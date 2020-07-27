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Порденоне
1:1
Первый тайм: 27'

Стадион:
Салернитана
0'
1:0
17' Пенальти
Буррай Сальваторе
1:1
25' Пенальти
Ди Таккио Франческо
27'
22
Ди
Грегорио
Микеле
29
Альмичи
Альберто
6
Барисон
Альберто
26
Бассоли
Алессандро
20
Газбарро
Андреа
21
Мисурака
Джанвито
8
Буррай
Сальваторе
24
Побега
Томмазо
7
Гавацци
Давиде
13
Чиурриа
Патрик
28
Бокалон
Риккардо
12
Микай
Алессандро
18
Айя
Рамзи
28
Эрто
Томас
24
Ярошински
Павел
17
Чичерелли
Эмануэле
27
Дзичек
Патрик
8
Капецци
Леонардо
14
Ди
Таккио
Франческо
6
Курсиу
Фелипи
32
Джаннетти
Никколо
15
Гондо
Седрик
Порденоне
4-3-1-2
Салернитана
3-5-2

Ход матча

17'
Буррай Сальваторе
1:0
25'
1:1
Ди Таккио Франческо

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 31 Владение мячом, % 69

Бомбардиры внутри турнира

Порденоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Стриццоло Лука 8 0.22
2. Чиурриа Патрик 5 (1) 0.14
3. Побега Томмазо 5 0.14
4. Гавацци Давиде 4 0.11
5. Барисон Альберто 4 0.11
6. Буррай Сальваторе 3 (2) 0.08
7. Маццокко Давиде 3 0.08
8. Кьяретти Лукас 2 (1) 0.05
9. Канделлоне Леонардо 2 0.05
10. Кампорезе Микеле 2 0.05
11. Де Агостини Микеле 1 0.03
12. Мисурака Джанвито 1 0.03
13. Тремолада Лука 0 0
14. Газбарро Андреа 0 0
15. Цаммарини Роберто 0 0
Салернитана
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джурич Милан 12 (1) 0.32
2. Кийине Софиан 10 (7) 0.27
3. Джаллоу Ламин 6 0.16
4. Гондо Седрик 5 0.14
5. Ломбарди Кристиано 5 0.14
6. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 0.05
7. Ди Таккио Франческо 2 (1) 0.05
8. Джаннетти Никколо 2 0.05
9. Майстро Фабио 2 0.05
10. Дзичек Патрик 1 (1) 0.03
11. Каро Андреас 1 0.03
12. Мильорини Марко 1 0.03
13. Фиренце Марко 1 0.03
14. Лопес Вальтер 0 0
15. Чичерелли Эмануэле 0 0
16. Черчи Алессио 0 0
17. Ярошински Павел 0 0

Карточки

Порденоне
# Игрок      
1. Буррай Сальваторе 8 1
2. Де Агостини Микеле 9 0
3. Побега Томмазо 8 0
4. Кампорезе Микеле 6 1
5. Стриццоло Лука 6 1
6. Барисон Альберто 6 0
7. Маццокко Давиде 6 0
8. Кьяретти Лукас 4 1
9. Альмичи Альберто 5 0
10. Фольякко Алессандро 5 0
11. Канделлоне Леонардо 4 0
12. Бассоли Алессандро 3 0
13. Мисурака Джанвито 3 0
14. Гавацци Давиде 3 0
15. Паза Симоне 1 1
16. Семенцато Даниэль 2 0
17. Бокалон Риккардо 2 0
18. Цаммарини Роберто 2 0
19. Ди Грегорио Микеле 2 0
20. Тремолада Лука 1 0
21. Бинди Джакомо 1 0
22. Моначелло Гаетано 1 0
23. Чиурриа Патрик 1 0
24. Газбарро Андреа 1 0
Салернитана
# Игрок      
1. Кийине Софиан 11 1
2. Майстро Фабио 10 0
3. Лопес Вальтер 8 1
4. Ярошински Павел 9 0
5. Гондо Седрик 9 0
6. Ди Таккио Франческо 8 0
7. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 7 0
8. Ломбарди Кристиано 5 1
9. Джаллоу Ламин 5 1
10. Каро Андреас 6 0
11. Дзичек Патрик 5 0
12. Айя Рамзи 2 1
13. Мильорини Марко 2 1
14. Джаннетти Никколо 3 0
15. Фиренце Марко 3 0
16. Курсиу Фелипи 1 1
17. Джурич Милан 2 0
18. Чичерелли Эмануэле 2 0
19. Микай Алессандро 2 0
20. Эрто Томас 1 0
21. Оджер Мозес 1 0
22. Биллонг Жан-Клод 1 0
23. Каломбо Седрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Порденоне 20% (8) 10% (4) 30% (12) 17.5% (7) 10% (4) 12.5% (5)
 Салернитана 8.51% (4) 10.64% (5) 19.15% (9) 17.02% (8) 17.02% (8) 27.66% (13)

Предыдущие игры

Порденоне Последние 20 матчей: + = -
Асколи 2:2 Порденоне Порденоне 1:2 Козенца Кротоне 1:0 Порденоне Порденоне 1:0 Пиза
Перуджа 1:2 Порденоне Порденоне 2:0 Виртус Энтелла Трапани 3:0 Порденоне Порденоне 0:0 Венеция Читтаделла 0:2 Порденоне Порденоне 2:1 Юве Стабия Эмполи 0:1 Порденоне Порденоне 0:1 Кьево Беневенто 2:1 Порденоне Порденоне 2:2 Ливорно Специя 1:0 Порденоне Порденоне 0:2 Пескара Фрозиноне 2:2 Порденоне Порденоне 1:0 Кремонезе Салернитана 4:0 Порденоне Порденоне 2:1 Асколи
Салернитана Последние 20 матчей: + = -
Салернитана 2:4 Эмполи Кротоне 1:1 Салернитана Салернитана 4:1 Читтаделла Асколи 3:2 Салернитана
Салернитана 2:1 Юве Стабия Салернитана 3:3 Кремонезе Виртус Энтелла 1:0 Салернитана Салернитана 1:1 Пиза Перуджа 1:0 Салернитана Салернитана 2:0 Венеция Фрозиноне 1:0 Салернитана Салернитана 1:0 Ливорно Кьево 2:0 Салернитана Салернитана 1:0 Трапани Беневенто 1:1 Салернитана Салернитана 2:1 Козенца Пескара 1:2 Салернитана Специя 2:1 Салернитана Салернитана 4:0 Порденоне Эмполи 1:1 Салернитана

Последние игры между собой

Порденоне: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Салернитана: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Салернитана 4:0 Порденоне Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 0:1 Заявка 37 25 8 4 63 - 25 83
2. Кротоне 0:0 Заявка 37 19 9 9 62 - 38 66
3. Порденоне 1:0 Заявка 37 17 8 12 46 - 43 59
4. Специя 0:0 Заявка 37 16 10 11 52 - 39 58
5. Фрозиноне 0:0 Заявка 37 14 12 11 40 - 36 54
6. Читтаделла 0:0 Заявка 37 15 8 14 45 - 47 53
7. Кьево 1:0 Заявка 37 13 14 10 47 - 38 53
8. Салернитана 0:1 Заявка 37 14 9 14 51 - 48 51
9. Пиза 0:0 Заявка 37 13 12 12 47 - 44 51
10. Эмполи 0:2 Заявка 37 13 12 12 44 - 45 51
11. Кремонезе 1:0 Заявка 37 12 12 13 39 - 40 48
12. Виртус Энтелла 0:0 Заявка 37 12 12 13 44 - 47 48
13. Венеция 0:0 Заявка 37 11 15 11 34 - 38 48
14. Асколи 0:0 Заявка 37 13 8 16 48 - 53 47
15. Перуджа 0:1 Заявка 37 12 9 16 36 - 45 45
16. Козенца 2:0 Заявка 37 11 10 16 44 - 47 43
17. Пескара 0:0 Заявка 37 11 10 16 47 - 54 43
18. Трапани 1:0 Заявка 37 10 13 14 45 - 59 43
19. Юве Стабия 0:1 Заявка 37 11 8 18 45 - 59 41
20. Ливорно 0:0 Заявка 37 5 7 25 30 - 64 22
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dacia Arena - Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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