтаделла 2:0 Перуджа Фрозиноне 0:2 Читтаделла Ливорно 0:2 Читтаделла Читтаделла 0:2 Порденоне Козенца 1:2 Читтаделла Читтаделла 0:0 Кремонезе Читтаделла 3:0 Юве Стабия Пескара 1:2 Читтаделла Читтаделла 1:2 Эмполи Трапани 0:3 Читтаделла Читтаделла 1:2 Беневенто Специя 1:1 Читтаделла Читтаделла 1:3 Виртус Энтелла Венеция 1:2 Читтаделла Читтаделла 1:1 Кьево
Венеция Последние 20 матчей: + = -
Венеция 1:0 Юве Стабия Специя 0:1 Венеция Венеция 1:1 Пескара Беневенто 1:1 Венеция
Венеция 0:2 Эмполи Ливорно 0:2 Венеция Венеция 2:1 Асколи Порденоне 0:0 Венеция Венеция 1:3 Кротоне Салернитана 2:0 Венеция Венеция 1:1 Козенца Пиза 1:2 Венеция Венеция 2:2 Виртус Энтелла Венеция 0:1 Фрозиноне Кьево 0:1 Венеция Венеция 1:1 Трапани Кремонезе 0:0 Венеция Перуджа 0:1 Венеция Венеция 1:2 Читтаделла Юве Стабия 2:0 Венеция

Последние игры между собой

Читтаделла: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Венеция: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Венеция 1:2 Читтаделла Серия B Венеция 1:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 3:2 Венеция Серия B Венеция 2:1 Читтаделла Серия B
Читтаделла 2:1 Венеция Серия B Читтаделла 3:1 Венеция Серия C1 A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 0:1 Заявка 37 25 8 4 63 - 25 83
2. Кротоне 0:0 Заявка 37 19 9 9 62 - 38 66
3. Порденоне 1:0 Заявка 37 17 8 12 46 - 43 59
4. Специя 0:0 Заявка 37 16 10 11 52 - 39 58
5. Фрозиноне 0:0 Заявка 37 14 12 11 40 - 36 54
6. Читтаделла 0:0 Заявка 37 15 8 14 45 - 47 53
7. Кьево 1:0 Заявка 37 13 14 10 47 - 38 53
8. Салернитана 0:1 Заявка 37 14 9 14 51 - 48 51
9. Пиза 0:0 Заявка 37 13 12 12 47 - 44 51
10. Эмполи 0:2 Заявка 37 13 12 12 44 - 45 51
11. Кремонезе 1:0 Заявка 37 12 12 13 39 - 40 48
12. Виртус Энтелла 0:0 Заявка 37 12 12 13 44 - 47 48
13. Венеция 0:0 Заявка 37 11 15 11 34 - 38 48
14. Асколи 0:0 Заявка 37 13 8 16 48 - 53 47
15. Перуджа 0:1 Заявка 37 12 9 16 36 - 45 45
16. Козенца 2:0 Заявка 37 11 10 16 44 - 47 43
17. Пескара 0:0 Заявка 37 11 10 16 47 - 54 43
18. Трапани 1:0 Заявка 37 10 13 14 45 - 59 43
19. Юве Стабия 0:1 Заявка 37 11 8 18 45 - 59 41
20. Ливорно 0:0 Заявка 37 5 7 25 30 - 64 22
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    14'
    Адорни Давиде получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    11'
    Модоло Марко получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio P.C. Tombolato. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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