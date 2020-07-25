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Наполи
 
Позже

Стадион:
Сассуоло
25
Оспина
Давид
22
Ди
Лоренцо
Джованни
44
Манолас
Костас
26
Кулибали
Калиду
23
Хюсай
Эльсейд
8
Фабиан
Руис
68
Лоботка
Станислав
20
Зелиньски
Петр
7
Кальехон
Хосе
99
Милик
Аркадиуш
24
Инсинье
Лоренцо
47
Консильи
Андреа
17
Мюлдюр
Мерт
31
Феррари
Джанмарко
2
Марлон
6
Рожерио
да
Силва
73
Локателли
Мануэль
4
Маньянелли
Франческо
25
Берарди
Доменико
10
Джуричич
Филип
23
Траоре
Хамед
9
Капуто
Франческо
Наполи
4-3-3
Сассуоло
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Милик Аркадиуш 11 0.3
2. Мертенс Дрис 9 0.24
3. Инсинье Лоренцо 7 (4) 0.19
4. Кальехон Хосе 4 0.11
5. Лосано Ирвин 4 0.11
6. Манолас Костас 4 0.11
7. Ди Лоренцо Джованни 3 0.08
8. Льоренте Фернандо 3 0.08
9. Фабиан Руис 2 0.05
10. Зелиньски Петр 2 0.05
11. Политано Маттео 1 0.03
12. Максимович Никола 1 0.03
13. Аллан Маркес 1 0.03
14. Элмас Эльиф 1 0.03
15. Демме Диего 1 0.03
16. Юнес Амин 1 0.03
17. Руй Мариу 0 0
18. Хюсай Эльсейд 0 0
19. Гулам Фаузи 0 0
Сассуоло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Капуто Франческо 19 (2) 0.51
2. Берарди Доменико 13 (2) 0.35
3. Бога Жереми 11 0.3
4. Джуричич Филип 5 0.14
5. Дефрель Грегоре 3 (1) 0.08
6. Траоре Хамед 3 0.08
7. Мюлдюр Мерт 2 0.05
8. Дункан Альфред 1 0.03
9. Тольян Йереми 1 0.03
10. Обьянг Педро 1 0.03
11. Бурабия Мехди 1 0.03
12. Гараслин Лукаш 1 0.03
13. Рожерио да Силва 1 0.03
14. Маньяни Джанджакомо 1 0.03
15. Распадори Джакомо 1 0.03
16. Локателли Мануэль 0 0
17. Пелузо Федерико 0 0
18. Кирьякопулос Гиоргус 0 0
19. Феррари Джанмарко 0 0

Карточки

Наполи
# Игрок      
1. Руй Мариу 8 0
2. Кулибали Калиду 6 1
3. Демме Диего 6 0
4. Элмас Эльиф 6 0
5. Милик Аркадиуш 5 0
6. Ди Лоренцо Джованни 5 0
7. Мертенс Дрис 4 0
8. Максимович Никола 2 1
9. Аллан Маркес 3 0
10. Зелиньски Петр 3 0
11. Хюсай Эльсейд 3 0
12. Кальехон Хосе 2 0
13. Манолас Костас 2 0
14. Гулам Фаузи 2 0
15. Фабиан Руис 2 0
16. Лосано Ирвин 2 0
17. Луперто Себастьяно 2 0
18. Льоренте Фернандо 1 0
19. Инсинье Лоренцо 1 0
20. Юнес Амин 1 0
21. Политано Маттео 1 0
Сассуоло
# Игрок      
1. Обьянг Педро 9 0
2. Локателли Мануэль 9 0
3. Тольян Йереми 8 0
4. Бурабия Мехди 6 1
5. Марлон 7 0
6. Рожерио да Силва 6 0
7. Пелузо Федерико 4 1
8. Джуричич Филип 5 0
9. Маньянелли Франческо 5 0
10. Берарди Доменико 5 0
11. Феррари Джанмарко 5 0
12. Кирьякопулос Гиоргус 4 0
13. Мюлдюр Мерт 4 0
14. Капуто Франческо 3 0
15. Дункан Альфред 3 0
16. Романья Филиппо 3 0
17. Траоре Хамед 3 0
18. Дефрель Грегоре 1 0
19. Консильи Андреа 1 0
20. Гараслин Лукаш 1 0
21. Маньяни Джанджакомо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Наполи 11.76% (6) 9.8% (5) 23.53% (12) 17.65% (9) 23.53% (12) 13.73% (7)
 Сассуоло 8.33% (5) 18.33% (11) 20% (12) 16.67% (10) 25% (15) 11.67% (7)

Предыдущие игры

Наполи Последние 20 матчей: + = -
Парма 2:1 Наполи Наполи 2:1 Удинезе Болонья 1:1 Наполи Наполи 2:2 Милан
Дженоа 1:2 Наполи Наполи 2:1 Рома Аталанта 2:0 Наполи Наполи 3:1 СПАЛ 2013 Верона 0:2 Наполи Наполи 0:0 Ювентус Наполи 1:1 Интер Милан Наполи 2:1 Торино Наполи 1:1 Барселона Брешия 1:2 Наполи Кальяри 0:1 Наполи Интер Милан 0:1 Наполи Наполи 2:3 Лечче Сампдория 2:4 Наполи Наполи 2:1 Ювентус Наполи 1:0 Лацио
Сассуоло Последние 20 матчей: + = -
Сассуоло 1:2 Милан Кальяри 1:1 Сассуоло Сассуоло 3:3 Ювентус Лацио 1:2 Сассуоло
Болонья 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Лечче Фиорентина 1:3 Сассуоло Сассуоло 3:3 Верона Интер Милан 3:3 Сассуоло Аталанта 4:1 Сассуоло Сассуоло 3:0 Брешия Сассуоло 0:1 Парма СПАЛ 2013 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Рома Сампдория 0:0 Сассуоло Сассуоло 2:1 Торино Удинезе 3:0 Сассуоло Дженоа 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:2 Наполи Брешия 0:2 Сассуоло

Последние игры между собой

Наполи: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 1
Сассуоло: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 8
Сассуоло 1:2 Наполи Серия A Сассуоло 1:1 Наполи Серия A Наполи 2:0 Сассуоло Кубок Наполи 2:0 Сассуоло Серия A
Сассуоло 1:1 Наполи Серия A Наполи 3:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:2 Наполи Серия A Наполи 1:1 Сассуоло Серия A Наполи 3:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:1 Наполи Серия A Наполи 2:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:1 Наполи Серия A Сассуоло 0:2 Наполи Серия A Наполи 1:1 Сассуоло Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 35 25 5 5 73 - 38 80
2. Интер Милан Заявка 36 22 10 4 77 - 36 76
3. Аталанта Заявка 36 22 9 5 96 - 45 75
4. Лацио Заявка 35 22 6 7 71 - 38 72
5. Рома Заявка 35 18 7 10 69 - 47 61
6. Милан Заявка 36 17 9 10 56 - 45 60
7. Наполи Заявка 35 16 8 11 56 - 47 56
8. Сассуоло Заявка 35 13 9 13 64 - 60 48
9. Верона Заявка 35 11 13 11 43 - 43 46
10. Парма Заявка 36 13 7 16 51 - 52 46
11. Болонья Заявка 35 11 10 14 48 - 58 43
12. Фиорентина Заявка 35 10 13 12 43 - 45 43
13. Кальяри Заявка 35 10 12 13 50 - 52 42
14. Сампдория Заявка 35 12 5 18 46 - 58 41
15. Удинезе Заявка 35 10 9 16 34 - 49 39
16. Торино Заявка 35 11 5 19 42 - 63 38
17. Дженоа Заявка 36 9 9 18 44 - 68 36
18. Лечче Заявка 35 8 8 19 45 - 77 32
19. Брешия Заявка 36 6 6 24 34 - 76 24
20. СПАЛ 2013 Заявка 35 5 4 26 25 - 70 19
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Paolo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Наполи 89.6% (138)
X 8.4% (13)
Сассуоло 1.9% (3)
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1.74 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Прогнозы на матч Наполи - Сассуоло

Исход игры
Наполи
89.6% (138)
Ничья
8.4% (13)
Сассуоло
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
64.58% (93)
Меньше
35.42% (51)
Обе команды забьют
Да
63.89% (92)
Нет
36.11% (52)
Популярный счёт
2:1 Наполи
46.1% (71)
2:0 Наполи
21.4% (33)
1:0 Наполи
7.1% (11)
3:1 Наполи
5.2% (8)
2:2 Ничья
3.2% (5)
3:0 Наполи
3.2% (5)
1:1 Ничья
2.6% (4)
3:2 Наполи
1.3% (2)
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