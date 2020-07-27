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Юве Стабия
1:2
Конец матча

Стадион:
Кремонезе
0'
0:1
9' Гол
Чофани Даниэль
24' Желтая карточка
Чофани Даниэль
30' Желтая карточка
Кастаньетти Микеле
44' Желтая карточка
Клейтон Машадо
58' Желтая карточка
Цортеа Надир
71' Желтая карточка
Аддэ Брайт
0:2
85' Гол
Чофани Даниэль
1:2
90' Гол
Росси Алессандро
90'+7
22
Проведель
Иван
31
Фацио
Паскуале
20
Трост
Магнус
6
Аллеви
Николас
3
Риччи
Джакомо
19
Аддэ
Брайт
5
Кало
Джакомо
30
Малламо
Алессандро
18
Канотто
Луиджи
32
Форте
Франческо
8
Ди
Мариано
Франческо
1
Равалья
Никола
15
Бьянкетти
Маттео
20
Раванелли
Лука
3
Клейтон
Машадо
23
Крешенци
Алессандро
5
Вальцания
Лука
19
Кастаньетти
Микеле
4
Арини
Мариано
21
Цортеа
Надир
9
Чофани
Даниэль
11
Паломби
Симоне
Юве Стабия
4-3-3
Кремонезе
4-3-3

Ход матча

9'
0:1
Чофани Даниэль
(Кастаньетти Микеле)
24'
 
Чофани Даниэль
30'
 
Кастаньетти Микеле
44'
 
Клейтон Машадо
46'
 
Густафссон Самуэль
Кастаньетти Микеле
58'
 
Цортеа Надир
60'
 
Могос Василе
Паломби Симоне
71'
Аддэ Брайт
 
74'
Сиссе Карамоко
Аддэ Брайт
 
82'
Росси Алессандро
Ди Мариано Франческо
 
82'
Бифулько Альфредо
Канотто Луиджи
 
85'
0:2
Чофани Даниэль
(Арини Мариано)
89'
 
Гаэтано Джанлука
Цортеа Надир
90'
Мелара Фабрицио
Фацио Паскуале
 
90'
Росси Алессандро
1:2

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 6
  • 10 Угловые 4
  • 3 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 20
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 64 Владение мячом, % 36

Бомбардиры внутри турнира

Юве Стабия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форте Франческо 17 (7) 0.46
2. Канотто Луиджи 5 0.14
3. Кало Джакомо 4 0.11
4. Сиссе Карамоко 4 0.11
5. Бифулько Альфредо 2 0.05
6. Аддэ Брайт 2 0.05
7. Малламо Алессандро 2 0.05
8. Ди Дженнаро Давид 1 0.03
9. Росси Алессандро 1 0.03
10. Элия Сальваторе 1 0.03
11. Трост Магнус 1 0.03
12. Тонуччи Денис 1 0.03
13. Кальвано Симоне 1 0.03
14. Медзавилла Адриано 1 0.03
15. Проведель Иван 1 0.03
16. Ди Мариано Франческо 1 (1) 0.03
17. Ицко Мариано 0 0
18. Витиелло Роберто 0 0
19. Мелара Фабрицио 0 0
20. Риччи Джакомо 0 0
21. Карлини Массимилиано 0 0
Кремонезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Паломби Симоне 6 0.16
2. Чофани Даниэль 5 0.14
3. Могос Василе 3 0.08
4. Пикколо Антонио 3 (1) 0.08
5. Париджини Витторио 3 0.08
6. Кастаньетти Микеле 2 0.05
7. Мильоре Франческо 2 0.05
8. Вальцания Лука 2 0.05
9. Соддимо Данило 2 0.05
10. Чераволо Фабио 2 0.05
11. Клейтон Машадо 2 0.05
12. Целар Жан 2 0.05
13. Бьянкетти Маттео 1 0.03
14. Дели Франческо 1 0.03
15. Раванелли Лука 1 0.03
16. Гаэтано Джанлука 1 0.03
17. Цортеа Надир 1 0.03
18. Арини Мариано 0 0
19. Ренцетти Франческо 0 0

Карточки

Юве Стабия
# Игрок      
1. Малламо Алессандро 9 2
2. Кало Джакомо 12 0
3. Джермони Лука 6 2
4. Риччи Джакомо 7 1
5. Канотто Луиджи 6 1
6. Тонуччи Денис 7 0
7. Фацио Паскуале 7 0
8. Форте Франческо 7 0
9. Сиссе Карамоко 5 1
10. Аддэ Брайт 6 0
11. Кальвано Симоне 4 1
12. Витиелло Роберто 5 0
13. Трост Магнус 3 1
14. Ди Мариано Франческо 2 1
15. Руссо Данило 3 0
16. Росси Алессандро 3 0
17. Аллеви Николас 3 0
18. Элия Сальваторе 3 0
19. Бюхель Марсель 2 0
20. Бифулько Альфредо 2 0
21. Дель Соле Фердинандо 2 0
22. Брандуани Паоло 2 0
23. Медзавилла Адриано 1 0
24. Масталли Алессандро 1 0
25. Карлини Массимилиано 1 0
Кремонезе
# Игрок      
1. Вальцания Лука 11 1
2. Арини Мариано 8 2
3. Караччоло Антонио 8 0
4. Кастаньетти Микеле 8 0
5. Терранова Эмануэле 6 1
6. Клейтон Машадо 5 1
7. Мильоре Франческо 5 0
8. Бьянкетти Маттео 4 0
9. Дели Франческо 4 0
10. Густафссон Самуэль 4 0
11. Раванелли Лука 4 0
12. Кингсли Майкл 4 0
13. Пикколо Антонио 3 0
14. Париджини Витторио 3 0
15. Могос Василе 1 1
16. Чераволо Фабио 2 0
17. Чофани Даниэль 2 0
18. Бултам Реда 2 0
19. Гаэтано Джанлука 2 0
20. Цортеа Надир 2 0
21. Соддимо Данило 1 0
22. Крешенци Алессандро 1 0
23. Равалья Никола 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Юве Стабия 17.95% (7) 20.51% (8) 2.56% (1) 10.26% (4) 23.08% (9) 25.64% (10)
 Кремонезе 27.78% (10) 16.67% (6) 8.33% (3) 13.89% (5) 11.11% (4) 22.22% (8)

Предыдущие игры

Юве Стабия Последние 20 матчей: + = -
Венеция 1:0 Юве Стабия Юве Стабия 3:2 Кьево Фрозиноне 2:2 Юве Стабия Юве Стабия 1:1 Виртус Энтелла
Салернитана 2:1 Юве Стабия Беневенто 1:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:3 Ливорно Пескара 3:1 Юве Стабия Юве Стабия 3:1 Специя Порденоне 2:1 Юве Стабия Юве Стабия 2:2 Трапани Читтаделла 3:0 Юве Стабия Юве Стабия 3:2 Кротоне Асколи 2:2 Юве Стабия Юве Стабия 1:2 Перуджа Пиза 1:1 Юве Стабия Юве Стабия 1:0 Эмполи Юве Стабия 1:0 Козенца Кремонезе 1:1 Юве Стабия Юве Стабия 2:0 Венеция
Кремонезе Последние 20 матчей: + = -
Кремонезе 0:0 Специя Перуджа 0:0 Кремонезе Кремонезе 1:0 Кьево Ливорно 1:2 Кремонезе
Кремонезе 1:0 Пескара Салернитана 3:3 Кремонезе Кремонезе 0:2 Козенца Кремонезе 0:1 Беневенто Асколи 1:3 Кремонезе Фрозиноне 0:2 Кремонезе Кремонезе 2:3 Эмполи Читтаделла 0:0 Кремонезе Кремонезе 5:0 Трапани Специя 3:2 Кремонезе Кротоне 1:0 Кремонезе Кремонезе 3:4 Пиза Виртус Энтелла 1:1 Кремонезе Кремонезе 0:0 Венеция Лацио 4:0 Кремонезе Порденоне 1:0 Кремонезе

Последние игры между собой

Юве Стабия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Кремонезе: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Кремонезе 1:1 Юве Стабия Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто Заявка 37 25 8 4 63 - 25 83
2. Кротоне Заявка 37 20 8 9 63 - 38 68
3. Специя Заявка 37 16 10 11 52 - 39 58
4. Порденоне Заявка 37 16 9 12 46 - 44 57
5. Читтаделла Заявка 37 16 7 14 46 - 47 55
6. Пиза Заявка 37 14 11 12 48 - 44 53
7. Фрозиноне Заявка 37 14 11 12 40 - 37 53
8. Кьево Заявка 37 13 14 10 47 - 38 53
9. Салернитана Заявка 37 14 10 13 52 - 48 52
10. Эмполи Заявка 37 13 12 12 45 - 48 51
11. Кремонезе Заявка 37 12 12 13 40 - 41 48
12. Виртус Энтелла Заявка 37 12 12 13 44 - 47 48
13. Венеция Заявка 37 11 14 12 34 - 39 47
14. Асколи Заявка 37 13 7 17 48 - 54 46
15. Пескара Заявка 37 12 9 16 48 - 54 45
16. Перуджа Заявка 37 12 9 16 37 - 46 45
17. Козенца Заявка 37 11 10 16 47 - 48 43
18. Трапани Заявка 37 10 13 14 46 - 60 43
19. Юве Стабия Заявка 37 11 8 18 46 - 60 41
20. Ливорно Заявка 37 5 6 26 30 - 65 21
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Клейтон Машадо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Кастаньетти Микеле получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Чофани Даниэль получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Чофани Даниэль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Romeo Menti, Stabia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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