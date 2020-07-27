Порденоне
1:1
Первый тайм: 27'
Стадион: Дачия-Арена
Салернитана
1:0
17' ПенальтиБуррай Сальваторе
1:1
25' ПенальтиДи Таккио Франческо
18
Айя
Рамзи
28
Эрто
Томас
15
Гондо
Седрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Дзанон ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Паза СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тессер Аттилио
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Айя РамзиЗащитник
-
28 Эрто ТомасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Гондо СедрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Каро АндреасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Джурич МиланНападающий
-
Главный тренер: Вентура Джампьеро
Ход матча
17'
25'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
31 Владение мячом, % 69
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Стриццоло Лука
|8
|0.22
|2.
|Чиурриа Патрик
|5 (1)
|0.14
|3.
|Побега Томмазо
|5
|0.14
|4.
|Гавацци Давиде
|4
|0.11
|5.
|Барисон Альберто
|4
|0.11
|6.
|Буррай Сальваторе
|3 (2)
|0.08
|7.
|Маццокко Давиде
|3
|0.08
|8.
|Кьяретти Лукас
|2 (1)
|0.05
|9.
|Канделлоне Леонардо
|2
|0.05
|10.
|Кампорезе Микеле
|2
|0.05
|11.
|Де Агостини Микеле
|1
|0.03
|12.
|Мисурака Джанвито
|1
|0.03
|13.
|Тремолада Лука
|0
|0
|14.
|Газбарро Андреа
|0
|0
|15.
|Цаммарини Роберто
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джурич Милан
|12 (1)
|0.32
|2.
|Кийине Софиан
|10 (7)
|0.27
|3.
|Джаллоу Ламин
|6
|0.16
|4.
|Гондо Седрик
|5
|0.14
|5.
|Ломбарди Кристиано
|5
|0.14
|6.
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2
|0.05
|7.
|Ди Таккио Франческо
|2 (1)
|0.05
|8.
|Джаннетти Никколо
|2
|0.05
|9.
|Майстро Фабио
|2
|0.05
|10.
|Дзичек Патрик
|1 (1)
|0.03
|11.
|Каро Андреас
|1
|0.03
|12.
|Мильорини Марко
|1
|0.03
|13.
|Фиренце Марко
|1
|0.03
|14.
|Лопес Вальтер
|0
|0
|15.
|Чичерелли Эмануэле
|0
|0
|16.
|Черчи Алессио
|0
|0
|17.
|Ярошински Павел
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Буррай Сальваторе
|8
|1
|2.
|Де Агостини Микеле
|9
|0
|3.
|Побега Томмазо
|8
|0
|4.
|Кампорезе Микеле
|6
|1
|5.
|Стриццоло Лука
|6
|1
|6.
|Барисон Альберто
|6
|0
|7.
|Маццокко Давиде
|6
|0
|8.
|Кьяретти Лукас
|4
|1
|9.
|Альмичи Альберто
|5
|0
|10.
|Фольякко Алессандро
|5
|0
|11.
|Канделлоне Леонардо
|4
|0
|12.
|Бассоли Алессандро
|3
|0
|13.
|Мисурака Джанвито
|3
|0
|14.
|Гавацци Давиде
|3
|0
|15.
|Паза Симоне
|1
|1
|16.
|Семенцато Даниэль
|2
|0
|17.
|Бокалон Риккардо
|2
|0
|18.
|Цаммарини Роберто
|2
|0
|19.
|Ди Грегорио Микеле
|2
|0
|20.
|Тремолада Лука
|1
|0
|21.
|Бинди Джакомо
|1
|0
|22.
|Моначелло Гаетано
|1
|0
|23.
|Чиурриа Патрик
|1
|0
|24.
|Газбарро Андреа
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кийине Софиан
|11
|1
|2.
|Майстро Фабио
|10
|0
|3.
|Лопес Вальтер
|8
|1
|4.
|Ярошински Павел
|9
|0
|5.
|Гондо Седрик
|9
|0
|6.
|Ди Таккио Франческо
|8
|0
|7.
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|7
|0
|8.
|Ломбарди Кристиано
|5
|1
|9.
|Джаллоу Ламин
|5
|1
|10.
|Каро Андреас
|6
|0
|11.
|Дзичек Патрик
|5
|0
|12.
|Айя Рамзи
|2
|1
|13.
|Мильорини Марко
|2
|1
|14.
|Джаннетти Никколо
|3
|0
|15.
|Фиренце Марко
|3
|0
|16.
|Курсиу Фелипи
|1
|1
|17.
|Джурич Милан
|2
|0
|18.
|Чичерелли Эмануэле
|2
|0
|19.
|Микай Алессандро
|2
|0
|20.
|Эрто Томас
|1
|0
|21.
|Оджер Мозес
|1
|0
|22.
|Биллонг Жан-Клод
|1
|0
|23.
|Каломбо Седрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Порденоне
|20% (8)
|10% (4)
|30% (12)
|17.5% (7)
|10% (4)
|12.5% (5)
|Салернитана
|8.51% (4)
|10.64% (5)
|19.15% (9)
|17.02% (8)
|17.02% (8)
|27.66% (13)
Предыдущие игры
Порденоне Последние 20 матчей: + = -Асколи 2:2 Порденоне Порденоне 1:2 Козенца Кротоне 1:0 Порденоне Порденоне 1:0 Пиза
Перуджа 1:2 Порденоне Порденоне 2:0 Виртус Энтелла Трапани 3:0 Порденоне Порденоне 0:0 Венеция Читтаделла 0:2 Порденоне Порденоне 2:1 Юве Стабия Эмполи 0:1 Порденоне Порденоне 0:1 Кьево Беневенто 2:1 Порденоне Порденоне 2:2 Ливорно Специя 1:0 Порденоне Порденоне 0:2 Пескара Фрозиноне 2:2 Порденоне Порденоне 1:0 Кремонезе Салернитана 4:0 Порденоне Порденоне 2:1 Асколи
Салернитана Последние 20 матчей: + = -Салернитана 2:4 Эмполи Кротоне 1:1 Салернитана Салернитана 4:1 Читтаделла Асколи 3:2 Салернитана
Салернитана 2:1 Юве Стабия Салернитана 3:3 Кремонезе Виртус Энтелла 1:0 Салернитана Салернитана 1:1 Пиза Перуджа 1:0 Салернитана Салернитана 2:0 Венеция Фрозиноне 1:0 Салернитана Салернитана 1:0 Ливорно Кьево 2:0 Салернитана Салернитана 1:0 Трапани Беневенто 1:1 Салернитана Салернитана 2:1 Козенца Пескара 1:2 Салернитана Специя 2:1 Салернитана Салернитана 4:0 Порденоне Эмполи 1:1 Салернитана
Последние игры между собой
Порденоне: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Салернитана: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|0:1 Заявка
|37
|25
|8
|4
|63 - 25
|83
|2.
|Кротоне
|0:0 Заявка
|37
|19
|9
|9
|62 - 38
|66
|3.
|Порденоне
|1:0 Заявка
|37
|17
|8
|12
|46 - 43
|59
|4.
|Специя
|0:0 Заявка
|37
|16
|10
|11
|52 - 39
|58
|5.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|37
|14
|12
|11
|40 - 36
|54
|6.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|37
|15
|8
|14
|45 - 47
|53
|7.
|Кьево
|1:0 Заявка
|37
|13
|14
|10
|47 - 38
|53
|8.
|Салернитана
|0:1 Заявка
|37
|14
|9
|14
|51 - 48
|51
|9.
|Пиза
|0:0 Заявка
|37
|13
|12
|12
|47 - 44
|51
|10.
|Эмполи
|0:2 Заявка
|37
|13
|12
|12
|44 - 45
|51
|11.
|Кремонезе
|1:0 Заявка
|37
|12
|12
|13
|39 - 40
|48
|12.
|Виртус Энтелла
|0:0 Заявка
|37
|12
|12
|13
|44 - 47
|48
|13.
|Венеция
|0:0 Заявка
|37
|11
|15
|11
|34 - 38
|48
|14.
|Асколи
|0:0 Заявка
|37
|13
|8
|16
|48 - 53
|47
|15.
|Перуджа
|0:1 Заявка
|37
|12
|9
|16
|36 - 45
|45
|16.
|Козенца
|2:0 Заявка
|37
|11
|10
|16
|44 - 47
|43
|17.
|Пескара
|0:0 Заявка
|37
|11
|10
|16
|47 - 54
|43
|18.
|Трапани
|1:0 Заявка
|37
|10
|13
|14
|45 - 59
|43
|19.
|Юве Стабия
|0:1 Заявка
|37
|11
|8
|18
|45 - 59
|41
|20.
|Ливорно
|0:0 Заявка
|37
|5
|7
|25
|30 - 64
|22