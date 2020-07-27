Юве Стабия
1:2
Конец матча
Стадион: Stadio Romeo Menti, Stabia
Кремонезе
0:1
9' ГолЧофани Даниэль
24' Желтая карточкаЧофани Даниэль
30' Желтая карточкаКастаньетти Микеле
44' Желтая карточкаКлейтон Машадо
58' Желтая карточкаЦортеа Надир
71' Желтая карточкаАддэ Брайт
0:2
85' ГолЧофани Даниэль
1:2
90' ГолРосси Алессандро
20
Трост
Магнус
19
Аддэ
Брайт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Трост МагнусЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Аддэ БрайтПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Руссо ДанилоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ицко МарианоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Fabio Caserta
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Цортеа НадирНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Целар ЖанПолузащитник
-
14 Могос ВасилеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
Ход матча
9'
24'
44'
58'
71'
85'
0:2
90'
1:2
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 6
-
10 Угловые 4
-
3 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 20
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
64 Владение мячом, % 36
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Форте Франческо
|17 (7)
|0.46
|2.
|Канотто Луиджи
|5
|0.14
|3.
|Кало Джакомо
|4
|0.11
|4.
|Сиссе Карамоко
|4
|0.11
|5.
|Бифулько Альфредо
|2
|0.05
|6.
|Аддэ Брайт
|2
|0.05
|7.
|Малламо Алессандро
|2
|0.05
|8.
|Ди Дженнаро Давид
|1
|0.03
|9.
|Росси Алессандро
|1
|0.03
|10.
|Элия Сальваторе
|1
|0.03
|11.
|Трост Магнус
|1
|0.03
|12.
|Тонуччи Денис
|1
|0.03
|13.
|Кальвано Симоне
|1
|0.03
|14.
|Медзавилла Адриано
|1
|0.03
|15.
|Проведель Иван
|1
|0.03
|16.
|Ди Мариано Франческо
|1 (1)
|0.03
|17.
|Ицко Мариано
|0
|0
|18.
|Витиелло Роберто
|0
|0
|19.
|Мелара Фабрицио
|0
|0
|20.
|Риччи Джакомо
|0
|0
|21.
|Карлини Массимилиано
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Паломби Симоне
|6
|0.16
|2.
|Чофани Даниэль
|5
|0.14
|3.
|Могос Василе
|3
|0.08
|4.
|Пикколо Антонио
|3 (1)
|0.08
|5.
|Париджини Витторио
|3
|0.08
|6.
|Кастаньетти Микеле
|2
|0.05
|7.
|Мильоре Франческо
|2
|0.05
|8.
|Вальцания Лука
|2
|0.05
|9.
|Соддимо Данило
|2
|0.05
|10.
|Чераволо Фабио
|2
|0.05
|11.
|Клейтон Машадо
|2
|0.05
|12.
|Целар Жан
|2
|0.05
|13.
|Бьянкетти Маттео
|1
|0.03
|14.
|Дели Франческо
|1
|0.03
|15.
|Раванелли Лука
|1
|0.03
|16.
|Гаэтано Джанлука
|1
|0.03
|17.
|Цортеа Надир
|1
|0.03
|18.
|Арини Мариано
|0
|0
|19.
|Ренцетти Франческо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Малламо Алессандро
|9
|2
|2.
|Кало Джакомо
|12
|0
|3.
|Джермони Лука
|6
|2
|4.
|Риччи Джакомо
|7
|1
|5.
|Канотто Луиджи
|6
|1
|6.
|Тонуччи Денис
|7
|0
|7.
|Фацио Паскуале
|7
|0
|8.
|Форте Франческо
|7
|0
|9.
|Сиссе Карамоко
|5
|1
|10.
|Аддэ Брайт
|6
|0
|11.
|Кальвано Симоне
|4
|1
|12.
|Витиелло Роберто
|5
|0
|13.
|Трост Магнус
|3
|1
|14.
|Ди Мариано Франческо
|2
|1
|15.
|Руссо Данило
|3
|0
|16.
|Росси Алессандро
|3
|0
|17.
|Аллеви Николас
|3
|0
|18.
|Элия Сальваторе
|3
|0
|19.
|Бюхель Марсель
|2
|0
|20.
|Бифулько Альфредо
|2
|0
|21.
|Дель Соле Фердинандо
|2
|0
|22.
|Брандуани Паоло
|2
|0
|23.
|Медзавилла Адриано
|1
|0
|24.
|Масталли Алессандро
|1
|0
|25.
|Карлини Массимилиано
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Вальцания Лука
|11
|1
|2.
|Арини Мариано
|8
|2
|3.
|Караччоло Антонио
|8
|0
|4.
|Кастаньетти Микеле
|8
|0
|5.
|Терранова Эмануэле
|6
|1
|6.
|Клейтон Машадо
|5
|1
|7.
|Мильоре Франческо
|5
|0
|8.
|Бьянкетти Маттео
|4
|0
|9.
|Дели Франческо
|4
|0
|10.
|Густафссон Самуэль
|4
|0
|11.
|Раванелли Лука
|4
|0
|12.
|Кингсли Майкл
|4
|0
|13.
|Пикколо Антонио
|3
|0
|14.
|Париджини Витторио
|3
|0
|15.
|Могос Василе
|1
|1
|16.
|Чераволо Фабио
|2
|0
|17.
|Чофани Даниэль
|2
|0
|18.
|Бултам Реда
|2
|0
|19.
|Гаэтано Джанлука
|2
|0
|20.
|Цортеа Надир
|2
|0
|21.
|Соддимо Данило
|1
|0
|22.
|Крешенци Алессандро
|1
|0
|23.
|Равалья Никола
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Юве Стабия
|17.95% (7)
|20.51% (8)
|2.56% (1)
|10.26% (4)
|23.08% (9)
|25.64% (10)
|Кремонезе
|27.78% (10)
|16.67% (6)
|8.33% (3)
|13.89% (5)
|11.11% (4)
|22.22% (8)
Предыдущие игры
Юве Стабия Последние 20 матчей: + = -Венеция 1:0 Юве Стабия Юве Стабия 3:2 Кьево Фрозиноне 2:2 Юве Стабия Юве Стабия 1:1 Виртус Энтелла
Салернитана 2:1 Юве Стабия Беневенто 1:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:3 Ливорно Пескара 3:1 Юве Стабия Юве Стабия 3:1 Специя Порденоне 2:1 Юве Стабия Юве Стабия 2:2 Трапани Читтаделла 3:0 Юве Стабия Юве Стабия 3:2 Кротоне Асколи 2:2 Юве Стабия Юве Стабия 1:2 Перуджа Пиза 1:1 Юве Стабия Юве Стабия 1:0 Эмполи Юве Стабия 1:0 Козенца Кремонезе 1:1 Юве Стабия Юве Стабия 2:0 Венеция
Кремонезе Последние 20 матчей: + = -Кремонезе 0:0 Специя Перуджа 0:0 Кремонезе Кремонезе 1:0 Кьево Ливорно 1:2 Кремонезе
Кремонезе 1:0 Пескара Салернитана 3:3 Кремонезе Кремонезе 0:2 Козенца Кремонезе 0:1 Беневенто Асколи 1:3 Кремонезе Фрозиноне 0:2 Кремонезе Кремонезе 2:3 Эмполи Читтаделла 0:0 Кремонезе Кремонезе 5:0 Трапани Специя 3:2 Кремонезе Кротоне 1:0 Кремонезе Кремонезе 3:4 Пиза Виртус Энтелла 1:1 Кремонезе Кремонезе 0:0 Венеция Лацио 4:0 Кремонезе Порденоне 1:0 Кремонезе
Последние игры между собой
Юве Стабия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Кремонезе: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|Заявка
|37
|25
|8
|4
|63 - 25
|83
|2.
|Кротоне
|Заявка
|37
|20
|8
|9
|63 - 38
|68
|3.
|Специя
|Заявка
|37
|16
|10
|11
|52 - 39
|58
|4.
|Порденоне
|Заявка
|37
|16
|9
|12
|46 - 44
|57
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|37
|16
|7
|14
|46 - 47
|55
|6.
|Пиза
|Заявка
|37
|14
|11
|12
|48 - 44
|53
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|37
|14
|11
|12
|40 - 37
|53
|8.
|Кьево
|Заявка
|37
|13
|14
|10
|47 - 38
|53
|9.
|Салернитана
|Заявка
|37
|14
|10
|13
|52 - 48
|52
|10.
|Эмполи
|Заявка
|37
|13
|12
|12
|45 - 48
|51
|11.
|Кремонезе
|Заявка
|37
|12
|12
|13
|40 - 41
|48
|12.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|37
|12
|12
|13
|44 - 47
|48
|13.
|Венеция
|Заявка
|37
|11
|14
|12
|34 - 39
|47
|14.
|Асколи
|Заявка
|37
|13
|7
|17
|48 - 54
|46
|15.
|Пескара
|Заявка
|37
|12
|9
|16
|48 - 54
|45
|16.
|Перуджа
|Заявка
|37
|12
|9
|16
|37 - 46
|45
|17.
|Козенца
|Заявка
|37
|11
|10
|16
|47 - 48
|43
|18.
|Трапани
|Заявка
|37
|10
|13
|14
|46 - 60
|43
|19.
|Юве Стабия
|Заявка
|37
|11
|8
|18
|46 - 60
|41
|20.
|Ливорно
|Заявка
|37
|5
|6
|26
|30 - 65
|21