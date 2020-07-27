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Юве Стабия
0:1
Первый тайм: 26'

Стадион:
Кремонезе
0'
0:1
9' Гол
Чофани Даниэль
24' Желтая карточка
Чофани Даниэль
26'
22
Проведель
Иван
31
Фацио
Паскуале
20
Трост
Магнус
6
Аллеви
Николас
3
Риччи
Джакомо
19
Аддэ
Брайт
5
Кало
Джакомо
30
Малламо
Алессандро
18
Канотто
Луиджи
32
Форте
Франческо
8
Ди
Мариано
Франческо
1
Равалья
Никола
15
Бьянкетти
Маттео
20
Раванелли
Лука
3
Клейтон
Машадо
23
Крешенци
Алессандро
4
Арини
Мариано
19
Кастаньетти
Микеле
5
Вальцания
Лука
21
Цортеа
Надир
9
Чофани
Даниэль
11
Паломби
Симоне
Юве Стабия
4-3-3
Кремонезе
4-3-3

Ход матча

9'
0:1
Чофани Даниэль
(Кастаньетти Микеле)
24'
 
Чофани Даниэль

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 69 Владение мячом, % 31

Бомбардиры внутри турнира

Юве Стабия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форте Франческо 17 (7) 0.46
2. Канотто Луиджи 5 0.14
3. Кало Джакомо 4 0.11
4. Сиссе Карамоко 4 0.11
5. Бифулько Альфредо 2 0.05
6. Аддэ Брайт 2 0.05
7. Малламо Алессандро 2 0.05
8. Ди Дженнаро Давид 1 0.03
9. Элия Сальваторе 1 0.03
10. Трост Магнус 1 0.03
11. Тонуччи Денис 1 0.03
12. Кальвано Симоне 1 0.03
13. Медзавилла Адриано 1 0.03
14. Проведель Иван 1 0.03
15. Ди Мариано Франческо 1 (1) 0.03
16. Ицко Мариано 0 0
17. Витиелло Роберто 0 0
18. Мелара Фабрицио 0 0
19. Росси Алессандро 0 0
20. Риччи Джакомо 0 0
21. Карлини Массимилиано 0 0
Кремонезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Паломби Симоне 6 0.16
2. Чофани Даниэль 4 0.11
3. Могос Василе 3 0.08
4. Пикколо Антонио 3 (1) 0.08
5. Париджини Витторио 3 0.08
6. Кастаньетти Микеле 2 0.05
7. Мильоре Франческо 2 0.05
8. Вальцания Лука 2 0.05
9. Соддимо Данило 2 0.05
10. Чераволо Фабио 2 0.05
11. Клейтон Машадо 2 0.05
12. Целар Жан 2 0.05
13. Бьянкетти Маттео 1 0.03
14. Дели Франческо 1 0.03
15. Раванелли Лука 1 0.03
16. Гаэтано Джанлука 1 0.03
17. Цортеа Надир 1 0.03
18. Ренцетти Франческо 0 0
19. Арини Мариано 0 0

Карточки

Юве Стабия
# Игрок      
1. Малламо Алессандро 9 2
2. Кало Джакомо 12 0
3. Джермони Лука 6 2
4. Риччи Джакомо 7 1
5. Канотто Луиджи 6 1
6. Тонуччи Денис 7 0
7. Фацио Паскуале 7 0
8. Форте Франческо 7 0
9. Сиссе Карамоко 5 1
10. Кальвано Симоне 4 1
11. Витиелло Роберто 5 0
12. Аддэ Брайт 5 0
13. Трост Магнус 3 1
14. Ди Мариано Франческо 2 1
15. Руссо Данило 3 0
16. Росси Алессандро 3 0
17. Аллеви Николас 3 0
18. Элия Сальваторе 3 0
19. Бюхель Марсель 2 0
20. Бифулько Альфредо 2 0
21. Дель Соле Фердинандо 2 0
22. Брандуани Паоло 2 0
23. Медзавилла Адриано 1 0
24. Масталли Алессандро 1 0
25. Карлини Массимилиано 1 0
Кремонезе
# Игрок      
1. Вальцания Лука 11 1
2. Арини Мариано 8 2
3. Караччоло Антонио 8 0
4. Терранова Эмануэле 6 1
5. Кастаньетти Микеле 7 0
6. Клейтон Машадо 4 1
7. Мильоре Франческо 5 0
8. Бьянкетти Маттео 4 0
9. Дели Франческо 4 0
10. Густафссон Самуэль 4 0
11. Раванелли Лука 4 0
12. Кингсли Майкл 4 0
13. Пикколо Антонио 3 0
14. Париджини Витторио 3 0
15. Могос Василе 1 1
16. Чераволо Фабио 2 0
17. Бултам Реда 2 0
18. Гаэтано Джанлука 2 0
19. Соддимо Данило 1 0
20. Крешенци Алессандро 1 0
21. Чофани Даниэль 1 0
22. Равалья Никола 1 0
23. Цортеа Надир 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Юве Стабия 17.95% (7) 20.51% (8) 2.56% (1) 10.26% (4) 23.08% (9) 25.64% (10)
 Кремонезе 26.47% (9) 17.65% (6) 8.82% (3) 14.71% (5) 11.76% (4) 20.59% (7)

Предыдущие игры

Юве Стабия Последние 20 матчей: + = -
Венеция 1:0 Юве Стабия Юве Стабия 3:2 Кьево Фрозиноне 2:2 Юве Стабия Юве Стабия 1:1 Виртус Энтелла
Салернитана 2:1 Юве Стабия Беневенто 1:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:3 Ливорно Пескара 3:1 Юве Стабия Юве Стабия 3:1 Специя Порденоне 2:1 Юве Стабия Юве Стабия 2:2 Трапани Читтаделла 3:0 Юве Стабия Юве Стабия 3:2 Кротоне Асколи 2:2 Юве Стабия Юве Стабия 1:2 Перуджа Пиза 1:1 Юве Стабия Юве Стабия 1:0 Эмполи Юве Стабия 1:0 Козенца Кремонезе 1:1 Юве Стабия Юве Стабия 2:0 Венеция
Кремонезе Последние 20 матчей: + = -
Кремонезе 0:0 Специя Перуджа 0:0 Кремонезе Кремонезе 1:0 Кьево Ливорно 1:2 Кремонезе
Кремонезе 1:0 Пескара Салернитана 3:3 Кремонезе Кремонезе 0:2 Козенца Кремонезе 0:1 Беневенто Асколи 1:3 Кремонезе Фрозиноне 0:2 Кремонезе Кремонезе 2:3 Эмполи Читтаделла 0:0 Кремонезе Кремонезе 5:0 Трапани Специя 3:2 Кремонезе Кротоне 1:0 Кремонезе Кремонезе 3:4 Пиза Виртус Энтелла 1:1 Кремонезе Кремонезе 0:0 Венеция Лацио 4:0 Кремонезе Порденоне 1:0 Кремонезе

Последние игры между собой

Юве Стабия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Кремонезе: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Кремонезе 1:1 Юве Стабия Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 0:1 Заявка 37 25 8 4 63 - 25 83
2. Кротоне 0:0 Заявка 37 19 9 9 62 - 38 66
3. Порденоне 1:0 Заявка 37 17 8 12 46 - 43 59
4. Специя 0:0 Заявка 37 16 10 11 52 - 39 58
5. Фрозиноне 0:0 Заявка 37 14 12 11 40 - 36 54
6. Читтаделла 0:0 Заявка 37 15 8 14 45 - 47 53
7. Кьево 1:0 Заявка 37 13 14 10 47 - 38 53
8. Салернитана 0:1 Заявка 37 14 9 14 51 - 48 51
9. Пиза 0:0 Заявка 37 13 12 12 47 - 44 51
10. Эмполи 0:2 Заявка 37 13 12 12 44 - 45 51
11. Кремонезе 1:0 Заявка 37 12 12 13 39 - 40 48
12. Виртус Энтелла 0:0 Заявка 37 12 12 13 44 - 47 48
13. Венеция 0:0 Заявка 37 11 15 11 34 - 38 48
14. Асколи 0:0 Заявка 37 13 8 16 48 - 53 47
15. Перуджа 0:1 Заявка 37 12 9 16 36 - 45 45
16. Козенца 2:0 Заявка 37 11 10 16 44 - 47 43
17. Пескара 0:0 Заявка 37 11 10 16 47 - 54 43
18. Трапани 1:0 Заявка 37 10 13 14 45 - 59 43
19. Юве Стабия 0:1 Заявка 37 11 8 18 45 - 59 41
20. Ливорно 0:0 Заявка 37 5 7 25 30 - 64 22
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Romeo Menti, Stabia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Юве Стабия 0:1 Кремонезе онлайн

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