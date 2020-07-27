Юве Стабия
0:1
Первый тайм: 26'
Стадион: Stadio Romeo Menti, Stabia
Кремонезе
0:1
9' ГолЧофани Даниэль
24' Желтая карточкаЧофани Даниэль
20
Трост
Магнус
19
Аддэ
Брайт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Трост МагнусЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Аддэ БрайтПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Руссо ДанилоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ицко МарианоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Fabio Caserta
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Цортеа НадирНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Целар ЖанПолузащитник
-
14 Могос ВасилеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
Ход матча
9'
24'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
69 Владение мячом, % 31
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Форте Франческо
|17 (7)
|0.46
|2.
|Канотто Луиджи
|5
|0.14
|3.
|Кало Джакомо
|4
|0.11
|4.
|Сиссе Карамоко
|4
|0.11
|5.
|Бифулько Альфредо
|2
|0.05
|6.
|Аддэ Брайт
|2
|0.05
|7.
|Малламо Алессандро
|2
|0.05
|8.
|Ди Дженнаро Давид
|1
|0.03
|9.
|Элия Сальваторе
|1
|0.03
|10.
|Трост Магнус
|1
|0.03
|11.
|Тонуччи Денис
|1
|0.03
|12.
|Кальвано Симоне
|1
|0.03
|13.
|Медзавилла Адриано
|1
|0.03
|14.
|Проведель Иван
|1
|0.03
|15.
|Ди Мариано Франческо
|1 (1)
|0.03
|16.
|Ицко Мариано
|0
|0
|17.
|Витиелло Роберто
|0
|0
|18.
|Мелара Фабрицио
|0
|0
|19.
|Росси Алессандро
|0
|0
|20.
|Риччи Джакомо
|0
|0
|21.
|Карлини Массимилиано
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Паломби Симоне
|6
|0.16
|2.
|Чофани Даниэль
|4
|0.11
|3.
|Могос Василе
|3
|0.08
|4.
|Пикколо Антонио
|3 (1)
|0.08
|5.
|Париджини Витторио
|3
|0.08
|6.
|Кастаньетти Микеле
|2
|0.05
|7.
|Мильоре Франческо
|2
|0.05
|8.
|Вальцания Лука
|2
|0.05
|9.
|Соддимо Данило
|2
|0.05
|10.
|Чераволо Фабио
|2
|0.05
|11.
|Клейтон Машадо
|2
|0.05
|12.
|Целар Жан
|2
|0.05
|13.
|Бьянкетти Маттео
|1
|0.03
|14.
|Дели Франческо
|1
|0.03
|15.
|Раванелли Лука
|1
|0.03
|16.
|Гаэтано Джанлука
|1
|0.03
|17.
|Цортеа Надир
|1
|0.03
|18.
|Ренцетти Франческо
|0
|0
|19.
|Арини Мариано
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Малламо Алессандро
|9
|2
|2.
|Кало Джакомо
|12
|0
|3.
|Джермони Лука
|6
|2
|4.
|Риччи Джакомо
|7
|1
|5.
|Канотто Луиджи
|6
|1
|6.
|Тонуччи Денис
|7
|0
|7.
|Фацио Паскуале
|7
|0
|8.
|Форте Франческо
|7
|0
|9.
|Сиссе Карамоко
|5
|1
|10.
|Кальвано Симоне
|4
|1
|11.
|Витиелло Роберто
|5
|0
|12.
|Аддэ Брайт
|5
|0
|13.
|Трост Магнус
|3
|1
|14.
|Ди Мариано Франческо
|2
|1
|15.
|Руссо Данило
|3
|0
|16.
|Росси Алессандро
|3
|0
|17.
|Аллеви Николас
|3
|0
|18.
|Элия Сальваторе
|3
|0
|19.
|Бюхель Марсель
|2
|0
|20.
|Бифулько Альфредо
|2
|0
|21.
|Дель Соле Фердинандо
|2
|0
|22.
|Брандуани Паоло
|2
|0
|23.
|Медзавилла Адриано
|1
|0
|24.
|Масталли Алессандро
|1
|0
|25.
|Карлини Массимилиано
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Вальцания Лука
|11
|1
|2.
|Арини Мариано
|8
|2
|3.
|Караччоло Антонио
|8
|0
|4.
|Терранова Эмануэле
|6
|1
|5.
|Кастаньетти Микеле
|7
|0
|6.
|Клейтон Машадо
|4
|1
|7.
|Мильоре Франческо
|5
|0
|8.
|Бьянкетти Маттео
|4
|0
|9.
|Дели Франческо
|4
|0
|10.
|Густафссон Самуэль
|4
|0
|11.
|Раванелли Лука
|4
|0
|12.
|Кингсли Майкл
|4
|0
|13.
|Пикколо Антонио
|3
|0
|14.
|Париджини Витторио
|3
|0
|15.
|Могос Василе
|1
|1
|16.
|Чераволо Фабио
|2
|0
|17.
|Бултам Реда
|2
|0
|18.
|Гаэтано Джанлука
|2
|0
|19.
|Соддимо Данило
|1
|0
|20.
|Крешенци Алессандро
|1
|0
|21.
|Чофани Даниэль
|1
|0
|22.
|Равалья Никола
|1
|0
|23.
|Цортеа Надир
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Юве Стабия
|17.95% (7)
|20.51% (8)
|2.56% (1)
|10.26% (4)
|23.08% (9)
|25.64% (10)
|Кремонезе
|26.47% (9)
|17.65% (6)
|8.82% (3)
|14.71% (5)
|11.76% (4)
|20.59% (7)
Предыдущие игры
Юве Стабия Последние 20 матчей: + = -Венеция 1:0 Юве Стабия Юве Стабия 3:2 Кьево Фрозиноне 2:2 Юве Стабия Юве Стабия 1:1 Виртус Энтелла
Салернитана 2:1 Юве Стабия Беневенто 1:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:3 Ливорно Пескара 3:1 Юве Стабия Юве Стабия 3:1 Специя Порденоне 2:1 Юве Стабия Юве Стабия 2:2 Трапани Читтаделла 3:0 Юве Стабия Юве Стабия 3:2 Кротоне Асколи 2:2 Юве Стабия Юве Стабия 1:2 Перуджа Пиза 1:1 Юве Стабия Юве Стабия 1:0 Эмполи Юве Стабия 1:0 Козенца Кремонезе 1:1 Юве Стабия Юве Стабия 2:0 Венеция
Кремонезе Последние 20 матчей: + = -Кремонезе 0:0 Специя Перуджа 0:0 Кремонезе Кремонезе 1:0 Кьево Ливорно 1:2 Кремонезе
Кремонезе 1:0 Пескара Салернитана 3:3 Кремонезе Кремонезе 0:2 Козенца Кремонезе 0:1 Беневенто Асколи 1:3 Кремонезе Фрозиноне 0:2 Кремонезе Кремонезе 2:3 Эмполи Читтаделла 0:0 Кремонезе Кремонезе 5:0 Трапани Специя 3:2 Кремонезе Кротоне 1:0 Кремонезе Кремонезе 3:4 Пиза Виртус Энтелла 1:1 Кремонезе Кремонезе 0:0 Венеция Лацио 4:0 Кремонезе Порденоне 1:0 Кремонезе
Последние игры между собой
Юве Стабия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Кремонезе: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|0:1 Заявка
|37
|25
|8
|4
|63 - 25
|83
|2.
|Кротоне
|0:0 Заявка
|37
|19
|9
|9
|62 - 38
|66
|3.
|Порденоне
|1:0 Заявка
|37
|17
|8
|12
|46 - 43
|59
|4.
|Специя
|0:0 Заявка
|37
|16
|10
|11
|52 - 39
|58
|5.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|37
|14
|12
|11
|40 - 36
|54
|6.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|37
|15
|8
|14
|45 - 47
|53
|7.
|Кьево
|1:0 Заявка
|37
|13
|14
|10
|47 - 38
|53
|8.
|Салернитана
|0:1 Заявка
|37
|14
|9
|14
|51 - 48
|51
|9.
|Пиза
|0:0 Заявка
|37
|13
|12
|12
|47 - 44
|51
|10.
|Эмполи
|0:2 Заявка
|37
|13
|12
|12
|44 - 45
|51
|11.
|Кремонезе
|1:0 Заявка
|37
|12
|12
|13
|39 - 40
|48
|12.
|Виртус Энтелла
|0:0 Заявка
|37
|12
|12
|13
|44 - 47
|48
|13.
|Венеция
|0:0 Заявка
|37
|11
|15
|11
|34 - 38
|48
|14.
|Асколи
|0:0 Заявка
|37
|13
|8
|16
|48 - 53
|47
|15.
|Перуджа
|0:1 Заявка
|37
|12
|9
|16
|36 - 45
|45
|16.
|Козенца
|2:0 Заявка
|37
|11
|10
|16
|44 - 47
|43
|17.
|Пескара
|0:0 Заявка
|37
|11
|10
|16
|47 - 54
|43
|18.
|Трапани
|1:0 Заявка
|37
|10
|13
|14
|45 - 59
|43
|19.
|Юве Стабия
|0:1 Заявка
|37
|11
|8
|18
|45 - 59
|41
|20.
|Ливорно
|0:0 Заявка
|37
|5
|7
|25
|30 - 64
|22