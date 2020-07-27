Читтаделла
1:0
Конец матча
Стадион: Stadio P.C. Tombolato
Венеция
11' Желтая карточкаМодоло Марко
14' Желтая карточкаАдорни Давиде
34' Желтая карточкаФраре Доменико
44' Желтая карточкаФьордилино Антонио
48' Желтая карточкаМолинаро Кристиан
66' Желтая карточкаД'Урсо Кристиан
1:0
90' ГолПроя Федерико
16
Вита
Алессио
13
Модоло
Марко
23
Мале
Юссеф
10
Араму
Маттиа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Паван НиколаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вентурато Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Мале ЮссефПолузащитник
-
10 Араму МаттиаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Alessio Dionisi
Ход матча
11'
14'
34'
66'
90'
Статистика матча
-
14 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 3
-
3 Угловые 2
-
3 Офсайды 0
-
21 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
55 Владение мячом, % 45
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дьяв Давиде
|13 (2)
|0.35
|2.
|Йори Мануэль
|8 (7)
|0.22
|3.
|Проя Федерико
|6
|0.16
|4.
|Д'Урсо Кристиан
|4
|0.11
|5.
|Вита Алессио
|3
|0.08
|6.
|Луппи Давиде
|3
|0.08
|7.
|Панико Джузеппе
|2
|0.05
|8.
|Бенедетти Амедео
|1
|0.03
|9.
|Станко Франческо
|1
|0.03
|10.
|Гарджуло Марио
|1
|0.03
|11.
|Адорни Давиде
|1
|0.03
|12.
|Паван Никола
|1
|0.03
|13.
|Целар Жан
|1
|0.03
|14.
|Розафио Марко
|0
|0
|15.
|Бранка Симоне
|0
|0
|16.
|Вриони Джакомо
|0
|0
|17.
|Буссалья Андреа
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Араму Маттиа
|9 (3)
|0.24
|2.
|Капелло Алессандро
|6
|0.16
|3.
|Лонго Самуэле
|4 (1)
|0.11
|4.
|Бокалон Риккардо
|3
|0.08
|5.
|Монтальто Адриано
|3 (1)
|0.08
|6.
|Фиренце Марко
|2
|0.05
|7.
|Мале Юссеф
|1
|0.03
|8.
|Зигони Джанмарко
|1
|0.03
|9.
|Модоло Марко
|1
|0.03
|10.
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.03
|11.
|Калигара Фабрицио
|1
|0.03
|12.
|Сукулини Франко
|0
|0
|13.
|Лакичевич Иван
|0
|0
|14.
|Лолло Лоренцо
|0
|0
|15.
|Фьордализо Алессандро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бенедетти Амедео
|13
|0
|2.
|Адорни Давиде
|11
|1
|3.
|Дьяв Давиде
|11
|0
|4.
|Йори Мануэль
|9
|0
|5.
|Бранка Симоне
|7
|1
|6.
|Гирингелли Лука
|7
|1
|7.
|Проя Федерико
|6
|1
|8.
|Пертиконе Романо
|7
|0
|9.
|Гарджуло Марио
|5
|0
|10.
|Д'Урсо Кристиан
|4
|0
|11.
|Паван Никола
|4
|0
|12.
|Луппи Давиде
|3
|0
|13.
|Вита Алессио
|3
|0
|14.
|Панико Джузеппе
|3
|0
|15.
|Палеари Альберто
|3
|0
|16.
|Мора Кристиан
|3
|0
|17.
|Фраре Доменико
|3
|0
|18.
|Камильяно Агостино
|2
|0
|19.
|Розафио Марко
|2
|0
|20.
|Риццо Альберто
|2
|0
|21.
|Буссалья Андреа
|2
|0
|22.
|Станко Франческо
|1
|0
|23.
|Целар Жан
|1
|0
|24.
|Де Марки Микаэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фьордилино Антонио
|14
|0
|2.
|Мале Юссеф
|9
|1
|3.
|Араму Маттиа
|5
|2
|4.
|Лолло Лоренцо
|6
|1
|5.
|Калигара Фабрицио
|6
|1
|6.
|Сукулини Франко
|7
|0
|7.
|Модоло Марко
|7
|0
|8.
|Монтальто Адриано
|5
|0
|9.
|Кремонези Микеле
|4
|0
|10.
|Капелло Алессандро
|4
|0
|11.
|Чеккарони Пьетро
|4
|0
|12.
|Риккарди Давид
|2
|1
|13.
|Молинаро Кристиан
|3
|0
|14.
|Фиренце Марко
|3
|0
|15.
|Фьордализо Алессандро
|3
|0
|16.
|Лонго Самуэле
|2
|0
|17.
|Моначелло Гаетано
|2
|0
|18.
|Казале Николо
|2
|0
|19.
|Леццерини Лука
|1
|0
|20.
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0
|21.
|Лакичевич Иван
|1
|0
|22.
|Вакка Антонио
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Читтаделла
|15.91% (7)
|9.09% (4)
|18.18% (8)
|18.18% (8)
|20.45% (9)
|18.18% (8)
|Венеция
|12.5% (4)
|18.75% (6)
|18.75% (6)
|15.63% (5)
|12.5% (4)
|21.88% (7)
Предыдущие игры
Читтаделла Последние 20 матчей: + = -Кьево 4:1 Читтаделла Читтаделла 1:2 Асколи Салернитана 4:1 Читтаделла Читтаделла 1:3 Кротоне
Пиза 2:0 Читтаделла Читтаделла 2:0 Перуджа Фрозиноне 0:2 Читтаделла Ливорно 0:2 Читтаделла Читтаделла 0:2 Порденоне Козенца 1:2 Читтаделла Читтаделла 0:0 Кремонезе Читтаделла 3:0 Юве Стабия Пескара 1:2 Читтаделла Читтаделла 1:2 Эмполи Трапани 0:3 Читтаделла Читтаделла 1:2 Беневенто Специя 1:1 Читтаделла Читтаделла 1:3 Виртус Энтелла Венеция 1:2 Читтаделла Читтаделла 1:1 Кьево
Венеция Последние 20 матчей: + = -Венеция 1:0 Юве Стабия Специя 0:1 Венеция Венеция 1:1 Пескара Беневенто 1:1 Венеция
Венеция 0:2 Эмполи Ливорно 0:2 Венеция Венеция 2:1 Асколи Порденоне 0:0 Венеция Венеция 1:3 Кротоне Салернитана 2:0 Венеция Венеция 1:1 Козенца Пиза 1:2 Венеция Венеция 2:2 Виртус Энтелла Венеция 0:1 Фрозиноне Кьево 0:1 Венеция Венеция 1:1 Трапани Кремонезе 0:0 Венеция Перуджа 0:1 Венеция Венеция 1:2 Читтаделла Юве Стабия 2:0 Венеция
Последние игры между собой
Читтаделла: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Венеция: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|Заявка
|37
|25
|8
|4
|63 - 25
|83
|2.
|Кротоне
|Заявка
|37
|20
|8
|9
|63 - 38
|68
|3.
|Специя
|Заявка
|37
|16
|10
|11
|52 - 39
|58
|4.
|Порденоне
|Заявка
|37
|16
|9
|12
|46 - 44
|57
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|37
|16
|7
|14
|46 - 47
|55
|6.
|Пиза
|Заявка
|37
|14
|11
|12
|48 - 44
|53
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|37
|14
|11
|12
|40 - 37
|53
|8.
|Кьево
|Заявка
|37
|13
|14
|10
|47 - 38
|53
|9.
|Салернитана
|Заявка
|37
|14
|10
|13
|52 - 48
|52
|10.
|Эмполи
|Заявка
|37
|13
|12
|12
|45 - 48
|51
|11.
|Кремонезе
|Заявка
|37
|12
|12
|13
|40 - 41
|48
|12.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|37
|12
|12
|13
|44 - 47
|48
|13.
|Венеция
|Заявка
|37
|11
|14
|12
|34 - 39
|47
|14.
|Асколи
|Заявка
|37
|13
|7
|17
|48 - 54
|46
|15.
|Пескара
|Заявка
|37
|12
|9
|16
|48 - 54
|45
|16.
|Перуджа
|Заявка
|37
|12
|9
|16
|37 - 46
|45
|17.
|Козенца
|Заявка
|37
|11
|10
|16
|47 - 48
|43
|18.
|Трапани
|Заявка
|37
|10
|13
|14
|46 - 60
|43
|19.
|Юве Стабия
|Заявка
|37
|11
|8
|18
|46 - 60
|41
|20.
|Ливорно
|Заявка
|37
|5
|6
|26
|30 - 65
|21